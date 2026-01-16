About Cookies on This Site

Monitor-Ladegerät von LG (19,5 V, 10,8 A, 210 W, Netzkabel nicht enthalten, weiß)

Monitor-Ladegerät von LG (19,5 V, 10,8 A, 210 W, Netzkabel nicht enthalten, weiß)

EAY65068601
15-Grad-Ansicht
Draufsicht
Seitenansicht
Nahaufnahme
15-Grad-Ansicht
Draufsicht
Seitenansicht
Nahaufnahme

Hauptmerkmale

  • Original Monitor-Ladegerät von LG (19,5 V, 10,8 A, 210 W, Netzkabel nicht enthalten, weiß)

*Abbildungen und Eigenschaften des Produkts können Werbeaussagen enthalten und vom tatsächlichen Produkt abweichen. Das Aussehen, die Spezifikationen usw. des Produkts können zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

*Alle Produktbilder sind Fotoausschnitte und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Produktfarbe kann je nach Monitorauflösung, Helligkeitseinstellungen und Computerspezifikationen variieren.

*Die Leistung des Produkts kann sich je nach Nutzungsumgebung unterscheiden und die Verfügbarkeit kann je nach Geschäft variieren.

Zusammenfassung

Drucken

Abmessungen

EAY65068601

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Innendurchmesser (mm)

    4

  • Länge (m)

    2

  • Nettogewicht (g)

    760

  • Außendurchmesser (mm)

    7

  • Produktabmessungen (B x H x T, mm)

    183 x 30 x 86

ALLGEMEINES

  • Farbe

    Weiß

  • Eingangsstrom (A)

    11

  • Eingangsspannung (V)

    20

  • Ausgangsleistung (W)

    210

  • Teilenummer

    EAY65068601

  • Kategorie

    Adapter

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

