Kühl-Gefrierkombination (B, 387L, 203cm hoch) mit Smart Inverter Compressor® | GBV22NCBEP
Front view
Offene Vorderansicht mit gelagerten Lebensmitteln
USP-Bild für LinearCooling
USP-Bild für DoorCooling
USP-Bild für Fresh Converter
Innenaufnahme des Bottom Freezers von LG
Detailansicht des Oberteils von innen
Detailansicht der Innenschubladen
Detailansicht des seitlichen Taschengriffs
Ansicht linke Seite
Seitenansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht
Hauptmerkmale

  • Smart Diagnosis®: unkomplizierte telefonische Fehlerdiagnose
  • Niedriger Geräuschpegel: 33 dB(A)
  • Total No Frost: 0% Frost, 0% Abtauen – im Kühl- und Gefrierbereich!
  • LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5 °C
  • Express Cooling und Express Freeze: schnell und effektiv
  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Spiegel deines Lifestyles

Hände halten eine Schale mit frischem Gemüse auf einem Tisch.

LinearCooling®

Hält Lebensmittel länger frisch

Vergleich von Gefriergutbehältern ohne und mit Frost.

Total No Frost

Prime-Temperatur, gleichmäßig verteilt

Kühlschrank mit frischen Lebensmitteln und offener Tür mit Logo-Abbildungen für Garantie und Smart Inverter.

Optimierte Energieeffizienz

Energiebewusstsein passend zu deinem Lifestyle

LG Bottom Freezer mit Logo „Energieeffizienzgrad A“ an der Seite.

Energieeffizienz

Revolutionäre Energieeffizienzklasse B

Seitlicher innenliegender Griff

Trendiges Design

Vom modernen Look bis zur praktischen Nutzung – der seitliche innenliegende Griff erleichtert die Bedienung.

Detailansicht des seitlichen innenliegenden Griffs des LG Bottom Freezers.

LinearCooling®

Hält Obst und Gemüse länger frisch

LinearCooling® reduziert Temperaturschwankungen und erhält den frischen Geschmack für bis zu 7 Tage1).

Gráfico Linear cooling com vegetais frescos junto a ele, mostrando que as flutuações de temperatura se mantêm dentro de ±0.5℃, para manter a fresucra dos alimentos.

DoorCooling⁺®

Sorgt gleichmäßig und schnell für Frische

DoorCooling+® sorgt für eine schnellere Kühlung, die sich gleichmäßig auf die Türseiten verteilt. Dadurch bleiben nicht nur die Getränke kühler2), die speziellen Belüftungsöffnungen sorgen überall für Frische, egal wo im Kühlschrank die Lebensmittel platziert werden.

Anpassbare Temperaturen

Der FRESHConverter® hält die richtige Temperatur für jedes Produkt oder jede Lebensmittelgruppe wie Fleisch, Fisch und Gemüse.

Nahaufnahme eines mit Fleisch gefüllten FRESH Converters, der auf die richtige Temperatur für Fisch eingestellt ist.

Ein schneller kalter Luftstoß

Lass dein neues Eis nicht schmelzen. Drücke Express Freeze für einen kräftigen Strahl eiskalter Luft.

Nahaufnahme der Express Freeze Schaltfläche an der Oberseite des Kühlschranks.

Frischer und einfacher mit Multi Air Flow

Total No Frost bewahrt die Frische mit Multi Air Flow in jeder Ecke. So musst du Frost nicht mehr manuell entfernen.

LED-Beleuchtung

Heller und angenehm für die Augen

Die LED-Beleuchtung erhellt jede Ecke des Kühlschranks, sodass du Gegenstände schnell und einfach findest.

Energieeffizient und langlebig

Der LG Smart Inverter Compressor® setzt neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz und bietet 10 Jahre lang sorgenfreien Betrieb.

1)LinearCooling®

-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Spitzen-Spitzen-Temperaturschwankungen im Frischhaltefach des LBD33BLM. Keine Last und normale Temperatureinstellung. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.

-Basierend auf Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, mit der die Zeit gemessen wurde, die erforderlich war, um eine Gewichtsreduktion von 5 % bei Pak Choi im Frischhaltefach des Modells LBD33BLM mit LinearCooling™ von LGE zu erreichen. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.

-Nur zutreffende Modelle.

 

2)DoorCooling⁺®

*Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Zeit gemessen wurde, die erforderlich ist, um die Temperatur des obersten Türfachs von 24,8 °C auf 8 °C zu senken. Verglichen wurden hierbei die LGE Modelle Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) und DoorCooling+ (GBB72NSDFN).

