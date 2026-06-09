LG UltraGear™ G6 32 Zoll QHD-Gaming-Monitor mit 200 Hz│32G620B mit sRGB 99% (Typ.),1 ms (GtG), HDMI 2.0

Mit seinem 32 Zoll QHD Bildschirm (2.560 x 1.440) gibt der Monitor lebensechte Bilder in konsistenter Bildqualität wieder und sorgt für Klarheit und Tiefe.

Das Bildseitenverhältnis von 16:9 ergibt eine ausgewogene Vollbildansicht mit enorm starkem Raumverständnis im Gameplay – das hält dich im Game und lässt dich entscheidende visuelle Elemente leicht nachverfolgen.