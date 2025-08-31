About Cookies on This Site

LG UltraGear™ 45" OLED-Gaming-Monitor 5K2K | 0,03 ms (GtG), DP 2.1

LG UltraGear™ 45" OLED-Gaming-Monitor 5K2K | 0,03 ms (GtG), DP 2.1

LG UltraGear™ 45" OLED-Gaming-Monitor 5K2K | 0,03 ms (GtG), DP 2.1

45GX950A-B.OUTELT
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Rückansicht des LG UltraGear 45-Zoll Gaming-Monitors mit mehreren Anschlüssen für vielseitige Geräteverbindungen.
Vorder- und Seitenansicht mit Abmessungen des LG UltraGear 45-Zoll Gaming-Monitors mit ergonomischem Standfuß.
45-Zoll UltraWide OLED Gaming-Monitor mit 3440x1440 Auflösung für tiefe Schwarztöne und ein immersives Seherlebnis.
Hellstes LG OLED mit MLA+ Technologie für höhere Helligkeit und ein intensives Gaming-Erlebnis.
Breiter 21:9 UltraWide QHD Bildschirm für ein erweitertes Sichtfeld und optimierte Gaming-Performance.
800R Curved Display für ein natürliches Sichtfeld und intensives Spielerlebnis.
DisplayHDR 400 mit 98,5 % DCI-P3 für tiefere Schwarztöne und realistische Farbdarstellung.
LG UltraGear 45-Zoll OLED Gaming-Monitor auf modernem Schreibtisch mit Gaming-Zubehör und Stadtblick im Hintergrund.
What’s in the box: LG UltraGear 45-Zoll Gaming-Monitor, Standfuß, Basis, Handbücher, Netzadapter und Verbindungskabel.
rear view with lights on
side view
rear view with lights off

Hauptmerkmale

  • 45 Zoll Gaming-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlanken Design
  • 5K2K OLED-Display für echtes Schwarz und starke Kontraste
  • Ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms für jederzeit flüssige Bewegungsdarstellung
  • Bildwiederholrate von bis zu 165 Hz bei 5K2K oder 330 Hz bei WFHD
  • Brillante Farben und Kontraste mit echtem Schwarz durch DisplayHDR™ True Black 400
  • Effizientes Multitasking durch “Picture By Picture”- und “Picture In Picture”- Modi
Mehr
DISPLAYGESCHWINDIGKEITTECHNOLOGIE
UltraGear™ OLED GX9 Logo image.

Der erste 5K2K OLED Gaming Monitor der Welt

Front image of the UltraGear™ OLED 45GX950A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 45GX950A gaming monitor.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen aller OLED-Monitore (Stand: Dezember 2024) ist der LG 45GX950A das einzige OLED-Display mit 5K2K-Auflösung (5120x2160).

Image-summary

Image-summary

DISPLAY

45 Zoll 5K2K (5120x2160) OLED

21:9 Curved 800R

DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%

125 PPI

GESCHWINDIGKEIT

0,03ms (GtG) Reaktionszeit

Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz) 

DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)

TECHNOLOGIE

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

Tap anchor-display

Tap anchor-display


Der erste 5K2K OLED der Welt

Das weltweit erste 45-Zoll-OLED-Display mit 5K2K (5120x2160) bietet eine um 34 % breitere Ansicht als herkömmliche 16:9-Displays und eine um 33 % höhere Pixelzahl als UHD (3840x2160). Das 5K2K-OLED-Display stellt beim Gaming in jeder Umgebung deutlich dunklere Schatten, hellere Lichter und lebendigere Farben dar.

45-inch-5k2k-21-9

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen aller OLED-Monitore (Stand: Dezember 2024) ist der LG 45GX950A das einzige OLED-Display mit 5K2K-Auflösung (5120x2160).

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

Der hellste OLED**

Erlebe atemberaubende Bilder mit LG WOLED. Basierend auf der führenden OLED-Technologie von LG und der Micro Lens Array+ (MLA+)-Technologie liefert es bis zu 37,5 % hellere SDR, optimiert die Lichteffizienz und minimiert den Verlust. Es bietet eine Standardhelligkeit von 275 nits (APL 100%) und eine Spitzenhelligkeit von 1300 nits (APL 1,5%). Mit Delta E ≦ 2 Farbgenauigkeit sorgt der 45GX950A für lebendige, naturgetreue Farben für ein intensives, präzises Gaming auch in hellen Umgebungen.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

**Unter den LG OLED-Gaming-Monitoren mit MLA+. Die SDR-Helligkeit ist 37,5 % höher als bei unseren Vorgängermodellen (27GR95QE, 45GR95QE), basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen.

