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Láser LG ProBeam con 5,000 ANSI
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Láser LG ProBeam con 5,000 ANSI

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Láser LG ProBeam con 5,000 ANSI

BU50NST
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Remote
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Remote

Características principales:

  • Láser 4K UHD
  • 8.3 megapíxeles (3840x2160)
  • 5,000 lúmenes ANSI
  • webOS
  • 12 puntos de distorsión
  • Desplazamiento de la lente H ±20%, V ±50% y zoom x 1.6
Más
Logotipos de LG ProBeam y ganador del reddot 2020 que este producto ha ganado

Logotipos de LG ProBeam y ganador del reddot 2020 que este producto ha ganado

LG ProBeam

Diseño innovador

Pantalla

3840 x 2160 4K UHD,5.000 lúmenes ANSI

Inteligente

Conexión inalámbrica,webOS

Uso

Desplazamiento lente H ±20%,V±50%,Zoom x1.6
Láser 4K real

Claridad y alta definición para un gran público

LG ProBeam ofrece una calidad visual impresionante, pantalla grande de hasta 300" y 8.3 millones píxeles.Tecnología láser 4K UHD.

Compatible con WUXGA 1920 X 1200 y 4K UHD 3840 X 2160

5,000 lum ANSI:Maximiza el poder de la presentación
5,000 lum ANSI

Maximiza el poder de la presentación

Los 5,000 lum de brillo dan precisión y claridad, incluso en salas muy iluminadas, sin pérdida de calidad de imagen y aumentando la productividad de las reuniones de negocios.
Proyector escalable y adaptativo

Se adapta a cualquier negocio

Empresa: Eficiencia y productividad
Hospital: Diagnósticos precisos
Educación: Clases audiovisuales efectivas
Empresa: Eficiencia y productividad
Hospital: Diagnósticos precisos
Educación: Clases audiovisuales efectivas

Empresa: Eficiencia y productividad

El proyector de calidad corporativa está diseñado para reuniones de negocios y conferencias. Permite a los usuarios aumentar la eficiencia y productividad.

Hospital: Diagnósticos precisos

La precisión en las lecturas con colores exactos y DICOM lleva a un diagnóstico médico preciso.

Educación: Clases audiovisuales efectivas

Crea espacios digitales de aprendizaje, donde cada estudiante puede participar con la ayuda audiovisual, así como también compartir sus contenidos.
BU50N cumple con las normas DICOM de comunicaciones e imágenes digitales médicas, y proporciona un rendimiento adecuado para la representación visual utilizada en las prácticas médicas.

BU50N cumple con las normas DICOM de comunicaciones e imágenes digitales médicas, y proporciona un rendimiento adecuado para la representación visual utilizada en las prácticas médicas.

12 puntos de distorsión: Más simple y detallado
12 puntos de distorsión

Más simple y detallado

Puedes ajustar la distorsión de la pantalla y configurarla con más precisión con la función de 12 puntos de distorsión.
El proyector más pequeño de 4K de 5,000 ANSI

Tamaño perfectamente compacto

LG BU50N no solo tiene un cuerpo compacto de 16,7 litros, sino también una alta resolución de 4K y un brillo de 5,000 lúmenes ANSI, que encaja perfectamente en cualquier espacio de negocios.

El proyector más pequeño de 4K de 5,000 ANSI: Tamaño perfectamente compacto

webOS + Mirroring + Bluetooth

Conexión inalámbrica Smart

Para una comunicación smart, puedes compartir la pantalla y el sonido cómodamente con la duplicación inalámbrica (Miracast®) y Bluetooth. Con webOS, puedes conectarte a Internet y explorar usando la red Wi-Fi.

TV en vivo en el proyector conectado con otros dispositivos a través de duplicación, Miracast y emparejamiento Bluetooth.

20,000h Láser de larga duración

Claro y costo estable

La potente fuente de luz láser muestra imágenes más brillantes y dura hasta 20.000h.

Películas sin cambio de fuente de luz

Si reproduces videos en este proyector durante 8 horas por día, la fuente de luz láser durará 7 años.

El brillo inicial dura más tiempo

BU50N mantiene el brillo inicial largo tiempo, manteniendo la tasa de reducción en 99% sin el costo de reemplazo la lámpara. Reemplazo de la lámpara convencional aprox/5,000h

Todas las especificaciones

DISEÑO

  • Color

    Superior/Inferior - BlancoDelantero / Trasero - Negro

  • Soporte

    4 Patas

  • Dimension W x H x D (cm)

    58 x 27.3 x 44.1

  • Peso (kg)

    9.7 kg

  • Bandeja de CD

    1

  • MD Type

    Tipo Bandeja

  • Display

    Tipo Punto LED

  • Botones Frontales

    2 (Encender,Abrir/Cerrar ,Bandeja)

SISTEMA DE PROYECION

  • Resolucion Nativa

    4 K ( 3840x2160)

  • Relacion de Contraste

    3.000.000:1

  • Intensidas- Normal

    27 dB(A)

  • Uniformidad (JBMMA-9point)

    85%

  • Lente de Proyeccion - Zoom

    1.6 x

  • Tamaño de proyecccion según distacia

    Distancia 1.30 m 40°Distancia 2.08 m 300°

  • Duracion de focos LASER (LD + P/W )

    20.000 Hrs

  • Brillo (ANSI)*

    5000

  • Intensidad - Brillo alto

    29 dB(A)

  • Intensidad - Economico

    26 dB(A)

  • Lente de Proyeccion - Focus (Auto / Manual )

    Manual

  • Rango de Tamaño de proyeccion

    40" - 300"

  • Tipo de Fuente de Luz

    Laser (LD + P/W)

ESPECIFICACIONES GENERALES

  • Control de relacion de aspecto

    16:9/Original/4:3/Zoom vertical/ Zoom en todas las direcciones

  • Potencia de sonido

    10W (5W+5W)

  • Clear Voice

    ( Clear Voice III)

  • Stand by Power

    0.5W↓

  • Temperatura de operación

    0- 40°C

ENTRADAS/SALIDA

  • Salida de Videcomponenete

    SI

  • Salida de Audio Analogo 2ch

    SI

  • HDMI

    Si x2

  • USB

    2 (2.0)

  • RJ45

    Si

CARACTERISTICAS ESPECIALES

  • Plataforma (SO,UI)

    webOS 4.5

  • HDR

    Si

  • Contenido Inalambrico

    Si

  • Correcion Keystone Digital

    Pandeo

ENERGIA

  • Conexión

    Cable

  • Tipo

    SMPS

  • Consumo de energia (en funcionamiento )

    9W

  • Consumo de energia (en Standby )

    0.43W

ACCESORIOS

  • Cable AV

    SI

  • Control Remoto

    HA1

  • Manual de Usurio

    SI

CONFORT

  • Zoom

    SI

  • Carga Contenido

    7 sec

  • Actualizacion de Firmware Disco / USB

    SI/SI

  • Memoria de la ultima Escena

    SI

  • Salvapantallas

    SI

  • Apagado Automatico

    SI

  • Bloqueo Parental

    SI

  • Grabacion directa a USB

    MP3

INTERFAZ GRAFICA DEL USURIO

  • Lenguaje

    Eleccion del Usuario

  • Lenguaje Inicial

    Eleccion del Usuario

  • Logo LG al inicio

    SI

  • MP3ID Tag Display

    SI