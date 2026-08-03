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LED Cinema
Todas las especificaciones
PARÁMETROS ÓPTICOS
Tono
3.3mm
Tipo de LED
SMD
Pixeles por módulo LED
8,640
Relación de aspecto (por gabinete)
64:90
Resolución (por gabinete)
192 × 270
Pixeles (por gabinete)
51,840
Densidad de pixeles
90,000
Frecuencia de cuadro (video)
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Brillo (después de la calibración)
48 nit (compatible con DCI)
Relación de contraste
4000:1 (mínimo)
Espacio de color (gama)
DCI - P3 (compatible con DCI)
Ángulo de visualización (horizontal, vertical)
120º, 120º
Profundidad de color
12 Bit (compatible con DCI)
Uniformidad de cromaticidad
En caso de blanco: Dentro de ±0.015 x, ±0.015 y
Temperatura de color (blanco)
(x. y) = (0.314, 0.351)/DCI-P3 Theater
Temperatura de color (rojo, verde, azul)
DCI-P3 theater rojo: (x. y) = (0.68, 0.32)verde: (x. y) = (0.265, 0.690)azul: (x. y) = (0.15, 0.06)
Vida útil
100,000 horas (LED a brillo medio)
Horas de funcionamiento
16 horas por día/7 días a la semana
PARÁMETROS FÍSICOS/ELÉCTRICOS
Módulos (por gabinete)
6 (2 × 3)
Dimensión (LDM)
320mm × 300mm
Dimensión (por gabinete)
640mm × 900mm × 124mm (incluida la manija)
Dimensión (4K, total)
14,080mm × 7,200mm (101m22)
Dimensión (4K, área activa)
13,653mm × 7,200mm (98 m2)
Peso (por gabinete)
15 kg
Peso (4K, total)
2,640 kg
Material de la estructura del gabinete
Aluminio
Generación de calor (por gabinete)
221 BTU (Max.)/73 BTU (Típ.)
Capacidad de mantenimiento
Solo posterior
Fuente de alimentación
AC100-240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
Consumo de energía (máx./por gabinete)
90 watt (principal)/52 watt (secundario)
Consumo de energía (máx., 4K)
9,260W
Certificación
DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH
Servidor multimedia admitido
Dolby® IMS3000
Interfaz
RJ45
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
Temperatura de almacenamiento
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de almacenamiento
5% a 85%