Curved LG UltraGear™ 34 Zoll OLED Gaming Monitor 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1
Curved LG UltraGear™ 34 Zoll OLED Gaming Monitor 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1

34GX900A-B

Curved LG UltraGear™ 34 Zoll OLED Gaming Monitor 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1

34GX900A-B
  • Vorderansicht
  • -15-Grad-Seitenansicht
  • +15-Grad-Seitenansicht
  • Seitenansicht
  • Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
  • Rückansicht mit ausgeschalteter Beleuchtung
  • Perspektivische Rückansicht
  • Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
  • Seitenansicht mit geneigtem Monitor
  • Seitenansicht mit geneigtem Monitor
  • Ansicht von oben
  • Nahaufnahme des hinteren Emblems
  • Nahaufnahme der Anschlüsse
  • Abbildung der rechten Seite
  • Abbildung der linken Seite
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Seitenansicht
Rückansicht mit eingeschalteter Beleuchtung
Rückansicht mit ausgeschalteter Beleuchtung
Perspektivische Rückansicht
Vorderansicht des Monitors mit tiefgestelltem Standfuß
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Seitenansicht mit geneigtem Monitor
Ansicht von oben
Nahaufnahme des hinteren Emblems
Nahaufnahme der Anschlüsse
Abbildung der rechten Seite
Abbildung der linken Seite

Hauptmerkmale

  • 34 Zoll OLED-Display mit WQHD (3.440 x 1.440)
  • Das 21:9 UltraWide-Sweetspot-Erlebnis für Gaming
  • Bildwiederholrate 240 Hz / Reaktionszeit 0,03 ms (GtG)
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Minimalistisches Design, eleganter L-Standfuß
Mehr
DISPLAY GESCHWINDIGKEIT TECHNOLOGIE
UltraGear™ OLED GX9 Logo image.

34 Zoll OLED mit WQHD und 240 Hz Curved Gaming Monitor 

Front image of the UltraGear™ OLED 34GX900A gaming monitor.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Eine Übersicht über die Eigenschaften des Monitors LG UltraGear mit Präsentation des 21:9-OLED-Displays mit WQHD mit einer Auflösung von 3440 x 1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400-Zertifizierung, ultrakurzer Rektionszeit von 0.03ms (GtG) und Bildwiederholrate 240Hz, DTS HeadPhone:X Stereolautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung pro Kanal und vielseitige Konnektivität mit HDMI 2.1 und USB-C mit Stromversorgung bis zu 65 W.

DISPLAY

34 Zoll WQHD OLED

21:9 UltraWide 800R

DisplayHDR True Black 400

und DCI-P3 98,5%

GESCHWINDIGKEIT

Reaktionszeit 0,03 ms (GtG)

und Bildwiederholrate 240 Hz

USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TECHNOLOGIE

DTS HeadPhone:X

LG Switch

OnScreen Display

Tap Anchor-Display

UltraWide-Sicht mit tiefem Schwarz dank OLED-Technologie

Das 34 Zoll WQHD-Display (3.440 x 1.440) bietet einen um 34% größeren Blickwinkel als standardmäßige 16:9-Bildschirme und liefert scharfe und klare Bilder. Dieser WQHD OLED macht beim Gaming in jeder Umgebung dunklere Schatten, hellere Lichter und lebendigere Farben sichtbar.

Dieser animierte Monitor zeigt, wie das Display von QHD auf QQHD wächst.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Planetenbilder werden auf LG OLED-Monitoren heller und klarer dargestellt.

Hellstes OLED**

Erlebe atemberaubende Bilder mit LG WOLED. Bis 37,5% hellere SDR, optimierte Lichteffizienz und minimaler Verlust dank LG OLED und Micro Lens Array+ (MLA+). 275 Nits (APL 100%) Standard-Leuchtkraft und 1.300 Nits (APL 1,5%) Spitzenhelligkeit für lebendige Farben und immersives, präzises Gaming auch in hellen Umgebungen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

**Bei LG OLED Gaming-Monitoren mit MLA+ liegt die SDR-Helligkeit, wie aus veröffentlichten Spezifikationen entnommen, um 37,5% über der Helligkeit unserer früheren Modelle (27GR95QE, 34GR95QE).

