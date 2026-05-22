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27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Flüssiges Gameplay mit
144 Hz Bildwiederholrate
Die hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt für flüssige, kristallklare Bilder und minimiert Bewegungsunschärfen.
Tauche mit jedem Frame noch tiefer ins Spiel ein.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Motion Blur Reduction von 1ms reduziert die Luminanz. Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, während die Funktion aktiviert ist: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Während des 1ms-MBR-Betriebs kann Flackern auftreten.
Flüssige Bewegungen für mehr Immersion
NVIDIA® G-SYNC® Compatible und AMD FreeSync™ minimieren Tearing-Effekte und Lags. Erlebe packendes, flüssiges Gameplay mit weniger Ruckeln, minimierten Bewegungsunschärfen und Geisterbildern.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Beste Spielerlebnisse
mit lebendigen Farben
Mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % und dem breiten Farbspektrum des IPS-Displays bietet der Monitor eine originalgetreue Farbwiedergabe für packende Spielerlebnisse. So erleben Gaming-Fans ihre Spiele genau so wie von den Entwicklern beabsichtigt.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync reduziert die Eingabeverzögerung, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Intelligente Steuerung und smarter Wechsel mit LG Switch
Mit LG Switch hast du deinen Monitor voll im Griff: Passe wichtige Einstellungen wie Bildqualität und Helligkeit an und aktiviere sie im Handumdrehen per Hotkey. Teile die Anzeige mit Hilfe von insgesamt 11 Layouts auf und starte Videoanrufe mit einem einzigen Klick. LG Switch bringt noch mehr Komfort in dein Gaming-Setup.
*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen wider.
*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.
Klarer, packender Stereoklang
für noch mehr Immersion
Genieße ein klares, ausgewogenes Klangerlebnis! Zwei Stereolautsprecher (2 W) bieten dir bei Gaming und Entertainment eine starke Klangkulisse. Für noch mehr Immersion kannst du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließen – für noch tieferes Eintauchen und klare Sprachkommunikation.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Optisches Upgrade durch nahezu randloses Design
Bring dein Gaming-Setup auch optisch aufs nächste Level: Der ultraschlanke, nahezu randlose Rahmen fügt sich perfekt ein und ermöglicht es, ohne Ablenkung direkt ins Spiel einzutauchen.. Der scheinbar schwe1bende Standfuß bietet eine klare und fast schon schwerelose Ästhetik. Ideal für den Einsatz mehrerer Bildschirme und für minimalistische Setups.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
ZUBEHÖR
Netzkabel
Ja
HDMI (Farbe/Länge)
Ja
DISPLAY
Größe [Zoll]
27 Zoll
Größe [cm]
68,5 cm
Auflösung
1.920 x 1.080 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,3114 x 0,3114 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
16,7 Mio.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.500:1
Reaktionszeit
5 ms (GTG) / 1 ms Motion Blur Reduction
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
POWER
Typ
Extern
Stromverbrauch (Energy Star)
E
FEATURES
HDR 10
HDR10
VESA DisplayHDR™
Nein
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Nein
Automatische Helligkeit
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Nein
KONNEKTIVITÄT
HDMI
1 x
DisplayPort
1 x
DP Version
1.4
USB-C
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (3-polig)
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
611,6 x 467,4 x 220 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
611,6 x 357,7 X 42,5 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
700 x 133 x 430 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
4,3 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
3,2 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
5,7 kg
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
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