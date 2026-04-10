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Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (EEK A, 333L, 186cm hoch, 59,7cm breit) mit 108 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBS312AEV

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Vorderseite von Vollintegrierbare Kühl-Gefrierkombination (EEK A, 333L, 186cm hoch, 59,7cm breit) mit 108 kWh/a & Smart Inverter Compressor® | GBBS312AEV GBBS312AEV
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Hauptmerkmale

  • Fit Design: Die Kühl /Gefrierkombination kann vollintegriert oder freistehend genutzt werden – mit flacher Premium‑Tür für ein harmonisches Design
  • Maximale Kapazität: Kühl-/Gefrierkombination mit bis zu 333 Litern Stauraum
  • Maximale Frische: FRESHConverter+®: Echte 0°-Zone mit digitalem Display: Temperatur für Fleisch (-3 °C), Fisch (0 °C) oder Käse (2 °C) individuell einstellen – für länger frische Lebensmittel ohne Auftauen
  • DoorCooling+® und LinearCooling® halten Getränke kälter, reduzieren Temperaturschwankungen und sorgen dafür, dass Lebensmittel länger – bis zu 7 Tage – frisch bleiben
  • Mit verstellbarem Boden, Türkorb, flachem Wein- und Bierregal, einschiebbarem Boden
  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

matt schwarz lg bottom freezer (GBBW726CEV) built into grey cabinets beside marble countertop with induction cooktop and large window on right

LG Fit&Max: Integriertes Fit Design
trifft maximale Kapazität

LG Unterer Gefrierschrank (GBBW726CEV) in hohen Schränken mit auf die Oberseite & die vorderen Oberflächen zeigenden Pfeilen

Vollständig integrierbar

LG bottom freezer (GBBW726CEV) interior view with shelves of fruits vegetables drinks and snacks with blue airflow lines from left side
LG bottom freezer (GBBW726CEV) fully open with upper fridge compartment showing food in drawers with blue overlays and arrows highlighting spacious interior

Maximale Ausstattung & Kapazität

LG fridge freezer with its right door opened to 110 degrees, showing a curved hinge at the top closely aligned with an adjacent grey cabinet wall.

Zero Clearance+ (110° Türöffnung) 

Fit Design: Vollintegrierbare Kühl-/Gefrierkombination

Das Zero Clearance Scharnier ermöglicht ein weites Öffnen – selbst bei Wandnähe.

LG fridge freezer (GBBW726CPY) top view split image left with text Conventional hinge hitting wall right with text Zero Clearance hinges opening freely

LG fridge freezer (GBBW726CPY) top view split image left with text Conventional hinge hitting wall right with text Zero Clearance hinges opening freely

*Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Tür zu gewährleisten, ist ein Mindestabstand von 4 mm zwischen den Seiten des Kühlschranks und der Wand erforderlich.

*Wenn der Abstand weniger als 4 mm beträgt, lässt sich die Tür möglicherweise nicht vollständig öffnen oder stößt gegen die Wand, was die Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Fit Design

LG Fit&Max: Integriertes Fit Design trifft maximale Kapazität

Nur 4 mm seitlicher Abstand zur Wand und 5 cm nach hinten – für eine nahtlose, moderne Integration in deine Küche

LG matte black fridge freezer built into grey kitchen cabinetry with wine cellar on left and range with utensils on right

LG bottom freezer left in light grey cabinets with marble backsplash right in dark cabinetry beside shelves and cookware

Maximale Kapaziät

Maximale Kapazität,
clever organisiert

Nutze den Stauraum optimal mit intelligenten, übersichtlichen Lösungen, die deine Lebensmittel länger frisch halten.

 

LG fridge freezer interior view with fruits on top shelf wine bottles in middle and more fruits on bottom shelf

LG fridge freezer (GBBW726CPY) close up of wine rack holding four bottles and box of macarons with rack design magnified in circular image

Weinregal

Nutze deinen Platz optimal – für Wein und mehr.

Ein Regal für Flaschen und Alltagsgegenstände – praktisch organisiert, ohne Platzverlust.

LG fridge freezer (GBBW726CPY) shelf highlighted in blue with arrows up and down right image shows folded shelf holding two water bottles

Einschiebbarer Boden

Mehr Platz, wann immer du ihn brauchst.

Erweitere den Stauraum für große oder hohe Lebensmittel – für mehr Flexibilität und einfachere Organisation.

Flexible Aufbewahrung, übersichtlich organisiert

Durchdachte Einlegeböden und Zubehör ermöglichen dir, den Kühlschrank ordentlich zu halten und individuell an deine Bedürfnisse anzupassen.

Verstellbarer Boden

Maximale Raumeffizienz mit sieben einstellbaren Höhenstufen

Türkorb

Platziere den Türkorb an der gewünschten Stelle

Maximale Frische

Flexible Temperaturzonen dank echter 0°‑Zone – über das digitale Display einstellbar

Mit FRESHConverter+®³⁾ kannst du die Temperatur ganz einfach an unterschiedliche Lebensmittel anpassen – so bleiben deine Vorräte länger frisch.