Entscheide dich für weit statt kurz.
Das 21:9 UltraWide-Sweetspot-Erlebnis für Gaming

Der 21:9 Curved OLED-Monitor mit ausgewogenem, optimiertem Bildseitenverhältnis sorgt für ein beeindruckendes, fesselndes Gaming- und Medienerlebnis.

Der gebogene 21:9 OLED-Monitor mit ausgewogenem, optimiertem Bildseitenverhältnis sorgt für ein beeindruckendes, fesselndes Erlebnis.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Die optimale Krümmung 800R

Erlebe das Curved 800R-Design für ein konsistentes Sichtfeld auf deinem Schreibtisch, das dem natürlichen Sehvermögen nachempfunden ist und dich in den Mittelpunkt der Krümmung versetzt. Mit einem konstanten 90-Grad-Bildwinkel auf dem gesamten Bildschirm liefert er brillante, verzerrungsfreie Grafiken und unterstützt dich dabei, das Gaming-Universum zu erkunden.

Ein animiertes Video, das von einer Vorderansicht zu einer Draufsicht auf einen gewölbten Monitor wechselt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Das Seherlebnis kann je nach Abstand vom Bildschirm und der Körperhaltung des Betrachters variieren.

Tieferes Schwarz,
realistische Farbe

Einmalige Tiefe und lebendiger Realismus mit VESA DisplayHDR True Black 400 für detailliertes Schwarz selbst bei dunkelsten Szenen. Das 1,5 Mio. Kontrastverhältnis und die Farbskala DCI-P3 98.5% (typ.) sorgen für originalgetreue, realistische Farbdarstellungen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*1.500.000:1 ist das Kontrastverhältnis bei 25 % APL-Wert (Average Picture Level), das in Prozent angegeben wird und sich auf den Wert zwischen dem Schwarz- und dem Referenzwert für Weiß bezieht. 

Moderne Technik zum Schonen der Augen
durch drei UL-Zertifikate

Die fortschrittliche Technologie des LG WOLED für Augenkomfort mit Anti-Glare-Effekt minimiert frustrierende Reflexionen und sorgt für ein angenehmes Gefühl und eine exzellente Gaming-Leistung mit gleichbleibender Klarheit. Mit UL-Zertifizierungen in wichtigen Bereichen – die schädliche Blaulichtbelastung einschränken und Ablenkungen durch flimmernde Lichter verhindern – fördern diese Technologien den visuellen Komfort und tragen zu einem reibungsloseren Gaming-Erlebnis bei, egal ob du in hellen Umgebungen oder in Räumen mit LED-Beleuchtung spielst.

Gebogener Gaming-Monitor, der eine Roboterfigur in futuristischer Umgebung zeigt. Darunter sind UL-Kennzeichnungen für Zertifizierungen zu sehen.

*Alle dargestellten Bilder wurden simuliert und dienen nur zur Veranschaulichung.

*LG WOLED wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit niedrigem Blaulichtanteil zertifiziert.

*Zertifikatsnummer: Flimmerfreies Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V734051.

*Die oben genannten Eigenschaften sind möglicherweise von den bei Nutzung gegebenen Umgebungen und Zuständen der Rechentechnik abhängig.

2-JÄHRIGE GARANTIE GEGEN EINBRENNEN für UltraGear OLED Gaming-Monitor

2-JÄHRIGE GARANTIE für UltraGear OLED Gaming-Monitore

2 Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum im Einzelhandel und nur für interne und funktionale Teile, einschließlich des OLED-Display-Panel.

*Eingeschränkte Garantie. Die Geschäftsbedingungen können je nach Land variieren.

