LG 36,5 Zoll 4K-UHD Smart Monitor mit webOS

Ein Bildschirm.
Endlose Möglichkeiten.
Passe dich mit zahlreichen Möglichkeiten an jede Aufgabe oder Umgebung an. Mit webOS kannst du Aufgaben im Homeoffice ohne PC erledigen und eine Fülle an Inhalten genießen – für eine nahtlose Balance zwischen Arbeit und Unterhaltung. Genieße das 36,5 Zoll große Display und die beeindruckende 4K-Bildqualität in deinem eigenen Zuhause.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Tastatur und Maus wie oben erwähnt sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat zu erwerben).
36,5 Zoll 4K-UHD IPS-Display
Großes Display für Arbeit und Spiel
Der 4K-UHD (3.840 x 2.160) IPS-Bildschirm mit HDR 10 und bis zu 90 % DCI-P3 Farbraum liefert ein hohes Kontrastverhältnis und präzise Farben. Damit kannst du visuell völlig in das Geschehen eintauchen, von Unterhaltung bis Arbeit.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Helligkeit: 300 nits (typ.), Farbraum: DCI-P3 90 % (Typ.)
webOS
Nahtloses surfen durch verschiedene Kanäle
Dank webOS genießt du nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl von Inhalten über Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV und kostenlose LG Channels. Erhalte personalisierte Empfehlungen, entdecke Apps für Sport, Spiele sowie LG Fitness und steuer alles ganz einfach per Fernbedienung. Das dreiseitige nahezu randlose Design des schlanken weißen Gehäuses verbessert das Eintauchen, während 2 x 5 W Stereolautsprecher kristallklaren Klang liefern und damit für ein ultimatives Seherlebnis sorgen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Integrierte Streaming-Dienste und Apps können je nach Land variieren.
*Eine Internetverbindung und ein Abonnement für Streaming-Dienste sind erforderlich. Für einige Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren anfallen, da diese nicht im Lieferumfang enthalten sind und separate Abonnements erfordern.
*Bietet eine Vielzahl von individualisierten Apps und Diensten für jedes registrierte Konto, darunter Musik, Sports, Home Office und Cloud-Gaming.
webOS
Bereit für Home Office – ganz ohne PC
Mit webOS kannst du per Remote-PC aus der Ferne auf deinen PC und Cloud-PC zugreifen. Diese Funktionalität ermöglicht die Nutzung verschiedener Home-Office-Dienste, einschließlich Videokonferenzen und cloudbasierter Anwendungen und das alles ganz ohne PC.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Tastatur, Maus, Headset, Spielekonsole und Webcam (Typ „Pogo“) wie oben aufgeführt sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat zu erwerben).
*Remote-PC steht nur auf PCs mit Windows 10 Pro oder einem späteren Betriebssystem zur Verfügung.
*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).
*Die Remote-PC-Funktionalität wird unter Windows 10 Pro oder neueren Versionen unterstützt und ist kompatibel mit PCs von Drittanbietern, die eine Remote-PC-Verbindung unterstützen, einschließlich Gram.
*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.
Spiele
Steige direkt ins Game ein
Keine Spielkonsole erforderlich – spiele über den LG Smart Monitor. Greife direkt von der Startseite aus auf Cloud-Spiele zu und stelle eine schnelle Verbindung zu Streaming-Apps für Spielinhalte her.
Musik
Nach deinem Musikgeschmack zusammengestellt
Genieße individuell abgestimmte Musik mit kraftvollem Klang dank 2 x 5 W Stereolautsprechern. Einfach nach Musik suchen und auf zuletzt gespielte Titel von Streaming-Anbietern zugreifen. Außerdem werden dir basierend auf deinen Vorlieben beliebte Songs empfohlen.
Sport
Folge deinen Lieblingsteams
Unterstütze dein Team mit persönlichem Service. Du erhältst anhand deines Profils aktuelle Informationen über deine Lieblingssportmannschaft.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die oben genannte Tastatur, Maus, Headset und die Spielekonsole sind nicht im Paket enthalten (separat erhältlich).