    

    

     

 



3)FRESHConverter®

– Die Temperatureinstellung kann durch Drücken der Auswahltaste geändert werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Fleisch (-3 °C), Fisch (0 °C) und Käse (2 °C).

– Basierend auf internen Testergebnissen von LG unter Verwendung der internen Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankung im FRESHConverter+™-Fach ohne Beladung und bei einer Einstellung von 25 °C.

– Die Ergebnisse können je nach Änderungen der Außentemperatur oder der Einstellung der Innentemperatur variieren.

Maximale Frische

Präzise Kühlung für langanhaltende Frische

Linear Cooling hält Ihre Lebensmittel länger frisch, indem es Temperaturschwankungen minimiert und so Geschmack sowie Aussehen bewahrt.

LG fridge freezer (GBBW726CPY) graphic showing fresh tomato after 7 days with blue fluctuation graph and text ±0.5°C
LG fridge freezer (GBBW726CPY) graphic showing wilted tomato after 7 days with red fluctuation graph and text ±1.0°C

Herkömmlich

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit linearer Kühlung und dem Modell ohne lineare Kühlung verglichen wurde, zeigte das Modell mit linearer Kühlung eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

LG bottom freezer open with light blue air flowing from left vent toward door baskets storing fruits bottles and containers

DoorCooling+®

Türkühlung für schnelle Frische

Dank der effizienten Kühlung von DoorCooling+® werden Getränke und Lebensmittel schneller gekühlt und bleiben länger frisch.

 

 

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Abkühlungsrate eines im oberen Korb platzierten Wasserbehälters von 25 °C auf 6 °C gemessen wurde, zeigte DoorCooling+® bei geöffneter Tür eine um 15,1 % schnellere Abkühlungsrate als bei geschlossener Tür.

*DoorCooling+® stoppt, wenn die Tür geöffnet wird.

*Die Ergebnisse können im tatsächlichen Gebrauch variieren. Nur für bestimmte Modelle.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) Fresh Balancer storing lettuce bell pepper orange and apples with arrows up and down and Moist Balance Crisper close up

FRESHBalancer®

Optimale Feuchtigkeit für Obst und Gemüse

Der Moist Balance Crisper® und der FRESHBalancer® bewahren die Feuchtigkeit deiner Obst- und Gemüsesorten und sorgen so für länger anhaltende Frische.

 

 

*Basierend auf internen Tests von LG (Umgebungstemperatur 25 °C, normale Luftfeuchtigkeit, Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 4 °C), gemessener Wasserverlust nach 24 Stunden.

*Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

AI-Funktionen

Intelligentere Kühlung für effizienten Energieverbrauch dank LG ThinQ® ¹⁾

LG bottom freezer in living space with night city view overlaid with AI Saving Mode graphic and fluctuating energy chart

AI-Sparmodus

Effiziente Kühlung bei geringer Nutzung

Der AI Saving Mode²⁾ lernt innerhalb von drei Wochen Ihr Nutzungsverhalten und erkennt Phasen, in denen die Kühlschranktür weniger geöffnet wird.

So wird der Energieverbrauch automatisch reduziert, ohne die Frische Ihrer Lebensmittel zu beeinträchtigen.

LG bottom freezer (GBBW726CPY) beside light grey cabinets in living space with river view overlaid with graph and AI Fresh icon

AI Fresh¹⁾

Intelligente Kühlung bei häufigem Türöffnen

Das System erkennt, wann die Kühlschranktür öfter geöffnet wird, und erhöht die Kühlleistung automatisch bis zu zwei Stunden im Voraus, um Temperaturanstiege zu verhindern und deine Lebensmittel optimal frisch zu halten.

*Wenn die eingestellte Temperatur des Kühlraums 1 °C oder 2 °C beträgt, wird diese Funktion nicht aktiviert.

LG bottom freezer upper door slightly open with red wave graphic showing open door icon and alert icon together

Erkennen einer leicht geöffneten Tür

Erkennung bei offener Kühlschranktür

Intelligente Türwarnungen informieren dich sofort, wenn die Kühlschranktür nur einen Spalt offen steht. So bleiben deine Lebensmittel länger frisch und unnötiger Energieverbrauch wird vermieden.

1)LG ThinQ®

– Um die ThinQ™-Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die App „LG ThinQ” aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf Ihrem Smartphone installieren und eine WLAN-Verbindung herstellen. LG ThinQ ist auf kompatiblen Smartphones mit Android 9.0 oder höher und iOS 16.0 oder höher verfügbar. Eine Datenverbindung über das Smartphone und das WLAN zu Hause sowie die Produktregistrierung bei LG ThinQ® sind erforderlich.

– Die Funktionen von LG ThinQ® können je nach Produkt und Land variieren.

2) AI-Sparmodus

– Der AI-Sparmodus kann in zwei Stufen eingestellt werden (bis zu XX % für Stufe 1 und bis zu XX % für Stufe 2), wobei die Einsparungsrate je nach Energieeffizienzklasse und Spezifikationen des Produkts variiert.