Dein 21:9 Sweetspot für Gaming

Kein Fischaugenerlebnis mehr, um beide Seiten des 49-Zoll-Displays im 32:9-Format auf einen Blick zu erfassen. Der gebogene 45-Zoll-OLED-Monitor im 21:9-Format bietet einen um 12 % größeren Sichtbereich** mit dem optimalen Verhältnis für packendes und fesselndes Gameplay. Wenn du den 45-Zoll 21:9-Sweetspot einmal erlebt hast, wirst du nie wieder zu einem kleineren Format zurückkehren.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

**Verglichen mit einem 32:9 49-Zoll-Monitor. Die Zahlen wurden auf der Grundlage der tatsächlichen Breiten- und Höhenabmessungen eines 21:9 45-Zoll-Monitors (4.580㎠) und eines 32:9 49-Zoll-Monitors (4.059㎠) berechnet.

800R - die ideale Krümmung

Tauche ein in die 800R-Kurve, die dem natürlichen Sehvermögen nachempfunden ist und dich in den Mittelpunkt der Krümmung stellt. Erlebe lebendige, verzerrungsfreie Grafik, während du dein Spieluniversum erkundest.

An animated video transitioning from a front view to a top view of a curved monitor.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Das Seherlebnis kann je nach Abstand zum Bildschirm und der Körperhaltung des Benutzers variieren.

Tieferes Schwarz,
realistischere Farben

Erlebe unvergleichliche Tiefe und lebendigen Realismus mit VESA DisplayHDR True Black 400, das selbst in den dunkelsten Szenen einen detaillierten Schwarzausdruck liefert. Mit einem Kontrastverhältnis von 1,5M, einer DCI-P3-Farbskala von 98,5 % (typisch) und einer Delta E ≦2-Farbgenauigkeit wird sichergestellt, dass die Farben mit realistischen Details dargestellt werden, genau wie ursprünglich beabsichtigt.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*1,5M:1 ist das Kontrastverhältnis bei einem APL-Wert (Average Picture Level) von 25 %, der in Prozent angegeben wird und sich auf den Wert zwischen dem Schwarzwert und dem Referenzwert für Weiß bezieht. 

Fortschrittliche Blendschutztechnologie mit dreifacher UL-Zertifizierung

Die fortschrittliche Anti-Glare-Technologie des LG WOLED-Bildschirms minimiert störende Reflexionen und Ablenkungen und sorgt für eine kristallklare Gaming-Performance, die bei jeder Beleuchtung gleichbleibend klar ist. Die dreifache UL-Zertifizierung zur Reduzierung schädlichen blauen Lichts bei gleichzeitiger Erhaltung lebendiger Farbtöne und naturgetreuer Bilder sorgt für visuellen Komfort und ein flüssigeres Spielerlebnis - egal, ob du in hellen Umgebungen oder LED-beleuchteten Räumen spielst.

Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die OLED-Panels von LG wurden von UL als flimmerfrei, blendfrei und mit geringem Blaulichtanteil zertifiziert.

*Zertifikat-Nummer: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (Bedingungen von UGR weniger als 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Die oben genannten Funktionen können je nach Computerumgebung oder -bedingungen des Benutzers variieren.

125 PPI für
bessere Lesbarkeit

Mit 125 PPI (Pixels Per Inch) und einem RGWB-Subpixel-Layout sorgt der 45GX950A für ein präzises Spielerlebnis und stellt sicher, dass dir kein wichtiges Detail entgeht. Produktivitätsaufgaben, wie das Bearbeiten von Dokumenten oder Website-Inhalten sind ebenfalls besser lesbar.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

2-YEAR BURN-IN WARRANTY for UltraGear OLED gaming monitor.

2 JAHRE GARANTIE für
UltraGear OLED-Gaming-Monitore

2 Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel und nur für interne und funktionale Teile, einschließlich des OLED-Display-Panels.

