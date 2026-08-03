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Lámina LED transparente
Todas las especificaciones
LÁMINA LED(LAT140GT81)
Tamaño de píxel (mm)
13.7±0.2 mm
Tipo de LED
Paquete de colores R, G, B 3 en1 (SMD2020)
Resolución
48 x 36
Píxeles por panel
1,728
Densidad de píxeles (punto/㎡)
5,102
Brillo (cd/㎡)
Típ. 2,100 nit
Relación de contraste
≥ 100,000:1
Uniformidad de luminancia
≥ 70%
Ángulo de visión (A x V)
120 x 120
Vida útil (duración del brillo medio en horas)
50,000 horas
Uso diario
24 horas/7días
Garantía
2 años
Transparencia
53% (típica)
Temperatura de funcionamiento
0℃ ~ 45℃ (solo para instalación de cristal en interiores)
Corte de la lámina
Sí (paralelo al lado del bisel solamente)
Procesamiento de colores
(9 bits) nivel 500/500/500 (R, G, B)
Colores
125,000,000 de colores
Cromaticidad de los colores
Cx: 0.25±0.03, Cy: 0.34±0.03
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
655 x 492 x 2.9 mm(con lámina de protección frontal y trasera)
Peso
1 kg
Consumo de energía
37 W (Panel transparente 1EA + kit para bisel común 2EA)
Accesorio
ESG, libro de normas, tarjeta de garantía
PRIMER BISEL(ACC-14LATB1)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
69.4 x 492 x 25 mm (Cubierta)
Peso
0.4 kg
BISEL COMÚN(ACC-14LATB2)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
51.4 x 492 x 25 mm (Cubierta)
Peso
0.3kg
CONTROLADOR DE LA UNIDAD(LCLG140U)
Resolución
960 x 540 (1/4 FHD)
Interfaz
Entrada: LVDSSalida: RJ45 x4EA
Longitud de transmisión máxima
100 m (Cable: CAT5E, CAT6)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
293 x 188.7 x 37 mm
Peso
1.5 kg
Sensor de temperatura
Sí
Consumo de energía
20 W
CONTROLADOR DEL SISTEMA(LCLG002)
Interfaz (entrada)
HDMI, DP, DVI-D, RS-232C (tipo de conector telefónico), RJ45 (sin indicador LED), receptor IR (tipo de conector telefónico), USB 3.0,
Video (máx. resolución de entrada)
DP: 1920x1080@60HzHDMI: 1920x1080@60HzDVI-D: 1920x1080@60Hz
Interfaz (salida)
DP, RS-232C (tipo de conector telefónico), RJ45 (sin indicador LED), LVDS
Dimensiones (ancho x alto x profundo en mm)
293 x 193.3 x 40.1 mm
Peso (cabezal, kg)
1.6 kg
Sensor de temperatura
O
Sensor de luz
O
Selección de fuentes
HDMI, DVI-D, DP
Consumo de energía
17 W
CMS S/W
Sí (2.9)
Signage365care
Sí (2.7)
Accesorio
Cable de alimentación, IR + sensor de brillo (1.5 m), Género 4P Phone-to-RS232C, ESG, libro de normas, Tarjeta de garantía
ENERGÍA(ACC-LATP1)
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
183 x 86 x 28 mm
Peso
769 g
Entrada
100~240 V, 50~60 Hz
Salida
19.5 V/10.8 A (210 W)
Color
Blanco
Cable de salida DC
14AWG, 1.5 m
Tipo
Tipo L