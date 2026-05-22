27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Motion Blur Reduction von 1ms reduziert die Luminanz. Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, während die Funktion aktiviert ist: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Während des 1ms-MBR-Betriebs kann Flackern auftreten.