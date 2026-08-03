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Pantalla UltraFine OLED Pro
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
65
Tecnología de paneles
OLED
Tipo de luz de fondo
OLED
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
120Hz
Brillo
1000/900/500/180nit (APL 3%/10%/25%/100%)
Relación de contraste
1,850,000:1
Dinámica CR
NO
Gama de colores
DCI-P3 99%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
0.1ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 0%
Vida útil
30.000 horas (típ.)
Retrato/Paisaje
No/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2/1.4
DP In
NO
Entrada DVI-D
NO
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
NO
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (1ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
NO
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
NO
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
CONECTIVIDAD (DEDICADA A OLED PRO)
Entrada SDI
SÍ (4ea)
Entrada SFP+
SÍ
REF (Gen-Lock) en
SÍ
Entrada RJ45 (remoto GPI)
SÍ
Salida SDI
SÍ (4ea)
Salida RJ45 (remoto GPI)
SÍ
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 2.0/2.0/2.0/2.0mm (Off Bezel) T/R/L/B : 8.7/8.9/8.9/11.6mm (On Bezel)
Peso (Cabezal)
31Kg
Peso empaquetado
45.5Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1446.3 x 823.8 x 49mm (without Control Box) 1446.3 x 853.8 x 56.5mm (with Control Box)
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
1446.3 x 896.5 x 272mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1670 x 1108 x 200mm
Manija
SÍ
Interfaz de montaje estándar VESA
300 x 300 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
35Kg
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
NO
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
SÍ
Llave local de operación
SÍ
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 5.0
PIP
SÍ
PBP
SÍ (2PBP)
Método ISM
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
139W (IEC 62087)
Máx.
470W
BTU (Unidad Térmica Británica)
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
N/D
DPM
N/D
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
Sí/No
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
N/D
Potencia OPS integrada
N/D
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
NO
SuperSign Control+
NO
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
NO
CMS móvil
NO
Connected Care
NO
IDIOMA
OSD
English, Korean
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), IG(Installation Guide), Regulation Book
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D
CARACTERÍSTICA DEDICADA - OLED PRO
Ajuste de color
OLED Light, Brightness, Contrast, Chroma, Sharpness, Tint, White Balance Control
Temperatura de color.
VAR Temp/9300K/6500K/5400K/3200K/D65(6504K)/C(6774K)/D-Cinema(6302K)
Sobreescaneo
Zero Scan, Over Scan, Under Scan
Relación de aspecto
Auto, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, 13:9, 1.85:1, 2.35:1, 1:1
AFD (Descripción de formato activo)
NO
Zoom
x2~x5
Monitoreo HDR/SDR
SÍ
Filtro Peaking (asistencia de enfoque de cámara)
NO
Color falso
NO
SW de calibración
SuperSign WB - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1
Cal. de terceros Compatibilidad SW
CalMAN - including Uniformity Compensation, 9p/13p/25p, EBU Grade1
Certificación Eyesafe
SÍ
Delta E < 2
SÍ
Gama
HDR Gamut / SDR Gamut
Formato de color SDI
Auto, RGB444, YCbCr444, YCbCr422
Importación de archivos LUT 3D personalizados (a través de USB)
NO
Ganancia R/G/B
-768~255
Solo mono/azul
SÍ
Matriz de transferencia
SÍ
Pico de dominio
SÍ
EOTF (función de transferencia electroóptica)
Auto/User/1.9/2.2/2.4/2.6/SDR(Calibration)/ST.2084 PQ/BT.2100 HLG/HDR(Calibration)
Marcador
SÍ
Marcador - Área de seguridad
SÍ
Marcador - Marcador central
SÍ
Audio - Selección de fuente
SÍ
Audio - Medidor de nivel
SÍ
Audio - Modo de sonido
NO
Audio: Dolby Atmos
SÍ
Control GPI (interfaz de propósito general)
SÍ
Análisis de video - Forma de onda
SÍ
Análisis de video: alcance vectorial
SÍ
Gama de vídeos
NO
Perfil Cargar/Guardar
SÍ
Tecla de función
SÍ
Código de tiempo
SÍ
UMD (debajo de la pantalla del monitor)
SÍ
IDVP
SÍ
Patrón de señal interna
SÍ
Subtítulos
SÍ
Cuenta
SÍ
Genlock
SÍ
Configuración del panel OLED (para evitar que se pegue la imagen)
TPC Auto-dimming (Temporal Peak Luminance Control), Pixel Refresher, Screen Shift, Logo Luminance Adjustment, GSR Auto dimming (Global Sticky Reduction), CPC (Convex Power Control)
LG Connect
SÍ
API web de soporte
SÍ