LG ProBeam BU70QGT 4K Laser Signage Projektor mit 7.000 ANSI-Lumen Helligkeit

LG ProBeam BU70QGT 4K Laser Signage Projektor mit 7.000 ANSI-Lumen Helligkeit

BU70QGT
Vorderansicht
Rückansicht
Ansicht rechte Seite
+15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Rückansicht
-15-Grad-Seitenansicht
Ansicht von oben
Nahaufnahme der Anschlüsse
Fernbedienung
+30 Grad Seitenansicht der Fernbedienung
Hauptmerkmale

  • 7.000 ANSI-Lumen Helligkeit
  • Laser 4K UHD & 3M:1 CR
  • von 40 Zoll bis 300 Zoll Bilddiagonale
  • Edge-Blending-Technologie
  • Bildschirmausrichtung und Punktverzerrung
Mehr
LG ProBeam-Logo.

LG ProBeam-Logo.


Intelligentes digital Signage für eine umfassende Sicht

In diesem Video werden die Produktbilder von LG ProBeam, die Szenen, in denen das Produkt verwendet wird, und seine Eigenschaften erläutert.

Logo LG ProBeam.

Bildqualität

7.000 ANSI-Lumen

4K UHD (3.840 x 2.160)

Einfache Installation

Edge-Blending

Bildschirmausrichtung und Punktverzerrung

Effizientes Management

SuperSign

LG Connected Care

Rundum-Projektor für vielseitige Bereiche

Ein an der Museumsdecke montierter Projektor zeigt ein Kunstwerk und eine Frau beobachtet es.

Museen & Galerien

Ein deckenmontierter Projektor im Büro projiziert einen Strahl, der verschiedene Diagramme zeigt.

Unternehmen

An der Decke des Hörsaals ist ein Projektor angebracht, der Schulungsmaterialien zu Autos zeigt.

Bildung

An der Restaurantdecke ist ein Projektor angebracht, der ein Video eines Mannes zeigt, der das Klavier spielt.

Restaurant

An der Decke der Sportbar sind drei Projektoren montiert, die jeweils Videos von Baseball, Basketball und Fußball abspielen.

Sportbar

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Laser 4K UHD & 3M:1 CR

Herausragende Bildqualität

Mit 8,3 Megapixeln und einer Auflösung von 4K UHD (3.840 x 2.160) liefert LG ProBeam präzise Details von 40 Zoll bis zum 300 Zoll Bildschirm. Mit dem Kontrastverhältnis von 3M:1 kann es tiefe Dunkelheit und Helligkeit ausdrücken.

Dieses Bild vergleicht die Unterschiede in der Bildqualität zwischen WUXGA (1920 x 1200), 4K Enhancement (3840 x 1080) und 4K UHD (3840 x 2160).

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Ein Projektor in der Lobby zeigt ein Bergbild an der Wand.

7.000 ANSI-Lumen Helligkeit

Präzise Farben – auch bei starkem Tageslichteinfall

Dank der Helligkeit von 7.000 ANSI Lumen kann LG BU70QGT selbst in hellen Innenräumen wie Gebäudelobbys eine klare Bildqualität erzeugen.

*Die Helligkeit (ANSI Lumen) basiert auf der wahrgenommenen Helligkeit des Projektionsbildes.

Edge-Blending

Nahtloser Panoramablick

Durch die Unterstützung der Edge-Blending-Technologie, die die Luminanz des Bereichs steuert, in dem sich das projizierte Licht überlappt, kann die nahtlose Verbindung hergestellt werden, ohne dass eine höhere Luminanz entsteht, wenn zwei oder mehrere Projektoren gleichzeitig verwendet werden müssen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Flexible und einfache Installation

Passe einfach die Bildschirmverzerrung an

Dank 1,6-fach-Zoom und Linsenverstellung (V +60/-33 %, H ±28 %) kann der Benutzer den Bildschirm durch Feineinstellung des Objektivs und des Zooms leicht anpassen.

Linsenverstellung (V +60/-33 %, H ± 28%)

1,6-fach-Zoom

*Die oben genannten Funktionen sind motorisiert und können per Fernbedienung eingestellt werden.

Bis zu 25-Punkt-Warping

Einfache und feinfühlige Bildschirmeinstellung

Bildverzerrungen können korrigiert werden und unter Verwendung des 4/9/15/25-Punkt-Warpings lässt sich eine genauere Anzeige einrichten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die obige Funktion ist motorisiert und kann per Fernbedienung eingestellt werden.

