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Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
49"
Tecnología de panel
IPS
Relación de aspecto
16 : 9
Resolución nativa
1,920 x 1,080 (FHD)
Brillo (típ.)
500nit
Relación de contraste
1,000:1
Tipo de luz trasera
Directa
Frecuencia de actualización
60Hz
CR Dinámico
500,000:1
Gama de colores
NTSC 72%
Profundidad de color
10 bits, 1.07 mil millones de colores
Vida útil
60,000 horas (típico) / 50,000 horas (mínimo)
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie (Haze)
3%
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
24/7
Orientación
Horizontal y vertical
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB2.0 Tipo A (1)
Salida
DP, Audio
Control externo
Entrada/salida de RS232C, entrada RJ45, IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
Sup./D/I/Inf. 2.25/1.25/2.25/1.25 mm
Peso (Cabezal)
16.9kg
Peso empacado
29.3kg
Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)
1,077.6 x 607.8 x 89.7 mm
Tamaño de la caja (A × A × P)
1,214 x 778 x 263 mm (tamaño exterior de la caja)
Manija
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400
CLAVES DE CONFIGURACIÓN
HW - Sensor - Sensor de Temperatura
Sí
SW - CMS integrado - Programación de contenidos locales
Sí
SW - USB Plug & Play
Sí
SW - Conmutación por falla
Sí
SW - Imagen de fondo - Imagen del logotipo de arranque
Sí
SW - Imagen de fondo - Imagen sin señal
Sí
SW - Modo de sincronización - Sincronización RS-232C
Sí
SW - Rotación de pantalla
Sí
SW - Configuración del modo mosaico
Sí (máx. 15 x 15)
SW - Configuración de la clonación de datos
Sí
SW - SNMP
Sí
SW - Método ISM
Sí
SW - ID de configuración automática
Sí
SW - Compatibilidad con terceros - Crestron Inside
Sí
SW - Potencia - Ahorro de energía inteligente
Sí
SW - Potencia - Modo PM
Sí
SW - Encendido - Wake on LAN
Sí
SW - HDMI - CEC
Sí
SW - Configuración del servidor SI
Sí
SW - Ajuste W / B por escala de grises
Sí
SW - Inversión de escaneo
Sí
CONDICIONES DEL AMBIENTE
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
AC 100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Típ./máx.
100W/120W
Ahorro de energía inteligente
60W
BTU (Unidad térmica británica)
341 BTU / H (Típico), 409 BTU / H (Máx.)
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
CB/NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control/Control+
Sí
SuperSign WB
Sí
Editor de medios SuperSign
Sí
ConnectedCare de LG
Sí
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finlandés, noruego, danés, japonés, ruso, portugués (Europa), Holandés, Checo, Griego, Arábico.
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye batería 2ea), cable de alimentación, cable de RS232, cable DP, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual
Opcional
Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V)