*Beschränkte Garantie. Die Bedingungen können je nach Land variieren.

Tap anchor-speed..

Tap anchor-speed..


Wechsle zwischen 330Hz-165Hz
mit Dual-Mode

Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Mode kannst du nahtlos zwischen WUHD 165Hz für grafikintensive Spiele und WFHD 330Hz für rasante Action wechseln. Genieße acht Dual-Mode-Optionen und wähle ganz einfach über das On-Screen-Display deine bevorzugte Bildschirmgröße und das Seitenverhältnis (21:9, 16:9). Außerdem kannst du über LG Switch ganz einfach zwischen einem physischen Hotkey oder einer Tastenkombination wechseln und so das Gameplay für alle Genres optimieren.

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Leistung des „Dual-Mode“ kann je nach Spieltyp, Computergrafik-Spezifikationen und Konfigurationen variieren.

*Dual-Mode-Optionen: Aus(Full Wide), Aus(16:9 37„), Ein(Full Wide), Ein(21:9 39“), Ein(21:9 34„), Ein(16:9 37“), Ein(16:9 27„), Ein(16:9 24“).

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response.

0,03ms (GtG) Reaktionszeit

Erlebe die blitzschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG), die Geisterbilder minimiert und für eine scharfe, klare Darstellung sorgt. Bleib in jedem Spiel mit unübertroffener Geschwindigkeit und flüssigen Bewegungen an der Spitze.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Das neueste DP 2.1 für rasend schnelles Gameplay

Verbessere dein Gaming und deine Produktivität mit dem neuen DisplayPort 2.1, der 165Hz High-Speed-Gaming bei 5K2K-Auflösung liefert. USB-C unterstützt gleichzeitig Anzeige, Datenübertragung und das Aufladen von Geräten mit 90 W und bietet nahtlosen Laptop-Support über ein einziges Kabel. Genieße eine schnellere und reibungslosere Leistung für Arbeit und Spiel.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Für die ordnungsgemäße Verwendung von Power Delivery ist ein USB-C-Kabel erforderlich, das an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen wird.

*DP-, HDMI- und USB-C-Kabel sind im Paket enthalten.

 

Wichtiges Update: NVIDIA hat den GeForce Hotfix Display-Treiber 576.26 (28. April 2025) veröffentlicht, um Bildschirm­ausfälle beim Anschluss über DisplayPort 2.1 auf NVIDIA RTX 50-Serien-GPUs zu beheben. NVIDIA-GPU-Nutzer sollten den neuesten Display-Treiber herunterladen und installieren, bevor sie ihre DP 2.1-fähigen Monitore anschließen.

Tap anchor-technology

Tap anchor-technology


Für die gängigsten
Technologien zertifiziert

Mit AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validierter G-SYNC®-Kompatibilität und VESA AdaptiveSync™-Zertifizierung sorgt dieser Monitor für eine ruckelfreie, extrem flüssige Darstellung und niedrige Latenzzeiten und damit für unübertroffene Präzision und Flüssigkeit beim Spielen.

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktion zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Synchronisierungstechnologie nicht anwenden.

*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.

Tauche ein in 2x10W Rich Bass

Erlebe einen satten, bassbetonten Sound mit 2x10W Stereolautsprechern, die dein Klangerlebnis verstärken. Für ein noch persönlicheres Erlebnis kannst du ganz einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließen und realistischen 3D-Klang mit DTS Headphone:X genießen. Sichere dir den entscheidenden Vorteil bei FPS-Spielen, bei denen Teamkommunikation und direktionaler Sound während des Voice-Chats wichtig sind.

This animated video shows sound waves coming from the bottom of the monitor and the connection of a 4-pole headphone.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Kopfhörer sind separat erhältlich.

Maximiere deine Produktivität mit einer einzigen Bildfläche mit dem 5K2K UltraWide

UltraGear eignet sich nicht nur fürs Gaming – seine 5K2K-Auflösung mit 125 PPI liefert scharfe, detaillierte Bilder, die sowohl für Entwickler als auch für Multitasker ideal sind. Ein typisches 16:9-Setup mit Dual- oder Tripple-Monitor kann aufgrund von Rändern zwischen den Bildschirmen zu Unterbrechungen der Darstellung führen. Dieses breitere 21:9-Bildseitenverhältnis ermöglicht dir hingegen die Verwaltung des gesamten Arbeitsablaufs auf einem einzigen Bildschirm. Egal, ob du Fotos retuschierst, Videos bearbeitest oder recherchierst, alles ist sichtbar.

