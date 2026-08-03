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Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits

Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits

Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits

49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A
LG Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits, 49VL5G-A

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500 cd/m²
  • Bisel: 2,25 mm (parte superior izquierda), 1,25 mm (parte inferior derecha)
  • Profundidad: 89,7 mm
  • Interfaz: HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    49"

  • Tecnología de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16 : 9

  • Resolución nativa

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Brillo (típ.)

    500nit

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Tipo de luz trasera

    Directa

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • CR Dinámico

    500,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Profundidad de color

    10 bits, 1.07 mil millones de colores

  • Vida útil

    60,000 horas (típico) / 50,000 horas (mínimo)

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie (Haze)

    3%

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    24/7

  • Orientación

    Horizontal y vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB2.0 Tipo A (1)

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    Entrada/salida de RS232C, entrada RJ45, IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Ancho del marco

    Sup./D/I/Inf. 2.25/1.25/2.25/1.25 mm

  • Peso (Cabezal)

    16.9kg

  • Peso empacado

    29.3kg

  • Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)

    1,077.6 x 607.8 x 89.7 mm

  • Tamaño de la caja (A × A × P)

    1,214 x 778 x 263 mm (tamaño exterior de la caja)

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    600 x 400

CLAVES DE CONFIGURACIÓN

  • HW - Sensor - Sensor de Temperatura

  • SW - CMS integrado - Programación de contenidos locales

  • SW - USB Plug & Play

  • SW - Conmutación por falla

  • SW - Imagen de fondo - Imagen del logotipo de arranque

  • SW - Imagen de fondo - Imagen sin señal

  • SW - Modo de sincronización - Sincronización RS-232C

  • SW - Rotación de pantalla

  • SW - Configuración del modo mosaico

    Sí (máx. 15 x 15)

  • SW - Configuración de la clonación de datos

  • SW - SNMP

  • SW - Método ISM

  • SW - ID de configuración automática

  • SW - Compatibilidad con terceros - Crestron Inside

  • SW - Potencia - Ahorro de energía inteligente

  • SW - Potencia - Modo PM

  • SW - Encendido - Wake on LAN

  • SW - HDMI - CEC

  • SW - Configuración del servidor SI

  • SW - Ajuste W / B por escala de grises

  • SW - Inversión de escaneo

CONDICIONES DEL AMBIENTE

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    AC 100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Típ./máx.

    100W/120W

  • Ahorro de energía inteligente

    60W

  • BTU (Unidad térmica británica)

    341 BTU / H (Típico), 409 BTU / H (Máx.)

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

  • Seguridad

    CB/NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign cms

  • SuperSign Control/Control+

  • SuperSign WB

  • Editor de medios SuperSign

  • ConnectedCare de LG

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, japonés, ruso, portugués (Europa), Holandés, Checo, Griego, Arábico.

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, cable de RS232, cable DP, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual

  • Opcional

    Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V)