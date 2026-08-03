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Monitor de diagnóstico LG de 3MP
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tamaño
21"
Pantalla
IPS
Conectividad
HDMI
PANTALLA
Tamaño (pulgadas)
21.3 pulgadas
Tamaño (cm)
54.102 cm
Resolución
2048 x 1536
Tipo de panel
IPS
Tecnología de luz de fondo
LED
Retroiluminación
Edge
Relación de aspecto
04:03
Tamaño de píxel
0.2115 (H) x 0.2115 (V)
Brillo (típ.)
1000 cd/m²
Color en bits
10 bit
Relación de contraste_mín.
1100:01:00
Relación de contraste_típ.
1400:01:00
Relación de contraste de DFC
Mega
Tiempo de respuesta
30mS
Ángulo de visión (CR ≥ 10)
178º (derecha/izquierda), 178º (arriba/abajo)
Tratamiento de la superficie
Antirreflejo
CARACTERÍSTICAS
Calibración HW
SÍ
Brillo automático
SÍ
Idioma OSD
18 países, inglés, germánico, francés, español, italiano, sueco, finlandés, portugués, polaco, ruso, griego, chino, japonés, coreano, ucraniano, portugués (Brasil), chino tradicional, hindi
CONECTIVIDAD
DVI
SÍ
DVI (frecuencia V)
60
DVI (máx. resolución en Hz)
2048 x 1536 en 60Hz
Puerto del monitor
SÍ (1ea)
DP (frecuencia V)
60
DP (máx. resolución en Hz)
2048 x 1536 en 60Hz
Puerto USB de carga
SÍ (1ea)
Puerto bajo USB
Sí (2ea)
[Ubicación]
Abajo
ENERGIA
Tipo
Energía interna (LIPS)
Entrada de CA
100-240 VCA, 50/60 Hz
Salida CC
24V, 4.17A
Consumo de energía (típ.)
85W
Consumo de energía (máx.)
100W
Consumo de energía (modo de suspensión)
Menos que 6.5W
Consumo de energía (DC apagado)
Menos que 6.5W
MECANICO
Diseño sin bordes
Normal
Color (frente del gabinete)
Negro
Color (cubierta trasera)
Negro
Color (cuerpo del soporte)
Negro
Color (base del soporte)
Negro
Ajustes de posición de pantalla
Inclinación/altura/pivote
Inclinacion
-5 ~ +35º (±3)
Giro
0 ~ 355±5
Rango de altura
0 ~ 130 mm
Altura baja
71.3
Pivote
90º
Capacidad de montarlo en la pared
100 x 100 mm
Base desmontable
SÍ
Soporte de un solo clic
SÍ
DIMENSIONES/PESO
Dimensión con soporte (An. x Alt. x Prof.)
553.8 x 512.9 x 240
Dimensión sin soporte (An. x Alt. x Prof.)
553.8 x 333.1 x 67.6
Dimensión en envío (An. x Alt. x Prof.)
626 x 474 x 194
Peso con soporte
6.1
Peso sin soporte
4
Relleno de palé (20ft/40ft/40ft HC)
440/928/1008
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CB
Sí
FCC-B
Sí
CE
Sí
CCC (para China)
Sí
MFDS (para la República de Corea)
Sí
ERP
Sí
Windows
Sí
ROHS, REACH
Sí
Libre de PVC
Sí
VCCI (para Japón)
Sí
ACCESORIO
Adaptador (color)
Negro
Cable de energía (color/longitud)
Negro/3 m
DVI-D
Sí
DVI-D (color/longitud)
Negro/3 m
Puerto del monitor
SÍ
Puerto de la pantalla (color/longitud)
Negro/3 m