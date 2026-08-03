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Enfriador centrífugo modular1

Enfriador centrífugo modular1

Enfriador CentríFugo Modular

Refrigerador Modular

El enfriador centrífugo modular LG permite realizar la instalación de diversas formas mediante combinaciones en serie y en paralelo del módulo base existente.

FeaturesLíneaInformación De Compra
Instalación optimizada de diversas combinaciones de módulos1

InstalacióN Optimizada De Diversas Combinaciones De MóDulos

El enfriador centrífugo modular proporciona diversas opciones de instalación de acuerdo con el espacio de instalación disponible mediante combinaciones en serie y en paralelo del módulo base existente. Es posible controlar el funcionamiento módulo por módulo mediante varias opciones de combinación, maximizando así la eficiencia de la carga parcial.

Peso De Carga Minimizado

Como se puede cargar en la unidad del módulo, es posible transportar el producto con una pequeña grúa. Es una solución ideal para la instalación en un lugar donde sea difícil utilizar una grúa grande y con espacio limitado.

Tamaño Compacto

El enfriador centrífugo modular se puede cargar en el montacargas de forma modular reducida. Especialmente, es fácil de llevar y hacer que el producto sea transportado a través de accesos estrechos.

Alta Eficiencia

La eficiencia de la carga parcial se ha mejorado en un 17% en comparación con la de una sola unidad.

Control Central Optimizado

Las soluciones de control como ACP y AC Smart permiten una fácil monitorización y habilitan el control remoto para gestionar varios modelos de climatización en cualquier lugar.

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Compresor de dos etapas de alta eficiencia1

Compresor De Dos Etapas De Alta Eficiencia

El refrigerador centrífugo alcanzó el máximo nivel de COP a través de un compresor de dos etapas de alta eficiencia. Con un ciclo de compresión optimizado de dos etapas, se ha mejorado la eficiencia energética y se han reducido los costes operativos en comparación con el anterior enfriador centrífugo de una etapa.

Línea de enfriadores centrífugos modulares1

Línea de enfriadores centrífugos modulares1

LíNea De Enfriadores CentríFugos Modulares

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

Fondo rojo abstracto con grandes formas de gradiente rosa superpuestas, creando un diseño moderno y minimalista

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