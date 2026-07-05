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27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor

27G523B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
27G523B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor

27G523B-B
Vorderseite von 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
Vorderseite von 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B
LG 27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor, 27G523B-B

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll FHD (1920x1080) IPS display
  • 200Hz Bildwiederholrate, 1ms (GtG) Reaktionszeit
  • HDR10 mit 99 % sRGB (typ.) und Unterstützung 16,7 Mio. Farben
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Nahezu rahmenloses 3‑seitiges Design
  • platzsparender L-Standfuß
Mehr
UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.



27 Zoll 200 Hz FHD Gaming-Monitor

Das UltraGear™-Logo in einem futuristischen, neonbeleuchteten Raum.

Das UltraGear™-Logo in einem futuristischen, neonbeleuchteten Raum.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dieses Bild zeigt die wichtigsten Features des LG Gaming-Monitors. Eine Bildwiederholrate von 200 Hz für flüssige Bewegungen. Ein IPS-Display mit HDR und 99 % sRGB-Farbraumabdeckung für lebendige Bilder. NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium für flüssiges Gameplay. Eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG) für rasante Spiele. Ein nahezu randloses Design für ein immersives Spielerlebnis.

Dieses Bild zeigt die wichtigsten Features des LG Gaming-Monitors. Eine Bildwiederholrate von 200 Hz für flüssige Bewegungen. Ein IPS-Display mit HDR und 99 % sRGB-Farbraumabdeckung für lebendige Bilder. NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium für flüssiges Gameplay. Eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG) für rasante Spiele. Ein nahezu randloses Design für ein immersives Spielerlebnis.

GeschwindigkeitFarbeKomfort


Flüssiges Gameplay mit
200 Hz Bildwiederholrate

Die Bildwiederholrate von 200 Hz sorgt für eine flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert gleichzeitig Bewegungsunschärfe. Tauche mit jedem Bild tiefer ins Spielgeschehen ein.

Darstellung einer Szene aus einem Motorradrennen. Sie veranschaulicht die Bildwiederholrate des UltraGear™ 27G523B von 200 Hz für flüssige, kristallklare Bewegungsabläufe beim Gaming.

Darstellung einer Szene aus einem Motorradrennen. Sie veranschaulicht die Bildwiederholrate des UltraGear™ 27G523B von 200 Hz für flüssige, kristallklare Bewegungsabläufe beim Gaming.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.


1 ms (GtG). Schnelle Reaktionszeit
für schnelles Gameplay.

Erlebe die blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG). Sie minimiert Ghosting-Effekte und sorgt für eine ebenso scharfe wie klare Darstellung. Genieße ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis!

Ein Vergleichsbild zeigt die reduzierte Bewegungsunschärfe beim UltraGear™ 27G523B mit einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) für flüssigere Gaming-Bilder.

Ein Vergleichsbild zeigt die reduzierte Bewegungsunschärfe beim UltraGear™ 27G523B mit einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) für flüssigere Gaming-Bilder.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Flüssige Bewegungen für ein immersives Erlebnis

Mit AMD FreeSync™ Premium und NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität minimierst du Tearing-Effekte und Verzögerungen bei der Darstellung. Erlebe starkes Gameplay mit minimierter Bewegungsunschärfe und Geisterbildern.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G523B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G523B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Synchronisierungstechnologie nicht anwenden.

*NVIDIA® G-SYNC® Compatible wird ausschließlich über DisplayPort unterstützt.

*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.

Fesselndes Gameplay mit
lebendigen Farben

Der Gaming-Monitor bietet eine sRGB-Abdeckung von 99% für ein breites Farbspektrum. Im Zusammenspiel mit dem IPS-Display ensteht so eine originalgetreue Farbwiedergabe für fesselnde Spielerlebnisse. Gaming-Fans erleben dramatische Schlachtfelder exakt so, wie es die Spieleentwickler beabsichtigt haben.

