LG UltraGear™ 27-Zoll Gaming-Monitor der 4. Generation mit OLED QHD – 27GX790B mit Dual-Mode (720 Hz bei HD, 540 Hz bei QHD), 0,02ms (GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX790B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
27GX790B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG UltraGear™ 27-Zoll Gaming-Monitor der 4. Generation mit OLED QHD – 27GX790B mit Dual-Mode (720 Hz bei HD, 540 Hz bei QHD), 0,02ms (GtG), DP2.1, VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX790B-B
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
+15-Grad-Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Ansicht von oben
Ansicht von oben auf +30 Grad drehbaren Monitor
Draufsicht auf -30 Grad drehbaren Monitor
Abbildung der rechten Seite
Abbildung der linken Seite
USP image
USP image
USP image
Hauptmerkmale

  • 27-Zoll QHD (2.560 x 1.440) OLED-Display
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED mit QHD 540 Hz – HD 720 Hz Dual-Mode
  • 0,02ms (GtG) Reaktionszeit
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Ergonomisches Design mit Neigung, Drehen, Höhenverstellung, Pivot und Wandhalterung
Mehr

Preisgekrönte Spitzenleistung

Ein Bild des Logos von Digital Trend Award 2025

Digital Trends 2025

Readers’ Choice als beste Monitor-Produktpalette für Gamer und diejenigen, die eine hochwertige Leistung verlangen

27-Zoll 540 Hz Tandem-OLED Gaming-Monitor der 4. Generation mit Dual-Mode

LG UltraGear™ 27GX790B Gaming-Monitor, dargestellt auf einer erhöhten Plattform und mit einer High-Speed-Light-Trail-Grafik auf dem Bildschirm. Eine Projektion auf dem Boden zeigt „4th Gen OLED“ und unterstreicht dadurch die OLED-Generation des Produkts.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Eine Composite-Werbegrafik für die LG OLED-Technologie mit fünf Abschnitten: „Hellster LG OLED“ mit einer RGB-Strahlgrafik, „Perfektes Seherlebnis“ mit einer Astronautenfigur und Zertifizierungssymbolen, eine geteilte Gaming-Szene mit der Bezeichnung „QHD 540Hz – HD 720Hz Dual-Mode“, ein violett-blaues Farbverlaufspanel mit Aufschrift „VESA DisplayHDR True Black 500“ und ein bunter Partikel-Burst mit dem Text „DCI-P3 99.5%“
Der Hellste* LG OLED-Monitor der 4. Generation

Der Hellste* LG OLED-Monitor der 4. Generation

Wir stellen vor: den ersten LG OLED-Gaming-Monitor der 4. Generation mit revolutionärer Technologie „Primary RGB Tandem“ – bis zu 1500 nits Spitzenhelligkeit für ein sichtbar klareres Gaming. Mit diesem Monitor siehst du die Bilder auf dem Bildschirm selbst in sehr heller Umgebung glasklar. In schnelllebigen oder sonnendurchfluteten In-Game-Szenen sorgen verbesserte APL und reduzierte ABL für eine gleichbleibende Luminanz, ohne entscheidende Bildinhalte zu dimmen. Dieser OLED-Monitor der nächsten Generation mit den von UL-verifizierten Eigenschaften „Perfektes Schwarz“, „Perfekte Farbe“ und „VESA DisplayHDR™ True Black 500“ sorgt für den Kontrast und die Klarheit, die Gamer brauchen, um schneller zu reagieren, mehr zu sehen und in jeden Frame einzutauchen.

Ein Monitor LG UltraGear™ 27GX790B auf einem Tisch, im Hintergrund eine Stadtansicht bei Sonnenuntergang. Der Bildschirm zeigt eine Szene eines Fantasy-Games mit einer verhüllten Figur, die in einer verschneiten Berglandschaft steht. Um den Monitor herum befinden sich Lautsprecher, eine Tastatur, eine Uhr, kleine Figuren und eine Tasse.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

*Mit Stand November 2025 bietet der 27GX790B unter allen LG-Modellen, die WOLED vor OLED der 4. Generation nutzen, die höchste Helligkeit.

