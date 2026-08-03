DXD LG con a-Si TFT

*IP68 incluye nivel de sólidos 6 (hermético al polvo: no ingresa polvo y nivel de líquido 8.

*Probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP68. Resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Seque antes de usar. No cargue mientras húmedo.

**Carga uniforme total máxima y carga puntual máxima cuando se prueba durante 60 segundos.

***La prueba de caída IEC 60601-1 en un entorno de laboratorio controlado puede diferir de la situación de uso real.

****Todas las imágenes se muestran con fines ilustrativos. y puede variar del producto/uso real.

*****Las especificaciones pueden variar según la región. Todas las características, estándares y otras especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.