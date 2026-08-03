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Serie delgada Premium

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Características principales:

  • Tono de pixel: 6.25 mm
  • Brillo: 6,000 cd/m²
  • VISIBILIDAD EXTRAORDINARIA
  • Procesamiento de colores de 16 bit
  • Diseño delgado y liviano
  • Diseño impermeable y confiable
Más

Todas las especificaciones

PARÁMETRO FÍSICO

  • Configuración de pixeles

    3 en 1

  • Tamaño de píxel (mm)

    6.25

  • Resolución del módulo (ancho x alto)

    64 × 64

  • Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)

    400 × 400

  • Peso por módulo (kg)

    2.45

  • Número de módulos por gabinete (A x A)

    2 × 4

  • Resolución del gabinete (A x A)

    128 × 256

  • Tamaño del gabinete (A × A × P)

    800 × 1600 × 143.5

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    1.28

  • Peso por gabinete (kg/caja de unidad)

    40

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    31

  • Densidad física de píxeles (píxeles/m²)

    25600

  • Horizontalidad del gabinete

    ±1.0 mm

  • Material del gabinete

    Película de aluminio

  • Acceso de servicio

    Frontal y trasero

PARÁMETRO ÓPTICO

  • Brillo Mínimo (Luego de la calibración)

    6000

  • Temperatura del color

    3500 ~ 8500

  • Ángulo de visualización (Horizontal)

    160

  • Ángulo de visualización (Vertical)

    130

  • Uniformidad del brillo

    0.97

  • Uniformidad del color

    ±0.05Cx,Cy

  • Relación de contraste

    3000

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    16

PARÁMETRO ELÉCTRICO

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    940

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    376

  • Consumo de energía (W/m², máx.)

    734

  • Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)

    3,207

  • Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)

    1,283

  • Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)

    2,504

  • Suministro de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50/60

  • Ritmo de actualización (Hz)

    4000

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

  • Vida útil (horas a brillo medio)

    100000

  • Temperaturas de funcionamiento (°C)

    -30° a +50°

  • Humedad de funcionamiento

    < 90%HR

  • Escala IP frontal

    IP66

  • Escala IP trasera

    IP66

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    CE,FCC,ETL

AMBIENTE

  • Ambiente

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    LCLH001