Eine Multitasking-Einrichtung, die Gaming, Videobearbeitung, Design und Videoanrufe über verschiedene Apps hinweg zeigt, die alle auf einem LG 5K2K OLED-Monitor angezeigt werden.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Schütze deinen
OLED via On-Screen Display

Über das On-Screen-Display passt du die OLED-Helligkeit an und aktivierst Schutzeinstellungen, um Nachbilder oder Einbrennen zu verhindern, damit du länger in den Genuss der hervorragenden OLED-Bildqualität kommst. Außerdem können Gamer ihr Gaming-Setup für optimale Leistung ganz einfach anpassen.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

So nutzt du das On-Screen Display

Genieße nahtlosen Zugriff auf deine Lieblingsfunktionen, während du dich ins Spielen oder Suchen stürzt! Suche den Joystick, der sich in der Mitte deines Monitors befindet. Drücke die Joystick-Taste, um das Hauptmenü der Spiele-GUI aufzurufen.

Helligkeit

Spitzenhelligkeit

OLED Screen Move

Dual-Mode

GUI setting image of Brightness.
GUI setting image of Peak Brightness.
GUI setting image of OLED Screen Move.
GUI setting image of Dual-Mode.
GUI setting image of Brightness.
GUI setting image of Peak Brightness.
GUI setting image of OLED Screen Move.
GUI setting image of Dual-Mode.
GUI setting image of Brightness.

Helligkeit

GUI setting image of Peak Brightness.

Spitzenhelligkeit

GUI setting image of OLED Screen Move.

OLED Screen Move

GUI setting image of Dual-Mode.

Dual-Mode

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Das Display kann im helleren Modus einbrennen.

*Das Display kann im helleren Modus einbrennen.

This animated video shows how the LG Switch app optimizes the monitor for both gaming and everyday life.

Seamless gameplay powered by LG Switch

The LG Switch app optimizes your monitor for both gaming and everyday life. Effortlessly customize your preferred image quality and brightness, then apply your settings instantly with a hotkey. Plus, you can switch between 330Hz-165Hz with dual-mode, split the display into 11 options and quickly launch your video call platform, making it even more convenient.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Um die neueste Version der LG Switch App herunterzuladen, besuche LG.com/de.

Fortgeschrittene
Gaming-Features

• Dynamic Action Sync reduziert die Eingabeverzögerung und sorgt für Echtzeit-Reaktionen.

• Der Schwarzstabilisator hellt dunkle Szenen auf und hilft den Spielern, Feinde und Details zu erkennen.

• Das Fadenkreuz verbessert die Präzision für tödliche Genauigkeit. 

• Der FPS-Zähler zeigt deine Echtzeit-Bildrate an.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktion zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Fadenkreuzfunktion ist nicht verfügbar, wenn der FPS-Zähler aktiviert ist.

*Der FPS-Zähler kann einen Wert anzeigen, der die maximale Bildwiederholfrequenz des Monitors überschreitet.

*FPS (Bild pro Sekunde) Zähler: Messung der Bilder pro Sekunde.

Übersichtliches, schlankes Design

Der übersichtliche L-Ständer und das schlanke Design sparen Platz auf dem Schreibtisch und minimieren Platzverschwendung, damit deine Einrichtung sauber und effizient ist. Erlebe Hexagon Lighting und das praktisch randlose 4-seitige Design, gepaart mit einem vollständig verstellbaren Sockel für Dreh-, Neige- und Höheneinstellungen.

Swivel adjustable icon.

Schwenkbar

Tilt adjustable icon.

Neigbar

Height adjustable icon.

Höhenverstellbar

Borderless design icon.

Nahezu randloses Design

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Häufig gestellte Fragen

Mein Monitor zeigt einen schwarzen Bildschirm bei der Verbindung per DisplayPort 2.1 mit HDR. Wie behebe ich den Fehler?

