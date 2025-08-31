We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam Q Mini 4K UHD Tragbarer Projektor für Zuhause und im Freien | PU600U mit maximal 120 Zoll Bilddiagonale, DCI-P3 154% (insgesamt), RGB-Laser, 600 ANSI Lumen, automatische Bildeinstellung
PU600U
Helleres, kinoreifes 4K
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Basierend auf internen Tests wurde die Helligkeit im Vergleich zum vorherigen CineBeam Q-Modell (HU710PB) von 500 auf 600 ANSI Lumen erhöht.
Filmreife Erlebnisse überall
Genieße mit unserem kompakten, aber voll einsatzbereiten Projektor überall ein hochwertiges Kinoerlebnis.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Kompakt wie immer. Schärfer als je zuvor.
Die 4K-UHD-Auflösung liefert gestochen scharfe Details und lebensechte Klarheit, selbst auf einer großen 120 Zoll Bilddiagonale. Genieße lebendige Farben und tiefen Kontrast mit einem DCI-P3 154 % Farbraum und einem Kontrastverhältnis von 450.000:1 für ein beeindruckendes Seherlebnis — jetzt 20 % heller als der vorherige CineBeam Q.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Bildflächengröße kann je nach Projektionsabstand variieren.
*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht richtig.
*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.
*Die Werte der Farbskala stammen aus internen Tests und können je nach Umgebung variieren.
*Basierend auf internen Tests wurde die Helligkeit im Vergleich zum vorherigen CineBeam Q-Modell (HU710PB) von 500 auf 600 ANSI Lumen erhöht.
Jetzt 20 % hellere Ansicht
Mit einer Helligkeit von 600 ANSI Lumen bietet der CineBeam Q jetzt eine um 20 % hellere Ansicht**, sodass sich jede Szene fesselnder als je zuvor anfühlt.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
**Basierend auf internen Tests wurde die Helligkeit im Vergleich zum vorherigen CineBeamQ-Modell (HU710PB) von 500 auf 600 ANSI Lumen erhöht.
Erlebe das gesamte Farbspektrum
Mit einem breiten Farbraum von 154 % DCI-P3 (insgesamt) bietet der CineBeam Q eine präzise und lebendige Farbdarstellung.
*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.
*Die Werte der Farbskala stammen aus internen Tests und können je nach Umgebung variieren.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Großartige Farben durch RGB-Laser
Der RGB-Laser liefert satte Farben und eine hohe Helligkeit für ein immersives Seherlebnis.
*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.
*Der RGB-Laser bietet eine separate Lichtquelle für Rot, Grün und Blau.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Tiefes Schwarz für mehr Details
Unser Kontrastverhältnis von 450.000:1 sorgt für klare Details und tiefes Schwarz, was die Lebendigkeit in jeder Szene erhöht.
*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Minimales Q-Design
Dieser kompakte und leichte Projektor überzeugt durch seine Leistungsstärke. Durch sein minimalistisches Design lässt er sich einfach umstellen und kann mühelos in jeden Raum integriert werden.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Einfache Handhabung
Der tragbare und vielseitige CineBeam Q verfügt über einen drehbaren Griff, der gleichzeitig als Ständer dient. Sein innovatives Design ermöglicht ein einfaches Tragen und Projizieren. Mit dem um 360 Grad drehbaren Griff kannst du Inhalte in 4K-Auflösung auf jeder Oberfläche genießen – Wände, Bildschirme oder sogar Decken.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Einfacher Start, prachtvolle Ansicht
Kein Aufwand mehr. Mit intelligenten Funktionen, die sich an deine Räumlichkeiten anpassen, sorgt der CineBeam Q jedes Mal für eine schnelle und einfache Einrichtung.
Automatische Bildflächenanpassung
Die Einrichtung der Bildfläche geht schneller und einfacher als je zuvor. Der CineBeam Q passt den Fokus und die Trapezkorrektur automatisch an.
Bildflächenskalierung/-verschiebung
Passe die Bildflächengröße und -position ganz einfach an deine Wand an.
Anpassung der Wandfarbe
Wähle aus 8 verschiedenen Farbvoreinstellungen, die zu deiner Wandfarbe passen, um die optimale Bildflächeneinstellung zu erzielen.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht richtig.
*Wenn der Abstand zum Bildschirm mehr als 2 m beträgt oder die Platzierung mehr als 25 Grad beträgt, funktioniert die automatische Bildschirmanpassung möglicherweise nicht richtig.
*Für LG CineBeam Q (PU600U) kann die Funktion zur Skalierung/Verschiebung des Bildschirms eine Benutzeraktualisierung erfordern.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Dienste erforderlich. Separate Dienste erfordern möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement, das nicht inbegriffen ist (separat erhältlich).
*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.
Upgrades für 5 Jahre mit prämiertem webOS Re:New Program
Nutze die Vorteile der neuesten Eigenschaften und Software mit Upgrades – bis zu viermal über fünf Jahre. Als Gewinner des CES Innovation Award in der Kategorie Cybersicherheit schützt webOS mit jedem Update Privatsphäre und Daten.
