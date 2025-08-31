Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 643L, 179 cm hoch) mit Smart Fill-Wasserspender & internem Wassertank | GMK961EV3E
Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 643L, 179 cm hoch) mit Smart Fill-Wasserspender & internem Wassertank | GMK961EV3E

Multi-Door Kühlschrank mit InstaView® (E, 643L, 179 cm hoch) mit Smart Fill-Wasserspender & internem Wassertank | GMK961EV3E

GMK961EV3E
Front View
Front View
Front View with food
Front View door open
Front view Top door open
Front view bottom door open
Cooller
Water Tap
Compartments
Compartments
Shelves with food
Right side view
Left side view
Sside view
Back view
Hauptmerkmale

  • Smart Inverter Compressor®: leise, effizient und zuverlässig mit 10 Jahren Garantie
  • InstaView®: zweimal klopfen, reinschauen!
  • Wasserspender mit Smart Fill (zusätzlich automatisches Befüllen: 200ml, 500ml, 1000ml)
  • Automatischer Eiswürfelbereiter im Gefrierfach - immer genügend Eis vorrätig
  • Wassertank: kein Festwasseranschluss notwendig
  • UVnano® Technologie: deutlich weniger Bakterien am Wasserspenderausgang

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Smart Inverter Compressor® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

lg multi door refrigerator with instaview feature placed in a modern kitchen.

Was gibt es an LG Kühl-Gefrierkombinationen zu lieben?

Zweimal auf die neu gestaltete InstaView-Tür klopfen – so kannst du ins Innere schauen, ohne die Tür zu öffnen.

InstaView

Zweimal klopfen, um hineinzusehen

Nahaufnahme eines LG Multi-Door-Kühlschranks mit verschiedenen frischen Obst- und Gemüsesorten.

LinearCooling

Bewahrt Frische länger

Nahaufnahme des DoorCooling-Luftkanals in einem LG Multi-Door-Kühlschrank

DoorCooling⁺

Frische und schnelle Kühlung

Eine Person zapft Wasser am Wasserspender eines LG Multi-Door-Kühlschranks.

UVnano

Jedes Mal reines Wasser genießen

InstaView

Zweimal klopfen, um hineinzusehen

Zweimal auf die neu gestaltete InstaView-Tür klopfen – so kannst du ins Innere schauen, ohne die Tür zu öffnen.

Die Tür des LG Kühlschranks wird zweimal geklopft, das Licht der InstaView-Funktion schaltet sich ein und gibt den Blick auf die Lebensmittel im Inneren frei – ganz ohne die Tür zu öffnen.
LinearCooling

Bewahrt Frische wie frisch vom Bauernhof länger

LinearCooling reduziert Temperaturschwankungen, bewahrt den Geschmack und hält Lebensmittel bis zu 7 Tage frisch¹.

Der LG Kühlschrank mit Linear Cooling hält Lebensmittel bis zu 7 Tage frisch – dank Temperaturregelung mit einer Schwankung von nur ±0,5 °C.
DoorCooling⁺

Frische und schnelle Kühlung

Getränke werden schneller kalt – dank zuverlässiger DoorCooling⁺ Technologie.

Die DoorCooling-Technologie von LG hilft dabei, eine gleichmäßige Temperatur für Lebensmittel und Getränke aufrechtzuerhalten.
UVnano

Frische, die man schmeckt

Genieße jedes Mal reines Wasser – dank UV-Technologie, die 99,99 % der Bakterien entfernt³.

Demonstration der UVnano-Funktion, wie Wasser durch Filter gereinigt wird.

Multi Air Flow

Kühle aus jeder Richtung

Das Multi Air Flow-System sorgt für eine zuverlässige Kühlleistung, indem es die Lebensmittel aus verschiedenen Winkeln mit kühler Luft umgibt – für anhaltende Frische und gleichmäßige Temperatur.

Frische Luft aus dem Multi Air Flow-System zirkuliert im gesamten Kühlbereich des LG Multi-Door-Kühlschranks.

LG ThinQ

Erlebe ein smartes Leben – bleibe verbunden mit LG ThinQ

Verwalte deinen Kühlschrank ganz einfach und erhalte aktuelle Benachrichtigungen – jederzeit und von überall – mit der LG ThinQ App.

LG Multi-Door-Kühlschrank mit InstaView-Funktion und der LG ThinQ App auf einem Smartphone daneben

Verbinde Kühlschrank und Smartphone

Die LG ThinQ App ermöglicht dir eine smarte Kühlschrank-Überwachung und erlaubt dir, die Funktion „Express Freeze“ mit nur einem Fingertipp zu aktivieren.

Tür-offen-Warnung

Wenn die Kühlschranktür offen bleibt, informiert dich die LG ThinQ App schnell per Benachrichtigung.

