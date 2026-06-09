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LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0

32G620B_EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0

32G620B-B
Vorderseite von LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0 32G620B-B
LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0, 32G620B-B
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and DisplayHDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 200Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs and two DisplayPort 1.4 ports with DSC support.
Close-up of the LG UltraGear 32-inch gaming monitor displaying a sci-fi game scene, highlighting its 16:9 QHD resolution of 2560×1440.
LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0, 32G620B-B
Vorderseite von LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0 32G620B-B
LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0, 32G620B-B
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and DisplayHDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 200Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs and two DisplayPort 1.4 ports with DSC support.
Close-up of the LG UltraGear 32-inch gaming monitor displaying a sci-fi game scene, highlighting its 16:9 QHD resolution of 2560×1440.
LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0, 32G620B-B

Hauptmerkmale

  • 32 Zoll QHD (2.560 x 1.440) IPS-Display
  • 200 Hz Bildwiederholrate, 1 ms (GtG) Reaktionszeit 
  • HDR 10 mit sRGB 99% (Typ.), unterstützt 16,7 Millionen Farben
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Auf 3 Seiten nahezu randloses Design
  • Schnörkelloser L-Standfuß
Mehr
UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.

UltraGear™ logo in a futuristic, neon-lit room.

32 Zoll 200 Hz QHD Gaming Monitor

Vorderansicht des UltraGear™ 32G620B Gaming-Monitors in einem futuristischen Raum mit Neonbeleuchtung.

Vorderansicht des UltraGear™ 32G620B Gaming-Monitors in einem futuristischen Raum mit Neonbeleuchtung.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Übersicht über die Merkmale eines Gaming-Monitors mit folgenden Highlights: 32-Zoll-QHD mit Auflösung 2560 x 1440, Farbraum RGBs 99%, Bildwiederholrate 200 Hz, Reaktionszeit 1ms (GtG), Adaptive Sync mit Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium

Übersicht über die Merkmale eines Gaming-Monitors mit folgenden Highlights: 32-Zoll-QHD mit Auflösung 2560 x 1440, Farbraum RGBs 99%, Bildwiederholrate 200 Hz, Reaktionszeit 1ms (GtG), Adaptive Sync mit Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium

Display

Display

Klarheit, die dir die Kontrolle gibt

Mit seinem 32 Zoll QHD Bildschirm (2.560 x 1.440) gibt der Monitor lebensechte Bilder in konsistenter Bildqualität wieder und sorgt für Klarheit und Tiefe.

Das Bildseitenverhältnis von 16:9 ergibt eine ausgewogene Vollbildansicht mit enorm starkem Raumverständnis im Gameplay – das hält dich im Game und lässt dich entscheidende visuelle Elemente leicht nachverfolgen.

Nahaufnahme des Monitors UltraGear™ 32G620B mit einer Science-Fiction-Gameszene, die eine QHD-Auflösung von 2560 x 1440 im Verhältnis 16:9 verdeutlicht.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Tauche ein in echte Farben, besiege das Game

Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 99 % (Typ.) der sRGB-Farbskala, wodurch ein realistisches Spielvergnügen entsteht.

Futuristische Kampfszene auf dem Monitor UltraGear™ 32G620B, die lebendige Farben im Farbraum 99% sRGB, IPS und HDR-Zertifizierung präsentiert.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

IPS™ Display

Das IPS™-Display von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem großen Betrachtungswinkel.

HDR 10

HDR 10 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

sRGB 99% (Typ.)

Die 99%ige Abdeckung des sRGB-Farbraums sorgt für eine hochpräzise Farbwiedergabe.

GESCHWINDIGKEIT

GESCHWINDIGKEIT

Motorrad-Rennszene, die die Bildwiederholrate „200Hz“ des UltraGear™ 32G620B für flüssige, kristallklare Gaming-Bewegungen veranschaulicht.

Flüssige Gaming-Bewegung mit
200 Hz Bildwiederholrate

Die 200 Hz Bildwiederholrate sorgt für flüssige, kristallklare Visuals und verhindert gleichzeitig Bewegungsunschärfen.

Tauche mit jedem Bild tiefer in das Spiel ein.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Schnelle Reaktion für dein Gameplay

Die Reaktionszeit von 1 ms (GtG) ist darauf ausgerichtet, Reverse Ghosting zu vermeiden und klarere Übergänge auf dem Bildschirm für ein flüssigeres, reaktionsschnelleres Gameplay zu ermöglichen.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

Sanfte Bewegungen halten dich konzentriert

Vermeide Tearing und Lags dank NVIDIA® G-SYNC® Compatible-Zertifizierung und der AMD FreeSync™ Premium Technologie. Erlebe dank wesentlicher Reduzierung von Screen Tearing und Stottern ein flüssiges, kristallklares Gameplay.

Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on the UltraGear™ 32G620B monitor, featuring support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

FPS Counter

Mit dem FPS Counter siehst du, wie gut alles geladen wird. Ganz gleich, ob du bearbeitest, Spiele spielst oder Filme ansiehst: Jedes Bild zählt, und mit dem FPS Counter verfügst du über Echtzeitdaten.

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

Intelligentere Steuerung, nahtloses Umschalten
durch LG Switch

Mit der App LG Switch lässt sich dein Monitor problemlos sowohl auf Gaming als auch auf alltägliche Nutzung optimieren. Verwalte problemlos die Einstellungen deines Monitors – richte Bildqualität und Helligkeit ein und aktiviere die Einstellungen blitzschnell mittels Hotkey. Mithilfe der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform ganz einfach mit einem Klick starten.

Herunterladen

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen wider.

*Damit LG Switch korrekt funktioniert, sind Software und manuelles Herunterladen von LG.com erforderlich.

Elegantes und auf Gaming optimiertes Design

Erlebe unser platzsparendes Design mit umfassend verstellbarem Standfuß: drehbar, neigbar und in der Höhe verstellbar. Der schnörkellose L-Standfuß ist auf nur minimalen Platzbedarf auf dem Tisch und effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes ausgelegt und gibt dem Ganzen ein moderneres, raffinierteres Erscheinungsbild.

Tilt adjustable icon.

Neigung

Swivel adjustable icon.

Drehung

Height adjustable icon.

Höhe

Wall Mount icon.

Befestigung an
der Wand

Vorder- und Rückansicht des Gaming-Monitors UltraGear™ 32G620B mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.

Vorder- und Rückansicht des Gaming-Monitors UltraGear™ 32G620B mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.

HDMI icon.

HDMI™ 2.0 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort1.4 x1 

with DSC

H/P out icon.

3-pole H/P out

*Zur Verdeutlichung von Eigenschaften sind die Abbildungen nachgestellt. Beim tatsächlichen Erleben kann es zu Abweichungen kommen.

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Alle Spezifikationen

INFO

  • Jahr

    2026

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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