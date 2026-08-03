Serie ultraligero

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Serie GSCD UltraLigera
Hay una pantalla LED instalada en la esquina del edificio.
*Sólo serie GSCD100-GR.
Diseño Liviano
Diseño Liviano
Diseño de Esquina de 90° Disponible
Diseño de Esquina de 90° Disponible
Diseño de IP a Prueba de Agua
Diseño de IP a Prueba de Agua
Compatibilidad con LG Software Solutions
Compatibility with LG Software Solutions
*La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe adquirirse por separado. Por favor, póngase en contacto con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.
*Los artículos que pueden ser monitorizados por LG ConnectedCare : Main Board (Temp., Signal Status, FPGA Ver, Ethernet Connection Status), Receiving Card (Temp., LED Power).
Todas las especificaciones
PARÁMETRO FÍSICO
Configuración de pixeles
3 en 1 SMD
Tamaño de píxel (mm)
10
Resolución del módulo (ancho x alto)
48 × 24
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
500 × 250
Peso por módulo (kg)
1.3
Número de módulos por gabinete (A x A)
2 × 4/2 × 2 (mediano)
Resolución del gabinete (A x A)
96 × 96
Tamaño del gabinete (A × A × P)
1000 × 1000
Área de superficie del gabinete (m²)
1.000/0.500 (mediano)
Peso por gabinete (kg/caja de unidad)
19.0/10.6 (mediano)
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
19.0/21.2 (mediano)
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
9,216
Horizontalidad del gabinete
±0.5 mm
Material del gabinete
Perfil de aluminio
Acceso de servicio
Frontal o trasero (solo una opción)
PARÁMETRO ÓPTICO
Brillo Mínimo (Luego de la calibración)
5000
Temperatura del color
3,500 ~ 9,000
Ángulo de visualización (Horizontal)
160
Ángulo de visualización (Vertical)
136
Uniformidad del brillo
0.97
Uniformidad del color
± 0,003 Cx, Cy
Relación de contraste
10000
Profundidad de procesamiento (bit)
14
PARÁMETRO ELÉCTRICO
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
650/330 (mediano)
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
216/110 (mediano)
Consumo de energía (W/m², máx.)
650/660 (mediano)
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)
2218/1126 (mediano)
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)
737/375 (mediano)
Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)
2218/2252 (mediano)
Suministro de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50/60
Ritmo de actualización (Hz)
3840
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Vida útil (horas a brillo medio)
100000
Operating Temperature(℃)
-30°C to +50°C
Humedad de funcionamiento
10-99% HR
Escala IP frontal/trasera
IP65/IP65
CERTIFICACIÓN
Certificación
CE, ETL, FCC
AMBIENTE
Ambiente
RoHS
CONTROLADOR
Controlador
LCIN006