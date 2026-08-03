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Serie delgada Premium
Todas las especificaciones
PARÁMETRO FÍSICO
Configuración de pixeles
3 en 1
Tamaño de píxel (mm)
6.25
Resolución del módulo (ancho x alto)
64 × 64
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
400 × 400
Peso por módulo (kg)
2.45
Número de módulos por gabinete (A x A)
2 × 4
Resolución del gabinete (A x A)
128 × 256
Tamaño del gabinete (A × A × P)
800 × 1600 × 143.5
Área de superficie del gabinete (m²)
1.28
Peso por gabinete (kg/caja de unidad)
40
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
31
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
25600
Horizontalidad del gabinete
±1.0 mm
Material del gabinete
Película de aluminio
Acceso de servicio
Frontal y trasero
PARÁMETRO ÓPTICO
Brillo Mínimo (Luego de la calibración)
6000
Temperatura del color
3500 ~ 8500
Ángulo de visualización (Horizontal)
160
Ángulo de visualización (Vertical)
130
Uniformidad del brillo
0.97
Uniformidad del color
±0.05Cx,Cy
Relación de contraste
3000
Profundidad de procesamiento (bit)
16
PARÁMETRO ELÉCTRICO
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
940
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
376
Consumo de energía (W/m², máx.)
734
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)
3,207
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)
1,283
Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)
2,504
Suministro de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50/60
Ritmo de actualización (Hz)
4000
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Vida útil (horas a brillo medio)
100000
Temperaturas de funcionamiento (°C)
-30° a +50°
Humedad de funcionamiento
< 90%HR
Escala IP frontal
IP66
Escala IP trasera
IP66
CERTIFICACIÓN
Certificación
CE,FCC,ETL
AMBIENTE
Ambiente
RoHS, REACH
CONTROLADOR
Controlador
LCLH001