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LG BECON Cloud
LG BECON cloud es un sistema de cuidado de soluciones de aire basado en la nube, que monitorea el aire acondicionado y HVAC del sistema LG en tiempo real para mantener las condiciones óptimas de operación e identificar cualquier inconveniente
Monitoreo Remoto para una Gestión Inteligente
Conectividad en la Nube
Los productos HVAC de LG están conectados a la nube LG BECON para el monitoreo en tiempo real.
Beneficios de LG BECON Cloud
Sin Restricciones
Las instalaciones se supervisan sin restricciones de tiempo o ubicación, lo que garantiza la máxima comodidad para los usuarios.
Eficiente
El tiempo y el costo se reducen al enviar ingenieros después de detectar de manera preventiva posibles problemas.
*La conectividad puede variar según el producto.