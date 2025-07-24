We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Curved LG UltraGear™ 34 Zoll OLED Gaming Monitor 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1
Curved LG UltraGear™ 34 Zoll OLED Gaming Monitor 240 Hz WQHD | 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1
Hauptmerkmale
- 34 Zoll OLED-Display mit WQHD (3.440 x 1.440)
- Das 21:9 UltraWide-Sweetspot-Erlebnis für Gaming
- Bildwiederholrate 240 Hz / Reaktionszeit 0,03 ms (GtG)
- DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Minimalistisches Design, eleganter L-Standfuß
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
DISPLAY
34 Zoll WQHD OLED
21:9 UltraWide 800R
DisplayHDR True Black 400
und DCI-P3 98,5%
GESCHWINDIGKEIT
Reaktionszeit 0,03 ms (GtG)
und Bildwiederholrate 240 Hz
USB-C (PD 65 W) und HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TECHNOLOGIE
DTS HeadPhone:X
LG Switch
OnScreen Display
UltraWide-Sicht mit tiefem Schwarz dank OLED-Technologie
Das 34 Zoll WQHD-Display (3.440 x 1.440) bietet einen um 34% größeren Blickwinkel als standardmäßige 16:9-Bildschirme und liefert scharfe und klare Bilder. Dieser WQHD OLED macht beim Gaming in jeder Umgebung dunklere Schatten, hellere Lichter und lebendigere Farben sichtbar.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
**Bei LG OLED Gaming-Monitoren mit MLA+ liegt die SDR-Helligkeit, wie aus veröffentlichten Spezifikationen entnommen, um 37,5% über der Helligkeit unserer früheren Modelle (27GR95QE, 34GR95QE).
Entscheide dich für weit statt kurz.
Das 21:9 UltraWide-Sweetspot-Erlebnis für Gaming
Der 21:9 Curved OLED-Monitor mit ausgewogenem, optimiertem Bildseitenverhältnis sorgt für ein beeindruckendes, fesselndes Gaming- und Medienerlebnis.
Der gebogene 21:9 OLED-Monitor mit ausgewogenem, optimiertem Bildseitenverhältnis sorgt für ein beeindruckendes, fesselndes Erlebnis.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Die optimale Krümmung 800R
Erlebe das Curved 800R-Design für ein konsistentes Sichtfeld auf deinem Schreibtisch, das dem natürlichen Sehvermögen nachempfunden ist und dich in den Mittelpunkt der Krümmung versetzt. Mit einem konstanten 90-Grad-Bildwinkel auf dem gesamten Bildschirm liefert er brillante, verzerrungsfreie Grafiken und unterstützt dich dabei, das Gaming-Universum zu erkunden.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Das Seherlebnis kann je nach Abstand vom Bildschirm und der Körperhaltung des Betrachters variieren.
Tieferes Schwarz,
realistische Farbe
Einmalige Tiefe und lebendiger Realismus mit VESA DisplayHDR True Black 400 für detailliertes Schwarz selbst bei dunkelsten Szenen. Das 1,5 Mio. Kontrastverhältnis und die Farbskala DCI-P3 98.5% (typ.) sorgen für originalgetreue, realistische Farbdarstellungen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*1.500.000:1 ist das Kontrastverhältnis bei 25 % APL-Wert (Average Picture Level), das in Prozent angegeben wird und sich auf den Wert zwischen dem Schwarz- und dem Referenzwert für Weiß bezieht.
Moderne Technik zum Schonen der Augen
durch drei UL-Zertifikate
Die fortschrittliche Technologie des LG WOLED für Augenkomfort mit Anti-Glare-Effekt minimiert frustrierende Reflexionen und sorgt für ein angenehmes Gefühl und eine exzellente Gaming-Leistung mit gleichbleibender Klarheit. Mit UL-Zertifizierungen in wichtigen Bereichen – die schädliche Blaulichtbelastung einschränken und Ablenkungen durch flimmernde Lichter verhindern – fördern diese Technologien den visuellen Komfort und tragen zu einem reibungsloseren Gaming-Erlebnis bei, egal ob du in hellen Umgebungen oder in Räumen mit LED-Beleuchtung spielst.
Gebogener Gaming-Monitor, der eine Roboterfigur in futuristischer Umgebung zeigt. Darunter sind UL-Kennzeichnungen für Zertifizierungen zu sehen.
*Alle dargestellten Bilder wurden simuliert und dienen nur zur Veranschaulichung.