Tap Anchor-Geschwindigkeit.

Rennspielszene mit einer extrem schnellen Reaktion von 0.03ms GtG und einer hohen Bildwiederholrate 240Hz.

0,03 ms (GtG) Geschwindigkeit,
240 Hz flüssiges Gameplay

Schnelle Reaktionszeit (0,03 ms GtG) und hohe Bildwiederholrate (240 Hz) für weniger Reverse-Ghosting und kristallklare, flüssige Grafik. Tauche mit jedem Bild tiefer in das Spiel ein. 

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

All-in-One USB-C für reaktionsstarkes Gaming

Verbinde deinen Laptop mit einem USB-C-Kabel mit dem Monitor, um bis zu 65 W Leistung zu erhalten, wodurch kein separater Adapter mehr notwendig ist. Genieße WQHD-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 240 Hz über DP 1.4 oder HDMI 2.1 für Spielvergnügen ohne Unterbrechungen.

In der Mitte des Schreibtisches befindet sich ein 39-Zoll-Gaming-Monitor, um den herum verschiedene IT-Geräte platziert sind.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

*Unterstützt eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu QHD@240Hz. Für eine ordnungsgemäße Funktion ist eine Grafikkarte mit Unterstützung für DP 1.4- oder HDMI 2.1-Kabel erforderlich.

*Die Grafikkarte ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

*Kabel für USB-C, DP und HDMI sind im Lieferumfang enthalten.

Sanfte Bewegung,
endloses Spielen

Unser Monitor ist nach ClearMR 13.000 zertifiziert und übertrifft VESA-Tests mit einem Clear-Motion-Wert von über 12.500. Er erfasst die subtilen Verwacklungen, die um die Konturen beweglicher Objekte auftreten, und zeigt selbst blitzschnelle Aktionen mit feinen Details an.

Bild eines grünen Rennwagens auf einer Rennspur.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.

*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Bei unserem Monitor handelt es sich um einen von NVIDIA geprüften und offiziell bestätigten G-SYNC®-kompatiblen Monitor, der dir ein gutes Spielerlebnis mit deutlich reduziertem Verzerren oder Ruckeln bieten kann.

VESA certified AdaptiveSync

Die Zertifizierung als VESA AdaptiveSync Display ist auf Spiele mit besonders hohen Bildwiederholraten und niedrigen Latenzzeiten ausgerichtet. Genieße ein flüssigeres, reißfreies Spielbild und eine ruckelfreie Videowiedergabe.

AMD FreeSync™ Premium Pro

Mit der FreeSync™ Premium-Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Games. Dadurch wird das Tearing und Stottern des Bildschirms deutlich reduziert.

Moderne Gaming-Eigenschaften

•Eine niedrige Latenz vermeidet Verzögerungen des Eingangssignals und ermöglicht so eine Reaktion in Echtzeit.

•Der Black Stabilizer hellt dunkle Szenen auf und hilft Spielern, Feinde und Details zu erkennen.

•Das Fadenkreuz erhöht die Präzision und gibt tödliche Treffsicherheit. 

•Der FPS-Zähler zeigt die Bildwiederholrate in Echtzeit an.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Bei aktiviertem FPS-Zähler ist das Fadenkreuz nicht verfügbar.

*Der FPS-Zähler zeigt möglicherweise einen Wert an, der die maximale Bildwiederholfrequenz des Monitors überschreitet.

*FPS-Zähler (Bilder pro Sekunde): Messung der Bilder pro Sekunde.

Tauche ein in die Welt des Gamings mit PC und Konsole!

LG UltraGear™-Monitore bieten flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay sowohl für PCs als auch für Konsolen, egal, ob du dich in rasante Action stürzt oder riesige offene Welten erkundest. Dank HDMI 2.1-Unterstützung bieten sie flexibele Kompatibilität – von der Tastatur über die Maus bis zum Joystick – sowie flüssige Bewegungen, niedrige Latenz und lebendige Details für ein optimiertes Gaming-Erlebnis über verschiedene Genres und Plattformen hinweg.

