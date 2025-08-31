Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 643L, 179 cm hoch) mit Smart Fill-Wasserspender & internem Wassertank | GMK961EV3E

Rechtliche Hinweise & Testinformationen:

LinearCooling

– Basierend auf UL-Testergebnissen mit interner LG-Testmethode zur Messung der Zeit bis zum 5 %igen Gewichtsverlust von Pak Choi im Frischhaltebereich. Gilt nur für bestimmte Modelle. Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

– Durchschnittliche Temperaturabweichung von Spitze zu Spitze im Frischhaltebereich bei Werkseinstellung und ohne Beladung. Ergebnisse können abweichen.

DoorCooling+

– TÜV Rheinland Test basierend auf LG-interner Methode. Verglich die Temperaturabfallzeit eines Wasserbehälters bei geöffnetem/geschlossenem DoorCooling⁺ Luftkanal (Modell LFB61BLGAI).

– Funktion stoppt beim Öffnen der Tür. Gilt nur für unterstützte Modelle.

UVnano

– TÜV Rheinland-Labortest mit E. coli, S. aureus und P. aeruginosa in destilliertem Wasser nach 10-minütiger UV-LED-Bestrahlung pro Stunde über 24 Stunden Haushaltsnutzung. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

– „UVnano“ setzt sich zusammen aus UV (ultraviolett) und Nanometer (Längeneinheit).

Inverter Linear Compressor

– Kann Geschwindigkeit und Hub direkt steuern. Weniger Reibung durch einfache Bauweise, dadurch langlebiger, leiser und energieeffizienter im Betrieb.