*LG WOLED wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit niedrigem Blaulichtanteil zertifiziert.
*Zertifikatsnummer: Flimmerfreies Display (OLED) – A196009, Discomfort Glare Free – V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V734051.
*Die oben genannten Eigenschaften sind möglicherweise von den bei Nutzung gegebenen Umgebungen und Zuständen der Rechentechnik abhängig.
*Eingeschränkte Garantie. Die Geschäftsbedingungen können je nach Land variieren.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
All-in-One USB-C für reaktionsstarkes Gaming
Verbinde deinen Laptop mit einem USB-C-Kabel mit dem Monitor, um bis zu 65 W Leistung zu erhalten, wodurch kein separater Adapter mehr notwendig ist. Genieße WQHD-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 240 Hz über DP 1.4 oder HDMI 2.1 für Spielvergnügen ohne Unterbrechungen.
In der Mitte des Schreibtisches befindet sich ein 39-Zoll-Gaming-Monitor, um den herum verschiedene IT-Geräte platziert sind.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.
*Unterstützt eine hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu QHD@240Hz. Für eine ordnungsgemäße Funktion ist eine Grafikkarte mit Unterstützung für DP 1.4- oder HDMI 2.1-Kabel erforderlich.
*Die Grafikkarte ist NICHT im Lieferumfang enthalten.
*Kabel für USB-C, DP und HDMI sind im Lieferumfang enthalten.
Sanfte Bewegung,
endloses Spielen
Unser Monitor ist nach ClearMR 13.000 zertifiziert und übertrifft VESA-Tests mit einem Clear-Motion-Wert von über 12.500. Er erfasst die subtilen Verwacklungen, die um die Konturen beweglicher Objekte auftreten, und zeigt selbst blitzschnelle Aktionen mit feinen Details an.
Bild eines grünen Rennwagens auf einer Rennspur.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die die Sync-Technologie nicht verwenden.
*In Abhängigkeit von der Netzwerkverbindung kommt es möglicherweise zu Fehlern oder Verzögerungen.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Bei unserem Monitor handelt es sich um einen von NVIDIA geprüften und offiziell bestätigten G-SYNC®-kompatiblen Monitor, der dir ein gutes Spielerlebnis mit deutlich reduziertem Verzerren oder Ruckeln bieten kann.
VESA certified AdaptiveSync
Die Zertifizierung als VESA AdaptiveSync Display ist auf Spiele mit besonders hohen Bildwiederholraten und niedrigen Latenzzeiten ausgerichtet. Genieße ein flüssigeres, reißfreies Spielbild und eine ruckelfreie Videowiedergabe.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Mit der FreeSync™ Premium-Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Games. Dadurch wird das Tearing und Stottern des Bildschirms deutlich reduziert.
Moderne Gaming-Eigenschaften
•Eine niedrige Latenz vermeidet Verzögerungen des Eingangssignals und ermöglicht so eine Reaktion in Echtzeit.
•Der Black Stabilizer hellt dunkle Szenen auf und hilft Spielern, Feinde und Details zu erkennen.
•Das Fadenkreuz erhöht die Präzision und gibt tödliche Treffsicherheit.
•Der FPS-Zähler zeigt die Bildwiederholrate in Echtzeit an.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Bei aktiviertem FPS-Zähler ist das Fadenkreuz nicht verfügbar.
*Der FPS-Zähler zeigt möglicherweise einen Wert an, der die maximale Bildwiederholfrequenz des Monitors überschreitet.
*FPS-Zähler (Bilder pro Sekunde): Messung der Bilder pro Sekunde.
Tauche ein in die Welt des Gamings mit PC und Konsole!
LG UltraGear™-Monitore bieten flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay sowohl für PCs als auch für Konsolen, egal, ob du dich in rasante Action stürzt oder riesige offene Welten erkundest. Dank HDMI 2.1-Unterstützung bieten sie flexibele Kompatibilität – von der Tastatur über die Maus bis zum Joystick – sowie flüssige Bewegungen, niedrige Latenz und lebendige Details für ein optimiertes Gaming-Erlebnis über verschiedene Genres und Plattformen hinweg.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die Konsolen PS5 und Xbox unterstützen nur ein Bildseitenverhältnis von 16:9. Stelle also sicher, dass die Anzeigeeinstellungen entsprechend konfiguriert sind, damit du die optimale Gaming-Performance genießen kannst.
