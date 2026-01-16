About Cookies on This Site

32 Zoll LG UltraGear™ GX8 Dual-Mode OLED 240 Hz 4K-UHD Gaming-Monitor | DCI-P3 98,5% (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), DP 2.1

32 Zoll LG UltraGear™ GX8 Dual-Mode OLED 240 Hz 4K-UHD Gaming-Monitor | DCI-P3 98,5% (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), DP 2.1

32GX870A-B

32GX870A-B
Hauptmerkmale

  • 32 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160) OLED Display
  • Dual-Mode mit 240 Hz Bildwiederholrate / 480 Hz Bildwiederholrate
  • DisplayHDR™ True Black 400
  • 0,03ms (GtG) Reaktionszeit
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • HDMI™ 2.1 x2 / DisplayPort 2.1 x1 (mit DSC)
Mehr
Bild der Vorderseite des UltraGear™-Gaming-Monitors 32gx870a.

Bild der Vorderseite des UltraGear™-Gaming-Monitors 32gx870a.




32 Zoll 4K-UHD 240 Hz OLED Gaming-Monitor mit Dual-Mode

Bild der Vorderseite des UltraGear™-Gaming-Monitors 32gx870a.

Bild der Vorderseite des UltraGear™-Gaming-Monitors 32gx870a.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Fünf Funktionen des Gaming-Monitors, die in einem Collage-Layout angezeigt werden. Oben links wird eine Fantasy-Gameszene mit dem Label „32'' OLED 4K 3840x2160“ angezeigt. Oben rechts werden kämpfende futuristische Krieger unter dem Text „DCI-P3 98.5% (Typ.) angezeigt. & VESA DisplayHDR™ True Black 400." Unten links wird „Dual-Mode 4K UHD 240Hz – FHD 480Hz“ mit geteilter Fantasy-Szene hervorgehoben. Die untere Mitte zeigt „0.03ms (GtG)“ über einem Hochgeschwindigkeits-Rennbild an. Unten rechts befindet sich „DisplayPort 2.1“ über einer Motorradrenngrafik.
Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

4K Klarheit, die dir mit OLED die Kontrolle gibt

Mit seinem 32 Zoll OLED 4K Display (3.840 x 2.160) kann UltraGear GX8 die visuelle Klarheit und Detailgenauigkeit verbessern. OLED 4K trägt für ein ansprechenderes Erlebnis zu schärferen Bildern bei.

Ein 32-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor mit Fantasy-Thema wird mit einem Krieger vor einer mystischen Schlosslandschaft gezeigt. Der obere Text lautet „4K Klarheit, die dir mit OLED die Kontrolle gibt“ und stellt die Vorteile visueller Klarheit und Details vor. Die unterstützende Kopie unterstreicht die 3840×2160-Auflösung und die immersive Bildqualität, die durch die OLED-Technologie ermöglicht wird.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Planetenbilder werden auf LG OLED-Monitoren heller und klarer dargestellt.

OLED mit MLA+

OLED Micro Lens Array+ (MLA+) – mehr Helligkeit und Leistung durch optimierte Lichteffizienz und weniger Lichtverlust. Für lebendige Bilder bis zu 37,5 % heller (SDR) als bei früheren MLA-Modellen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Tauch in echte Farben ein, besiege das Spiel

Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 98,5 % (Typ.) des DCI-P3-Farbraums und drückt mit der VESA DisplayHDR™ True Black 400- und VESA ClearMR 13.000-Zertifizierung hochpräzise Farben aus – für weniger Bewegungsunschärfe und realistische Bilder für ein immersives Gaming-Erlebnis.

Futuristische Krieger in Rüstung, die mit Energiewaffen in einer neonbeleuchteten Stadt kämpfen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Das Wort „DISPLAY“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Dual-Mode mit wählbaren Optionen Wechsel zwischen 480 Hz und 240 Hz

Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode wechselst du nahtlos zwischen 4K-UHD mit 240 Hz für grafikintensive Spiele und Full-HD mit 480 Hz für rasante Action. Genieße den Dual-Mode mit wählbaren Optionen und wähle ganz einfach deine bevorzugte Bildschirmgröße zwischen zwei Bildwiederholraten (240Hz, 480Hz) über die Bildschirmanzeige aus. Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen physischen Hotkeys und Tastenkombinationen wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.