Ein gebogener Gaming-Monitor zeigt ein Autorenn-Game mit einem roten Supercar in einer Stadt mit Neonlicht. Um den Bildschirm herum schweben Szenen anderer Games. Vor dem Bildschirm steht ein weißer Konsolencontroller, der auf Gaming mit Konsole hinweist.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die Konsolen PS5 und Xbox unterstützen nur ein Bildseitenverhältnis von 16:9. Stelle also sicher, dass die Anzeigeeinstellungen entsprechend konfiguriert sind, damit du die optimale Gaming-Performance genießen kannst.

Tap Anchor-Technologie

Nahaufnahme eines Monitor-Standfußes mit angeschlossenem Kopfhörerkabel und DTS Headphone X-Logo.

4-poliger Kopfhörerausgang

Plugin für beeindruckende Klangeffekte

Genieße Gaming mit nahtlosem Sprachchat über den 4-poligen Kopfhörerausgang. Der virtuelle 3D-Sound des DTS Headphone:X lässt dich tief in das Geschehen eintauchen und die 2 eingebauten Lautsprecher mit jeweils 7 Watt sorgen für ein kraftvolles, dynamisches Klangerlebnis.

*Kopfhörer sind separat erhältlich.

Die blockbasierte, präzise Helligkeitssteuerung lässt dunkle Bereiche dunkler und helle Bereiche heller erscheinen und sorgt so für eine unglaubliche Detailtreue.

Nahtloses Gameplay dank LG Switch

Per LG Switch-App den Monitor anpassen. Bildqualität und Helligkeit einstellen und per Hotkey bestätigen. Der teilbare Display (11 Optionen) und Videocall-Schnellstart bieten noch mehr Komfort.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.

LG Switch-App-Tutorial

Passe deine Monitoreinstellungen mit der LG Switch-App ganz einfach an.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.

OLED-Schutz über On-Screen Display

Über On-Screen-Display die OLED-Helligkeit anpassen und Schutzeinstellungen aktivieren, um Nachbilder oder Einbrennen zu verhindern und die Bildqualität länger zu erhalten. Gamer können das Gaming-Setup für optimale Leistung einfach anpassen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Minimalistisches, elegantes Design

Der übersichtliche L-Standfuß und das schlanke Design sparen Platz auf dem Schreibtisch und minimieren tote Bereiche für einen cleanes, effizientes Setup. Erlebe unsere Unity Hexagon-Beleuchtung und ein praktisch randloses, cleanes 4-Seiten-Design mit vollständig verstellbarem Fuß mit Dreh-, Neigungs- und Höhenverstellfunktion.

LG UltraGear OLED-Monitor auf einem Gaming-Schreibtisch in einem modernen Raum.

LG UltraGear OLED-Monitor auf einem Gaming-Tisch mit installiertem PC und Blick auf eine Stadtlandschaft bei Sonnenuntergang.

Symbol „Schwenkbar“.

Drehung

Symbol: neigungsverstellbar

Neigung

Symbol: „Höhe verstellbar“.

Höhe

Symbol „Einfassungsloses Design“.

Randloses Design

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    784,1 x 580,4 x 291, 8 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    784,1 x 358,3 x 167,1 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    927 x 295 x 550 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    10,4 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    6,2 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    15,1 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    32 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    34GX900A-B

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    34 Zoll

  • Größe [cm]

    86,2 cm

  • Auflösung

    3.440 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    OLED

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,231 x 0,231 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    275 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5%

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.500.000:1

  • Reaktionszeit

    0,03 ms (GTG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    240 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Ja (800R)

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    1x (65 Watt Power Delivery)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • Eingebauter KVM

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Ja

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2 x 7W

  • DTS HP:X

    Ja

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Neigung, Höhe, Drehen)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