Logo of IPS display.

LG IPS™-Monitor: hervorragende Farbgenauigkeit und weiter Betrachtungswinkel

Logo of HDR 10.

HDR 10 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

Logo of sRGB 99%.

99 % sRGB‑Abdeckung für eine besonders präzise und naturgetreue Farbwiedergabe

Darstellung einer futuristischen Weltraumschlacht auf dem UltraGear™-Monitor, die mit leuchtenden Farben und hohem Kontrast besticht. Zu sehen sind strahlende Explosionen, leuchtende Planeten und detailreiche Raumschiffe vor einem farbenprächtigen kosmischen Hintergrund.

Darstellung einer futuristischen Weltraumschlacht auf dem UltraGear™-Monitor, die mit leuchtenden Farben und hohem Kontrast besticht. Zu sehen sind strahlende Explosionen, leuchtende Planeten und detailreiche Raumschiffe vor einem farbenprächtigen kosmischen Hintergrund.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

LG Switch: smarte Kontrolle und leichtes Umschalten

Mit der LG Switch App optimierst du deinen Monitor im Handumdrehen für Gaming und den täglichen Gebrauch. Deine Monitoreinstellungen hast du jederzeit unter Kontrolle: Passe zum Beispiel Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen an und aktiviere die Einstellungen sofort per Hotkey. Die App erlaubt zudem die Aufteilung des Bildschirms in 11 Layouts und den Start deiner Lieblings-Videokonferenzplattform mit nur einem Klick. So wird dein Setup richtig komfortabel.

DOWNLOAD

Dieses Video zeigt die Einrichtung des Monitors mithilfe der LG Switch App.

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen wider.

*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync reduziert die Eingabeverzögerung und ermöglicht Reaktionen in Echtzeit.

Black Stabiliser

Mit Black Stabilizer können Gamer Scharfschützen aufspüren, die in den dunkelsten Ecken lauern, und sich auch bei Lichtwechselns sicher bewegen.

Crosshair

In der Bildmitte fixiertes Fadenkreuz für mehr Präzision.

FPS Counter

Mit dem FPS-Zähler siehst du, wie schnell alles läuft. Ob du Medien bearbeitest, spielst oder einen Film schaust – jeder Frame zählt. Der FPS-Zähler zeigt dir in Echtzeit wie es läuft.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Nahezu rahmenlos, optisch aufgewertet

Unser Monitor bietet ein platzsparendes Design mit verstellbarer Neigung. Der schlanke Standfuß wurde optimiert, um den Platzbedarf auf dem Schreibtisch zu minimieren. Er komplettiert dein Gaming-Setup mit einem eleganten Look.

Borderless design icon.

Nahezu rahmenlos
3-seitiges Design

Tilt icon.

Neigung

Wall mount 100x100 icon.

Wandmontage

Dieses Bild zeigt einen UltraGear™-Gaming-Monitor auf einem Schreibtisch. Das Display zeigt Spielszenen. Durch die vergrößerten Ausschnitte werden das randlose Display-Design und der elegante, schwebend wirkende Standfuß besonders hervorgehoben.

Dieses Bild zeigt einen UltraGear™-Gaming-Monitor auf einem Schreibtisch. Das Display zeigt Spielszenen. Durch die vergrößerten Ausschnitte werden das randlose Display-Design und der elegante, schwebend wirkende Standfuß besonders hervorgehoben.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

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Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktname

    27G523B-B

  • Jahr

    2026

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    20 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,4 cm

  • Auflösung

    1.920 x 1.080 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,3108 x 0,3108 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    sRGB 99%

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    16,7 Mio.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.000:1

  • Reaktionszeit

    1 ms (GTG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    200 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Nein

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Nein

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible (DisplayPort)

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Nein

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Neigung)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    614,1 x 461,8 x 220 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    614,1 x 358,8 x 49,1 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    700 x 141 x 430 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    4,2 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    3,1 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    5,5 kg

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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