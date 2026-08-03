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Serie Essential todo en uno

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LAEB015
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Características principales:

  • LED Signage
  • Interior, Serie todo en uno
  • Tono de pixel: 1.56 mm
  • Tamaño de pantalla: 136" (Full HD)
  • Brillo: 800 cd/m²
  • Control integrado del sistema
Más

Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS/ELÉCTRICOS

  • Configuración de píxeles

    SMD 3 en 1

  • Tono de pixel (mm)

    1.56

  • Resolución de la pantalla

    1,920 x 1,080

  • Dimensiones de módulo (ancho x alto, mm)

    250 x 281.25

  • Número de módulos por pantalla (ancho x alto)

    12 x 6 (Total 72)

  • Resolución de la pantalla (ancho x alto)

    1,920 x 1,080

  • Dimensiones de la pantalla (ancho x alto x profundo, mm)

    3,004.6 × 1,692.1 x 35.5

  • Área de superficie de la pantalla (㎡)

    5.06

  • Peso de la pantalla (kg)

    131

  • Densidad física de pixeles (pixeles/㎡)

    409,600

  • Horizontalidad de gabinete (mm)

    ±0.2

  • Material del gabinete

    Aluminio

  • Acceso al servicio

    Frente

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo

    800

  • Temperatura de color

    6,500

  • Ángulo de visualización (H × V)

    160 × 160

  • Uniformidad de brillo

    98%

  • Uniformidad de color

    ±0.015Cx,Cy

  • Relación de contraste

    3,000

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    16

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    3,000

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    1,200

  • Consumo de energía (W/㎡, máx.)

    593

  • Fuente de alimentación (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Frecuencia de actualización (Hz)

    ≥2880

  • Vida útil (horas a brillo medio)

    100,000

  • Temperatura de funcionamiento(℃)

    0℃ a +40℃

  • Humedad de funcionamiento

    < 90 % HR (sin condensación)

  • Escala IP frontal/trasera

    IP40 / IP20

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    CE,FCC,ETL,CB

MEDIO AMBIENTE

  • Medio ambiente

    RoHS, REACH

CONTROLADOR

  • Controlador

    Incorporado