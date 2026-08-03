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Lámina LED transparente

Lámina LED transparente

Lámina LED transparente

LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140
LG Lámina LED transparente, LAT140

Características principales:

  • Tono: 14 mm
  • Tipo de LED: R,G,B 3 en 1 SMD
  • Transmitancia: 53%
  • Lámina autoadhesiva
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Todas las especificaciones

LÁMINA LED(LAT140GT81)

  • Tamaño de píxel (mm)

    13.7±0.2 mm

  • Tipo de LED

    Paquete de colores R, G, B 3 en1 (SMD2020)

  • Resolución

    48 x 36

  • Píxeles por panel

    1,728

  • Densidad de píxeles (punto/㎡)

    5,102

  • Brillo (cd/㎡)

    Típ. 2,100 nit

  • Relación de contraste

    ≥ 100,000:1

  • Uniformidad de luminancia

    ≥ 70%

  • Ángulo de visión (A x V)

    120 x 120

  • Vida útil (duración del brillo medio en horas)

    50,000 horas

  • Uso diario

    24 horas/7días

  • Garantía

    2 años

  • Transparencia

    53% (típica)

  • Temperatura de funcionamiento

    0℃ ~ 45℃ (solo para instalación de cristal en interiores)

  • Corte de la lámina

    Sí (paralelo al lado del bisel solamente)

  • Procesamiento de colores

    (9 bits) nivel 500/500/500 (R, G, B)

  • Colores

    125,000,000 de colores

  • Cromaticidad de los colores

    Cx: 0.25±0.03, Cy: 0.34±0.03

  • Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

    655 x 492 x 2.9 mm(con lámina de protección frontal y trasera)

  • Peso

    1 kg

  • Consumo de energía

    37 W (Panel transparente 1EA + kit para bisel común 2EA)

  • Accesorio

    ESG, libro de normas, tarjeta de garantía

PRIMER BISEL(ACC-14LATB1)

  • Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

    69.4 x 492 x 25 mm (Cubierta)

  • Peso

    0.4 kg

BISEL COMÚN(ACC-14LATB2)

  • Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

    51.4 x 492 x 25 mm (Cubierta)

  • Peso

    0.3kg

CONTROLADOR DE LA UNIDAD(LCLG140U)

  • Resolución

    960 x 540 (1/4 FHD)

  • Interfaz

    Entrada: LVDSSalida: RJ45 x4EA

  • Longitud de transmisión máxima

    100 m (Cable: CAT5E, CAT6)

  • Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

    293 x 188.7 x 37 mm

  • Peso

    1.5 kg

  • Sensor de temperatura

  • Consumo de energía

    20 W

CONTROLADOR DEL SISTEMA(LCLG002)

  • Interfaz (entrada)

    HDMI, DP, DVI-D, RS-232C (tipo de conector telefónico), RJ45 (sin indicador LED), receptor IR (tipo de conector telefónico), USB 3.0,

  • Video (máx. resolución de entrada)

    DP: 1920x1080@60HzHDMI: 1920x1080@60HzDVI-D: 1920x1080@60Hz

  • Interfaz (salida)

    DP, RS-232C (tipo de conector telefónico), RJ45 (sin indicador LED), LVDS

  • Dimensiones (ancho x alto x profundo en mm)

    293 x 193.3 x 40.1 mm

  • Peso (cabezal, kg)

    1.6 kg

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de luz

    O

  • Selección de fuentes

    HDMI, DVI-D, DP

  • Consumo de energía

    17 W

  • CMS S/W

    Sí (2.9)

  • Signage365care

    Sí (2.7)

  • Accesorio

    Cable de alimentación, IR + sensor de brillo (1.5 m), Género 4P Phone-to-RS232C, ESG, libro de normas, Tarjeta de garantía

ENERGÍA(ACC-LATP1)

  • Dimensiones (ancho x alto x profundidad)

    183 x 86 x 28 mm

  • Peso

    769 g

  • Entrada

    100~240 V, 50~60 Hz

  • Salida

    19.5 V/10.8 A (210 W)

  • Color

    Blanco

  • Cable de salida DC

    14AWG, 1.5 m

  • Tipo

    Tipo L