OLED-Brillanz der nächsten Generation

Der auf „Primary RGB Tandem OLED“ der 4. Generation basierende 27GX790B erzeugt hellere Bilder bei niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu den vorherigen OLEDs der 3. Generation – bis zu 1500 nits Spitzenhelligkeit. Die hochmoderne 4-schichtige RGB-Struktur sorgt für einen tieferen Kontrast, schärfere Details und atemberaubende Farbpräzision. Erlebe klarere Schatten, tiefe Immersion und visuelle Konsistenz in jedem Frame – für ernsthaftes Gaming.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Perfektes visuelles Erlebnis, UL-verifiziert, konsistent sowohl bei schwachem als auch bei hellem Licht

Perfektes Schwarz

Die Eigenschaft „Perfektes Schwarz“ ist UL-verifiziert und zeichnet sich durch echte Schwarztöne aus, die die wahrgenommene Helligkeit und den Kontrast verbessern – egal, ob es um dich herum hell oder dunkel ist.

Perfekte Farbe und 100% Color Fidelity

Perfekte Farbe und 100% Color Fidelity liefern auch bei wechselhaften Lichtverhältnissen, von schwachem Licht bis hin zu hellen Umgebungsbedingungen, eine präzise Farbexpression. 

Perfekte Reproduktion

Die UL-verifizierte Eigenschaft „Perfekte Reproduktion“ sorgt dafür, dass die wirklichen Inhalte des Games getreu auf dem Bildschirm wiedergegeben werden und sowohl in dunklen als auch in hellen Umgebungen die gewollten Farben und Details beibehalten werden. Im Gegensatz zu statischen bildbasierten Metriken unterstreicht diese Zertifizierung die Genauigkeit der Wiedergabe von Inhalten in der Praxis.

Drei Zertifizierungsetiketten, die das Verhalten des LG OLED-Monitors hervorheben: UL-verifizierte Schwarzwerte unter 0,24 nit bis 500 Lux, UL-verifizierte Farbkonsistenz über 99 % bis 500 Lux und Intertek-Zertifizierung von 100% Color Fidelity bis 500 Lux, basierend auf 125 Farbmustern.
Gegenüberstellung der Wiedergabequalität von Nicht-WOLED und der 4. Generation mit WOLED-Technologie rechts, die Verbesserungen bei Helligkeit, Farben und Klarheit zeigt. Der Monitor steht auf einem Tisch mit Game Controller, Tastatur und Headset.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Mehr Details mit VESA DisplayHDR™ True Black 500

Erlebe atemberaubende Tiefe und lebendigen Realismus mit VESA DisplayHDR True Black 500 für detailliertes Schwarz, selbst bei dunkelsten Szenen. Mit dem Farbraum DCI-P3 99.5% (Typ.) gibt der Monitor realistische Details wieder, die dem Original so nahe wie nur möglich kommen.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

UL-verifizierte moderne Technologien sorgen für ein für die Augen angenehmes Sehen

Die UL-verifizierten modernen LG WOLED-Technologien, mit AGLR (Anti-Glare + Low Reflection) für Anti-Glare-Effekt und niedrige Reflexionen sorgen für ein für die Augen angenehmes Sehen und unterdrücken ärgerliche Reflexionen. Das schont die Augen und sorgt für ein hervorragendes Gaming-Verhalten mit gleichbleibender Klarheit. Diese Technologien mit UL-Zertifizierungen auf entscheidenden Gebieten – die Belastung durch schädliches blaues Licht senken und Ablenkungen durch flimmernde Lichter verhindern – fördern das Schonen der Augen und tragen zu einem reibungslosen Gaming-Erlebnis bei, egal ob du in hellen Umgebungen oder in Räumen mit LED-Beleuchtung spielst.

