27HJ710S-W

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*Modo Dynamic Sync disponible únicamente para fuente de entrada de 60Hz
Todas las especificaciones
PANEL
Tipo
IPS + Vidrio
Tamaño
27" (16:9)
Resolución de pantalla nativa
3840 x 2160
Tamaño de píxel
0.1554mm x 0.1554mm
Mostrar colores
10bit/sRGB 99% + Rojo profundo
Ángulos de visión
178/178
Brillo
800cd/m²
Tratamiento de superficies
Vidrio de unión óptica (1.3T)
Relación de contraste (típico)
´1000:1
Tiempo de respuesta (típico)
14ms (Typ.)
SEÑALES DE VIDEO
Terminales de entrada
HDMI (2.0) x 1, DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1
Terminales de salida
DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1
Frecuencia de escaneo digital (H / V)
HDMI, DP: 30 ~ 135kHz / 56 ~ 61HzDVI-D: 30 ~ 83kHz / 56 ~ 61Hz
Formatos de sincronización
Modo de sincronización dinámica (modo Thru)
USB
Función
1upstream, 2downstreams (Para calibración)
Estándar
USB 3.0
FUENTE
Requerimientos de energía
100-240Vac, 50 / 60Hz
Consumo máximo de energía
120W
Gestión de energía
0.3W
SENSOR
Sí
Estabilización del brillo
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Sí
IP35 / IP32 (delantero / trasero)
CERTIFICACIONES Y NORMAS
Sí
IEC (IEC60601-1 / IEC60601-1-2), FCC (FCC parte 15 Clase A), CB, UL (UL60601-1), C-UL-US, KC, RoHS, REACH, WEEE, CISPR, EN, ANSI , AAMI, CE MDD (Clase 1)
ACCESORIOS SUMINISTRADOS
Sí
Cable de alimentación, cable HDMI, cable DP, adaptador, CD / manual del libro
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Peso (sin soporte)
7.7kg