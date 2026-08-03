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27HJ710S-W
Contáctanos

27HJ710S-W

Contáctanos

27HJ710S-W

27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W
LG 27HJ710S-W, 27HJ710S-W

Características principales:

  • Pantalla optimizada para la sala de operaciones
  • IPS & 115 OF sRGB Enhancing Deep Red
  • DICOM Parte 14 y estabilización de brillo
  • Flicker Safe
  • A prueba de polvo y resistente al agua
  • Cristal antirreflejos y adhesivo óptico
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Pantalla optimizada para la sala de operaciones1

Pantalla optimizada para la sala de operaciones1

Pantalla optimizada para la sala de operaciones

La calidad de imagen detallada del monitor quirúrgico LG cumple con los requisitos de la sala de operaciones. Con su pantalla IPS 8MP de 27 pulgadas, el monitor quirúrgico de LG mejora la eficiencia en el trabajo, no solo al permitir una observación detallada sino también al mostrar múltiples aplicaciones de imágenes.
IPS & 115 OF sRGB Enhancing Deep Red1

IPS & 115 OF sRGB Enhancing Deep Red1

IPS & 115 OF sRGB Enhancing Deep Red

La pantalla IPS de 8MP permite observar en detalle regiones previamente difíciles de ver. En particular, el monitor quirúrgico LG proporciona brillo y sRGB a más del 99 que garantiza una reproducción precisa del color en la sala de cirugía. Al agregar un espectro de color rojo intenso, asegura la expresión de color del espectro rojo.

DICOM Parte 14 y estabilización de brillo

El monitor quirúrgico de LG mide y establece cuidadosamente cada tono de escala de grises. Garantiza la precisión y la consistencia visual, ofrece configuraciones de brillo estabilizado que se adaptan rápidamente durante el procedimiento quirúrgico para corresponder a las condiciones de iluminación locales.

*Modo Dynamic Sync disponible únicamente para fuente de entrada de 60Hz

Flicker Safe1

Flicker Safe1

Flicker Safe

Flicker Safe reduce los parpadeos en pantalla, lo que ayuda a minimizar la tensión ocular y la fatiga ocular. Al combinar Flicker Safe con la calidad de imagen probada de la tecnología IPS, los usuarios pueden trabajar cómodamente durante todo el día.
A prueba de polvo y resistente al agua1

A prueba de polvo y resistente al agua

El vidrio multicapa de LG es duradero y resistente a arañazos y protege el panel durante procedimientos quirúrgicos. El panel frontal con clasificación IP35 y el panel posterior con IP32, protegido contra el polvo, agua o fluidos. Su superficie plana permite una fácil limpieza del panel y el control de 8 MP.
Cristal antirreflejos y adhesivo óptico1

Cristal antirreflejos y adhesivo óptico1

Cristal antirreflejos y adhesivo óptico

Un monitor quirúrgico LG con vidrio unido ópticamente reduce significativamente la reflexión interna entre el vidrio de la cubierta y la pantalla LCD para mejorar la precisión. La capacidad antirreflejos mejorada permite que las pantallas se vean más brillantes y nítidas eliminando la fátiga visual. Pantalla con legibilidad y definición.

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tipo

    IPS + Vidrio

  • Tamaño

    27" (16:9)

  • Resolución de pantalla nativa

    3840 x 2160

  • Tamaño de píxel

    0.1554mm x 0.1554mm

  • Mostrar colores

    10bit/sRGB 99% + Rojo profundo

  • Ángulos de visión

    178/178

  • Brillo

    800cd/m²

  • Tratamiento de superficies

    Vidrio de unión óptica (1.3T)

  • Relación de contraste (típico)

    ´1000:1

  • Tiempo de respuesta (típico)

    14ms (Typ.)

SEÑALES DE VIDEO

  • Terminales de entrada

    HDMI (2.0) x 1, DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1

  • Terminales de salida

    DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1

  • Frecuencia de escaneo digital (H / V)

    HDMI, DP: 30 ~ 135kHz / 56 ~ 61HzDVI-D: 30 ~ 83kHz / 56 ~ 61Hz

  • Formatos de sincronización

    Modo de sincronización dinámica (modo Thru)

USB

  • Función

    1upstream, 2downstreams (Para calibración)

  • Estándar

    USB 3.0

FUENTE

  • Requerimientos de energía

    100-240Vac, 50 / 60Hz

  • Consumo máximo de energía

    120W

  • Gestión de energía

    0.3W

SENSOR

  • Estabilización del brillo

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES

  • IP35 / IP32 (delantero / trasero)

CERTIFICACIONES Y NORMAS

  • IEC (IEC60601-1 / IEC60601-1-2), FCC (FCC parte 15 Clase A), CB, UL (UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI , AAMI, CE MDD (Clase 1)

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

  • Cable de alimentación, cable HDMI, cable DP, adaptador, CD / manual del libro

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Peso (sin soporte)

    7.7kg