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LG THERMA V Split units lineup. The Hydro box and Integrated water tank are on the left, three outdoor units are on the right.

LG BECON Cloud

LG BECON cloud es un sistema de cuidado de soluciones de aire basado en la nube, que monitorea el aire acondicionado y HVAC del sistema LG en tiempo real para mantener las condiciones óptimas de operación e identificar cualquier inconveniente

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Monitoreo Remoto para una Gestión Inteligente

Cuatro pequeños íconos en el sentido de las agujas del reloj, GHP, Chiller, THERMA V y VRF, están rodeados por un círculo alrededor del dispositivo inteligente que muestra la nube LG BECON.

Monitoreo Remoto durante Todo el Día

La nube LG BECON es una plataforma de monitoreo durante todo el día, compatible con múltiples instalaciones de LG.

El gráfico, hora en el eje x y grado en el eje y, alcanzó un máximo de un valor anormal de más de 60 grados con un icono de advertencia rojo en la parte superior derecha.

Análisis en Tiempo Real

LG BECON advierte sobre el alto uso de energía o los riesgos potenciales a través de análisis en tiempo real.

El gráfico, hora en el eje x y grado en el eje y, alcanzó un máximo de un valor anormal de más de 60 grados con un icono de advertencia rojo en la parte superior derecha.

Servicio de Atención Inmediata

Cuando LG BECON detecta un problema, se envían ingenieros para una reparación eficiente basada en el análisis de big data.

Conectividad en la Nube

Los productos HVAC de LG están conectados a la nube LG BECON para el monitoreo en tiempo real.

 

Conectados por líneas grises, LG BECON Connect API y el servicio de terceros intercambian datos a través de dispositivos comerciales y residenciales, fusionándose en usuarios finales.

Conectados por líneas grises, LG BECON Connect API y el servicio de terceros intercambian datos a través de dispositivos comerciales y residenciales, fusionándose en usuarios finales.

Beneficios de LG BECON Cloud

Sin Restricciones

Las instalaciones se supervisan sin restricciones de tiempo o ubicación, lo que garantiza la máxima comodidad para los usuarios.

Eficiente

El tiempo y el costo se reducen al enviar ingenieros después de detectar de manera preventiva posibles problemas.

Tiempo Real

Las instalaciones están interconectadas para permitir la detección de riesgos en tiempo real y el diagnóstico analítico.

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Se muestra el sistema LG VRF, de forma rectangular.

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Se muestran las bombas LG Air to Water Hear, de forma rectangular equipadas con dos ventiladores en el lado izquierdo, superior e inferior.

Unidad de paquete Inverter Bomba de Calor

Se muestra LG Chiller, equipada con un panel de control y varios tubos cilíndricos grises.

Chiller - Enfriadores de Agua

*La conectividad puede variar según el producto.

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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