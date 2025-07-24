TV-Wandhalterung

– Überzeuge dich davon, dass das Material und die Dicke der Wand und der Wandoberfläche die Vorgaben im Installationshandbuch erfüllen.

Überzeuge dich vor der Installation, dass die Wand das Gewicht des Fernsehers tragen kann.

– Die Wandhalterung ist anhand der mitgelieferten Dübel und Schrauben an einer rissfreien Betonwand zu befestigen.

– Bei einer Befestigung an eine Wand, die nicht aus Beton besteht, muss die Wandbefestigung an eine robuste Stützstruktur befestigt werden.

Dieses Produkt darf auf keinen Fall unmittelbar an einer Trockenbauwand, an einer zu dünnen Wand oder an einer Wand aus mitteldichter Faserplatte (MDF) angebracht werden.

In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass das Wandmaterial das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Die Befestigungsschrauben müssen in die Stützmauer (Beton) oder in die Holzstruktur hinter dem Oberflächenmaterial geschraubt werden.

Da die mit diesem Produkt gelieferten Dübel möglicherweise nicht für dein Wandmaterial geeignet sein könnten, solltest du dich gegebenenfalls vor der Installation von einem Profi beraten lassen.

– Sonstige, hier nicht näher bezeichnete Wände müssen in der Lage sein, Kräften von über 70 kgf (154,3 lbf) (686 N) gegen Herausziehen und Scherkräfte von über 100 kgf (220,4 lbf) (980 N) pro Befestigungselement zu widerstehen.

– Verwende zum Bohren der Löcher einen 8mmm-Steinbohrer und eine Schlagbohrmaschine bzw. in Holzpfosten einen 4mm-Holzbohrer.