– Die AI-Einsparungsrate für jede Stufe kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

– Die spezifischen Testdetails für die Einsparungsrate lauten wie folgt:

1. Testmodell: M876AAA582

2. Testbedingungen: Gefrierschrank bei -18 °C, Kühlschrank bei 3 °C, ohne Beladung

3. Installationsbedingungen: Raumtemperatur bei 25 °C, Luftfeuchtigkeit bei 55 %

4. Testmethode: 8 Stunden geöffnet, 16 Stunden geschlossen Gesamtöffnungszeiten während der Öffnungszeiten: Kühlschrank 28 Mal, Gefrierschrank 6 Mal Die Energieergebnisse für jede AI-Sparmodusstufe über 3 Tage werden in den 24-Stunden-Energieverbrauch umgerechnet und verglichen.

5. Bei Verwendung des AI-Sparmodus können der Abtauzyklus und die Kompressordrehzahl entsprechend der Umgebung angepasst werden. Die Anwendung von Stufe 2 kann zu einem Anstieg der Innentemperatur des Gefrier- und Kühlschranks führen.

6. Die Testergebnisse wurden von XXXXXX Inc. unter Verwendung ihrer spezifizierten Testmethode überprüft, können jedoch je nach tatsächlicher Nutzungsumgebung variieren.


7. Der AI-Sparmodus wird nur über die LG ThinQ-App unterstützt, und LG ThinQ® kann hinsichtlich der unterstützten Umgebungen und Nutzungsmethoden einige Einschränkungen aufweisen.

LG Unterer Gefrierschrank (GBBW726AEV) matt schwarz, Vorderansicht in hellem Raum mit vertikalen Jalousien, mit 10-jähriger Kompressorgarantie und Energieeffizienz-A-Symbolen unten

LG Unterer Gefrierschrank (GBBW726AEV) matt schwarz, Vorderansicht in hellem Raum mit vertikalen Jalousien, mit 10-jähriger Kompressorgarantie und Energieeffizienz-A-Symbolen unten

Bessere Energieeffizienz

Höchste Energieeffizienz Frische, die überzeugt – dank moderner Technologie

Der LG Smart Inverter Compressor® passt die Kühlung intelligent an, spart Energie und sorgt für einen leisen Betrieb. Inklusive 10 Jahre Garantie.

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

 

*Die Abbildung des Produkts dient nur zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

FAQ

Q.

Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?

A.

Berücksichtige bei der Wahl eines LG Kühl-/Gefrierschranks wichtige Faktoren wie Lagerraum, Energieeffizienz und intelligente Kühltechnologie.

Die intelligenten und ordentlichen Lösungen von LG helfen, die Lagereffizienz zu maximieren und gleichzeitig deine Lebensmittel frisch zu halten*.

 

Suche nach Neuerungen wie LinearCooling™, um eine stabilere Temperatur im gesamten Kühlschrank aufrechtzuerhalten, und DoorCooling+™, um die Kühlung von Gegenständen in der Tür zu unterstützen.

Das Premium Flat Door-Design von LG und eine Auswahl an modernen Farben und Oberflächen verleihen deiner Küche ebenfalls eine stilvolle Note.

 

*Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zum Vergleich der Gewichtsreduktionsrate von Gemüse zwischen dem Modell mit Linear Cooling und dem Modell ohne Linear Cooling zeigte das Modell mit Linear Cooling eine geringere Gewichtsreduktionsrate.

Q.

Wie groß muss mein Kühl-/Gefrierschrank sein?

A.

Die richtige Größe des Kühl-/Gefrierschranks hängt von deinem Haushalts- und Lagerbedarf ab. Als allgemeiner Leitfaden:

 

-Hohe Kühl-/Gefrierschränke mit einer Kapazität von 304–387 l sind ideal für einen Haushalt mit 1–2 Personen.

-Schmale Multi Door-Modelle mit 506–530 l sind für Familien von 3–4 Personen geeignet.

-Für größere Haushalte sind Multi-Door- oder American Style-Modelle mit 635–750 l eine gute Wahl.

 

Berücksichtige bei der Auswahl der geeigneten Kapazität, wie oft du einkaufst, wie viel frische im Vergleich zu gefrorenen Lebensmitteln du lagerst und wie viel Platz in deiner Küche verfügbar ist.

Q.

Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank?

A.

Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die gewünschte Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatureinstellung auch über die LG ThinQ App aus der Ferne über dein Smartphone ändern. 

Q.

Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Gefrierschrank?

A.

Frost entsteht, wenn Wasserdampf auf eiskalte Kühlspiralen trifft und dann zu Wasser kondensiert, das dann sofort gefriert. Ein frostfreier Kühlschrank schaltet über eine Zeitschaltuhr regelmäßig eine Heizspirale um die Kühlspirale herum ein, um das Eis abzutauen und so automatisch die Bildung von Reif zu verhindern.

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Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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