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27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Flüssiges Gameplay mit
200 Hz Bildwiederholrate
Die Bildwiederholrate von 200 Hz sorgt für eine flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Bild tiefer ins Spielgeschehen ein.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
1 ms (GtG). Schnelle Reaktionszeit
für schnelles Gameplay.
Erlebe die blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG). Sie minimiert Ghosting-Effekte und sorgt für eine ebenso scharfe wie klare Darstellung. Genieße ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis!
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Flüssige Bewegungen für ein immersives Erlebnis
Mit AMD FreeSync™ Premium und NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität minimierst du Tearing-Effekte und Verzögerungen bei der Darstellung. Erlebe starkes Gameplay mit minimierter Bewegungsunschärfe und Geisterbildern.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Synchronisierungstechnologie nicht anwenden.
*NVIDIA® G-SYNC® Compatible wird ausschließlich über DisplayPort unterstützt.
*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.
Fesselndes Gameplay mit
lebendigen Farben
Der Gaming-Monitor bietet eine sRGB-Abdeckung von 99% für ein breites Farbspektrum. Im Zusammenspiel mit dem IPS-Display ensteht so eine originalgetreue Farbwiedergabe für fesselnde Spielerlebnisse. Gaming-Fans erleben dramatische Schlachtfelder exakt so, wie es die Spieleentwickler beabsichtigt haben.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
LG Switch: smarte Kontrolle und leichtes Umschalten
Mit der LG Switch App optimierst du deinen Monitor im Handumdrehen für Gaming und den täglichen Gebrauch. Deine Monitoreinstellungen hast du jederzeit unter Kontrolle: Passe zum Beispiel Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen an und aktiviere die Einstellungen sofort per Hotkey. Die App erlaubt zudem die Aufteilung des Bildschirms in 11 Layouts und den Start deiner Lieblings-Videokonferenzplattform mit nur einem Klick. So wird dein Setup richtig komfortabel.
*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen wider.
*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Nahezu rahmenlos, optisch aufgewertet
Unser Monitor bietet ein platzsparendes Design mit verstellbarer Neigung. Der schlanke Standfuß wurde optimiert, um den Platzbedarf auf dem Schreibtisch zu minimieren. Er komplettiert dein Gaming-Setup mit einem eleganten Look.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
INFO
Produktname
27G523B-B
Jahr
2026
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
20 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
DISPLAY
Größe [Zoll]
27 Zoll
Größe [cm]
68,4 cm
Auflösung
1.920 x 1.080 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,3108 x 0,3108 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
sRGB 99%
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
16,7 Mio.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.000:1
Reaktionszeit
1 ms (GTG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
200 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
Nein
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Nein
HW-Kalibrierung
Nein
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible (DisplayPort)
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Nein
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.0
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
USB-C
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (3-polig)
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Neigung)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
614,1 x 461,8 x 220 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
614,1 x 358,8 x 49,1 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
700 x 141 x 430 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
4,2 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
3,1 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
5,5 kg
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
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