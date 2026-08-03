Láser LG ProBeam con 5,000 ANSI

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Pantalla
3840 x 2160 4K UHD,5.000 lúmenes ANSI
Inteligente
Conexión inalámbrica,webOS
Uso
Desplazamiento lente H ±20%,V±50%,Zoom x1.6
Láser 4K real
Claridad y alta definición para un gran público
LG ProBeam ofrece una calidad visual impresionante, pantalla grande de hasta 300" y 8.3 millones píxeles.Tecnología láser 4K UHD.
Compatible con WUXGA 1920 X 1200 y 4K UHD 3840 X 2160
Proyector escalable y adaptativo
Se adapta a cualquier negocio
Empresa: Eficiencia y productividad
El proyector de calidad corporativa está diseñado para reuniones de negocios y conferencias. Permite a los usuarios aumentar la eficiencia y productividad.
Hospital: Diagnósticos precisos
La precisión en las lecturas con colores exactos y DICOM lleva a un diagnóstico médico preciso.
Educación: Clases audiovisuales efectivas
Crea espacios digitales de aprendizaje, donde cada estudiante puede participar con la ayuda audiovisual, así como también compartir sus contenidos.
Un cable/cinco señales con HDBaseT™
Al adoptar el último HDBaseT™, la sonda LG puede ofrecer una experiencia de calidad, eliminando el desorden de los cables y sin comprometer el rendimiento y la alta calidad, independientemente de su ubicación de montaje.
BU50N cumple con las normas DICOM de comunicaciones e imágenes digitales médicas, y proporciona un rendimiento adecuado para la representación visual utilizada en las prácticas médicas.
BU50N cumple con las normas DICOM de comunicaciones e imágenes digitales médicas, y proporciona un rendimiento adecuado para la representación visual utilizada en las prácticas médicas.
El proyector más pequeño de 4K de 5,000 ANSI
Tamaño perfectamente compacto
LG BU50N no solo tiene un cuerpo compacto de 16,7 litros, sino también una alta resolución de 4K y un brillo de 5,000 lúmenes ANSI, que encaja perfectamente en cualquier espacio de negocios.
El proyector más pequeño de 4K de 5,000 ANSI: Tamaño perfectamente compacto
webOS + Mirroring + Bluetooth
Conexión inalámbrica Smart
Para una comunicación smart, puedes compartir la pantalla y el sonido cómodamente con la duplicación inalámbrica (Miracast®) y Bluetooth. Con webOS, puedes conectarte a Internet y explorar usando la red Wi-Fi.
TV en vivo en el proyector conectado con otros dispositivos a través de duplicación, Miracast y emparejamiento Bluetooth.
20,000h Láser de larga duración
Claro y costo estable
La potente fuente de luz láser muestra imágenes más brillantes y dura hasta 20.000h.
Películas sin cambio de fuente de luz
Si reproduces videos en este proyector durante 8 horas por día, la fuente de luz láser durará 7 años.
El brillo inicial dura más tiempo
BU50N mantiene el brillo inicial largo tiempo, manteniendo la tasa de reducción en 99% sin el costo de reemplazo la lámpara. Reemplazo de la lámpara convencional aprox/5,000h
Todas las especificaciones
DISEÑO
Color
Superior/Inferior - BlancoDelantero / Trasero - Negro
Soporte
4 Patas
Dimension W x H x D (cm)
58 x 27.3 x 44.1
Peso (kg)
9.7 kg
Bandeja de CD
1
MD Type
Tipo Bandeja
Display
Tipo Punto LED
Botones Frontales
2 (Encender,Abrir/Cerrar ,Bandeja)
SISTEMA DE PROYECION
Resolucion Nativa
4 K ( 3840x2160)
Relacion de Contraste
3.000.000:1
Intensidas- Normal
27 dB(A)
Uniformidad (JBMMA-9point)
85%
Lente de Proyeccion - Zoom
1.6 x
Tamaño de proyecccion según distacia
Distancia 1.30 m 40°Distancia 2.08 m 300°
Duracion de focos LASER (LD + P/W )
20.000 Hrs
Brillo (ANSI)*
5000
Intensidad - Brillo alto
29 dB(A)
Intensidad - Economico
26 dB(A)
Lente de Proyeccion - Focus (Auto / Manual )
Manual
Rango de Tamaño de proyeccion
40" - 300"
Tipo de Fuente de Luz
Laser (LD + P/W)
ESPECIFICACIONES GENERALES
Control de relacion de aspecto
16:9/Original/4:3/Zoom vertical/ Zoom en todas las direcciones
Potencia de sonido
10W (5W+5W)
Clear Voice
( Clear Voice III)
Stand by Power
0.5W↓
Temperatura de operación
0- 40°C
ENTRADAS/SALIDA
Salida de Videcomponenete
SI
Salida de Audio Analogo 2ch
SI
HDMI
Si x2
USB
2 (2.0)
RJ45
Si
CARACTERISTICAS ESPECIALES
Plataforma (SO,UI)
webOS 4.5
HDR
Si
Contenido Inalambrico
Si
Correcion Keystone Digital
Pandeo
ENERGIA
Conexión
Cable
Tipo
SMPS
Consumo de energia (en funcionamiento )
9W
Consumo de energia (en Standby )
0.43W
ACCESORIOS
Cable AV
SI
Control Remoto
HA1
Manual de Usurio
SI
CONFORT
Zoom
SI
Carga Contenido
7 sec
Actualizacion de Firmware Disco / USB
SI/SI
Memoria de la ultima Escena
SI
Salvapantallas
SI
Apagado Automatico
SI
Bloqueo Parental
SI
Grabacion directa a USB
MP3
INTERFAZ GRAFICA DEL USURIO
Lenguaje
Eleccion del Usuario
Lenguaje Inicial
Eleccion del Usuario
Logo LG al inicio
SI
MP3ID Tag Display
SI
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