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Monitor de diagnóstico LG de 3MP

Monitor de diagnóstico LG de 3MP

Monitor de diagnóstico LG de 3MP

21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B
LG Monitor de diagnóstico LG de 3MP, 21HK512D-B

Características principales:

  • IPS 3MP de 21.3”
  • Norma DICOM Parte 14
  • Sensor de luminosidad automática
  • Calibración remota y automática
  • Pivote
Más

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Tamaño

    21"

  • Pantalla

    IPS

  • Conectividad

    HDMI

PANTALLA

  • Tamaño (pulgadas)

    21.3 pulgadas

  • Tamaño (cm)

    54.102 cm

  • Resolución

    2048 x 1536

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tecnología de luz de fondo

    LED

  • Retroiluminación

    Edge

  • Relación de aspecto

    04:03

  • Tamaño de píxel

    0.2115 (H) x 0.2115 (V)

  • Brillo (típ.)

    1000 cd/m²

  • Color en bits

    10 bit

  • Relación de contraste_mín.

    1100:01:00

  • Relación de contraste_típ.

    1400:01:00

  • Relación de contraste de DFC

    Mega

  • Tiempo de respuesta

    30mS

  • Ángulo de visión (CR ≥ 10)

    178º (derecha/izquierda), 178º (arriba/abajo)

  • Tratamiento de la superficie

    Antirreflejo

CARACTERÍSTICAS

  • Calibración HW

  • Brillo automático

  • Idioma OSD

    18 países, inglés, germánico, francés, español, italiano, sueco, finlandés, portugués, polaco, ruso, griego, chino, japonés, coreano, ucraniano, portugués (Brasil), chino tradicional, hindi

CONECTIVIDAD

  • DVI

  • DVI (frecuencia V)

    60

  • DVI (máx. resolución en Hz)

    2048 x 1536 en 60Hz

  • Puerto del monitor

    SÍ (1ea)

  • DP (frecuencia V)

    60

  • DP (máx. resolución en Hz)

    2048 x 1536 en 60Hz

  • Puerto USB de carga

    SÍ (1ea)

  • Puerto bajo USB

    Sí (2ea)

  • [Ubicación]

    Abajo

ENERGIA

  • Tipo

    Energía interna (LIPS)

  • Entrada de CA

    100-240 VCA, 50/60 Hz

  • Salida CC

    24V, 4.17A

  • Consumo de energía (típ.)

    85W

  • Consumo de energía (máx.)

    100W

  • Consumo de energía (modo de suspensión)

    Menos que 6.5W

  • Consumo de energía (DC apagado)

    Menos que 6.5W

MECANICO

  • Diseño sin bordes

    Normal

  • Color (frente del gabinete)

    Negro

  • Color (cubierta trasera)

    Negro

  • Color (cuerpo del soporte)

    Negro

  • Color (base del soporte)

    Negro

  • Ajustes de posición de pantalla

    Inclinación/altura/pivote

  • Inclinacion

    -5 ~ +35º (±3)

  • Giro

    0 ~ 355±5

  • Rango de altura

    0 ~ 130 mm

  • Altura baja

    71.3

  • Pivote

    90º

  • Capacidad de montarlo en la pared

    100 x 100 mm

  • Base desmontable

  • Soporte de un solo clic

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensión con soporte (An. x Alt. x Prof.)

    553.8 x 512.9 x 240

  • Dimensión sin soporte (An. x Alt. x Prof.)

    553.8 x 333.1 x 67.6

  • Dimensión en envío (An. x Alt. x Prof.)

    626 x 474 x 194

  • Peso con soporte

    6.1

  • Peso sin soporte

    4

  • Relleno de palé (20ft/40ft/40ft HC)

    440/928/1008

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CB

  • FCC-B

  • CE

  • CCC (para China)

  • MFDS (para la República de Corea)

  • ERP

  • Windows

  • ROHS, REACH

  • Libre de PVC

  • VCCI (para Japón)

ACCESORIO

  • Adaptador (color)

    Negro

  • Cable de energía (color/longitud)

    Negro/3 m

  • DVI-D

  • DVI-D (color/longitud)

    Negro/3 m

  • Puerto del monitor

  • Puerto de la pantalla (color/longitud)

    Negro/3 m