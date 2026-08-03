Monitor de Revisión Clínica de 1.3MP 19HK312C

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*Las propiedades antimicrobianas no protegen a los usuarios o a otros contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos. Carcasa de plástico externa excepto el panel LCD frontal.
Todas las especificaciones
PANTALLA
Relación de aspecto
4:05
Tecnología de atenuación de luz de fondo
Atenuación global
Tecnología de luz de fondo
LED
Retroiluminación
Borde
Brillo (Tip.)
330cd/m²
Estabilización de brillo
230cd/m2
Color en bits
8bit
Profundidad de Color (Número de Colores)
16.7M
Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (Cobertura)
Índice de contraste (Typ.)
900:01:00
Relación de contraste de DFC
Mega
Tipo de panel
IPS
Tamaño de píxeles (A x V)
0.294 mm x 0.294 mm
Resolución
1280 x 1024
Tiempo de Respuesta (GTG)
14ms (puesta en marcha), 5ms (configuración más rápida)
Tamaño (pulgadas)
19
Tamaño (cm)
48.26
Acabado de la superficie
Antirreflejo, 3H
Ángulo de Visión (CR≥10)
178°(Derecha/Izquierda), 178°(Arriba/Abajo)
CARACTERÍSTICA
Estabilización de brillo
Sí
Calibrado de fábrica
Sí (Delta E<5, Gamma 1.8~2.6/DICOM curve)
Autocalibración HW
Sí (True Color Pro)
Cumplimiento con DICOM
Sí
Temperatura de Colores
6500K/7500K/9300K Manual (5000K ~ 10000K)
Sin destellos
Sí
Idioma OSD
17 idiomas
Modo de imagen
Personalizado (SDR), Mono, Lectura, DICOM, Calibración 1, Calibración 2
Modo de Lectura
Sí
Ahorro de energía inteligente
Sí
Súper resolución+
Sí
Uniformidad
Sí
APLICACIÓN SW
Controlador dual
Sí
Controles en la pantalla (LG Screen Manager)
Sí
True Colour Pro
Sí
CONECTIVIDAD
Informe de calibración (Papel)
Sí
D-Sub
SÍ (1ea)
D-Sub (máx. resolución en Hz)
1280 x 1024@75Hz
D-Sub (Frecuencia horizontal)
30 ~ 83 kHz
D-Sub (frecuencia V)
56 ~ 75 Hz
DisplayPort
Sí (1cu)
DP (Versión HDCP)
2.2
DP (máx. resolución en Hz)
1280 x 1024@75Hz
DP (Frecuencia horizontal)
30 ~ 83 kHz
DP (frecuencia V)
56 ~ 75 Hz
Versión DP
1.2
DVI
Sí (1ea)
DVI (máx. resolución en Hz)
1280 x 1024@75Hz
DVI (Frecuencia horizontal)
30 ~ 83 kHz
DVI (frecuencia V)
56 ~ 75 Hz
HDMI
Sí (1cu)
HDMI (versión HDCP)
2.2
HDMI (máx. resolución en Hz)
1280 x 1024@75Hz
HDMI (Frecuencia horizontal)
30 ~ 83 kHz
HDMI (Frecuencia vertical)
56 ~ 75 Hz
Versión HDMI
1.4
Puerto USB para Descarga
Sí (2cu/ver3.0)
Puerto de envío USB
Sí (1ea/ver3.0)
[Ubicación]
Inferior
ENERGIA
Entrada de CA
100~240 VCA, 50/60 Hz
Salida de CC
24V 2.1A
Consumo de energía (CC apagado)
Menos de 0.5W
Consumo de energía (máx.)
50W
Consumo de energía (modo de suspensión)
Menos de 0.5W
Tipo
Energía interna (PSU)
MECANICO
Base desmontable
SÍ
Diseño sin bordes
Normal
Color (cubierta trasera)
Negro
Color (frente del gabinete)
Negro
Color (base del soporte)
Negro
Color (cuerpo del soporte)
Negro
Ajustes de Posición de la Pantalla
Inclinación/Altura/Pivote
Altura baja
70mm
Rango de altura
130mm
Soporte de un solo clic
SÍ
Pivote
Sí (±90°)
Giro
Sí (±177.5°)
Inclinacion
Sí (-5°~35˚)
Tamaño del soporte de pared
100 x 100 mm
DIMENSIONES/PESO
Dimensión en envío (An. x Al. x Prof.)
475 x 504 x 199 mm
Dimensión con soporte (An. x Alt. x Prof.)
410 x 519.3 x 249.5 mm
Dimensión sin soporte (An. x Al. x Prof.)
410 x 343.8 x 57.6 mm
Relleno de pallet (20 pies/40 pies/40 pies HC)
480 cu/960 cu/1,152 cu
Peso en el envío
7.4 kg (16.3 lb)
Peso con soporte
5.1 kg (11.2 lb)
Peso sin el soporte
2.9 kg (6.4 lb)
ESTÁNDAR
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
Sí
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
Sí
IEC (IEC 60950-1/IEC 55032, 55024)
Sí
EN (EN 60950-1/EN 55032, 55024)
Sí
cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1)
Sí
FCC (FCC parte 15 Clase A)
Sí
FDA
Registro (Clase I)
ISO13485
Sí
GMP
Sí
KGMP
Sí
RoHS
Sí
ALCANCE
Sí
WEEE
Sí
MFDS
Sí
ACCESORIO
D-Sub
Sí
D-Sub (color/longitud)
Negro/1.5m
DVI-D
Sí
DVI-D (color/longitud)
Negro/1.8m
Puerto de visualización
Sí
Puerto de la pantalla (color/longitud)
Negro/1.5m
HDMI
Sí
HDMI (color/longitud)
Negro/1.8m
Cable de alimentación
Sí
Cable de energía (color/longitud)
Negro/1.8m
Cable de subida USB 3.0
Sí
Cable de subida USB 3.0 (color/longitud)
Negro/1.5m
GARANTÍA
tiempo/años
3 (10,000 horas)