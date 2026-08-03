We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Serie Essential todo en uno
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS/ELÉCTRICOS
Configuración de píxeles
SMD 3 en 1
Tono de pixel (mm)
1.56
Resolución de la pantalla
1,920 x 1,080
Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm)
250 x 281.25
Número de módulos por pantalla (ancho x alto)
12 x 6 (Total 72)
Resolución de la pantalla (ancho x alto)
1,920 x 1,080
Dimensiones de la pantalla (ancho x alto x profundo, mm)
3,004.6 × 1,692.1 x 35.5
Área de superficie de la pantalla (㎡)
5.06
Peso de la pantalla (kg)
131
Densidad física de pixeles (pixeles/㎡)
409,600
Horizontalidad de gabinete (mm)
±0.2
Material del gabinete
Aluminio
Acceso al servicio
Frente
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo
800
Temperatura de color
6,500
Ángulo de visualización (H × V)
160 × 160
Uniformidad de brillo
98%
Uniformidad de color
±0.015Cx,Cy
Relación de contraste
3,000
Profundidad de procesamiento (bit)
16
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
3,000
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
1,200
Consumo de energía (W/㎡, máx.)
593
Fuente de alimentación (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Frecuencia de actualización (Hz)
≥2880
Vida útil (horas a brillo medio)
100,000
Temperatura de funcionamiento(℃)
0℃ a +40℃
Humedad de funcionamiento
< 90 % HR (sin condensación)
Escala IP frontal/trasera
IP40 / IP20
CERTIFICACIÓN
Certificación
CE,FCC,ETL,CB
MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente
RoHS, REACH
CONTROLADOR
Controlador
Incorporado