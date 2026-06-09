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LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0
LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Klarheit, die dir die Kontrolle gibt
Mit seinem 32 Zoll QHD Bildschirm (2.560 x 1.440) gibt der Monitor lebensechte Bilder in konsistenter Bildqualität wieder und sorgt für Klarheit und Tiefe.
Das Bildseitenverhältnis von 16:9 ergibt eine ausgewogene Vollbildansicht mit enorm starkem Raumverständnis im Gameplay – das hält dich im Game und lässt dich entscheidende visuelle Elemente leicht nachverfolgen.
Nahaufnahme des Monitors UltraGear™ 32G620B mit einer Science-Fiction-Gameszene, die eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 im Verhältnis 16:9 verdeutlicht.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Tauche ein in echte Farben, besiege das Game
Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 99 % (Typ.) der sRGB-Farbskala, wodurch ein realistisches Spielvergnügen entsteht.
Futuristische Kampfszene auf dem Monitor UltraGear™ 32G620B, die lebendige Farben im Farbraum 99% sRGB, IPS und HDR-Zertifizierung präsentiert.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Schnelle Reaktion für dein Gameplay
Die Reaktionszeit von 1 ms (GtG) ist darauf ausgerichtet, Reverse Ghosting zu vermeiden und klarere Übergänge auf dem Bildschirm für ein flüssigeres, reaktionsschnelleres Gameplay zu ermöglichen.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Sanfte Bewegungen halten dich konzentriert
Vermeide Tearing und Lags dank NVIDIA® G-SYNC® Compatible-Zertifizierung und der AMD FreeSync™ Premium Technologie. Erlebe dank wesentlicher Reduzierung von Screen Tearing und Stottern ein flüssiges, kristallklares Gameplay.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on the UltraGear™ 32G620B monitor, featuring support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Intelligentere Steuerung, nahtloses Umschalten
durch LG Switch
Mit der App LG Switch lässt sich dein Monitor problemlos sowohl auf Gaming als auch auf alltägliche Nutzung optimieren. Verwalte problemlos die Einstellungen deines Monitors – richte Bildqualität und Helligkeit ein und aktiviere die Einstellungen blitzschnell mittels Hotkey. Mithilfe der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform ganz einfach mit einem Klick starten.
*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen wider.
*Damit LG Switch korrekt funktioniert, sind Software und manuelles Herunterladen von LG.com erforderlich.
Elegantes und auf Gaming optimiertes Design
Erlebe unser platzsparendes Design mit umfassend verstellbarem Standfuß: drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Der schnörkellose L-Standfuß ist auf nur minimalen Platzbedarf auf dem Tisch und effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes ausgelegt und gibt dem Ganzen ein moderneres, raffinierteres Erscheinungsbild.
*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
INFO
Jahr
2026
Compliance-Informationen
- Erweiterung
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Bewertungen
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