Dual-Mode-Gaming-Display mit zwei visuellen Modi: links steht ein dunkel gerüsteter Ritter in einer nebligen Waldumgebung unter dem Label „240Hz 4K UHD“; rechts beschleunigt ein rotes Rallyeauto durch eine staubige Rennstrecke unter dem Label „480Hz FHD“. Der Hintergrund kombiniert kühle und warme Töne, um die Vielseitigkeit der hohen Bildwiederholraten zu betonen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung von Dual-Mode kann je nach Spieltyp, Computergrafik-Spezifikationen und Konfigurationen variieren.

DP 2.1, das Warten hat ein Ende

Das aktuelle DisplayPort 2.1 setzt einen neuen Standard für Gaming der nächsten Generation. Die fortschrittliche Schnittstelle wird voraussichtlich mit der nächsten GPU-Generation eingeführt und Highspeed-Gaming mit 240 Hz in 4K-UHD-Auflösung ermöglichen. Dank Multi-Ports wie zwei HDMI-2.1-Anschlüssen lässt es sich zudem nahtlos mit den neuesten Konsolen und PCs verbinden. Der USB-C-Anschluss ermöglicht Anzeigen, Datenübertragung und das Aufladen von Geräten mit bis zu 90 W gleichzeitig. So kann ein Laptop problemlos über ein einziges Kabel mit allem betrieben und versorgt werden.

Ein futuristischer Motorradfahrer, der aus einem Monitorbildschirm mit leuchtenden Neonlichtspuren und einem DP 2.1-Kabel im Vordergrund auftaucht.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*DP-, HDMI- und USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

*Die Grafikkarte ist NICHT im Lieferumfang enthalten

Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).

Das Wort „TECHNOLOGIE“ in großen Buchstaben mit Farbverlauf, die auf einem dunklen Hintergrund zentriert sind, mit einem dünnen umrandeten Kästchen, das sich von links erstreckt.

Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie

Mit AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™certification sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.

Das Bild zeigt einen Split-Screen-Vergleich von Gaming-Bildern, wobei die Synchronisationstechnologie links deaktiviert und rechts aktiviert ist. Auf der linken Seite wird die Sicht des Piloten von einem futuristischen Jet durch Tearing und Stottern verzerrt, während auf der rechten Seite die gleiche Szene glatt und fließend mit hellen Bewegungsspuren erscheint. Der Header lautet „Zertifiziert mit einer weit verbreiteten Technologie“ und hebt die Zertifizierung für AMD FreeSync™ Premium und NVIDIA® G-SYNC® Compatible hervor.

Ein horizontales Banner mit drei Gaming-Synchronisierungszertifizierungen von links nach rechts: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync und AMD FreeSync Premium Pro. Das Bild unterstreicht die Kompatibilität mit mehreren adaptiven Synchronisierungstechnologien für ein reibungsloseres Gameplay.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Sanfte Bewegung, endloses Spiel

Unser Monitor ist nach ClearMR 13.000 zertifiziert und übertrifft VESA-Tests mit einem Clear-Motion-Wert von über 12.500. Er erfasst die subtilen Verwacklungen, die um die Konturen beweglicher Objekte auftreten, und zeigt selbst blitzschnelle Aktionen mit feinen Details an.

Eine Rennspielszene, die einen leuchtend grünen Sportwagen zeigt, der auf einer Rennstrecke führt, wobei mehrere Autos unter der AMD FreeSync™ Premium-Eigenschaft hinterher folgen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

Dynamic Action Sync

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.

