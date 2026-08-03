We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Detector de Rayos X Digital (DXD)
Detector de Rayos X Digital (DXD)
Características principales:
- Tamaño del Pixel de 140㎛ y Conversión A/D de 16 Bits
- Imagen en Bruto en 2.5s (Inalámbrica) y 2s (por Cable)
- Modo AP y Almacenamiento Automático en DXD
- IP53: A Prueba de Agua y A Prueba de Polvo
- Cuerpo de Magnesio y Fibra de Carbono
- Software de Adquisición de la Estación de Trabajo LG
Todas las especificaciones
UNIDAD DE SENSOR (PANEL)
Tipo TFT
aSi
Centelleador
CsI
Tamaño de píxle
140㎛
Placa de protección de sensores
Placa de fibra de carbono
Caída (condición de prueba IEC60601-1)
1m
Conversión A/D
16bit
Salida de Datos
16bit
Detección de exposición automática
Si
Interfaz de la unidad
Conectar a la caja de control
Interfaz de la unidad de potencia
Conectar a la caja de control
Comunicación por cable
Si
Modo AP
Si
Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)
Magnético
Monitoreo de Choque
Si
Almacenamiento de imágenes en DXD
200
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
1.5m (Blanco)
BATERÍA
Intercambio en caliente
SI (1min)
CARGADOR DE BATERÍA
Cantidad de ranuras
2
Cantidad de batería del paquete
2