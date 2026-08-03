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Pared de video con bisel delgado FHD de 49'' y 500 nits
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
49
Tecnología de paneles
IPS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
1920 x 1080 (FHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
500nit (Typ.)
Relación de contraste
1,000:1
Dinámica CR
500,000:1
Gama de colores
NTSC 72%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3%
Vida útil
60.000 horas (típ.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
N/D
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (2ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
1.4
DP In
SÍ (HDCP 1.3)
Entrada DVI-D
SÍ (HDCP 1.4)
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
SÍ
Entrada USB
USB 2.0 tipo A (1ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
SÍ
Salida de audio
SÍ
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
NO
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
Entrada: HDMI, DP, DVI-D / Salida: DP
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm
Peso (Cabezal)
16.9Kg
Peso empaquetado
21.9Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1077.6 x 607.8 x 89.7mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
N/D
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1214 x 778 x 263mm
Manija
SÍ
Interfaz de montaje estándar VESA
600 x 400 mm
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
NO
Wi-Fi/BT (incorporado)
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
NO
Sensor de píxeles
NO
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
NO
Indicador de encendido
NO
Llave local de operación
NO
VENTILADOR (Incorporado)
NO
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
No webOS
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
NO
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
SÍ
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
NO
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
NO
Etiqueta de video
NO
Reproducir vía URL
NO
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
NO
Reproducción sin obstáculos
NO
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
NO
Administrador de control
NO
Certificación Cisco
NO
Crestron Connected
SÍ
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
NO
Faro
NO
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
NO
webRTC
NO
Pro:Idiom
NO
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
SÍ
Inversión de escaneo
SÍ
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
0 °C to 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % to 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
100W
Máx.
120W
BTU (Unidad Térmica Británica)
341 BTU/Hr(Typ.), 409 BTU/Hr(Max.)
Ahorro de energía inteligente (70%)
60W
DPM
0.5W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
YES / Energy Star 8.0(US Only)
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
SÍ
Nube SuperSign
NO
Promota
NO
CMS móvil
NO
Connected Care
NO
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
Opcional
NO
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
IP5X tested
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
N/D