Wir haben zahlreiche Berichte von Nutzern von NVIDIA-Grafikkarten der 50er-Serie erhalten, bei denen sich der Bildschirm bei Verwendung von DisplayPort 2.1 mit 10- oder 12-Bit-Einstellungen abschaltet. Wenn du dasselbe Problem hast, kannst du als vorübergehende Abhilfe den DisplayPort-Eingang im OSD-Menü deines Monitors auf 1.4 umstellen oder die Farbeinstellung in der NVIDIA-Systemsteuerung auf 8-Bit anpassen. Dieses Problem wurde an NVIDIA gemeldet, um eine dauerhafte Lösung zu finden.

Drucken

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

FAQ

Wie wählt man einen Gaming-Monitor aus?

Überlegen Sie zunächst, welcher Aspekt für Sie am wichtigsten ist.

Wenn Ihnen eine gestochen scharfe Bildqualität wichtig ist, sollten Sie sich für eine 4K-Auflösung entscheiden.

Für flüssige Bewegungen sind eine hohe Bildwiederholfrequenz ab 144 Hz und eine geringe Reaktionszeit entscheidend.

Wenn Sie tiefe Kontraste und präzise Farben bevorzugen, sind OLED-, Nano IPS- oder Nano IPS Black-Panels zu empfehlen.

Vergessen Sie auch nicht adaptive Sync-Technologien wie NVIDIA G-SYNC oder AMD FreeSync™ Premium, um Tearing-Effekte zu vermeiden.

Die LG UltraGear™ Serie bietet Gaming-Monitore für unterschiedlichste Spielstile – von entspanntem Konsolenspiel bis hin zu intensivem PC-Gaming.

Was ist die Bildwiederholfrequenz (Refresh Rate) eines Gaming-Monitors?

Die Bildwiederholfrequenz wird in Hertz (Hz) gemessen und gibt an, wie oft das Bild pro Sekunde aktualisiert wird. Zum Beispiel bedeutet 120 Hz, dass das Bild 120 Mal pro Sekunde erneuert wird. Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz reduzieren Screen Tearing und bieten ein deutlich flüssigeres Spielerlebnis.

Wie viel Hertz sind beim Spielen empfehlenswert?

Für die meisten Gamer ist eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz die optimale Wahl für ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

Wer bei schnellen Shootern oder E-Sport-Titeln noch mehr Wettbewerbsfähigkeit erzielen möchte, kann sich für Monitore mit 240 Hz oder mehr entscheiden.

Die LG UltraGear™ Gaming-Monitore bieten eine breite Auswahl – von 144 Hz über 240 Hz bis hin zu noch höheren Frequenzen (z. B. 165 Hz und 330 Hz oder 240 Hz und 480 Hz im Dual-Modus)*.

Sie sorgen für eine besonders flüssige Darstellung schneller Bewegungen und minimieren Verzögerungen sowie Tearing-Effekte.

Welche Bildwiederholfrequenz für Sie am besten ist, hängt davon ab, was und wie Sie spielen.

Viele Gamer entscheiden sich für 144 Hz wegen der guten Balance zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Performance, während ambitionierte Spieler mit 240 Hz oder mehr noch schneller reagieren können.

Mit einer UltraGear™-Modellvielfalt von bis zu 480 Hz verpassen Sie keine Aktion – bei minimalem Lag und maximaler Präzision.

 

* Die tatsächliche Bildwiederholfrequenz kann je nach Spezifikation und Einstellung der Grafikkarte variieren.

Was ist der Unterschied zwischen OLED-, IPS- und VA-Panels?

OLED erzeugt Licht durch jedes einzelne Pixel und bietet dadurch nahezu perfektes Schwarz, einen hervorragenden Kontrast und lebendige Farben.

Dank extrem schneller Reaktionszeiten ist OLED ideal für High-End-Gaming-Monitore, Premium-Fernseher und professionelle Videobearbeitung geeignet.

IPS zeichnet sich durch hohe Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel aus.

Das Bild bleibt aus nahezu jedem Winkel klar und farbecht, weshalb IPS hervorragend für Büroarbeit, Design und Gaming geeignet ist – besonders für Gamer, die Wert auf die vom Entwickler beabsichtigte Bildqualität legen.

