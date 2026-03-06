We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 27-Zoll Gaming-Monitor der 4. Generation mit OLED QHD – 27GX790B mit Dual-Mode (720 Hz bei HD, 540 Hz bei QHD), 0,02ms (GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500
Hauptmerkmale
- 27-Zoll QHD (2.560 x 1.440) OLED-Display
- VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED mit QHD 540 Hz – HD 720 Hz Dual-Mode
- 0,02ms (GtG) Reaktionszeit
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Ergonomisches Design mit Neigung, Drehen, Höhenverstellung, Pivot und Wandhalterung
Preisgekrönte Spitzenleistung
Digital Trends 2025
Readers’ Choice als beste Monitor-Produktpalette für Gamer und diejenigen, die eine hochwertige Leistung verlangen
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Der Hellste* LG OLED-Monitor der 4. Generation
Wir stellen vor: den ersten LG OLED-Gaming-Monitor der 4. Generation mit revolutionärer Technologie „Primary RGB Tandem“ – bis zu 1500 nits Spitzenhelligkeit für ein sichtbar klareres Gaming. Mit diesem Monitor siehst du die Bilder auf dem Bildschirm selbst in sehr heller Umgebung glasklar. In schnelllebigen oder sonnendurchfluteten In-Game-Szenen sorgen verbesserte APL und reduzierte ABL für eine gleichbleibende Luminanz, ohne entscheidende Bildinhalte zu dimmen. Dieser OLED-Monitor der nächsten Generation mit den von UL-verifizierten Eigenschaften „Perfektes Schwarz“, „Perfekte Farbe“ und „VESA DisplayHDR™ True Black 500“ sorgt für den Kontrast und die Klarheit, die Gamer brauchen, um schneller zu reagieren, mehr zu sehen und in jeden Frame einzutauchen.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*Mit Stand November 2025 bietet der 27GX790B unter allen LG-Modellen, die WOLED vor OLED der 4. Generation nutzen, die höchste Helligkeit.
OLED-Brillanz der nächsten Generation
Der auf „Primary RGB Tandem OLED“ der 4. Generation basierende 27GX790B erzeugt hellere Bilder bei niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu den vorherigen OLEDs der 3. Generation – bis zu 1500 nits Spitzenhelligkeit. Die hochmoderne 4-schichtige RGB-Struktur sorgt für einen tieferen Kontrast, schärfere Details und atemberaubende Farbpräzision. Erlebe klarere Schatten, tiefe Immersion und visuelle Konsistenz in jedem Frame – für ernsthaftes Gaming.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Perfektes visuelles Erlebnis, UL-verifiziert, konsistent sowohl bei schwachem als auch bei hellem Licht
Perfektes Schwarz
Die Eigenschaft „Perfektes Schwarz“ ist UL-verifiziert und zeichnet sich durch echte Schwarztöne aus, die die wahrgenommene Helligkeit und den Kontrast verbessern – egal, ob es um dich herum hell oder dunkel ist.
Perfekte Farbe und 100% Color Fidelity
Perfekte Farbe und 100% Color Fidelity liefern auch bei wechselhaften Lichtverhältnissen, von schwachem Licht bis hin zu hellen Umgebungsbedingungen, eine präzise Farbexpression.
Perfekte Reproduktion
Die UL-verifizierte Eigenschaft „Perfekte Reproduktion“ sorgt dafür, dass die wirklichen Inhalte des Games getreu auf dem Bildschirm wiedergegeben werden und sowohl in dunklen als auch in hellen Umgebungen die gewollten Farben und Details beibehalten werden. Im Gegensatz zu statischen bildbasierten Metriken unterstreicht diese Zertifizierung die Genauigkeit der Wiedergabe von Inhalten in der Praxis.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Mehr Details mit VESA DisplayHDR™ True Black 500
Erlebe atemberaubende Tiefe und lebendigen Realismus mit VESA DisplayHDR True Black 500 für detailliertes Schwarz, selbst bei dunkelsten Szenen. Mit dem Farbraum DCI-P3 99.5% (Typ.) gibt der Monitor realistische Details wieder, die dem Original so nahe wie nur möglich kommen.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
UL-verifizierte moderne Technologien sorgen für ein für die Augen angenehmes Sehen
Die UL-verifizierten modernen LG WOLED-Technologien, mit AGLR (Anti-Glare + Low Reflection) für Anti-Glare-Effekt und niedrige Reflexionen sorgen für ein für die Augen angenehmes Sehen und unterdrücken ärgerliche Reflexionen. Das schont die Augen und sorgt für ein hervorragendes Gaming-Verhalten mit gleichbleibender Klarheit. Diese Technologien mit UL-Zertifizierungen auf entscheidenden Gebieten – die Belastung durch schädliches blaues Licht senken und Ablenkungen durch flimmernde Lichter verhindern – fördern das Schonen der Augen und tragen zu einem reibungslosen Gaming-Erlebnis bei, egal ob du in hellen Umgebungen oder in Räumen mit LED-Beleuchtung spielst.
LG UltraGear 27GX790B Monitor auf einem Tisch-Setup, der Vergleichsbilder nebeneinander mit den Bezeichnungen „nicht angewendet“ und „angewendet“ und dadurch verschiedene visuelle Zustände einer sci-fi-gepanzerten Figur zeigt. Auf dem Tisch befinden sich Lautsprecher, eine Tastatur, Figuren, ein Controller, ein Tower-PC und Kopfhörer. Unten befinden sich mehrere UL-Zertifizierungslogos „Flicker Free“ für „Flackerfrei“, „Discomfort Glare Free“ für „Frei von unbequemen Glares“, „Low Blue Light“ für „Nur schwaches blaues Licht“ und „Eyesafe“ für „Sicher für die Augen“.
