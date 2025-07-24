Skip to Content Skip to Accessibility Help
Hauptmerkmale

  • Originale LG TV-Wandhalterung
  • Geeignet für viele TV-Modelle mit 43", 50", 55" und 65" Bildschirmdiagonale
  • Der Bausatz enthält eine Schablone zur Erleichterung einer korrekten Installation
  • WB21LMB, WB21LMC
Installationsanleitung

Weitere Informationen findest du im Produkthandbuch für dein Modell.

Einzelteile

Überprüfe die Einzelteile

Überprüfe die Einzelteile

Handschuhe tragen

Installiere das Produkt nicht mit bloßen Händen. 

Trage unbedingt Arbeitshandschuhe.

Beim Installieren ohne Arbeitshandschuhe kann es zu Verletzungen kommen.

Befestigen mit Dübeln und Schrauben

– Überzeuge dich davon, dass das Material und die Dicke der Wand und der Wandoberfläche die Vorgaben im Installationshandbuch erfüllen. 

Überzeuge dich vor der Installation, dass die Wand das Gewicht des Fernsehers tragen kann.

– Die Wandhalterung ist anhand der mitgelieferten Dübel und Schrauben an einer rissfreien Betonwand zu befestigen.

– Bei einer Befestigung an eine Wand, die nicht aus Beton besteht, muss die Wandbefestigung an eine robuste Stützstruktur befestigt werden. 

Dieses Produkt darf auf keinen Fall unmittelbar an einer Trockenbauwand, an einer zu dünnen Wand oder an einer Wand aus mitteldichter Faserplatte (MDF) angebracht werden. 

In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass das Wandmaterial das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Die Befestigungsschrauben müssen in die Stützmauer (Beton) oder in die Holzstruktur hinter dem Oberflächenmaterial geschraubt werden. 

Da die mit diesem Produkt gelieferten Dübel möglicherweise nicht für dein Wandmaterial geeignet sein könnten, solltest du dich gegebenenfalls vor der Installation von einem Profi beraten lassen.

– Sonstige, hier nicht näher bezeichnete Wände müssen in der Lage sein, Kräften von über 70 kgf (154,3 lbf) (686 N) gegen Herausziehen und Scherkräfte von über 100 kgf (220,4 lbf) (980 N) pro Befestigungselement zu widerstehen.

– Verwende zum Bohren der Löcher einen 8mmm-Steinbohrer und eine Schlagbohrmaschine bzw. in Holzpfosten einen 4mm-Holzbohrer.

Befestigung an einer Betonwand

1. Bohre an den vorgesehenen Positionen für die Dübel mit einem 8mm-Bohrer Löcher mit einer Tiefe von 80 mm (3,1 Zoll) bis 100 mm (3,9 Zoll).

 

2. Säubere die Bohrlöcher und entferne Rückstände.

3. Setze die mitgelieferten Dübel zur Befestigung der Wandhalterung in die Bohrlöcher ein. 

(Setze die Dübel mithilfe eines Hammers ein.) 

 

4. Drücke die Wandhalterung gegen die Wand und überprüfe, ob die Positionen der Löcher passen.

5. Schraube die Befestigungsschrauben der Wandhalterung in die Bohrlöcher ein und ziehe die Schrauben fest. 

Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 4,5 N m (45 kgf/cm; 39,0 lbf/in) bis

5,9 N m (60 kgf/cm; 52,0 lbf/in) fest.

SCHRITT 1
Anbringen der Papierschablone an die Wand

Bringe beim Bestimmen des Installationsorts des Fernsehers die Papierschablone an der Wand an.

 

– Achte beim Anbringen der Papierschablone an der Wand darauf, dass die Papierschablone waagerecht ausgerichtet ist.

– Orientiere dich beim Anbringen der Papierschablone an den Außenlinien des Fernsehers und an der Position des Mittelpunkts des Fernsehers.

SCHRITT 2
Installieren der Wandhalterung

1. Überprüfe die Form der Wandhalterung auf dem Bild.

