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Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits

Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits

Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits

55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H
LG Video Wall con bisel delgado FHD de 55" y 700 nits, 55VH7J-H

Características principales:

  • Brillo (típico): 700 nit
  • Bisel: 1,74 mm (bisel de panel a bisel de panel), 1,3 mm
  • (T/L), 0,44 mm (B/R)
  • Profundidad : 86,9 mm
  • Interfaz: HDMI/ DP/ DVI-D/ USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tecnología de paneles

    IPS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    700nit (Typ.)

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 28%

  • Vida útil

    60.000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

    N/D

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    SÍ (HDCP 2.2)

  • Entrada DVI-D

    SÍ (HDCP 1.4)

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (1ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

  • Salida de audio

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

    NO

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    Entrada: HDMI, DP, DVI-D / Salida: DP

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)

  • Peso (Cabezal)

    18.8Kg

  • Peso empaquetado

    28.0Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1212.2 x 683.0 x 86.9mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1393 x 955 x 303mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400 mm

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

    NO

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Indicador de encendido

    NO

  • Llave local de operación

  • VENTILADOR (Incorporado)

    NO

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.1

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

    NO

  • Imagen sin señal

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

  • Faro

    NO

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

  • Pro:Idiom

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

  • Inversión de escaneo

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    200W

  • Máx.

    250W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    105W

  • DPM

    0.5W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    Sí (Acceso a red inalámbrica)

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • Opcional

    OPS Kit(KT-OPSF)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    IP5X tested

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

    N/D