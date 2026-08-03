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Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS
Contáctanos

Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS

Contáctanos

Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS

32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W
LG Monitor Quirúrgico 31.5" 4K IPS, 32HL710S-W

Características principales:

  • 31.5 (80.01 cm) 4K (3840x2160) IPS
  • Soporte HDR10
  • Modo espejo y rotación
  • Hasta 4PBP, PIP
  • Resistente al agua y al polvo
  • Cristal de protección
Más
Pantalla de gran tamaño para precisión quirúrgica
Pantalla quirúrgica 4K

Pantalla de gran tamaño para precisión quirúrgica

El monitor quirúrgico LG 4K de alta definición con la tecnología innovadora de LG brinda exactitud, comodidad de uso y la confiabilidad necesarias para la precisión quirúrgica.
Mayor precisión con visión amplia
31.5 (80.01 cm) 4K IPS

Mayor precisión con visión amplia

Con la pantalla 31.5 (80.01 cm) 4K IPS, el monitor quirúrgico LG brinda comodidad visual para ver imágenes precisas con otras personas desde cualquier ángulo. Así, reduce el riesgo de interpretaciones erróneas y ayuda a producir mejores resultados.
sRGB 115% (Espacio), Más de 99% (Cobertura)

sRGB 115% (Espacio), Más de 99% (Cobertura)

El 32HL710S, permite sRGB 115% (Espacio) y más de 99% (Cobertura) con DICOM standard Part 14, está diseñado para obtener reconocimiento preciso del color y percepción de profundidad durante una cirugía invasiva. Les permite a los cirujanos observar imágenes precisas y reales para lograr una cirugía de exactitud.
Estabilización de brillo

Estabilización de brillo

El monitor quirúrgico LG con Estabilizador de brillo puede mantener un brillo constante. Su sensor mide cuidadosamente las condiciones de retroiluminación y de iluminación local. Así optimiza el brillo correcto para el procedimiento quirúrgico.
Soporte HDR10

Soporte HDR10

El monitor quirúrgico LG está diseñado para adaptarse a equipos médicos con soporte HDR como las cámaras endoscópicas. Puede proporcionar imágenes desde los dispositivos claramente sin oscurecer aún más las partes oscuras.
Varias señales en una pantalla
PBP, PIP y Múltiples entradas

Varias señales en una pantalla

El 32HL710S soporta hasta 4PBP, PIP y puertos extendidos lo que te permite ver varias señales desde diferentes dispositivos en una sola pantalla. Puedes disponer una pantalla combinada con el video endoscópico desde la cámara endoscópica, las imágenes de signos vitales y las fluoroscópicas.
Encuentra la visión perfecta para operar
Espejo y rotación

Encuentra la visión perfecta para operar

El 32HL710S, con las funciones de espejo y rotación, te permite definir una visualización perfecta de operación para tu conveniencia en la sala de operaciones. Puedes seleccionar las imagen de rotación de 180° o la imagen espejo que quieras ver.
Resistente al agua y al polvo

Resistente al agua y al polvo

Para asegurar la protección del contacto con la sangre o los fluidos corporales, los monitores quirúrgicos LG son lavables y duraderos, con protección IP35 de frente y IP32 del cuerpo excepto el frente, protegiéndolo desde cualquier dirección.

Todas las especificaciones

DIMENSIÓN/PESO

  • Peso con Peana [kg]

    NO

  • Peso sin Peana [kg]

    12.4

  • Peso empaquetado [kg]

    17.4

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Compatible con DICOM

    Si

  • Tecla de acceso rápido

    SÍ(2 teclas)

  • Calibración HW

    Calibración HW lista

  • Estabilizador de Brillos

    Si

  • Sensor de LuzAutomático

    NO

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Sensor de presencia

    NO

  • Sensor frontal

    NO

  • Modo de lectura

    NO

  • Temperatura de Color

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Modo de patología

    NO

  • Super Resolution+

    Si

  • Modo de Rotación y Espejo

    Si

  • Failover Input Switch

    Si

  • Enfoque de vista

    NO

  • Modo caja de luz

    NO

  • Encendiendo

    NO

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • PBP

    2PBP/3PBP/4PBP

  • PIP

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 6.32A

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Máx.)

    120W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    menos de 0.3W

STANDARD

  • KGMP

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    NO

  • RoHS

    Si

  • REACH

    Si

  • WEEE

    Si

  • MFDS

    Si

  • IP (Frontal/Excepto frontal)

    IP35/IP32

  • Vandal-proof

    IK06

  • UL (cUL)

    Si

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    Si

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    Si

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    Si

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    Si

  • CE

    Si

  • FDA

    Class I

  • ISO13485

    Si

  • GMP

    Si

CONECTIVIDAD

  • 3G-SDI

    Si

  • 12G-SDI

    NO

  • Compuesto (Resolución)

    NO

  • S-Video

    NO

  • Componente (Resolución)

    NO

  • RS-232

    Si

  • D-Sub

    NO

  • DVI-D

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • HDMI

    SI (x1)

  • DisplayPort

    SI ( entrada x1 / Salida x1)

  • Thunderbolt

    NO

  • Daisy Chain

    NO

  • Puerto USB de Subida

    SI(x1/ver2.0)

  • Puerto USB de Bajada

    SI(x1/ver2.0)

  • Salida para Auriculares

    NO

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    800

  • Gama de Color (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Bit

    10bit

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:1

  • Tratamiento superficial

    Cristal de protección (1,6 t, antirreflectante, antihuellas)

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG a máx. Velocidad)

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(D/I), 178º(Arriba/Abajo)

APLICACIÓN SW

  • Qubyx

    NO

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Si

  • Control Dual

    NO

MECÁNICO

  • Diseño sin Bordes

    Normal

  • Interruptor mecánico

    Si

  • Soporte OneClick

    NO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    NO

  • Montaje en pared [mm]

    200 x 100 & 100 x 100

ACCESORIO

  • Cable de alimentación

    Si

  • Adaptador

    Si

  • Hoja de calibración (Papel)

    Si

  • DVI-D (Color/Largo)

    NO

  • HDMI (Color/Largo)

    Si

  • Cable de subida USB3.0

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Display Port

    Si