We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG ProBeam BU70QGT 4K Laser Signage Projektor mit 7.000 ANSI-Lumen Helligkeit
Bildqualität
7.000 ANSI-Lumen
4K UHD (3.840 x 2.160)
Einfache Installation
Edge-Blending
Bildschirmausrichtung und Punktverzerrung
Effizientes Management
SuperSign
LG Connected Care
Rundum-Projektor für vielseitige Bereiche
Museen & Galerien
Unternehmen
Bildung
Restaurant
Sportbar
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Laser 4K UHD & 3M:1 CR
Herausragende Bildqualität
Mit 8,3 Megapixeln und einer Auflösung von 4K UHD (3.840 x 2.160) liefert LG ProBeam präzise Details von 40 Zoll bis zum 300 Zoll Bildschirm. Mit dem Kontrastverhältnis von 3M:1 kann es tiefe Dunkelheit und Helligkeit ausdrücken.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Helligkeit (ANSI Lumen) basiert auf der wahrgenommenen Helligkeit des Projektionsbildes.
Edge-Blending
Nahtloser Panoramablick
Durch die Unterstützung der Edge-Blending-Technologie, die die Luminanz des Bereichs steuert, in dem sich das projizierte Licht überlappt, kann die nahtlose Verbindung hergestellt werden, ohne dass eine höhere Luminanz entsteht, wenn zwei oder mehrere Projektoren gleichzeitig verwendet werden müssen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Flexible und einfache Installation
Passe einfach die Bildschirmverzerrung an
Dank 1,6-fach-Zoom und Linsenverstellung (V +60/-33 %, H ±28 %) kann der Benutzer den Bildschirm durch Feineinstellung des Objektivs und des Zooms leicht anpassen.
*Die oben genannten Funktionen sind motorisiert und können per Fernbedienung eingestellt werden.
Bis zu 25-Punkt-Warping
Einfache und feinfühlige Bildschirmeinstellung
Bildverzerrungen können korrigiert werden und unter Verwendung des 4/9/15/25-Punkt-Warpings lässt sich eine genauere Anzeige einrichten.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die obige Funktion ist motorisiert und kann per Fernbedienung eingestellt werden.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
SuperSign
Einfaches Management und Wartung
Mit Unterstützung von signage-optimierten Funktionen werden verschiedene Lösungen wie die Verteilung von Inhalten und die Fernverwaltung von installierten Projektoren angeboten.
LG SuperSign CMS
Es handelt sich um eine Content-Management-Softwarelösung, die für LG webOS Signage optimiert ist. Es unterstützt mehrere Bildschirme und Konten, so dass mehrere Benutzer problemlos vom PC oder vom Handy aus auf den Server zugreifen können, und verwaltet dann die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten, die Planung und die Verteilung.
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+ ist eine Softwarelösung zur Fernsteuerung und -überwachung. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz in großem Maßstab. Mehrere Administratoren können über das Netzwerk auf den SuperSign Control+ Server zugreifen, um den Status der angeschlossenen Displays in Echtzeit zu überwachen, sie zu steuern und ihre Einstellwerte anzupassen.
LG ConnectedCare
Dies ist eine Cloud-Service-Lösung zur Remote-Verwaltung des Projektoren-Betriebsstatus, die den stabilen Geschäftsbetrieb durch Fernüberwachung und -fehlerdiagnose unterstützt.
*Für die Nutzung von SuperSign Control+, SuperSign CMS und LG ConnectedCare™ können je nach Region zusätzliche Gebühren anfallen.
Projektionsrechner von LG
Mithilfe des Projektionsrechners von LG kannst du einen LG-Projektor in deinem Raum simulieren.
Alle Spezifikationen
HELLIGKEIT (ANSI-LUMEN)
Helligkeit (ANSI-Lumen)
7.000 Lumen
KONTRASTVERHÄLTNIS
Kontrastverhältnis
3.000.000:1
DESIGN
Farbe des Gehäuses
Grau
Stativloch (für Stativ, Deckenmontage)
Nein
EINGANGS-/AUSGANGS-TERMINALS
Audioausgang
Audio Out, Bluetooth
HDMI
1 x HDMI
RJ45
Ja
USB Type-A
2 x USB-A 2.0
RS-232C
2 x RS-232C (1 x in, 1 x out)
EAN CODE
EAN Code
8806096542002
NATIVE AUFLÖSUNG
Native Auflösung
3.840 x 2.160
STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ
Leistungsaufnahme (max.)
500 W
Netzteil
Integriert (100V – 240V @ 50~60 Hz)
Stand-by-Leistung
0,5 W
PROJEKTION BILD
Throw Ratio
1,53 ~ 2,45
PROJEKTIONSLINSE
Fokus (Auto / Manuell)
Motorized
Zoom
1.6x Motorized
PROJEKTION-OFFSET
Projektion-Offset
101,6 cm – 762 cm (40“ – 300“)
GRÖSSE
Nettogröße (mm) (W x D x H)
570 x 360 x 159 mm
Bruttogröße (mm) (W x D x H)
770 x 479 x 265 mm
SOUND
Ausgabe
2 x 5 W
Dolby Atmos kompatibel
Nein
FEATURES
Image Flip
Horizontal / Vertikal
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Nein
HDR
Ja
Automatische Trapezkorrektur
Warping (4/9/15/25/HV)
GEWICHT
Nettogewicht (kg oder g)
17,8 kg
Bruttogewicht (kg oder g)
20,5 kg
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
Empfehlungen für dich
Handbücher und Software
Lade Benutzerhandbücher und Software für deine Produkte herunter.
Fehler-behebung
Finde hilfreiche Anleitungsvideos für dein Produkt.
Garantie
Prüfe hier die Informationen zu deiner Produktgarantie.
Teile und Zubehör
Entdecke Zubehör für dein Produkt.
Produkt Registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen
Produkt-support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt. Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung
Reparatur-status
Verfolge den Status deiner Reparatur oder finde FAQs
Reparatur-anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Kontaktiere uns
Chatte mit uns
Erhalte Antworten von unserem virtuellen Assitenten oder einem unserer Mitarbeiter
Kontaktiere unseren Kundenservice über WhatsApp
Sende uns eine Nachricht. Ein LG-Mitarbeiter wird dir so bald wie möglich antworten
Anrufen
Direkt mit einem unserer Supportmitarbeiter sprechen
Händler finden
5% Rabatt für Mitglieder: Registriere dich bis zum 01.03.2026 als LG Mitglied und erhalte auf deine erste Bestellung 5% Rabatt exklusiv auf LG.com!
GamingWeek: Sichere dir auf dieses ausgewählte Modell 200€ Direktrabatt mit dem Code 200Gaming - exklusiv auf LG.com!
Buy more Save more: Erhalte 10% Rabatt beim Kauf von 2 Aktionsprodukten und 15% Rabatt beim Kauf von 3 Aktionsprodukten! Jetzt kaufen
Kostenlose Lieferung und 2 Jahre Herstellergarantie!