Fadenkreuz

Der Zielpunkt ist in der Mitte fixiert, um die Schussgenauigkeit zu erhöhen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Tauche in 2 x 7 W Lautsprecher mit DTS® Virtual:X™ ein

Erlebe satten, bassbetonten Klang mit 2 x 7 W Lautsprechern mit DTS® Virtual:X™, die dich in eine andere Welt eintauchen lassen. Für ein noch persönlicheres Erlebnis schließt du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang an und genießt realistischen 3D-Klang mit DTS Headphone:X. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei FPS-Games, bei denen Teamkommunikation und direktionaler Klang beim Voice-Chat wichtig sind.

Ein eleganter Gaming-Monitor auf einem modernen Schreibtisch zeigt ein Hochgeschwindigkeits-Rennspiel mit zwei Sportwagen, einem roten und einem blauen, die durch einen lebhaften Tunnel rasen. Das Setup befindet sich vor großen Fenstern mit Blick auf die Skyline der Stadt bei Sonnenuntergang, mit einem Gaming-PC auf der rechten Seite und Soundwave-Grafiken, die immersive Audioeffekte veranschaulichen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Kopfhörer sind separat erhältlich.

Intelligentere Steuerung, nahtloses Umschalten durch LG Switch

Mit der LG Switch-App lässt sich dein Monitor leicht anpassen für Gaming und Alltag. Verwalte Monitoreinstellungen – passe Bildqualität und Helligkeit an und wende die Einstellungen sofort mit einem Hotkey an. Mit der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform für noch mehr Komfort mit einem Klick starten.

Kurzes Feature-Video, das die LG Switch-Funktion von LG UltraGear demonstriert und nahtloses Schalten der Eingabequelle sowie verbesserte Benutzersteuerung für ein optimiertes Gaming-Erlebnis in der UltraGear-Monitor-Produktreihe 2025 bietet.

*Dieses Video dient nur zur Veranschaulichung und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächlichen Produktspezifikationen für 32GX870A wider.

*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.

Das 4-polige Kopfhörerkabel ist mit dem Monitor verbunden.

Plugin für immersive
Sound-Effekte

Genieße Games beim Voice-Chat, indem du den Kopfhörer über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließt. Darüber hinaus kannst du mit DTS-Headphone:X den virtuellen 3D-Klang noch intensiver erleben.

*Kopfhörer sind separat erhältlich.

Kompakt und schlank

Erlebe unser nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß mit Dreh-, Neigungs-, Höhenfunktion. Der übersichtliche L-Standfuß und der große Drehbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird. Außerdem bieten USB Type-C™ (PD 90W), integrierte 7 W-Dual-Lautsprecher und DTS Headphone:X praktische Konnektivität und immersives Audio für mehr Benutzerfreundlichkeit.

Symbol „Schwenkbar“.

Drehen

 -30° ~ 30°

Symbol: neigungsverstellbar

Neigung

-8° ~ 15°

Symbol: höhenverstellbar

Höhe

110 mm

110 mm
Symbol: „Drehbar“.

Pivot

Im Uhrzeigersinn

Vorder- und Rückansicht des UltraGear™ 32gx870a Gaming-Monitors mit einer futuristischen Rennszene auf dem Bildschirm.
USB-C-Symbol

1 x USB-Typ C™ (Stromversorgung mit 90 W)

Symbol „HDMI“.

2 x HDMI™ 2.1

Symbol „DisplayPort“.

1 x DisplayPort 2.1

mit DSC

Symbol für Lautsprecher.

2 x 7 W Lautsprecher

mit DTS® Virtual:X™

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    714,1 x 411,8 x 65 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    973 x 183 x 544 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    9,8 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    5,6 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    13,9 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    33 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    32GX870A-B

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    32 Zoll

  • Größe [cm]

    79,9 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    OLED

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1814 x 0,1814 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    275 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    98,5% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.500.000:1

  • Reaktionszeit

    0,03 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    480 Hz bei Full-HD / 240 Hz bei 4K-UHD

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 2.1

  • USB-C

    1 x USB-C (90 Watt Power Delivery)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2 x 7 W

  • DTS HP:X

    Ja

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

