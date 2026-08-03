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Detector de Rayos X Digital (DXD)

Detector de Rayos X Digital (DXD)

Detector de Rayos X Digital (DXD)

17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP
LG Detector de Rayos X Digital (DXD), 17HK701G-WP

Características principales:

  • Tamaño del Pixel de 140㎛ y Conversión A/D de 16 Bits
  • Imagen en Bruto en 2.5s (Inalámbrica) y 2s (por Cable)
  • Modo AP y Almacenamiento Automático en DXD
  • IP53: A Prueba de Agua y A Prueba de Polvo
  • Cuerpo de Magnesio y Fibra de Carbono
  • Software de Adquisición de la Estación de Trabajo LG
Más

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Pulgadas

    17

SENSOR(PANEL)UNIDAD

  • Tipo TFT

    A-Si

  • Centelleador

    Csi

  • Número de Pixeles

    3072 x 3072

  • Tamaño de Pixel

    140㎛

  • TFT Dimensiones (AxPxA, mm)

    445 x 445 mm

  • TFT Área Activa (mm)

    430.08 × 430.08 mm

  • X-ray Sensor de Pixel

    3072 x 3072

  • X-ray Área Sensitiva (mm)

    430.08 x 430.08 mm

  • Placa Protectora de Sensor

    Placa de Fibra de Carbono

  • Entrada

    DC24V/2.1A

  • Consumo de Energía

    Typ. 19.0W (No Carga), 30.5W (con carga)

  • Peso(kg) / Icld. Bateria(Typ.)

    3.4kg

  • Peso de Carga Máximo

    Completo (Carga Uniforme) : 150kg Local (Carga de Puntos) : 100kg

  • Descendente

    40Cm

  • Tiempo de Ciclo (Ethernet / WLAN)

    8 seg/11 seg (Ethernet/WLAN)

  • Imagen Completa (Imagen Pura)

    Ethernet 3 seg/WLAN 6 seg

MTF(TYP.)

  • MTF @ 0.5lp/mm

    89%

  • MTF @ 1lp/mm

    74%

  • MTF @ 2lp/mm

    47%

  • MTF @ 3lp/mm

    29%

DQE(TYP)

  • DQE @ 0.1lp/mm

    72%

  • DQE @ 0.5lp/mm

    67%

  • DQE @ 1lp/mm

    61%

  • DQE @ 2lp/mm

    49%

  • DQE @ 3lp/mm

    28%

  • Sensitivity( lsb/uGy ) / Programmable

    Typ. 600/Sí

DEGRADACIÓN

  • Espectiva de Vida (Gy)

    100Gy

  • Sensibilidad de Degradación al "final de vida del producto"

    20%

  • Resolución Espacial (lp/mm)

    3.57 lp/mm

  • A/D Conversión

    16bit

  • Salida de Información

    16bit

  • Generador de Rango de Voltaje X-ray

  • Auto Detección de Exposición

    40 to 150 kVp

  • Unidad de Interface

    Connect to Control Box

  • Poder de unidad de interface

    Connect to Control Box

  • WLAN

    IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

  • Comunicación Conectado

  • Alambre Desmontable (Fácil de conectar/desconectar)

    Sí (Magnético)

  • X-ray período (ms) (=Ventana de Tiempo)

    Standard: 500 ( ~4000)

  • Sensor

  • Monitor de Shock

CAJA DE CONTROL

  • Entrada de Energía

    AC100 to 240V, 47-63Hz

  • Salida de Energía

    DC24V/2.1A

  • AC Cable de Poder

    1.5m, White

  • Dimensiones (AxPxA, mm)

    125 x 255 x 109.8 mm

  • Peso(kg)

    1.3 kg

CABLE PRINCIPAL(DXD-CONTROL BOX)

  • Longitud

    1m

  • LAN Cable (Control Box-PC) : Opcional(Cuando comprado requiere este cable, enviado de acuerdo a BOM)

    (Opcional)

  • Length

    10m

  • Sync Cable(Control Box - X-ray Generator) : Optional(When Buyer requires this cable, is shipped according to BOM)

    (Opcional)

  • Longitud

    15m

BATERÍA

  • Tipo

    Desmontable

  • Capacidad Nominal

    30W (7.5V, 4000mAh)

  • Voltaje Nominal

    7.5V

  • Dimensiones (AxPxA, mm)

    204.6 x 110.5 x 7.8

  • Peso(g)

    229.86

  • Tiempo de Operación

    Typ. 240 shots/6.0 hrs (Condición :Tiempos de Intervalo 90 seg)

  • Duración de Bateria en estado fijo

    Typ. 13 hrs

CARGADOR DE BATERIA

  • Entrada de Voltaje

    19V

  • Tiempo de Carga

    8.7V

  • Salida de Voltage

    3 Hours

  • Cantidad de Vacantes

    3

  • Cantidad de Bateria Ajunta

    2

  • Dimensiones (AxPxA, mm)

    125 x 255.5 x 90.5 mm

  • Peso(kg)

    0.9kg

AC ADAPTADOR PARA CARGAR BATERIA

  • Dimensiones (AxPxA, mm)

    134 x 59.8 x 31 mm

  • DC Longitud de Cable

    1,500mm

  • AC Cable de Poder

  • Entrada

    100 ~ 240 VAC

  • Salida

    19V/3.42 A

  • Peso(kg)

    0.335kg

AMBIENTAL

  • Temperatura de Almacenaje

    -20 to 60 ℃

  • Almacenaje de Humedad

    Menos que 90% RH, No condensación

  • Almacenaje de Presión

    50 ~ 106 kPa

  • Almacenaje de Postura

    Menos que 12,192m

  • Temperatura de Operación

    10 to 35 ℃

  • Operación de Humedad

    Menos que 80% RH, No condensación

  • Operación de Presión

    70 ~ 106 kPa

  • Operación de Postura

    Menos que 5000m

ESTANQUENEIDAD

  • Estanqueneidad

    IP41

  • Productos de Limpieza y Desinfectantes

    Isopropanel 100%, Ethanol 70%, Cidex OPA, 0.9% Nacl solution

  • Anti-Bacteria

    JIS Z 2801 0.99%

WARRANTY

  • Garantía

    36 meses

ACCESORIOS

  • CD

    Manual, Calibración SW

  • Cable

    Cable de Poder, Cable Principal 1m (Cable LAN, Cable Opción Sinc.)

  • Otros

    Libro de Manual, Hoja de Inspección Saliente