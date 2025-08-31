LG CineBeam Q Mini 4K UHD Tragbarer Projektor für Zuhause und im Freien | PU600U mit maximal 120 Zoll Bilddiagonale, DCI-P3 154% (insgesamt), RGB-Laser, 600 ANSI Lumen, automatische Bildeinstellung

*Die Abbildungen sind simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Bildflächengröße kann je nach Projektionsabstand variieren.

*Wenn Hindernisse wie Ecken oder unebene Oberflächen vorhanden sind, funktionieren diese Eigenschaften möglicherweise nicht richtig.

*Die oben genannten Zahlen basieren auf dem „Hellsten Modus“ und können je nach Umgebung variieren.

*Die Werte der Farbskala stammen aus internen Tests und können je nach Umgebung variieren.

*Basierend auf internen Tests wurde die Helligkeit im Vergleich zum vorherigen CineBeam Q-Modell (HU710PB) von 500 auf 600 ANSI Lumen erhöht.