-DoorCooling+® sollte sich abschalten, wenn die Tür geöffnet wird.

FAQ

Q.

Ist ein zweitüriger Kühlschrank sinnvoll?

A.

Doppeltürige Kühlschränke werden auch als Kühl-/Gefrierschränke bezeichnet und bieten den Komfort eines separaten Gefrierfachs für Tiefkühlkost. LG Combi Kühl-/Gefrierschränke verfügen über 70 % Kühlraum und 30 % Gefrierraum, sodass du leichten Zugang zu den am häufigsten genutzten Bereichen hast.

Q.

Was bedeutet „frostfrei“ bei einem Gefrierschrank?

A.

Frost entsteht, wenn Wasserdampf auf eiskalte Kühlspiralen trifft und dadurch zu Wasser kondensiert, das dann sofort gefriert. Ein No-Frost-Kühlschrank schaltet über eine Zeitschaltuhr regelmäßig eine Heizspirale um die Kühlspirale herum ein, um das Eis abzutauen und so automatisch die Bildung von Frost zu verhindern.

Q.

Wie ändere ich die Temperatureinstellung an meinem LG Kühl-/Gefrierschrank?

A.

'Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die gewünschte Temperatur deines Kühl- oder Gefrierschranks einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatureinstellung auch über die LG ThinQ® App aus der Ferne über dein Smartphone ändern.

Q.

Was solltest du beim Kauf eines Kühl-/Gefrierschranks beachten?

A.

Stelle in erster Linie sicher, dass er von LG ist. Wenn du dich für einen Typ entschieden hast, der perfekt zu deinen Anforderungen und deiner Wohnsituation passt (amerikanischer Stil, mehrere Türen oder Combi), achte auf innovative Kühltechnologien, die deine Lebensmittel länger frisch halten, sowie auf praktische Funktionen wie Total No Frost, Wasser- und Eisspender (vorzugsweise mit UVnano™ für die automatische Reinigung) oder klappbare Ablagen. Vergiss nicht die Energieeffizienz und die Produktgarantie.

Zusammenfassung

Drucken

Abmessungen

GBV22NCBEP

Alle Spezifikationen

BASISAUSSTATTUNG

  • Produktart

    Kühl-/Gefrierkombination

  • Standard/Tresentiefe

    Arbeitsplattentiefe

  • Energieeffizienzklasse

    B

KAPAZITÄT

  • Kapazität gesamt (in Liter)

    387

  • Kapazität Gefrierbereich (in Liter)

    110

  • Kapazität Kühlbereich (in Liter)

    233

  • Volumen Kaltlagerfach (in Liter)

    44

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Internes LED-Display

    Ja (LED Display)

  • Express Freeze

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Packungsgewicht (kg)

    101

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    595 x 2.030 x 675

  • Produktgewicht (in kg)

    94

  • Tiefe ohne Tür

    610

  • Tiefe mit Griff

    675

  • Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)

    2.030

  • Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)

    2.030

  • Verpackungsabmessung (B x H x T, mm)

    651 x 2.135 x 764

MERKMALE

  • DoorCooling+®

    Ja

  • LINEARCooling®

    Ja

  • InstaView®

    Nein

EIS- & WASSERSYSTEM

  • Eiswürfelbereiter

    Herkömmliche Eiswürfelschale

  • Wasserspender

    Nein

  • Ice Maker (automatisch)

    Nein

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Tür (Material)

    Metall mit Vinylbeschichtung

  • Frontfarbe

    Metallic Black

  • Metal Fresh® (Metallrückwand)

    Nein

  • Grifftyp

    Seitenfach

LEISTUNG

  • Kompressortyp

    Smart Inverter Compressor®

  • Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)

    138

  • Klimaklasse

    T

  • Luftschallemissionen in dB(A)

    33

  • Luftschallemissionsklasse

    B

KÜHLFACH

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    4

  • Beleuchtung Kühlteil

    LED oben

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    3

  • Gemüsefach

    Ja (2)

  • Großes Wein- und Flaschenregal

    Nein

  • Fresh Zone

    Nein

  • Multi-Airflow

    Ja

  • Klappbares Regal

    Nein

  • Pure N Fresh

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • ThinQ® (WLAN)

    Nein

EAN CODE

  • EAN

    8806096047170

GEFRIERFACH

  • Schublade Gefrierschrank (Anzahl)

    3 transparente

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

