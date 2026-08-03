DXD LG con a-Si TFT

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*Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
**Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Obtenga imágenes claras
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Diseño duradero
*IP68 incluye nivel de sólidos 6 (hermético al polvo: no ingresa polvo y nivel de líquido 8.
*Probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP68. Resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Seque antes de usar. No cargue mientras húmedo.
**Carga uniforme total máxima y carga puntual máxima cuando se prueba durante 60 segundos.
***La prueba de caída IEC 60601-1 en un entorno de laboratorio controlado puede diferir de la situación de uso real.
****Todas las imágenes se muestran con fines ilustrativos. y puede variar del producto/uso real.
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Portabilidad eficiente
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Uso ininterrumpido para
tiempos de
funcionamientoprolongados
*300 disparos / 7,5 horas en condiciones de tiempo de ciclo de 90 seg.
**El tiempo de uso real de la batería y el rendimiento pueden variar según la conectividad de la red y el uso de la aplicación.
***Todas las imágenes se muestran solo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto/uso real.
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Conveniencia mejorada
1,5s(+cable)/2,5s(inalámbrico)
Alta velocidad de transmisión
Almacenamiento local
Almacenamiento en el detector de rayosX
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Todas las especificaciones
POTENCIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
STANDARD
RoHS
Si
UNIDAD DE SENSOR (PANEL)
Tipo TFT
a-Si
Centelleador
CsI
Tamaño de píxle
140㎛
Placa de protección de sensores
Placa de fibra de carbono
Caída (condición de prueba IEC60601-1)
1.5m
Conversión A/D
16bit
Salida de Datos
16bit
Detección de exposición automática
Si
Interfaz de la unidad
Conectar a la caja de control
Interfaz de la unidad de potencia
Conectar a la caja de control
Comunicación por cable
Si
Modo AP
Si
Cable desmontable (fácil de enchufar/desenchufar)
Magnético
Monitoreo de Choque
Si
Almacenamiento de imágenes en DXD
200
Adquisición semidinámica
5fps
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
1.5m (Blanco)
BATERÍA
Intercambio en caliente
SI (1min)
CARGADOR DE BATERÍA
Cantidad de ranuras
2
Cantidad de batería del paquete
2