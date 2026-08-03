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Monitor de Revisión Clínica de 1.3MP 19HK312C
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Características principales:

  • Carcasa de plástico con propiedades antimicrobianas
  • 350 (Tip.) & sRGB 99%
  • DICOM Parte 14
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Estabilización de brillo
  • Giro bidireccional
Más
Carátula de plástico con propiedades antimicrobianas

Carcasa de plástico con propiedades antimicrobianas

Las propiedades antimicrobianas se aplican a la carcasa de este monitor médico. El monitor médico cumple con la norma ISO22196, que es la medida de las propiedades antimicrobianas incorporadas para inhibir el crecimiento de bacterias que podrían afectar a la carcasa de este producto.

*Las propiedades antimicrobianas no protegen a los usuarios o a otros contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos. Carcasa de plástico externa excepto el panel LCD frontal.

Resolución precisa de 330 (Tip.) y NTSC 72%

Resolución precisa de 330 (Tip.) y NTSC 72%

El monitor de Revisión Clínica ofrece 330 (Tip.), que lo hacen más brillante. Un rango óptimo de colores para imágenes médicas con una resolución HD de 1.3 MP representado por NTSC 72% garantiza una calidad de imagen precisa y una escala de grises óptima.
Compatible con la norma DICOM Parte 14

Compatible con la norma DICOM Parte 14

Para garantizar el sombreado más preciso y consistente de imágenes médicas, LG mide y establece cada escala de grises para crear un monitor compatible con la norma DICOM Parte 14.
Estabilización de brillo

Estabilización de brillo

Un sensor mide la estabilidad del brillo de la luz de fondo del monitor y compensa automáticamente las fluctuaciones en el brillo causadas por el desgaste, lo cual permite obtener imágenes estables y de forma consistente durante su tiempo de uso.
Tiempo de respuesta rápido

Tiempo de respuesta rápido

Con un bajo retraso en la entrada y un tiempo de respuesta rápido, permite que el monitor reciba rápidamente una señal y muestre una imagen clara sin distorsión para obtener información de decodificación precisa y lograr una revisión eficiente.
Sin destellos

Sin destellos

El Flicker Safe reduce el nivel de destellos en la pantalla que podría provocar fatiga ocular. Con esta función, es más cómodo mirar la pantalla de la computadora por más tiempo.
Modo de lectura

Modo de lectura

El modo de lectura proporciona condiciones óptimas para el uso médico. Al reducir la luz azul para ayudar
a disminuir la fatiga ocular, el Modo Lector proporciona condiciones óptimas para la lectura.
Giro bidireccional

Giro bidireccional

El monitor con soporte de giro bidireccional se puede configurar según las necesidades del usuario y el entorno médico junto a otros dispositivos médicos.

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Relación de aspecto

    4:05

  • Tecnología de atenuación de luz de fondo

    Atenuación global

  • Tecnología de luz de fondo

    LED

  • Retroiluminación

    Borde

  • Brillo (Tip.)

    330cd/m²

  • Estabilización de brillo

    230cd/m2

  • Color en bits

    8bit

  • Profundidad de Color (Número de Colores)

    16.7M

  • Gama de colores (típ.)

    NTSC 72% (Cobertura)

  • Índice de contraste (Typ.)

    900:01:00

  • Relación de contraste de DFC

    Mega

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tamaño de píxeles (A x V)

    0.294 mm x 0.294 mm

  • Resolución

    1280 x 1024

  • Tiempo de Respuesta (GTG)

    14ms (puesta en marcha), 5ms (configuración más rápida)

  • Tamaño (pulgadas)

    19

  • Tamaño (cm)

    48.26

  • Acabado de la superficie

    Antirreflejo, 3H

  • Ángulo de Visión (CR≥10)

    178°(Derecha/Izquierda), 178°(Arriba/Abajo)

CARACTERÍSTICA

  • Estabilización de brillo

  • Calibrado de fábrica

    Sí (Delta E<5, Gamma 1.8~2.6/DICOM curve)

  • Autocalibración HW

    Sí (True Color Pro)

  • Cumplimiento con DICOM

  • Temperatura de Colores

    6500K/7500K/9300K Manual (5000K ~ 10000K)

  • Sin destellos

  • Idioma OSD

    17 idiomas

  • Modo de imagen

    Personalizado (SDR), Mono, Lectura, DICOM, Calibración 1, Calibración 2

  • Modo de Lectura

  • Ahorro de energía inteligente

  • Súper resolución+

  • Uniformidad

APLICACIÓN SW

  • Controlador dual

  • Controles en la pantalla (LG Screen Manager)

