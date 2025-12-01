About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Dvě tepelná čerpadla LG Monoblok R290 a Kaskádový řadič jsou umístěny ve virtuálním prostoru.

Dvě tepelná čerpadla LG Monoblok R290 a Kaskádový řadič jsou umístěny ve virtuálním prostoru.

Proč LGKlíčové vlastnostiProduktová řadaFAQs
Proč LG
KONTAKTUJTE NÁS

Proč zvolit Kaskádový řadič

Zapojení až 8 jednotek

Integrovaná instalace

Optimalizovaný provoz

Chytré dálkové ovládání

Zapojení až 8 jednotek

Kaskádový řadič od LG umožňuje zapojení 2-8 jednotek do jednoho zdroje tepla přesně podle požadavků vytápěného iobjektu.

Řídicí jednotka LG je zobrazena ve virtuálním prostředí

Integrovaná instalace

Řídicí jednotka LG Cascade nabízí řešení pro integrovanou instalaci. Díky vestavěným senzorům a funkci Modbus odpadá potřeba dalších modulů, zatímco zjednodušené zapojení umožňuje snadnou a plynulou integraci systému.

Řídicí jednotka LG je zobrazena umístěná ve virtuálním prostoru

Optimalizovaný provoz

Optimalizované řízení chodu, odtávání a řízení záložního zdroje v nouzových situacích, což zajišťuje spolehlivý topný výkon.1), 2)

Řízení chodu

Sleduje provozní hodiny a rovnoměrně rozděluje dobu provozu pro optimalizaci výkonu systému, snížení zatížení a udržení stabilního provozu. 

Provoz odmrazování

Venkovní jednotky provádějí odmrazování postupně jednu po druhé, čímž zajišťují stabilní provoz celého systému.

Nouzový provoz

Když venkovní jednotka náhle narazí na chybu, ostatní venkovní jednotky provádějí záložní operace, aby byla zachována funkčnost systému.

1) Pokud jednotlivá venkovní jednotka nepřijme po dobu 30 minut povolovací signál od kaskádové řídicí jednotky, přejde do nuceného odmrazování.

2) S ohledem na možnost, že samotná kaskádová řídicí jednotka má chybu, bude poskytnuta funkce nouzového provozu, při které venkovní jednotky fungují nezávisle.

Chytré dálkové ovládání

LG kaskádový řadič umožňuje dálkové řízení systému prostřednictvím cloudové služby LG BECON pro vzdálenou konfiguraci a umožňuje sledování všech připojených venkovních jednotek přes LGMV.

Instalační technik ovládá systém tabletů pomocí platformy pro správu cloud LG BECON.

Instalační technik ovládá systém tabletů pomocí platformy pro správu cloud LG BECON.

* LG BECON cloud will be available in late 2025. 

Řídicí jednotka LG je namontována na stěně a zobrazuje instalační nastavení.

Řídicí jednotka LG je namontována na stěně a zobrazuje instalační nastavení.

Objevte Kaskádový řadič

Find the LG Cascade Control Unit that best suits your space and needs.

Objevte Kaskádový řadič KONTAKTUJTE NÁS

FAQs

Q.

Je konfigurace kaskádového systému podporována u R32 Monobloc 51 kW? 

A.

Ne, R32 Monobloc 51 kW nepodporuje konfiguraci kaskádového systému, protože tento systém je k dispozici pouze u tepelného čerpadla Monoblok R290.

Q.

Je možné nakonfigurovat kaskádový systém s různými kapacitami venkovních jednotek? 

A.

Všechny venkovní jednotky připojené ke kaskádové řídicí jednotce musí být nakonfigurovány s modely stejné kapacity.

Q.

Jaká je maximální teplota vody na výstupu? 

A.

Maximální výstupní teplota vody u LG R290 Monobloc je 75℃ a vstupní teplota vody v tomto okamžiku je 65℃. (ΔT je 10℃) V případě LG R290 Monobloc, pokud je nastaveno na 75℃, se průtok sníží na polovinu a ΔT se zdvojnásobí oproti obvyklému ΔT 5℃. Avšak v kaskádovém systému, protože není snadné regulovat průtok jednotlivých jednotek, je průtok vždy pevně stanoven a provozuje se na základě ΔT 5℃, a podle toho je maximální výstupní teplota omezena na 70℃.

Q.

Pokud jsou některé produkty nastaveny na topení a zbytek na teplou vodu, je možné provozovat topení a teplou vodu současně?

A.

I když jsou některé jednotky určeny k vytápění a ostatní jednotky k ohřevu vody, jejich současný provoz vytápění a ohřevu vody pomocí cyklu tepelného čerpadla je momentálně nemožný a tato funkce bude dostupná od listopadu 2025. Proto do té doby doporučujeme nakonfigurovat dva kaskádové systémy oddělením vytápění a systému ohřevu vody.

Q.

Mělo by být monitorování LGMV prováděno na jednotlivých jednotkách?

A.

LGMV může být připojeno přímo ke kaskádové řídicí jednotce, místo k jednotlivým venkovním jednotkám, čímž poskytuje funkci monitorování pro všechny připojené venkovní jednotky. 