 

– Installiere A an die linke und B an die rechte Seite, entsprechend den Markierungen auf der Wandhalterung.

– Richte dich beim Befestigen der Wandhalterung nach dem folgenden Bild.

– Überprüfe mithilfe einer Wasserwaage, ob die Wandhalterung waagerecht ist.

– Schraube die Befestigungsschrauben der Wandhalterung ein: eine Schraube oben und eine Schraube unten.

– Ziehe die Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (manuell oder elektrisch) soweit fest, dass die Wandhalterung sicher an der Wand befestigt ist.

2. Installiere die Wandhalterung an dem auf der Papierschablone gekennzeichneten Ort.

 

– Überprüfe vor dem Installieren die VESA-Größe des von dir erworbenen Modells.

3. Klappe die Wandhalterung durch Ziehen an den im Bild gekennzeichneten Teilen auseinander.

4. Nimm die Papierschablone von der Wand.

SCHRITT 3
Befestigen des Fernsehers an der Wandhalterung

Das Befestigen erfolgt in Abhängigkeit vom Modell. Bei Modellen mit horizontalen Anschlussbuchsen wird empfohlen, nach Methode 3-2 zu verfahren

Modelle ohne horizontale Anschlussbuchsen sollten nach Methode 3-1 befestigt werden. Beim Installieren nach Methode 3-2 wird empfohlen, die Anschlussbuchsen für HDMI und USB an der Seite zu nutzen.

SCHRITT 3-1

Abstand zwischen Fernseher und Wand: 13 mm (0,5 Zoll)

1. Schraube die mitgelieferten Befestigungsschrauben für den Fernseher an beiden Seiten in die oberen VESA-Löcher am Fernseher ein.

2. Befestige das mitgelieferte Schutzpolster A für den Fernseher unten an der flachen Oberfläche an der Rückseite des Fernsehers.

(Der genaue Ort ist möglicherweise vom Modell abhängig.)

3. Ziehe nach dem Anbringen des Fernsehers an der Wandhalterung die am Fernseher befestigten Schrauben in der Wandhalterung fest.

 

– Achtung: Das Anbringen des Fernsehers muss durch mindestens zwei Personen erfolgen. 

(Wird das Produkt von einer einzelnen Person angehoben, kann das Produkt herunterfallen, wodurch es zu Beschädigungen oder gar Verletzungen kommen kann.)

 

– Achte beim Anbringen des Fernsehers darauf, dass das Netzkabel nicht zwischen der Wandbefestigung und dem Fernseher eingeklemmt wird. 

(Ein eingeklemmtes Netzkabel kann Schäden am Produkt verursachen.)

4. Drücke den Fernseher dicht an die Wand. 

Drücke dabei unbedingt vorsichtig auf die oberen und unteren Bereiche des Fernsehers, damit der Fernseher nicht durch das Drücken beschädigt wird. 

Drücke noch einmal vorsichtig auf die Mitte des Fernsehers, bis der Fernseher vollständig an der Wand sitzt.

 

Achtung: Übe keine übermäßige Kraft auf den Bildschirm aus.

(Andernfalls kann der Bildschirm beschädigt werden.)

5. Bringe das Produkt von Hand in die waagerechte Position.

Erfasse die linke und die rechte Unterseite des Fernsehers und drücke den Fernseher in die gewünschte Richtung.

SCHRITT 3-2

Abstand zwischen Fernseher und Wand: 39 mm (1,5 Zoll)

1. Befestige die mitgelieferten TV-Führungszwischenstücke mithilfe der Befestigungsschrauben für die Führungszwischenstücke an beide Seiten der VESA-Löcher.

2. Befestige das mitgelieferte Schutzpolster B für den Fernseher unten an der flache Oberfläche an der Rückseite des Fernsehers. 

(Der genaue Ort ist möglicherweise vom Modell abhängig.)

