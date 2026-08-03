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LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall

LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall

LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall

47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30
LG Monitor LED Profesional Premium. 47" HD Bisel Ultradelgado. Videowall, 47WV30

Características principales:

  • Bisel ultra delgado (6.3mm entre monitores)
  • Opción a Videowall hasta 15 x 15
  • Compatible con PC interna (opcional)
  • Compatible con SuperSign Elite-W
Más

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tipo de pantalla

    Videowall

  • Tamaño de pantalla

    47"

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tecnología de Panel

    IPS (LED BLU)

  • Proporción de contraste

    500,000:1

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Angulo de visión

    178/178

  • Brillo

    800 cd/m²

  • Resolución

    1366 x 768 (HD), 1920 x 1080 en Video Wall

ENTRADAS/SALIDAS

  • Entrada Análoga

    RGB(1), Component(BNC, 1), AV(BNC, 1)

  • Salida de Control Externo

    RS232C

  • Salida Análoga

    RGB

  • Salida Digital

    DVI-D

  • Entrada USB

    Si (1)

  • Entrada Digital

    HDMI / DVI con HDCP

  • Salida de Audio

    Para bocina externa

  • Entrada de Audio

    PC Audio In (1), AV/Component Audio(RCA,1)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Dimensiones

    1046.8 x 591.6 x 91.1 mm

  • Peso

    29kg

  • VESA™ Standard Mount Interface

    800 x 400

  • Ancho de marco

    3.9 mm (izquierda / superior) / 2.4 mm (derecha / inferior)

CERTIFICACIONES

  • Seguridad

    UL / c-UL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC / CE / KCC / VCCI / JQA

  • ErP / Energy Star

    Si / Si (Energy Star 5.1)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Media Player externo (por memoria USB)

    Si

  • USB Playback

  • Sensor de temperatura

    Si