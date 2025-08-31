LG UltraGear™ 45" OLED-Gaming-Monitor 5K2K | 0,03 ms (GtG), DP 2.1

Für die meisten Gamer ist eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz die optimale Wahl für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

Wer bei schnellen Shootern oder E-Sport-Titeln noch mehr Wettbewerbsfähigkeit erzielen möchte, kann sich für Monitore mit 240 Hz oder mehr entscheiden.

Die LG UltraGear™ Gaming-Monitore bieten eine breite Auswahl – von 144 Hz über 240 Hz bis hin zu noch höheren Frequenzen (z. B. 165 Hz und 330 Hz oder 240 Hz und 480 Hz im Dual-Modus)*.

Sie sorgen für eine besonders flüssige Darstellung schneller Bewegungen und minimieren Verzögerungen sowie Tearing-Effekte.

Welche Bildwiederholfrequenz für Sie am besten ist, hängt davon ab, was und wie Sie spielen.

Viele Gamer entscheiden sich für 144 Hz wegen der guten Balance zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Performance, während ambitionierte Spieler mit 240 Hz oder mehr noch schneller reagieren können.

Mit einer UltraGear™-Modellvielfalt von bis zu 480 Hz verpassen Sie keine Aktion – bei minimalem Lag und maximaler Präzision.

* Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz kann je nach Spezifikation und Einstellung der Grafikkarte variieren.