*Alle dargestellten Bilder wurden nachgestellt und dienen nur zur Veranschaulichung.
*LG WOLED wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit niedrigem Blaulichtanteil zertifiziert.
*Zertifikatsnummer: Flimmerfreies Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741
*Die oben genannten Eigenschaften sind von den konkreten Umgebungsbedingungen und sonstigen Bedingungen bei der Nutzung des Systems abhängig.
720 Hz (bei HD) – 540 Hz (bei QHD) Dual-Mode mit auswählbaren Optionen
Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode genießt du die höchsten Geschwindigkeiten deines UltraGear, bis zu 720 Hz – die höchste jemals vorgestellte Bildwiederholrate. Wechsele nahtlos zwischen QHD 540 Hz für enorm detailreiche Bilder und HD 720 Hz für ultraschnelle Action. Wähle anhand des On-Screen Displays die von dir gewünschte Bildwiederholrate und die am besten passende Bildschirmgröße. Du kannst aber auch mittels LG Switch auf für das konkrete Genre optimale Gameplay umschalten.
Grafik mit Vergleich zweier Gaming-Szenen: links ein in QHD mit 540Hz gerenderter Fantasy-Krieger und rechts ein in HD mit 720Hz gerenderter Rallye-Rennwagen. Die beiden Szenen überschneiden sich leicht auf einem dynamischen abstrakten Hintergrund in Blau und Rot. Die Bilder sind mit „540Hz QHD“ bzw. „720Hz HD“ beschriftet.
Hochgeschwindigkeitsbandbreite dank DisplayPort 2.1
Der neueste DisplayPort 2.1 am 27GX790B realisiert eine Bandbreite der nächsten Generation, optimiert auf ultraschnelles Gaming und mit stabilem Verhalten selbst bei extremen Bildwiederholrate. Auch der USB-C-Anschluss trägt zur Konnektivität bei und unterstützt eine optimale Ausgabe von Video und Datenübertragung mit nur einem einzigen Kabel – ideal für moderne Setups, die nach Flexibilität ohne zusätzliches Durcheinander verlangen. Vollendet wird die Konfiguration durch zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für reibungslose Kompatibilität mit den neuesten Konsolen und Gaming-PCs. So entsteht eine umfassend integrierte Hochleistungsumgebung über Geräte hinweg.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*DP-Kabel und HDMI-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
*Die Grafikkarte ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,02ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Zertifiziert mittels weit verbreiteter Technologie
Mit AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™-Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie Darstellung sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.
Vergleich des fließenden Gaming-Bildes – Links ist das Bild verzerrt, rechts nicht.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
ClearMR 21000 für sanfte Bewegungen, unendliches Gaming
Dieser von VESA ClearMR 21000-zertifizierte Monitor erledigt nun endlich auch die subtilen Unschärfen um die Kanten von sich bewegenden Objekten herum und stellt schnelllebige Aktionen scharf und detailreich dar. Mit diesem Monitor kommst du dem Sieg ganz bestimmt einen Schritt näher.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Verzögerungen des Eingangssignals reduziert. Dadurch können die Spieler entscheidende Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren.
Black Stabilizer
Black Stabilizer steigert die Sichtbarkeit in dunklen Szenen. Dadurch kommen verborgene Details zum Vorschein und die Klarheit verbessert sich. Das ermöglicht eine reibungslose Navigation durch schattige Umgebungen und plötzliche Lichtwechsel.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Intelligentere Steuerung, nahtlose Umschaltung durch LG Switch
Mit der LG Switch-App lässt sich dein Monitor problemlos auf Gaming oder auf alltägliche Nutzung optimieren. Verwalte Monitoreinstellungen – richte Bildqualität und Helligkeit ein und aktiviere die Einstellungen blitzschnell mittels Hotkey. Mit der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform ganz einfach mit einem Klick starten.
*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen des 27GX790B wider.
*Für korrektes Funktionieren von LG Switch sind Software und manuelles Herunterladen von LG.com erforderlich.
*Kopfhörer sind separat erhältlich.
Kompakt und schnittig
Erlebe unser nahezu randloses Design mit umfassend verstellbarem Standfuß, drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Der schnörkellose L-Standfuß und der große Drehbereich sind auf nur minimalen Platzbedarf auf dem Tisch und effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes ausgelegt und geben dem Ganzen ein moderneres, raffinierteres Erscheinungsbild.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
605,2 x 527,6 x 220 mm (oben) | 605,2 x 397,6 x 220 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
605,2 x 351 x 51,2 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
790 x 182 x 496 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
6,8 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
4,3 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
9,8 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Ja
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
25 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
27GX790B-B
Jahr
2026
DISPLAY
Größe [Zoll]
27 Zoll
Größe [cm]
67,3 cm
Auflösung
2.560 x 1.440 Pixel
Panel-Typ
OLED
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,2292 x 0,2292 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
335 cd/m
Colour Gamut (Typ.)
99,5% DCI-P3
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.500.000:1
Reaktionszeit
0,02 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
540 Hz bei QHD / 720 Hz bei HD
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.1
DisplayPort
1 x DisplayPort 2.1
USB-C
1 x USB-C
USB-C (Datenübertragung)
Nein
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Ja
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
