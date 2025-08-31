Kühl-Gefrierkombination (B, 387L, 203cm hoch) mit Smart Inverter Compressor® | GBV22NCBEP

*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1)LinearCooling®

-Basierend auf den Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG zur Messung der durchschnittlichen Spitzen-Spitzen-Temperaturschwankungen im Frischhaltefach des LBD33BLM. Keine Last und normale Temperatureinstellung. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.

-Basierend auf Testergebnissen des TÜV Rheinland unter Verwendung der internen Testmethode von LG, mit der die Zeit gemessen wurde, die erforderlich war, um eine Gewichtsreduktion von 5 % bei Pak Choi im Frischhaltefach des Modells LBD33BLM mit LinearCooling™ von LGE zu erreichen. Das Ergebnis kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren.

-Nur zutreffende Modelle.

2)DoorCooling⁺®

*Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen Testmethode von LG, bei der die Zeit gemessen wurde, die erforderlich ist, um die Temperatur des obersten Türfachs von 24,8 °C auf 8 °C zu senken. Verglichen wurden hierbei die LGE Modelle Non-DoorCooling+ (GBB60NSZHE) und DoorCooling+ (GBB72NSDFN).

-DoorCooling+® sollte sich abschalten, wenn die Tür geöffnet wird.