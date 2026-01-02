✓ AI Dry: Intelligente Trocknung: Passt automatisch Temperatur und Dauer an Stoffart und Beladung an – für effiziente Zeit- und Energieeinsparung.

✓ Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: Besonders schonend: Trocknet bei niedrigen Temperaturen, schützt Textilien und spart Energie.



✓ Automatisch selbstreinigender Kondensator: Komfortabel & hygienisch: Kondensator wird regelmäßig mit Wasserdruck ausgespült – ganz ohne manuelle Reinigung.



✓ Sensor Dry: Präzise Trocknung: Feuchtigkeitssensoren optimieren die Trocknungsleistung für gleichmäßige Ergebnisse.

DUAL Filter



✓ DUAL Filter Einfache Wartung: Zwei Filter sorgen für effiziente Flusenentfernung und lange Gerätelebensdauer.



✓ Allergy Care: Für empfindliche Haut: Reduziert bis zu 99,9 % der Allergene – ideal für Allergiker und Familien.