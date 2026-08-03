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LED Cinema

LED Cinema

LED Cinema

LAD033F
Front view
Display view
Rare view
Side view
Rare view
Side view
Back view
Back view
Bottom view
Top view
Front view
Display view
Rare view
Side view
Rare view
Side view
Back view
Back view
Bottom view
Top view

Características principales:

  • Tono de pixel: 3.3 mm
  • Resolución de pantalla: 4,096 x 2,160 (compatible con DCI)
  • Brillo: 48 cd/m² (compatible con DCI/mínimo)
  • Relación de contraste: 4,000: 1 (mínimo)
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Todas las especificaciones

PARÁMETROS ÓPTICOS

  • Tono

    3.3mm

  • Tipo de LED

    SMD

  • Pixeles por módulo LED

    8,640

  • Relación de aspecto (por gabinete)

    64:90

  • Resolución (por gabinete)

    192 × 270

  • Pixeles (por gabinete)

    51,840

  • Densidad de pixeles

    90,000

  • Frecuencia de cuadro (video)

    24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz

  • Brillo (después de la calibración)

    48 nit (compatible con DCI)

  • Relación de contraste

    4000:1 (mínimo)

  • Espacio de color (gama)

    DCI - P3 (compatible con DCI)

  • Ángulo de visualización (horizontal, vertical)

    120º, 120º

  • Profundidad de color

    12 Bit (compatible con DCI)

  • Uniformidad de cromaticidad

    En caso de blanco: Dentro de ±0.015 x, ±0.015 y

  • Temperatura de color (blanco)

    (x. y) = (0.314, 0.351)/DCI-P3 Theater

  • Temperatura de color (rojo, verde, azul)

    DCI-P3 theater rojo: (x. y) = (0.68, 0.32)verde: (x. y) = (0.265, 0.690)azul: (x. y) = (0.15, 0.06)

  • Vida útil

    100,000 horas (LED a brillo medio)

  • Horas de funcionamiento

    16 horas por día/7 días a la semana

PARÁMETROS FÍSICOS/ELÉCTRICOS

  • Módulos (por gabinete)

    6 (2 × 3)

  • Dimensión (LDM)

    320mm × 300mm

  • Dimensión (por gabinete)

    640mm × 900mm × 124mm (incluida la manija)

  • Dimensión (4K, total)

    14,080mm × 7,200mm (101m22)

  • Dimensión (4K, área activa)

    13,653mm × 7,200mm (98 m2)

  • Peso (por gabinete)

    15 kg

  • Peso (4K, total)

    2,640 kg

  • Material de la estructura del gabinete

    Aluminio

  • Generación de calor (por gabinete)

    221 BTU (Max.)/73 BTU (Típ.)

  • Capacidad de mantenimiento

    Solo posterior

  • Fuente de alimentación

    AC100-240 V ~, 50/60 Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

  • Consumo de energía (máx./por gabinete)

    90 watt (principal)/52 watt (secundario)

  • Consumo de energía (máx., 4K)

    9,260W

  • Certificación

    DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH

  • Servidor multimedia admitido

    Dolby® IMS3000

  • Interfaz

    RJ45

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

  • Temperatura de almacenamiento

    -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

  • Humedad de almacenamiento

    5% a 85%