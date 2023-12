< zurück zum Magazin

Beamer-Abstand

Das Problem ist sicher vielen bekannt: Der Beamer steht, aber noch mangelt es dem Bild an Schärfe oder es erscheint schief. Ein richtiger Beamer-Abstand und seine Position zur Leinwand spielen bei der Bildwiedergabe in bester Qualität eine maßgebliche Rolle. Je nach Raumgröße und -beschaffenheit sind dem Aufstellen des Beamers keine Grenzen gesetzt. Falls Sie auch in kleineren Räumen in den vollen Heimkinogenuss kommen möchten, empfehlen wir die Ultrakurzdistanz-Beamer. Diese Modelle erzeugen auch in extremer Nähe zur Leinwand ein großes und scharfes Bild und sind daher für den flexiblen Gebrauch zu empfehlen. Bei herkömmlichen Beamern kann man sich an gewissen Faustregeln orientieren, um den optimalen Beamer-Abstand zu ermitteln.

Der Beamer-Abstand zur Leinwand

Vor dem Kauf des Beamers sollte man sich bereits darüber informieren, welcher Abstand zur Leinwand für das Gerät optimal ist. Jeder Beamer verfügt über einen so genannten Idealpunkt. Dies ist der perfekte Abstand zur Leinwand, in dem das Bild in maximaler Schärfe und Qualität erscheint. Der optimale Beamer-Abstand hängt von der Größe der Leinwand ab. Als Faustregel gilt: Die Leinwand sollte etwa halb so breit sein, wie ihr Abstand zum Beamer. Ist die Leinwand beispielsweise 2 m breit, so liegt der optimale Beamer-Abstand etwa bei 4 m. Diese Werte variieren jedoch je nach Gerät – ein Blick ins Benutzerhandbuch enthält hierzu wichtige Informationen zum Ermitteln des Beamer-Abstands.

Den Beamer aufstellen: Das gilt es zu berücksichtigen

In vielen Fällen ist es nicht möglich, den Beamer gerade vor der Leinwand zu positionieren. In der Regel befindet sich der Tisch, auf dem der Beamer steht, unterhalb der Leinwand oder der Beamer wird oberhalb an der Decke befestigt. Besonders flexibel lassen sich daher solche Beamer aufstellen, die über Auto Keystone, bzw. über 4 Corner Keystone verfügen. Der Beamer kann dadurch problemlos schräg oder oberhalb der Leinwand positioniert werden, denn das Bild wird automatisch angepasst und korrigiert.

Ein weiterer Hinweis scheint banal, doch wird dieser Umstand mitunter vergessen: Es darf sich nichts zwischen Beamer und Leinwand befinden. Dies sollten Sie natürlich bei Überlegungen zum Beamer-Aufstellen im Raum berücksichtigen. Achten Sie ferner auf die Helligkeit im Raum, denn einfallendes Licht beeinflusst das Bild. Dazu kann beispielsweise auch die Reflexion auf Möbeln beitragen.

Beamer-Abstand und Co.: Aufstellen leicht wie nie

Die Beamer von LG machen das Aufstellen und die richtige Positionierung im Raum leichter denn je. Der Beamer-Abstand kann dank der Ultrakurzdistanz-Technologie enorm reduziert werden. Einige der Beamer verfügen über Bluetooth und integrierten Akku, sodass sie extrem flexibel aufstellbar und leicht zu transportieren sind. Über die Verkabelung brauchen Sie sich glücklicherweise keine Gedanken zu machen: Die Beamer von LG können kabellos angeschlossen werden.