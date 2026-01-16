We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32 Zoll LG UltraGear™ GX8 Dual-Mode OLED 240 Hz 4K-UHD Gaming-Monitor | DCI-P3 98,5% (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03ms (GtG), DP 2.1
Hauptmerkmale
- 32 Zoll 4K-UHD (3.840 x 2.160) OLED Display
- Dual-Mode mit 240 Hz Bildwiederholrate / 480 Hz Bildwiederholrate
- DisplayHDR™ True Black 400
- 0,03ms (GtG) Reaktionszeit
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- HDMI™ 2.1 x2 / DisplayPort 2.1 x1 (mit DSC)
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
4K Klarheit, die dir mit OLED die Kontrolle gibt
Mit seinem 32 Zoll OLED 4K Display (3.840 x 2.160) kann UltraGear GX8 die visuelle Klarheit und Detailgenauigkeit verbessern. OLED 4K trägt für ein ansprechenderes Erlebnis zu schärferen Bildern bei.
Ein 32-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor mit Fantasy-Thema wird mit einem Krieger vor einer mystischen Schlosslandschaft gezeigt. Der obere Text lautet „4K Klarheit, die dir mit OLED die Kontrolle gibt“ und stellt die Vorteile visueller Klarheit und Details vor. Die unterstützende Kopie unterstreicht die 3840×2160-Auflösung und die immersive Bildqualität, die durch die OLED-Technologie ermöglicht wird.
Tauch in echte Farben ein, besiege das Spiel
Unser Gaming-Monitor unterstützt ein breites Farbspektrum, 98,5 % (Typ.) des DCI-P3-Farbraums und drückt mit der VESA DisplayHDR™ True Black 400- und VESA ClearMR 13.000-Zertifizierung hochpräzise Farben aus – für weniger Bewegungsunschärfe und realistische Bilder für ein immersives Gaming-Erlebnis.
Futuristische Krieger in Rüstung, die mit Energiewaffen in einer neonbeleuchteten Stadt kämpfen.
Dual-Mode mit wählbaren Optionen Wechsel zwischen 480 Hz und 240 Hz
Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode wechselst du nahtlos zwischen 4K-UHD mit 240 Hz für grafikintensive Spiele und Full-HD mit 480 Hz für rasante Action. Genieße den Dual-Mode mit wählbaren Optionen und wähle ganz einfach deine bevorzugte Bildschirmgröße zwischen zwei Bildwiederholraten (240Hz, 480Hz) über die Bildschirmanzeige aus. Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen physischen Hotkeys und Tastenkombinationen wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.
*Die Leistung von Dual-Mode kann je nach Spieltyp, Computergrafik-Spezifikationen und Konfigurationen variieren.
DP 2.1, das Warten hat ein Ende
Das aktuelle DisplayPort 2.1 setzt einen neuen Standard für Gaming der nächsten Generation. Die fortschrittliche Schnittstelle wird voraussichtlich mit der nächsten GPU-Generation eingeführt und Highspeed-Gaming mit 240 Hz in 4K-UHD-Auflösung ermöglichen. Dank Multi-Ports wie zwei HDMI-2.1-Anschlüssen lässt es sich zudem nahtlos mit den neuesten Konsolen und PCs verbinden. Der USB-C-Anschluss ermöglicht Anzeigen, Datenübertragung und das Aufladen von Geräten mit bis zu 90 W gleichzeitig. So kann ein Laptop problemlos über ein einziges Kabel mit allem betrieben und versorgt werden.
Ein futuristischer Motorradfahrer, der aus einem Monitorbildschirm mit leuchtenden Neonlichtspuren und einem DP 2.1-Kabel im Vordergrund auftaucht.
*DP-, HDMI- und USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
*Die Grafikkarte ist NICHT im Lieferumfang enthalten
Überwältigende Geschwindigkeit, die zum Gaming einlädt
Die ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03ms (GtG) mit reduziertem Reverse Ghosting und einer schnellen Reaktionszeit lässt dich eine völlig neue Gaming-Leistung genießen.
*Wähle „Schneller Modus“, um „1ms Reaktionszeit“ zu erreichen. (Spielanpassung → Reaktionszeit → Schneller Modus).
Zertifiziert mit weit verbreiteter Technologie
Mit AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™certification sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, Darstellung ohne Verzögerungen sowie niedrige Latenzzeiten und damit unübertroffene Präzision und flüssiges Gaming.
