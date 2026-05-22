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27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor

27G414B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
27G414B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor

27G414B-B
Vorderseite von 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
Vorderseite von 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G4, 144 Hz FHD Gaming-Monitor, 27G414B-B

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll FHD (1.920 x 1.080) IPS-Display
  • 144 Hz Bildwiederholrate, 1ms MBR
  • HDR 10 mit sRGB 99% (Typ.), unterstützt 16.7 Millionen Farben
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™
  • Design: 3 Seiten nahezu randlos
  • Aufgeräumter L-Standfuß
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Das UltraGear™ G4-Logo in einem futuristischen, neonbeleuchteten Raum.

Das UltraGear™ G4-Logo in einem futuristischen, neonbeleuchteten Raum.


27 Zoll 144 Hz FHD Gaming-Monitor

Vorderansicht des UltraGear™ 27G414B Gaming-Monitors in einem futuristischen, neonbeleuchteten Raum.

Vorderansicht des UltraGear™ 27G414B Gaming-Monitors in einem futuristischen, neonbeleuchteten Raum.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dieses Bild zeigt die wichtigsten Merkmale eines LG-Gaming-Monitors, darunter eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssige Bewegungen, ein IPS-Display mit HDR und 99 % sRGB-Farbraumabdeckung für lebendige Bilder, flüssiges Gameplay dank Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync, eine Reaktionszeit von 1 ms (MBR) für rasante Spiele sowie ein nahezu randloses Design für ein immersives Spielerlebnis.

Dieses Bild zeigt die wichtigsten Merkmale eines LG-Gaming-Monitors, darunter eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssige Bewegungen, ein IPS-Display mit HDR und 99 % sRGB-Farbraumabdeckung für lebendige Bilder, flüssiges Gameplay dank Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync, eine Reaktionszeit von 1 ms (MBR) für rasante Spiele sowie ein nahezu randloses Design für ein immersives Spielerlebnis.

GeschwindigkeitFarbeKomfort

Flüssiges Gameplay mit
144 Hz Bildwiederholrate

Die hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt für flüssige, kristallklare Bilder und minimiert Bewegungsunschärfen.

Tauche mit jedem Frame noch tiefer ins Spiel ein.

Eine Szene aus einem Motorradrennspiel, die die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz des UltraGear™ 27G414B veranschaulicht und die flüssige, kristallklare Darstellung beim Gaming unterstreicht.

Eine Szene aus einem Motorradrennspiel, die die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz des UltraGear™ 27G414B veranschaulicht und die flüssige, kristallklare Darstellung beim Gaming unterstreicht.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Auf dem Bildschirm ist ein gelber Rennwagen zu sehen, der mit hoher Geschwindigkeit vorwärts rast, wobei „1 ms MBR“ deutlich zu erkennen ist. Das Innere des weißen Quadrats ist klar zu erkennen, während der Bereich außerhalb verschwommen erscheint.

Einfach schneller
zum Sieg

1ms Motion Blur-Reduzierung* sorgt für flüssiges Gameplay mit weniger Blurring und Ghosting. Es kann für Spieler zum Wettbewerbsvorteil werden, alle Objekte selbst inmitten von Action zu erkennen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Motion Blur Reduction von 1ms reduziert die Luminanz. Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, während die Funktion aktiviert ist: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Während des 1ms-MBR-Betriebs kann Flackern auftreten.

Flüssige Bewegungen für mehr Immersion

NVIDIA® G-SYNC® Compatible und AMD FreeSync™ minimieren Tearing-Effekte und Lags. Erlebe packendes, flüssiges Gameplay mit weniger Ruckeln, minimierten Bewegungsunschärfen und Geisterbildern.

Auf dem UltraGear™ 27G414B-Monitor dargestellte Rennspiel-Szene zur Gegenüberstellung der aktivierten und deaktivierten Funktion. Sie veranschaulicht flüssigere Bewegungen und weniger Bildreißen dank der Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync.

Auf dem UltraGear™ 27G414B-Monitor dargestellte Rennspiel-Szene zur Gegenüberstellung der aktivierten und deaktivierten Funktion. Sie veranschaulicht flüssigere Bewegungen und weniger Bildreißen dank der Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Beste Spielerlebnisse
mit lebendigen Farben

Mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % und dem breiten Farbspektrum des IPS-Displays bietet der Monitor eine originalgetreue Farbwiedergabe für packende Spielerlebnisse. So erleben Gaming-Fans ihre Spiele genau so wie von den Entwicklern beabsichtigt.