LG UltraGear 27GX790B Monitor auf einem Tisch-Setup, der Vergleichsbilder nebeneinander mit den Bezeichnungen „nicht angewendet“ und „angewendet“ und dadurch verschiedene visuelle Zustände einer sci-fi-gepanzerten Figur zeigt. Auf dem Tisch befinden sich Lautsprecher, eine Tastatur, Figuren, ein Controller, ein Tower-PC und Kopfhörer. Unten befinden sich mehrere UL-Zertifizierungslogos „Flicker Free“ für „Flackerfrei“, „Discomfort Glare Free“ für „Frei von unbequemen Glares“, „Low Blue Light“ für „Nur schwaches blaues Licht“ und „Eyesafe“ für „Sicher für die Augen“.

*Alle dargestellten Bilder wurden nachgestellt und dienen nur zur Veranschaulichung.

*LG WOLED wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit niedrigem Blaulichtanteil zertifiziert.

*Zertifikatsnummer: Flimmerfreies Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741

*Die oben genannten Eigenschaften sind von den konkreten Umgebungsbedingungen und sonstigen Bedingungen bei der Nutzung des Systems abhängig.

720 Hz (bei HD) – 540 Hz (bei QHD) Dual-Mode mit auswählbaren Optionen

720 Hz (bei HD) – 540 Hz (bei QHD) Dual-Mode mit auswählbaren Optionen

Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode genießt du die höchsten Geschwindigkeiten deines UltraGear, bis zu 720 Hz – die höchste jemals vorgestellte Bildwiederholrate. Wechsele nahtlos zwischen QHD 540 Hz für enorm detailreiche Bilder und HD 720 Hz für ultraschnelle Action. Wähle anhand des On-Screen Displays die von dir gewünschte Bildwiederholrate und die am besten passende Bildschirmgröße. Du kannst aber auch mittels LG Switch auf für das konkrete Genre optimale Gameplay umschalten.

Grafik mit Vergleich zweier Gaming-Szenen: links ein in QHD mit 540Hz gerenderter Fantasy-Krieger und rechts ein in HD mit 720Hz gerenderter Rallye-Rennwagen. Die beiden Szenen überschneiden sich leicht auf einem dynamischen abstrakten Hintergrund in Blau und Rot. Die Bilder sind mit „540Hz QHD“ bzw. „720Hz HD“ beschriftet.

Hochgeschwindigkeitsbandbreite dank DisplayPort 2.1

Der neueste DisplayPort 2.1 am 27GX790B realisiert eine Bandbreite der nächsten Generation, optimiert auf ultraschnelles Gaming und mit stabilem Verhalten selbst bei extremen Bildwiederholrate. Auch der USB-C-Anschluss trägt zur Konnektivität bei und unterstützt eine optimale Ausgabe von Video und Datenübertragung mit nur einem einzigen Kabel – ideal für moderne Setups, die nach Flexibilität ohne zusätzliches Durcheinander verlangen. Vollendet wird die Konfiguration durch zwei HDMI 2.1-Anschlüsse für reibungslose Kompatibilität mit den neuesten Konsolen und Gaming-PCs. So entsteht eine umfassend integrierte Hochleistungsumgebung über Geräte hinweg.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

*DP-Kabel und HDMI-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

*Die Grafikkarte ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,02ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Zertifiziert mittels weit verbreiteter Technologie

Zertifiziert mittels weit verbreiteter Technologie

Mit AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™-Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie Darstellung sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.

Vergleich des fließenden Gaming-Bildes – Links ist das Bild verzerrt, rechts nicht.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

ClearMR 21000 für sanfte Bewegungen, unendliches Gaming

Dieser von VESA ClearMR 21000-zertifizierte Monitor erledigt nun endlich auch die subtilen Unschärfen um die Kanten von sich bewegenden Objekten herum und stellt schnelllebige Aktionen scharf und detailreich dar. Mit diesem Monitor kommst du dem Sieg ganz bestimmt einen Schritt näher.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Verzögerungen des Eingangssignals reduziert. Dadurch können die Spieler entscheidende Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren.