*Funktionen von LG ThinQ können je nach Produkt und Land variieren. Bitte informiere dich beim Händler vor Ort oder auf der LG-Website über die Verfügbarkeit.

*LG SmartThinQ heißt jetzt LG ThinQ.

Automatischer Eisbereiter

Viel Eis – ganz ohne Wasseranschluss

Spare Zeit und Aufwand mit einfacher Eisbereitung und automatischer Lagerung.

Die Funktion „Automatischer Eisbereiter“ im LG Multi-Door-Kühlschrank produziert und lagert Eis automatisch.

Smart Fill

Präzise Wasserausgabe mit nur einem Tastendruck

Langes Drücken (3 Sekunden) stellt die gewünschte Menge ein – dann genügt ein Knopfdruck, um die voreingestellte Menge (250 ml, 500 ml oder 1 Liter) bequem und tropffrei auszugeben.

*Die Smart Fill-Funktion arbeitet nur, wenn der Benutzer eine der voreingestellten Optionen (250 ml, 500 ml, 1000 ml) manuell auswählt.

Inverter Linear Compressor

Schnell kühlen, Energie sparen⁴

Der Inverter Linear Compressor hält die ideale Temperatur effizient und schnell – mit 10 Jahren Garantie auf Kompressorteile.

Rechtliche Hinweise & Testinformationen:

 

LinearCooling

– Basierend auf UL-Testergebnissen mit interner LG-Testmethode zur Messung der Zeit bis zum 5 %igen Gewichtsverlust von Pak Choi im Frischhaltebereich. Gilt nur für bestimmte Modelle. Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.

– Durchschnittliche Temperaturabweichung von Spitze zu Spitze im Frischhaltebereich bei Werkseinstellung und ohne Beladung. Ergebnisse können abweichen.

 

DoorCooling+

– TÜV Rheinland Test basierend auf LG-interner Methode. Verglich die Temperaturabfallzeit eines Wasserbehälters bei geöffnetem/geschlossenem DoorCooling⁺ Luftkanal (Modell LFB61BLGAI).

– Funktion stoppt beim Öffnen der Tür. Gilt nur für unterstützte Modelle.

 

UVnano

– TÜV Rheinland-Labortest mit E. coli, S. aureus und P. aeruginosa in destilliertem Wasser nach 10-minütiger UV-LED-Bestrahlung pro Stunde über 24 Stunden Haushaltsnutzung. Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

– „UVnano“ setzt sich zusammen aus UV (ultraviolett) und Nanometer (Längeneinheit).

 

Inverter Linear Compressor

– Kann Geschwindigkeit und Hub direkt steuern. Weniger Reibung durch einfache Bauweise, dadurch langlebiger, leiser und energieeffizienter im Betrieb.

FAQ

Q.

Was sind die Vorteile eines InstaView-Kühlschranks?

A.

Mit der cleveren InstaView-Technologie von LG musst du die Kühlschranktür nicht mehr öffnen, um hineinzusehen. Einfach zweimal auf das getönte Glas klopfen – schon leuchtet es auf und zeigt den Inhalt.

Warum? Das verhindert Kaltluftverlust, hält die Temperatur im Kühlschrank stabil, spart Energie und hält deine Lebensmittel länger frisch.

Eine einfache und energiesparende Möglichkeit, nachzusehen, was im Kühlschrank ist – ganz ohne die Tür zu öffnen.

Q.

Was ist LG LinearCooling?

A.

LinearCooling ist eine Technologie, die die Temperatur im Kühlschrank konstant innerhalb von ±0,5 °C hält. Durch präzise Steuerung der Kaltluftzufuhr wird der Feuchtigkeitsverlust in Lebensmitteln reduziert und die Frische verlängert.

Q.

Was ist LG DoorCooling+?

A.

DoorCooling+ ist eine Technologie, bei der über Lüftungsschlitze an der Vorderseite des Kühlschranks starke Kaltluft direkt an die Lebensmittel in der Tür geleitet wird. So bleiben Temperatur und Frische der Produkte im Türbereich optimal erhalten.

Q.

Was brauche ich, um einen Kühlschrank mit Wasseranschluss anzuschließen?

A.

Weitere Informationen findest du unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

Wie ändere ich die Temperatureinstellung meines LG Kühl-Gefriergeräts?

A.

Verwende das Bedienfeld an der Tür oder im Inneren des Kühlschranks, um die Temperatur für Kühl- oder Gefrierbereich einzustellen. Bei unterstützten Modellen kannst du die Temperatur auch über die LG ThinQ App bequem per Smartphone ändern.

Q.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Kühl-Gefriergeräts achten?

A.

