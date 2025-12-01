We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Proč zvolit Kaskádový řadič
Zapojení až 8 jednotek
Kaskádový řadič od LG umožňuje zapojení 2-8 jednotek do jednoho zdroje tepla přesně podle požadavků vytápěného iobjektu.
Integrovaná instalace
Řídicí jednotka LG Cascade nabízí řešení pro integrovanou instalaci. Díky vestavěným senzorům a funkci Modbus odpadá potřeba dalších modulů, zatímco zjednodušené zapojení umožňuje snadnou a plynulou integraci systému.
Optimalizovaný provoz
Optimalizované řízení chodu, odtávání a řízení záložního zdroje v nouzových situacích, což zajišťuje spolehlivý topný výkon.1), 2)
Řízení chodu
Sleduje provozní hodiny a rovnoměrně rozděluje dobu provozu pro optimalizaci výkonu systému, snížení zatížení a udržení stabilního provozu.
Provoz odmrazování
Venkovní jednotky provádějí odmrazování postupně jednu po druhé, čímž zajišťují stabilní provoz celého systému.
Nouzový provoz
Když venkovní jednotka náhle narazí na chybu, ostatní venkovní jednotky provádějí záložní operace, aby byla zachována funkčnost systému.
1) Pokud jednotlivá venkovní jednotka nepřijme po dobu 30 minut povolovací signál od kaskádové řídicí jednotky, přejde do nuceného odmrazování.
2) S ohledem na možnost, že samotná kaskádová řídicí jednotka má chybu, bude poskytnuta funkce nouzového provozu, při které venkovní jednotky fungují nezávisle.
Chytré dálkové ovládání
LG kaskádový řadič umožňuje dálkové řízení systému prostřednictvím cloudové služby LG BECON pro vzdálenou konfiguraci a umožňuje sledování všech připojených venkovních jednotek přes LGMV.
* LG BECON cloud will be available in late 2025.
FAQs
Q.
Je konfigurace kaskádového systému podporována u R32 Monobloc 51 kW?
A.
Ne, R32 Monobloc 51 kW nepodporuje konfiguraci kaskádového systému, protože tento systém je k dispozici pouze u tepelného čerpadla Monoblok R290.
Q.
Je možné nakonfigurovat kaskádový systém s různými kapacitami venkovních jednotek?
A.
Všechny venkovní jednotky připojené ke kaskádové řídicí jednotce musí být nakonfigurovány s modely stejné kapacity.
Q.
Jaká je maximální teplota vody na výstupu?
A.
Maximální výstupní teplota vody u LG R290 Monobloc je 75℃ a vstupní teplota vody v tomto okamžiku je 65℃. (ΔT je 10℃) V případě LG R290 Monobloc, pokud je nastaveno na 75℃, se průtok sníží na polovinu a ΔT se zdvojnásobí oproti obvyklému ΔT 5℃. Avšak v kaskádovém systému, protože není snadné regulovat průtok jednotlivých jednotek, je průtok vždy pevně stanoven a provozuje se na základě ΔT 5℃, a podle toho je maximální výstupní teplota omezena na 70℃.
Q.
Pokud jsou některé produkty nastaveny na topení a zbytek na teplou vodu, je možné provozovat topení a teplou vodu současně?
A.
I když jsou některé jednotky určeny k vytápění a ostatní jednotky k ohřevu vody, jejich současný provoz vytápění a ohřevu vody pomocí cyklu tepelného čerpadla je momentálně nemožný a tato funkce bude dostupná od listopadu 2025. Proto do té doby doporučujeme nakonfigurovat dva kaskádové systémy oddělením vytápění a systému ohřevu vody.
Q.
Mělo by být monitorování LGMV prováděno na jednotlivých jednotkách?
A.
LGMV může být připojeno přímo ke kaskádové řídicí jednotce, místo k jednotlivým venkovním jednotkám, čímž poskytuje funkci monitorování pro všechny připojené venkovní jednotky.