*Das webOS Re:New-Programm gilt für LG CineBeam Projektor-Modelle, die 2025 auf den Markt kommen sollen und mit der Version webOS 24 ausgestattet sein werden.
*LG CineBeam Projektor-Modelle werden nicht auf webOS 25 aktualisiert, sondern auf webOS 26.
*Updates und der Zeitplan für einige Funktionen, Anwendungen und Services sind möglicherweise von Modell und Region abhängig.
*webOS-Upgrades sind bis zu viermal über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Produktveröffentlichungsdatum verfügbar. Die Verfügbarkeit von Funktionen und Aktualisierungszeitplänen kann je nach Modell und Region variieren.
Vollständig anschlussbereit
Airplay und Screen share 1)
Aus Handy wird Kino
Teile mit dem CineBeam Q frei Unterhaltung von deinem Mobilgerät und Laptop. Verwende AirPlay* für Apple-Geräte und Screen Share** für Android-Geräte. Genieße Videos, Fotos und Musik auf einem großen Bildschirm.
Bluetooth- und 4W-Lautsprecher 2)
Kinoähnlicher Surround-Klang
Der CineBeam Q unterstützt Bluetooth-Kopplung mit dualem Audioausgang und verbindet zwei Geräte gleichzeitig. Über die integrierten Lautsprecher kannst du auch dröhnende Musik erleben.
1) *Dein Apple-Gerät muss mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein wie der Projektor. Dieser Projektor unterstützt AirPlay 2 und erfordert iOS 12.3 oder höher oder macOS 10.14.5 oder höher.
**Unterstützt von Android oder Windows 8.1 und höher.
***Abhängig von der Wi-Fi-Umgebung und der Firmware-Version der angeschlossenen externen Geräte funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
***Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
2) *Unterstützt auf BT 5.0 und höher. Der Klang zwischen den beiden angeschlossenen Geräten stimmt möglicherweise nicht überein.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
3) *Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Dieser Projektor verfügt nicht über einen eingebauten Akku. Für den Betrieb ist der Anschluss des Netzkabels oder eines externen Akkus (20V/3,25A oder höher) erforderlich.
Kompatibel mit verschiedenen Schnittstellen
Der CineBeam Q ist mit verschiedenen Schnittstellen kompatibel. Über die praktischen Anschlüsse kannst du die gewünschten Geräte anschließen.
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Es unterstützt 4K 30 Hz durch Anschluss des externen Geräts an einen USB-Typ-C-Anschluss und unterstützt kein HDR.
*Dieser Projektor verfügt nicht über einen eingebauten Akku. Für den Betrieb ist der Anschluss des Netzkabels oder eines externen Akkus erforderlich.
Dein Raum, neu definiert mit KI-gestützter Projektion
Gestalte deinen Raum jeden Tag neu mit KI-generierten Bildern*, die über deinen LG CineBeam-Projektor auf die Wände projiziert werden. Verwandle deine Umgebung sofort in ein innovatives Innendesign, indem du personalisierte KI-Bilder** erstellst, die perfekt zu deiner Stimmung passen.
*Um den Dienst nutzen zu können, ist der Download der Jector AI App über den LG Content Store und eine separate Kontoregistrierung erforderlich. Jector AI ist auf den Modellen mit webOS 6.0, webOS 23 oder webOS 24 verfügbar.
**Für die Generierung von mehr als drei KI-Bildern pro Monat, ob mit oder ohne Audio, ist ein monatliches Abonnement von 6,99 $ erforderlich.
***Die Bilderzeugungszeit kann je nach Komplexität des Bildes variieren.
***Jector AI unterstützt nur Englisch und Koreanisch.
Projektionsrechner von LG
Passt er in meinen Raum?
Verwende den LG Projection Calculator, um sicherzustellen, dass der Projektor in deinem Raum funktioniert.
Lieferumfang
1/2. Adapter+Netzkabel, 3. Fernbedienung
*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Alle Spezifikationen
HELLIGKEIT (ANSI-LUMEN)
Helligkeit (ANSI-Lumen)
600 ANSI Lumen
KONTRASTVERHÄLTNIS
Kontrastverhältnis
450.000:1
EINGANGS-/AUSGANGS-TERMINALS
HDMI
1 x HDMI (eARC)
PROJEKTIONSLINSE
Fokus (Auto / Manuell)
Auto (Motorized)
Zoom
Fixed
GRÖSSE
Nettogröße (mm) (W x D x H)
80 x 135 x 135 mm
Bruttogröße (mm) (W x D x H)
218 x 227 x 216 mm
SOUND
Dolby Surround Audio
Ja
Dolby Atmos kompatibel
Ja
FEATURES
Bluetooth Tonausgabe
Ja
Image Flip
Ja (horizontal, vertikal)
Internet Browser
Ja
Plattform (OS, UI)
webOS 24
USB-Host (Film, Musik, Foto)
Ja
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
Ja
GEWICHT
Nettogewicht (kg oder g)
1,49 kg
Bruttogewicht (kg oder g)
2,52 kg