Das Bild zeigt einen Split-Screen-Vergleich von Gaming-Bildern, wobei die Synchronisationstechnologie links deaktiviert und rechts aktiviert ist. Auf der linken Seite wird die Sicht des Piloten von einem futuristischen Jet durch Tearing und Stottern verzerrt, während auf der rechten Seite die gleiche Szene glatt und fließend mit hellen Bewegungsspuren erscheint. Der Header lautet „Zertifiziert mit einer weit verbreiteten Technologie“ und hebt die Zertifizierung für AMD FreeSync™ Premium und NVIDIA® G-SYNC® Compatible hervor.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Sanfte Bewegung, endloses Spiel
Unser Monitor ist nach ClearMR 13.000 zertifiziert und übertrifft VESA-Tests mit einem Clear-Motion-Wert von über 12.500. Er erfasst die subtilen Verwacklungen, die um die Konturen beweglicher Objekte auftreten, und zeigt selbst blitzschnelle Aktionen mit feinen Details an.
Eine Rennspielszene, die einen leuchtend grünen Sportwagen zeigt, der auf einer Rennstrecke führt, wobei mehrere Autos unter der AMD FreeSync™ Premium-Eigenschaft hinterher folgen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
Dynamic Action Sync
Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass die Spieler kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.
Black Stabilizer
Mit Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken besser erkennen und Blitzexplosionen schnell umgehen.
Tauche in 2 x 7 W Lautsprecher mit DTS® Virtual:X™ ein
Erlebe satten, bassbetonten Klang mit 2 x 7 W Lautsprechern mit DTS® Virtual:X™, die dich in eine andere Welt eintauchen lassen. Für ein noch persönlicheres Erlebnis schließt du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang an und genießt realistischen 3D-Klang mit DTS Headphone:X. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei FPS-Games, bei denen Teamkommunikation und direktionaler Klang beim Voice-Chat wichtig sind.
Ein eleganter Gaming-Monitor auf einem modernen Schreibtisch zeigt ein Hochgeschwindigkeits-Rennspiel mit zwei Sportwagen, einem roten und einem blauen, die durch einen lebhaften Tunnel rasen. Das Setup befindet sich vor großen Fenstern mit Blick auf die Skyline der Stadt bei Sonnenuntergang, mit einem Gaming-PC auf der rechten Seite und Soundwave-Grafiken, die immersive Audioeffekte veranschaulichen.
*Kopfhörer sind separat erhältlich.
Intelligentere Steuerung, nahtloses Umschalten durch LG Switch
Mit der LG Switch-App lässt sich dein Monitor leicht anpassen für Gaming und Alltag. Verwalte Monitoreinstellungen – passe Bildqualität und Helligkeit an und wende die Einstellungen sofort mit einem Hotkey an. Mit der App kannst du den Bildschirm in 11 Layouts aufteilen und deine Videoanrufplattform für noch mehr Komfort mit einem Klick starten.
*Der LG Switch erfordert Software und manuelles Herunterladen von LG.com für den ordnungsgemäßen Gebrauch.
*Kopfhörer sind separat erhältlich.
Kompakt und schlank
Erlebe unser nahezu randloses Design mit vollständig verstellbarem Standfuß mit Dreh-, Neigungs-, Höhenfunktion. Der übersichtliche L-Standfuß und der große Drehbereich sind so konzipiert, dass der Platzbedarf auf dem Schreibtisch minimiert und der vorhandene Platz effizient genutzt wird. Außerdem bieten USB Type-C™ (PD 90W), integrierte 7 W-Dual-Lautsprecher und DTS Headphone:X praktische Konnektivität und immersives Audio für mehr Benutzerfreundlichkeit.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
714,1 x 620,9 x 249,8 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
714,1 x 411,8 x 65 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
973 x 183 x 544 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
9,8 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
5,6 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
13,9 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Ja
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
Automatischer Eingang
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
33 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
32GX870A-B
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
32 Zoll
Größe [cm]
79,9 cm
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
OLED
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,1814 x 0,1814 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
275 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
98,5% DCI-P3
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.500.000:1
Reaktionszeit
0,03 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
480 Hz bei Full-HD / 240 Hz bei 4K-UHD
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.1
DisplayPort
1 x DisplayPort 2.1
USB-C
1 x USB-C (90 Watt Power Delivery)
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
Ja, 2 x 7 W
DTS HP:X
Ja
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe/Neigung/Drehen/Pivot)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