Diese Animation zeigt das Drehen der Leinwand, die auf die Wand projiziert wird, ohne die Position des Projektors physisch zu ändern.

Bildschirmdrehung

Drehen Sie den Bildschirm nach Belieben

Durch die Unterstützung der Bildschirmdrehung können Sie den Projektor an einer beliebigen Stelle positionieren oder die Leinwand drehen, ohne die Position des Projektors zu verändern.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

SuperSign

Einfaches Management und Wartung

Mit Unterstützung von signage-optimierten Funktionen werden verschiedene Lösungen wie die Verteilung von Inhalten und die Fernverwaltung von installierten Projektoren angeboten.

LG SuperSign CMS

Es handelt sich um eine Content-Management-Softwarelösung, die für LG webOS Signage optimiert ist. Es unterstützt mehrere Bildschirme und Konten, so dass mehrere Benutzer problemlos vom PC oder vom Handy aus auf den Server zugreifen können, und verwaltet dann die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten, die Planung und die Verteilung.

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+ ist eine Softwarelösung zur Fernsteuerung und -überwachung. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz in großem Maßstab. Mehrere Administratoren können über das Netzwerk auf den SuperSign Control+ Server zugreifen, um den Status der angeschlossenen Displays in Echtzeit zu überwachen, sie zu steuern und ihre Einstellwerte anzupassen.

LG ConnectedCare

Dies ist eine Cloud-Service-Lösung zur Remote-Verwaltung des Projektoren-Betriebsstatus, die den stabilen Geschäftsbetrieb durch Fernüberwachung und -fehlerdiagnose unterstützt.

Echtzeit-Überwachungsbild.

1. Überwachung in Echtzeit

B2B Call Center : Hilfe anfordern-Bild.

2. B2B Call Center : Hilfe anfordern

SE-Vorbereitung : Mobile Diagnose-Bild.

3. SE-Vorbereitung : Mobile Diagnose

Besuch vor Ort durch einen Servicetechniker-Bild.

4. Besuch vor Ort durch einen Servicetechniker

Fehlerbehebungs-Bild.

5. Fehlerbehebung

Problem gelöst-Bild.

6. Problem gelöst

*Für die Nutzung von SuperSign Control+, SuperSign CMS und LG ConnectedCare™ können je nach Region zusätzliche Gebühren anfallen.

Projektionsrechner von LG

Mithilfe des Projektionsrechners von LG kannst du einen LG-Projektor in deinem Raum simulieren.

Drucken

Alle Spezifikationen

HELLIGKEIT (ANSI-LUMEN)

  • Helligkeit (ANSI-Lumen)

    7.000 Lumen

KONTRASTVERHÄLTNIS

  • Kontrastverhältnis

    3.000.000:1

DESIGN

  • Farbe des Gehäuses

    Grau

  • Stativloch (für Stativ, Deckenmontage)

    Nein

EINGANGS-/AUSGANGS-TERMINALS

  • Audioausgang

    Audio Out, Bluetooth

  • HDMI

    1 x HDMI

  • RJ45

    Ja

  • USB Type-A

    2 x USB-A 2.0

  • RS-232C

    2 x RS-232C (1 x in, 1 x out)

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096542002

NATIVE AUFLÖSUNG

  • Native Auflösung

    3.840 x 2.160

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Leistungsaufnahme (max.)

    500 W

  • Netzteil

    Integriert (100V – 240V @ 50~60 Hz)

  • Stand-by-Leistung

    0,5 W

PROJEKTION BILD

  • Throw Ratio

    1,53 ~ 2,45

PROJEKTIONSLINSE

  • Fokus (Auto / Manuell)

    Motorized

  • Zoom

    1.6x Motorized

PROJEKTION-OFFSET

  • Projektion-Offset

    101,6 cm – 762 cm (40“ – 300“)

GRÖSSE

  • Nettogröße (mm) (W x D x H)

    570 x 360 x 159 mm

  • Bruttogröße (mm) (W x D x H)

    770 x 479 x 265 mm

SOUND

  • Ausgabe

    2 x 5 W

  • Dolby Atmos kompatibel

    Nein

FEATURES

  • Image Flip

    Horizontal / Vertikal

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    Nein

  • HDR

    Ja

  • Automatische Trapezkorrektur

    Warping (4/9/15/25/HV)

GEWICHT

  • Nettogewicht (kg oder g)

    17,8 kg

  • Bruttogewicht (kg oder g)

    20,5 kg