  • True Colour Pro

CONECTIVIDAD

  • Informe de calibración (Papel)

  • D-Sub

    SÍ (1ea)

  • D-Sub (máx. resolución en Hz)

    1280 x 1024@75Hz

  • D-Sub (Frecuencia horizontal)

    30 ~ 83 kHz

  • D-Sub (frecuencia V)

    56 ~ 75 Hz

  • DisplayPort

    Sí (1cu)

  • DP (Versión HDCP)

    2.2

  • DP (máx. resolución en Hz)

    1280 x 1024@75Hz

  • DP (Frecuencia horizontal)

    30 ~ 83 kHz

  • DP (frecuencia V)

    56 ~ 75 Hz

  • Versión DP

    1.2

  • DVI

    Sí (1ea)

  • DVI (máx. resolución en Hz)

    1280 x 1024@75Hz

  • DVI (Frecuencia horizontal)

    30 ~ 83 kHz

  • DVI (frecuencia V)

    56 ~ 75 Hz

  • HDMI

    Sí (1cu)

  • HDMI (versión HDCP)

    2.2

  • HDMI (máx. resolución en Hz)

    1280 x 1024@75Hz

  • HDMI (Frecuencia horizontal)

    30 ~ 83 kHz

  • HDMI (Frecuencia vertical)

    56 ~ 75 Hz

  • Versión HDMI

    1.4

  • Puerto USB para Descarga

    Sí (2cu/ver3.0)

  • Puerto de envío USB

    Sí (1ea/ver3.0)

  • [Ubicación]

    Inferior

ENERGIA

  • Entrada de CA

    100~240 VCA, 50/60 Hz

  • Salida de CC

    24V 2.1A

  • Consumo de energía (CC apagado)

    Menos de 0.5W

  • Consumo de energía (máx.)

    50W

  • Consumo de energía (modo de suspensión)

    Menos de 0.5W

  • Tipo

    Energía interna (PSU)

MECANICO

  • Base desmontable

  • Diseño sin bordes

    Normal

  • Color (cubierta trasera)

    Negro

  • Color (frente del gabinete)

    Negro

  • Color (base del soporte)

    Negro

  • Color (cuerpo del soporte)

    Negro

  • Ajustes de Posición de la Pantalla

    Inclinación/Altura/Pivote

  • Altura baja

    70mm

  • Rango de altura

    130mm

  • Soporte de un solo clic

  • Pivote

    Sí (±90°)

  • Giro

    Sí (±177.5°)

  • Inclinacion

    Sí (-5°~35˚)

  • Tamaño del soporte de pared

    100 x 100 mm

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensión en envío (An. x Al. x Prof.)

    475 x 504 x 199 mm

  • Dimensión con soporte (An. x Alt. x Prof.)

    410 x 519.3 x 249.5 mm

  • Dimensión sin soporte (An. x Al. x Prof.)

    410 x 343.8 x 57.6 mm

  • Relleno de pallet (20 pies/40 pies/40 pies HC)

    480 cu/960 cu/1,152 cu

  • Peso en el envío

    7.4 kg (16.3 lb)

  • Peso con soporte

    5.1 kg (11.2 lb)

  • Peso sin el soporte

    2.9 kg (6.4 lb)

ESTÁNDAR

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

  • IEC (IEC 60950-1/IEC 55032, 55024)

  • EN (EN 60950-1/EN 55032, 55024)

  • cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1)

  • FCC (FCC parte 15 Clase A)

  • FDA

    Registro (Clase I)

  • ISO13485

  • GMP

  • KGMP

  • RoHS

  • ALCANCE

  • WEEE

  • MFDS

ACCESORIO

  • D-Sub

  • D-Sub (color/longitud)

    Negro/1.5m

  • DVI-D

  • DVI-D (color/longitud)

    Negro/1.8m

  • Puerto de visualización

  • Puerto de la pantalla (color/longitud)

    Negro/1.5m

  • HDMI

  • HDMI (color/longitud)

    Negro/1.8m

  • Cable de alimentación

  • Cable de energía (color/longitud)

    Negro/1.8m

  • Cable de subida USB 3.0

  • Cable de subida USB 3.0 (color/longitud)

    Negro/1.5m

GARANTÍA

  • tiempo/años

    3 (10,000 horas)