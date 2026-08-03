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Refrigerador Modular
El enfriador centrífugo modular LG permite realizar la instalación de diversas formas mediante combinaciones en serie y en paralelo del módulo base existente.
Peso De Carga Minimizado
Como se puede cargar en la unidad del módulo, es posible transportar el producto con una pequeña grúa. Es una solución ideal para la instalación en un lugar donde sea difícil utilizar una grúa grande y con espacio limitado.
Alta Eficiencia
La eficiencia de la carga parcial se ha mejorado en un 17% en comparación con la de una sola unidad.