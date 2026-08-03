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Detector de Rayos X Digital (DXD)
Detector de Rayos X Digital (DXD)
Características principales:
- Tamaño del Pixel de 140㎛ y Conversión A/D de 16 Bits
- Imagen en Bruto en 2.5s (Inalámbrica) y 2s (por Cable)
- Modo AP y Almacenamiento Automático en DXD
- IP53: A Prueba de Agua y A Prueba de Polvo
- Cuerpo de Magnesio y Fibra de Carbono
- Software de Adquisición de la Estación de Trabajo LG
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Pulgadas
17
SENSOR(PANEL)UNIDAD
Tipo TFT
A-Si
Centelleador
Csi
Número de Pixeles
3072 x 3072
Tamaño de Pixel
140㎛
TFT Dimensiones (AxPxA, mm)
445 x 445 mm
TFT Área Activa (mm)
430.08 × 430.08 mm
X-ray Sensor de Pixel
3072 x 3072
X-ray Área Sensitiva (mm)
430.08 x 430.08 mm
Placa Protectora de Sensor
Placa de Fibra de Carbono
Entrada
DC24V/2.1A
Consumo de Energía
Typ. 19.0W (No Carga), 30.5W (con carga)
Peso(kg) / Icld. Bateria(Typ.)
3.4kg
Peso de Carga Máximo
Completo (Carga Uniforme) : 150kg Local (Carga de Puntos) : 100kg
Descendente
40Cm
Tiempo de Ciclo (Ethernet / WLAN)
8 seg/11 seg (Ethernet/WLAN)
Imagen Completa (Imagen Pura)
Ethernet 3 seg/WLAN 6 seg
MTF(TYP.)
MTF @ 0.5lp/mm
89%
MTF @ 1lp/mm
74%
MTF @ 2lp/mm
47%
MTF @ 3lp/mm
29%
DQE(TYP)
DQE @ 0.1lp/mm
72%
DQE @ 0.5lp/mm
67%
DQE @ 1lp/mm
61%
DQE @ 2lp/mm
49%
DQE @ 3lp/mm
28%
Sensitivity( lsb/uGy ) / Programmable
Typ. 600/Sí
DEGRADACIÓN
Espectiva de Vida (Gy)
100Gy
Sensibilidad de Degradación al "final de vida del producto"
20%
Resolución Espacial (lp/mm)
3.57 lp/mm
A/D Conversión
16bit
Salida de Información
16bit
Generador de Rango de Voltaje X-ray
Sí
Auto Detección de Exposición
40 to 150 kVp
Unidad de Interface
Connect to Control Box
Poder de unidad de interface
Connect to Control Box
WLAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
Comunicación Conectado
Sí
Alambre Desmontable (Fácil de conectar/desconectar)
Sí (Magnético)
X-ray período (ms) (=Ventana de Tiempo)
Standard: 500 ( ~4000)
Sensor
←
Monitor de Shock
Sí
CAJA DE CONTROL
Entrada de Energía
AC100 to 240V, 47-63Hz
Salida de Energía
DC24V/2.1A
AC Cable de Poder
1.5m, White
Dimensiones (AxPxA, mm)
125 x 255 x 109.8 mm
Peso(kg)
1.3 kg
CABLE PRINCIPAL(DXD-CONTROL BOX)
Longitud
1m
LAN Cable (Control Box-PC) : Opcional(Cuando comprado requiere este cable, enviado de acuerdo a BOM)
(Opcional)
Length
10m
Sync Cable(Control Box - X-ray Generator) : Optional(When Buyer requires this cable, is shipped according to BOM)
(Opcional)
Longitud
15m
BATERÍA
Tipo
Desmontable
Capacidad Nominal
30W (7.5V, 4000mAh)
Voltaje Nominal
7.5V
Dimensiones (AxPxA, mm)
204.6 x 110.5 x 7.8
Peso(g)
229.86
Tiempo de Operación
Typ. 240 shots/6.0 hrs (Condición :Tiempos de Intervalo 90 seg)
Duración de Bateria en estado fijo
Typ. 13 hrs
CARGADOR DE BATERIA
Entrada de Voltaje
19V
Tiempo de Carga
8.7V
Salida de Voltage
3 Hours
Cantidad de Vacantes
3
Cantidad de Bateria Ajunta
2
Dimensiones (AxPxA, mm)
125 x 255.5 x 90.5 mm
Peso(kg)
0.9kg
AC ADAPTADOR PARA CARGAR BATERIA
Dimensiones (AxPxA, mm)
134 x 59.8 x 31 mm
DC Longitud de Cable
1,500mm
AC Cable de Poder
Sí
Entrada
100 ~ 240 VAC
Salida
19V/3.42 A
Peso(kg)
0.335kg
AMBIENTAL
Temperatura de Almacenaje
-20 to 60 ℃
Almacenaje de Humedad
Menos que 90% RH, No condensación
Almacenaje de Presión
50 ~ 106 kPa
Almacenaje de Postura
Menos que 12,192m
Temperatura de Operación
10 to 35 ℃
Operación de Humedad
Menos que 80% RH, No condensación
Operación de Presión
70 ~ 106 kPa
Operación de Postura
Menos que 5000m
ESTANQUENEIDAD
Estanqueneidad
IP41
Productos de Limpieza y Desinfectantes
Isopropanel 100%, Ethanol 70%, Cidex OPA, 0.9% Nacl solution
Anti-Bacteria
JIS Z 2801 0.99%
WARRANTY
Garantía
36 meses
ACCESORIOS
CD
Manual, Calibración SW
Cable
Cable de Poder, Cable Principal 1m (Cable LAN, Cable Opción Sinc.)
Otros
Libro de Manual, Hoja de Inspección Saliente