3. Ziehe nach dem Anbringen des Fernsehers an der Wandhalterung die am Fernseher befestigten Schrauben in der Wandhalterung fest.

 

– Achtung: Das Anbringen des Fernsehers muss durch mindestens zwei Personen erfolgen. 

(Wird das Produkt von einer einzelnen Person angehoben, kann das Produkt herunterfallen, wodurch es zu Beschädigungen oder gar Verletzungen kommen kann.)

 

– Achte beim Anbringen des Fernsehers darauf, dass das Netzkabel nicht zwischen der Wandhalterung und dem Fernseher eingeklemmt wird. 

(Ein eingeklemmtes Netzkabel kann Schäden am Produkt verursachen.)

4. Drücke den Fernseher dicht an die Wand. 

Drücke dabei unbedingt vorsichtig auf die oberen und unteren Bereiche des Fernsehers, damit der Fernseher nicht durch das Drücken beschädigt wird. 

Drücke noch einmal vorsichtig auf die Mitte des Fernsehers, bis der Fernseher vollständig an der Wand sitzt.

 

Achtung: Übe keine übermäßige Kraft auf den Bildschirm aus.

(Andernfalls kann der Bildschirm beschädigt werden.)

5. Bringe das Produkt von Hand in die waagerechte Position. 

Erfasse die linke und die rechte Unterseite des Fernsehers und drücke den Fernseher in die gewünschte Richtung.

SCHRITT 4
Anschließen von weiteren Kabeln am Fernseher

1. Ziehe an der Oberseite des Fernseher, während der untere Bereich des Fernseher gehalten wird, so dass das Produkt nicht beschädigt wird.

Ziehe vorsichtig an den oberen und unteren Bereichen des Fernsehers und prüfe die Position zum Anschließen des Kabels von der Seite.

2. Überprüfe die Position des Kabels von der Seite aus und schließe das Kabel an den Fernseher an. 

Bringe deinen Körper so nah wie möglich an die Wand hinter dem Fernseher und ordne die Kabel mithilfe des Kabelhalters. 

(Die Positionen von Kabelanschlussbuchsen sind vom konkreten Modell abhängig.)

3. Drücke den Fernseher dicht an die Wand. 

Drücke dabei unbedingt vorsichtig an der Oberseite und Unterseite auf den Fernseher, damit der Fernseher nicht durch das Drücken beschädigt wird. 

Drücke noch einmal vorsichtig auf die Mitte des Fernsehers, bis der Fernseher vollständig an der Wand sitzt.

 

– Achtung: Übe keine übermäßige Kraft auf den Bildschirm aus.

(Andernfalls kann der Bildschirm beschädigt werden.)

* Abbildungen und Eigenschaften des Produkts können Werbeaussagen enthalten und vom tatsächlichen Produkt abweichen. Das Aussehen, die Spezifikationen usw. des Produkts können zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Alle Produktbilder sind Fotoausschnitte und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Produktfarbe kann je nach Monitorauflösung, Helligkeitseinstellungen und Computerspezifikationen variieren.

* Die Leistung des Produkts kann sich je nach Nutzungsumgebung unterscheiden und die Verfügbarkeit kann je nach Geschäft variieren.

Zusammenfassung

Abmessungen

MEC63567206-D

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Produktabmessungen (B x H x T, mm)

    737x286x13

  • VESA-Halterung (B x H)

    Breitengrad (mm) (65'' ↓), 200/300/400

ALLGEMEINES

  • Kategorie

    Wandbefestigung

  • Komponenten

    Wandhalterungsdübel (4 Stück) Wandhalterungsschraube (4 Stück) Führungspapier TV-Schutzpolster A (2 Stück) TV-Befestigungsschraube A (2 Stück) TV-Schutzpolster B (2 Stück) Führungsabstandshalter-Befestigungsschraube (2 Stück, M6 * L45) Führungsabstandshalter (2 Stück)

  • Maximales Ladegewicht (kg)

    50

  • Teilenummer

    MEC63567206

