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LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall
Todas las especificaciones
PANTALLA
Tipo de pantalla
Videowall
Tamaño de pantalla
47"
Relación de aspecto
16:9
Tecnología de Panel
IPS (LED BLU)
Proporción de contraste
500,000:1
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Angulo de visión
178/178
Brillo
800 cd/m²
Resolución
1366 x 768 (HD), 1920 x 1080 en Video Wall
ENTRADAS/SALIDAS
Entrada Análoga
RGB(1), Component(BNC, 1), AV(BNC, 1)
Salida de Control Externo
RS232C
Salida Análoga
RGB
Salida Digital
DVI-D
Entrada USB
Si (1)
Entrada Digital
HDMI / DVI con HDCP
Salida de Audio
Para bocina externa
Entrada de Audio
PC Audio In (1), AV/Component Audio(RCA,1)
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones
1046.8 x 591.6 x 91.1 mm
Peso
29kg
VESA™ Standard Mount Interface
800 x 400
Ancho de marco
3.9 mm (izquierda / superior) / 2.4 mm (derecha / inferior)
CERTIFICACIONES
Seguridad
UL / c-UL / CB / TUV / KC
EMC
FCC / CE / KCC / VCCI / JQA
ErP / Energy Star
Si / Si (Energy Star 5.1)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Media Player externo (por memoria USB)
Si
USB Playback
Sí
Sensor de temperatura
Si