*Kopfhörer sind separat erhältlich.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
LG Switch-App-Tutorial
Passe deine Monitoreinstellungen mit der LG Switch-App ganz einfach an.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
OLED-Schutz über On-Screen Display
Über On-Screen-Display die OLED-Helligkeit anpassen und Schutzeinstellungen aktivieren, um Nachbilder oder Einbrennen zu verhindern und die Bildqualität länger zu erhalten. Gamer können das Gaming-Setup für optimale Leistung einfach anpassen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Minimalistisches, elegantes Design
Der übersichtliche L-Standfuß und das schlanke Design sparen Platz auf dem Schreibtisch und minimieren tote Bereiche für einen cleanes, effizientes Setup. Erlebe unsere Unity Hexagon-Beleuchtung und ein praktisch randloses, cleanes 4-Seiten-Design mit vollständig verstellbarem Fuß mit Dreh-, Neigungs- und Höhenverstellfunktion.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
-
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
784,1 x 580,4 x 291, 8 mm
-
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
784,1 x 358,3 x 167,1 mm
-
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
927 x 295 x 550 mm
-
Gewicht mit Standfuß [kg]
10,4 kg
-
Gewicht ohne Standfuß [kg]
6,2 kg
-
Gewicht mit Verpackung [kg]
15,1 kg
FEATURES
-
HDR 10
Ja
-
VESA DisplayHDR™
Ja
-
HDR Effect
Ja
-
Farbkalibrierung im Werk
Ja
-
HW-Kalibrierung
Ja
-
Automatische Helligkeit
Nein
-
Flicker Safe
Nein
-
Lese-Modus
Ja
-
Farbschwäche
Ja
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Black Stabiliser
Ja
-
Dynamic Action Sync
Ja
-
Fadenkreuz
Ja
-
FPS Counter
Ja
-
Automatischer Eingang
Ja
-
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting
-
PBP
Ja
-
PIP
Ja
-
Smart Energy Saving
Ja
-
Kamera
Nein
-
Mikrofon
Nein
POWER
-
Typ
Externes Netzteil
-
AC-Eingang
100 - 240 V
-
Leistungsaufnahme (Typ.)
32 kWh / 1.000 h
-
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
-
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
-
Produktname
34GX900A-B
-
Jahr
2025
DISPLAY
-
Größe [Zoll]
34 Zoll
-
Größe [cm]
86,2 cm
-
Auflösung
3.440 x 1.440 Pixel
-
Panel-Typ
OLED
-
Bildformat
21:9
-
Pixelabstand [mm]
0,231 x 0,231 mm
-
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
275 cd/m2
-
Colour Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
-
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.500.000:1
-
Reaktionszeit
0,03 ms (GTG)
-
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
240 Hz
-
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
-
Krümmung
Ja (800R)
SW-ANWENDUNG
-
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
-
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
-
HDMI
2x HDMI 2.1
-
DisplayPort
1x DisplayPort 1.4
-
USB-C
1x (65 Watt Power Delivery)
-
Daisy Chain
Nein
-
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
-
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
-
Eingebauter KVM
Nein
-
Kopfhörerausgang
Ja
SOUND
-
Lautsprecher
Ja, 2 x 7W
-
DTS HP:X
Ja
-
Maxx Audio
Nein
-
Rich Bass
Nein
-
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
-
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Neigung, Höhe, Drehen)
-
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
Compliance-Informationen
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
Bewertungen
Händler finden
Empfehlungen für dich
-
Handbücher und Software
Lade Benutzerhandbücher und Software für deine Produkte herunter.
-
Fehler-behebung
Finde hilfreiche Anleitungsvideos für dein Produkt.
-
Garantie
Prüfe hier die Informationen zu deiner Produktgarantie.
-
Teile und Zubehör
Entdecke Zubehör für dein Produkt.
-
Produkt Registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen
-
Produkt-support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt. Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung
-
Reparatur-status
Verfolge den Status deiner Reparatur oder finde FAQs
-
Reparatur-anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Kontaktiere uns
-
Chatte mit uns
Erhalte Antworten von unserem virtuellen Assitenten oder einem unserer Mitarbeiter
-
Kontaktiere unseren Kundenservice über WhatsApp
-
Sende uns eine Nachricht. Ein LG-Mitarbeiter wird dir so bald wie möglich antworten
-
Anrufen
Direkt mit einem unserer Supportmitarbeiter sprechen