VA-Panels bieten das beste Kontrastverhältnis unter den LCD-Technologien und ermöglichen ein besonders intensives Filmerlebnis.

Obwohl sie nicht ganz so schnell wie TN-Panels sind, erreichen sie eine vergleichbare Leistung und eignen sich gut für Medienkonsum und Gaming.

Ist es sinnvoll, einen Curved-Monitor zu kaufen?

Wenn Sie ein noch intensiveres Spielerlebnis wünschen, ist ein Curved-Gaming-Monitor eine ausgezeichnete Wahl.

Die Krümmung des Bildschirms lenkt den Blick auf natürliche Weise in die Bildschirmmitte und sorgt so auch bei längeren Spielsitzungen für hohen Sehkomfort.

Der LG UltraGear GX9 bietet eine Krümmung von 800R sowie ein 21:9 UltraWide-Seitenverhältnis, was für beeindruckende visuelle Tiefe und einen idealen Betrachtungsabstand sorgt.

Bei einem Betrachtungsabstand von 800 mm erzeugt die 800R-Krümmung einen konstanten 90-Grad-Winkel – sowohl zur Bildschirmmitte als auch zu den Rändern – und ermöglicht damit ein besonders intensives Eintauchen ins Spiel.

Ist 1440p oder 4K besser fürs Gaming?

Beide Auflösungen haben ihre eigenen Stärken.

Für viele Gamer bietet 1440p (QHD) das ideale Gleichgewicht zwischen Auflösung und Leistung – besonders geeignet für kompetitive Spiele, bei denen hohe Bildraten entscheidend sind.

Diese Auflösung ermöglicht es, höhere FPS zu erreichen, ohne die GPU übermäßig zu belasten.

4K hingegen steht für maximale Detailtiefe und ein besonders immersives Spielerlebnis – ideal für Einzelspieler-Abenteuer oder Next-Gen-Konsolenspiele.

Die LG UltraGear Gaming-Monitore sind sowohl mit QHD- als auch mit 4K-Optionen erhältlich, sodass Sie – je nach Priorität auf Geschwindigkeit oder atemberaubende Bildqualität – die passende Lösung für Ihr Setup finden können.

Kann man einen PC über USB-C mit einem Monitor verbinden?

Einen Gaming-Monitor über USB-C zu verbinden, ist sehr einfach.

Sie müssen lediglich ein Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss Ihres Geräts stecken – und schon ist die Verbindung hergestellt.

Wenn Sie ein Notebook über USB-C mit dem Monitor verbinden, ist gleichzeitig auch das Aufladen des Geräts möglich.

 

* Unterstützte Funktionen können je nach Modell variieren.

Was ist DisplayPort 2.1?

Datenübertragungsraten, um hochfrequentes Gaming ohne Unterbrechungen zu ermöglichen.

Er wurde von der VESA (Video Electronics Standards Association) entwickelt und dient der hochleistungsfähigen Verbindung zwischen Computer und Monitor.

Viele der neuesten LG Modelle unterstützen DisplayPort 2.1* – im Vergleich zu DP 1.4 bietet dieser Standard die doppelte Bandbreite, was höhere Auflösungen, flüssigere Bildwiederholraten und geringere Latenz ermöglicht – ideal für schnelle Spiele.

 

* Hinweis:

Einige Nutzer von NVIDIA-Grafikkarten der 50er-Serie haben berichtet, dass es bei Verwendung von 10-Bit- oder 12-Bit-Farbmodi über DisplayPort 2.1 zu einem schwarzen Bildschirm kommen kann. Sollte dieses Problem auftreten, empfiehlt es sich, vorübergehend den DisplayPort-Eingang im OSD-Menü des Monitors auf 1.4 umzustellen oder die Farbtiefe im NVIDIA-Kontrollpanel auf 8 Bit zu reduzieren. Das Problem wurde bereits an NVIDIA gemeldet und wird derzeit zur weiteren Klärung untersucht.

Was ist HDMI 2.1?

Dank der Unterstützung von HDMI 2.1 können Funktionen wie Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und eine maximale Auflösung von 4K bei 120 Hz genutzt werden. Egal ob Sie auf einer Konsole oder am PC spielen – durch diese Verbesserungen profitieren Sie von einer flexibleren und leistungsstärkeren Gaming-Erfahrung.