Black Stabilizer

Black Stabilizer steigert die Sichtbarkeit in dunklen Szenen. Dadurch kommen verborgene Details zum Vorschein und die Klarheit verbessert sich. Das ermöglicht eine reibungslose Navigation durch schattige Umgebungen und plötzliche Lichtwechsel.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert. Das erhöht die Genauigkeit des Schusses.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Intelligentere Steuerung, nahtlose Umschaltung durch LG Switch

Mit der LG Switch-App lässt sich dein Monitor problemlos auf Gaming oder auf alltägliche Nutzung optimieren. Verwalte Monitoreinstellungen – richte Bildqualität und Helligkeit ein und aktiviere die Einstellungen blitzschnell mittels Hotkey. Mit der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform ganz einfach mit einem Klick starten.

Kurzes Video zu den Eigenschaften, das die LG Switch-Funktion von LG UltraGear demonstriert und nahtloses Schalten der Eingabequelle sowie verbesserte Benutzersteuerung für ein optimiertes Gaming-Erlebnis in der UltraGear-Monitor-Produktreihe 2025 bietet.

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen des 27GX790B wider.

*Für korrektes Funktionieren von LG Switch sind Software und manuelles Herunterladen von LG.com erforderlich.

Das 4-polige Kopfhörerkabel ist mit dem Monitor verbunden.

Plugin für immersiven
Sound-Effekt

Genieße Games beim Voice-Chat, indem du den Kopfhörer über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließt. Darüber hinaus kannst du mit DTS-Headphone:X den virtuellen 3D-Klang noch intensiver erleben.

*Kopfhörer sind separat erhältlich.

Kompakt und schnittig

Erlebe unser nahezu randloses Design mit umfassend verstellbarem Standfuß, drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Der schnörkellose L-Standfuß und der große Drehbereich sind auf nur minimalen Platzbedarf auf dem Tisch und effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes ausgelegt und geben dem Ganzen ein moderneres, raffinierteres Erscheinungsbild.

Symbol: drehbar

Drehen

-30° ~ 30°

Symbol: neigungsverstellbar

Neigung

-5° ~ 21°

Symbol: höhenverstellbar

Höhe

110 mm

Symbol: schwenkbar

Pivot

Im Uhrzeigersinn

LG UltraGear™ 27GX790B Gaming-Monitor auf einem Tisch zeigt eine Weltraumschlachtszene mit einem Raumschiff, das Triebwerke zündet. Rechts heben zwei Nahaufnahmen das schlanke Design des Standfußes und die Details der Basis des Monitors hervor. Insbesondere fallen die enorm kleine Stellfläche und das schnittige Profil ins Auge.
Symbol „DisplayPort“.

DisplayPort 2.1 x 1

mit DSC

Symbol „USB Type-C“.

USB Type-C™ (DP alt.) x 1

Symbol „HDMI“.

HDMI™ 2.1 x 2

USB-C-Symbol

USB 3.0 x 2

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    605,2 x 527,6 x 220 mm (oben) | 605,2 x 397,6 x 220 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    605,2 x 351 x 51,2 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    790 x 182 x 496 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    6,8 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,3 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    9,8 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    25 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    27GX790B-B

  • Jahr

    2026

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    67,3 cm

  • Auflösung

    2.560 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    OLED

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,2292 x 0,2292 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    335 cd/m⁲

  • Colour Gamut (Typ.)

    99,5% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.500.000:1

  • Reaktionszeit

    0,02 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    540 Hz bei QHD / 720 Hz bei HD

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 2.1

  • USB-C

    1 x USB-C

  • USB-C (Datenübertragung)

    Nein

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Ja

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