LG bietet eine große Auswahl an stilvollen, energieeffizienten Kühl-Gefriergeräten mit vielen smarten Funktionen – vom großzügigen American Style über praktische Multi-Door-Modelle bis hin zu kompakten Combi- und Slim-Geräten. Wenn du deine Küche neu planst, lässt sich das Wunschgerät leicht integrieren. Bei einem festen Einbauraum bestimmt der vorhandene Platz oft die Auswahl.

Hast du das passende Modell für deinen Lebensstil gefunden, achte auf ausreichenden Stauraum, moderne Kühltechnologien zur längeren Frischhaltung deiner Lebensmittel, praktische Funktionen wie Total No Frost, einen UVnano-Wasser- und Eisspender mit Selbstreinigung, klappbare Ablagen oder das FRESHBalancer-Schubladensystem. Vergiss auch nicht, auf Energieeffizienz und Garantie zu achten.

Q.

Welche Größe sollte mein Kühl-Gefriergerät haben?

A.

Das hängt von deinem Lebensstil ab – als Faustregel gilt:

Ein LG Combi-Kühlgerät mit 340–384 Liter Volumen reicht meist für 1–2 Personen.

Slim Multi-Door-Modelle mit 506–508 Litern eignen sich gut für 3–4 Personen.

Für größere Familien empfehlen sich geräumige Multi-Door- oder American Style-Modelle mit 625–705 Litern Fassungsvermögen.

Multi-Door-Geräte bieten extra breite Ablageflächen für Tabletts oder Platten. LG bietet in jeder Kategorie verschiedene Größen, damit du das passende Gerät für dich findest.

Q.

Was ist der Unterschied zwischen einem Gerät mit und ohne Wasseranschluss?

A.

LG bietet Kühl-Gefriergeräte mit und ohne festen Wasseranschluss – so hast du maximale Flexibilität bei der Platzwahl.

Ein Modell mit Wasseranschluss wird direkt an die Wasserleitung angeschlossen, um Eis- und Wasserspender zu versorgen.

Ein Modell ohne Anschluss besitzt einen integrierten, nachfüllbaren Wassertank, der mit dem Spender in der Tür verbunden ist. Einfach regelmäßig nachfüllen – und schon genießt du frisches, gekühltes Wasser auf Knopfdruck.

Alle Spezifikationen

BASISAUSSTATTUNG

  • Produktart

    Multi-Door

  • Standard/Tresentiefe

    Arbeitsplattentiefe

  • Energieeffizienzklasse

    E

KAPAZITÄT

  • Kapazität gesamt (in Liter)

    646

  • Kapazität Gefrierbereich (in Liter)

    261

  • Kapazität Kühlbereich (in Liter)

    385

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Internes LED-Display

    Ja (Inneres Top Display)

  • Express Freeze

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Packungsgewicht (kg)

    151

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    914 x 1.792 x 733

  • Produktgewicht (in kg)

    141

  • Tiefe ohne Tür

    684

  • Tiefe mit Griff

    733

  • Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm)

    1.753

  • Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm)

    1.792

  • Verpackungsabmessung (B x H x T, mm)

    972 x 1.881 x 770

MERKMALE

  • DoorCooling+®

    Ja

  • Door-in-Door®

    Nein

  • LINEARCooling®

    Ja

  • InstaView®

    Nein

EIS- & WASSERSYSTEM

  • Eiswürfelbereiter

    Nein

  • Wasserversorgung

    Interner Wassertank (4L) / kein Festwasseranschluss notwendig

  • Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender

    Eiswürfel

  • Ice Maker (automatisch)

    Ja (Slim Spaceplus)

  • LG Craft Ice

    Nein

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Tür (Material)

    Metall mit Vinylbeschichtung

  • Frontfarbe

    Essence Black Steel

  • Metal Fresh® (Metallrückwand)

    Ja

  • Grifftyp

    Nein

LEISTUNG

  • Kompressortyp

    Inverter Linear Compressor

  • Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)

    353

  • Klimaklasse

    T

  • Luftschallemissionen in dB(A)

    40

  • Luftschallemissionsklasse

    C

KÜHLFACH

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    6

  • Beleuchtung Kühlteil

    LED oben u. seitlich

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    4

  • Gemüsefach

    Nein

  • Multi-Airflow

    Ja

  • Klappbares Regal

    Variables Ablagefach für XXL-Stauraum

  • Pure N Fresh

    Ja

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • ThinQ® (WLAN)

    Ja

EAN CODE

  • EAN

    8806096445075

GEFRIERFACH

  • Beleuchtung Gefrierteil

    LED oben

  • Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl)

    Nein

  • Schublade Gefrierschrank (Anzahl)

    6 transparente

  • Türeinsatz transparent (Anzahl)

    6

Bewertungen

Empfehlungen für dich

