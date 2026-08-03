DXD LG con a-Si TFT

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Características principales:

  • Tamaño de píxel de 140㎛
  • Conversión A/D de 16 bits
  • IP68, cuerpo de magnesio y fibra de carbono
  • Imagen sin procesar en 1,5 segundos (con cable) / 2,5 segundos (inalámbrico)
  • máx. Carga uniforme: 400 kg / Máx. Carga puntual: 200 kg
Más
LG Digital X-ray Detector with a-Si TFT.

Detector de rayos X digital LG con a-Si TFT

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
**Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

TFT de silicio amorfo

Obtenga imágenes claras

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*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
**Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Diseño duradero

IP68*
400kg**
Carga uniforme máx
200kg**
Carga puntual máx
1.5m***
Altura de Caía Máx 

*IP68 incluye nivel de sólidos 6 (hermético al polvo: no ingresa polvo y nivel de líquido 8.
*Probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP68. Resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Seque antes de usar. No cargue mientras húmedo.
**Carga uniforme total máxima y carga puntual máxima cuando se prueba durante 60 segundos.
***La prueba de caída IEC 60601-1 en un entorno de laboratorio controlado puede diferir de la situación de uso real.
****Todas las imágenes se muestran con fines ilustrativos. y puede variar del producto/uso real.
*****Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

TFT de silicio amorfo

Portabilidad eficiente

Light-weight Body (3.7kg (8.2 lbs)) with 4-side Chamfer.
Cuerpo de Carbono y Magnesio

Cuerpo ligero (3,7 kg (8,2 lbs)) con chaflán de 4lados

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
**Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

TFT de silicio amorfo

Uso ininterrumpido para
tiempos de
funcionamientoprolongados

Batería de larga duración de hasta 7,5 horas

Intercambio en caliente Hasta 1 min.

*300 disparos / 7,5 horas en condiciones de tiempo de ciclo de 90 seg.
**El tiempo de uso real de la batería y el rendimiento pueden variar según la conectividad de la red y el uso de la aplicación.
***Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
****Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Conveniencia mejorada

Monitor Device Status via OLED Display Panel.
Pantalla OLED incorporada

Monitorear el estado del dispositivo a través del panel de visualización OLED

1,5s(+cable)/2,5s(inalámbrico)

Alta velocidad de transmisión

Almacenamiento local

Almacenamiento en el detector de rayosX

*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
**Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones

POTENCIA

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

STANDARD

  • RoHS

    Si

UNIDAD DE SENSOR (PANEL)

  • Tipo TFT

    a-Si

  • Centelleador

    CsI

  • Tamaño de píxle

    140㎛

  • Placa de protección de sensores

    Placa de fibra de carbono

  • Caída (condición de prueba IEC60601-1)

    1.5m

  • Conversión A/D

    16bit

  • Salida de Datos

    16bit

  • Detección de exposición automática

    Si

  • Interfaz de la unidad

    Conectar a la caja de control

  • Interfaz de la unidad de potencia

    Conectar a la caja de control

  • Comunicación por cable

    Si

  • Modo AP

    Si

  • Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)

    Magnético

  • Monitoreo de Choque

    Si

  • Almacenamiento de imágenes en DXD

    200

  • Adquisición semidinámica

    5fps

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

    1.5m (Blanco)

BATERÍA

  • Intercambio en caliente

    SI (1min)

CARGADOR DE BATERÍA

  • Cantidad de ranuras

    2

  • Cantidad de batería del paquete

    2