IPS-Display-Logo.

Der LG IPS™-Monitor bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel.

HDR 10 logo

HDR 10 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

sRGB 99% logo

Die 99%ige Abdeckung des sRGB-Farbraums sorgt für eine hochpräzise Farbwiedergabe.

Eine futuristische Weltraumschlacht auf einem UltraGear™-Monitor, die mit leuchtenden Farben und hohem Kontrast besticht: strahlende Explosionen, leuchtende Planeten und detailreiche Raumschiffe vor einem farbenprächtigen kosmischen Hintergrund.

Eine futuristische Weltraumschlacht auf einem UltraGear™-Monitor, die mit leuchtenden Farben und hohem Kontrast besticht: strahlende Explosionen, leuchtende Planeten und detailreiche Raumschiffe vor einem farbenprächtigen kosmischen Hintergrund.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync reduziert die Eingabeverzögerung, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Black Stabilizer verbessert die Sichtbarkeit in dunklen Szenen. Das Feature bringt verborgene Details zum Vorschein und sorgt für mehr Klarheit. Dies ermöglicht eine bessere Orientierung in schattigen Umgebungen oder bei plötzlichen Lichtwechseln.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Intelligente Steuerung und smarter Wechsel mit LG Switch

Mit LG Switch hast du deinen Monitor voll im Griff: Passe wichtige Einstellungen wie Bildqualität und Helligkeit an und aktiviere sie im Handumdrehen per Hotkey. Teile die Anzeige mit Hilfe von insgesamt 11 Layouts auf und starte Videoanrufe mit einem einzigen Klick. LG Switch bringt noch mehr Komfort in dein Gaming-Setup.

DOWNLOAD

Dieses Video zeigt die Einrichtung des Monitors mithilfe der LG Switch App.

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen wider.

*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Klarer, packender Stereoklang
für noch mehr Immersion

Genieße ein klares, ausgewogenes Klangerlebnis! Zwei Stereolautsprecher (2 W) bieten dir bei Gaming und Entertainment eine starke Klangkulisse. Für noch mehr Immersion kannst du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließen – für noch tieferes Eintauchen und klare Sprachkommunikation.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Optisches Upgrade durch nahezu randloses Design

Bring dein Gaming-Setup auch optisch aufs nächste Level: Der ultraschlanke, nahezu randlose Rahmen fügt sich perfekt ein und ermöglicht es, ohne Ablenkung direkt ins Spiel einzutauchen.. Der scheinbar schwe1bende Standfuß bietet eine klare und fast schon schwerelose Ästhetik. Ideal für den Einsatz mehrerer Bildschirme und für minimalistische Setups.

Icon für nahezu randloses Design

Design
3 Seiten nahezu randlos

Icon für Höhenverstellbarkeit.

Höhe

Icon für Neigungsverstellung

Neigung

Icon für Wandmontage (100x100).

Wandmontage

Dieses Bild zeigt einen Schreibtisch mit einem UltraGear™-Gaming-Monitor, auf dem Spielszenen zu sehen sind. Durch die vergrößerten Ausschnitte werden das randlose Display-Design und der elegante, schwebend wirkende Standfuß besonders hervorgehoben.

Dieses Bild zeigt einen Schreibtisch mit einem UltraGear™-Gaming-Monitor, auf dem Spielszenen zu sehen sind. Durch die vergrößerten Ausschnitte werden das randlose Display-Design und der elegante, schwebend wirkende Standfuß besonders hervorgehoben.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

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Alle Spezifikationen

ZUBEHÖR

  • Netzkabel

    Ja

  • HDMI (Farbe/Länge)

    Ja

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,5 cm

  • Auflösung

    1.920 x 1.080 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,3114 x 0,3114 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    16,7 Mio.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.500:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GTG) / 1 ms Motion Blur Reduction

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

POWER

  • Typ

    Extern

  • Stromverbrauch (Energy Star)

    E

FEATURES

  • HDR 10

    HDR10

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Nein

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    1 x

  • DisplayPort

    1 x

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    611,6 x 467,4 x 220 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    611,6 x 357,7 X 42,5 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    700 x 133 x 430 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    4,3 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    3,2 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    5,7 kg

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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