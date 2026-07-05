27 Zoll UltraGear™ G5, 200Hz FHD Gaming Monitor

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Synchronisierungstechnologie nicht anwenden.

*NVIDIA® G-SYNC® Compatible wird ausschließlich über DisplayPort unterstützt.

*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.