*Internetverbindung und Abonnement für verbundene Streaming-Dienste erforderlich. Separate Streaming-Dienste erfordern möglicherweise eine Abonnementgebühr und werden nicht angeboten (separat erhältlich).
*Die Verfügbarkeit des Gaming-Portals kann je nach Region variieren. In nicht unterstützten Regionen werden die Benutzer zum vorhandenen Gaming Hub umgeleitet.
*Unterstützte Dienste können je nach Land variieren.
Helligkeitssteuerung
Helle Intelligenz, die in jedem Licht erstrahlt
Die Helligkeitssteuerung erkennt Lichtquellen in deinem Raum und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an, um gestochen scharfe und klare Bilder zu erzeugen, egal ob am Tag oder bei Nacht.
Das linke Bild zeigt die Tagesansicht mit der Helligkeitsanpassungsfunktion, während das rechte Bild die Nachtansicht mit der gleichen Funktion anzeigt.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Dynamic Tone Mapping
Lebendige Darstellung dank Helligkeit und Kontrast
Genieße Bilder so, wie es sein sollte, mit Dynamic Tone Mapping zur Einstellung von Helligkeit und Kontrast für optimalen, detailtreuen Realismus. Filme und Spiele erwachen zum Leben mit einer hochwertigen, konsistenten Bild- und Klangqualität in sämtlichen Inhalten.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Nur verfügbar, wenn das HDR-Videosignal die Eingabe ist.
Einfaches Design
Optimiere deinen Raum, verbessere deinen Stil
Das dreiseitige nahezu randlose Design des schlanken weißen Gehäuses und der flache, schlanke Standfuß passen sich an Büro und Wohnung an und nehmen wenig Platz ein. Die praktische Neigungseinstellung sorgt für ein ideales Seherlebnis.
Elegantes, platzsparendes Design.
*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Neigbar: -5~15˚
USB-C
Produktivitäts-Hub mit einfacher Konnektivität
Der USB-C-Anschluss ermöglicht von der Anzeige und Datenübertragung bis zum Aufladen angeschlossener Geräte (bis zu 65 W) die gleichzeitige Unterstützung des Laptops über ein einziges Kabel.
Ein Laptop wird über USB-C mit einem LG Smart Monitor verbunden. Er lädt über USB-C, während er den gleichen Bildschirm anzeigt.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Um ThinQ-Funktionen zu nutzen, installiere bitte die „LG ThinQ“-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store auf deinem Smartphone und verbinde dich mit dem WLAN. Detaillierte Benutzungshinweise findest du im „Hilfe“-Bereich der App.
*Wireless Internet zu Hause ist erforderlich, um Geräte in der LG ThinQ-App zu registrieren.
*Die tatsächlichen Funktionen der LG ThinQ-App können je nach Produkt und Modell variieren.
*Dieses Produkt ist in der LG ThinQ-App als TV registriert. Du kannst den registrierten Gerätenamen in der LG ThinQ-App ändern.
*Über die LG ThinQ-App kannst du Lautstärkeregelungs-, Zeiger- und Leistungsfunktionen verwenden.
Sprachsteuerung mit Magic Remote
Mit der ThinQ-App kannst du über Alexa ganz einfach fernsteuern, um sicherzustellen, dass der Smart Monitor nicht nur als Bildschirm fungiert. Er wird zu einem zentralen Knotenpunkt für all deine Unterhaltungs- und Produktivitätsanforderungen und verbessert dein Multimedia-Erlebnis. All dies erfordert nur die Magic Remote.
Eine Frau erhöht die Lautstärke des LG Smart Monitor mit einer Magic Remote.
*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Für eine ordnungsgemäße Funktion musst du den LG Smart Monitor mit der ThinQ-App verbinden.
*Die auf dem Bildschirm gezeigten Bilder können von der tatsächlichen App abweichen. Die Dienste können je nach Region/Land oder App-Version variieren.
*Du kannst die Sprach- und Ländereinstellungen von 22 Sprachen für 146 Länder ändern: Englisch/Koreanisch/Spanisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Portugiesisch/Russisch/Polnisch/Türkisch/Japanisch/Arabisch (Saudi/UAE)/Vietnamesisch/Thai/Schwedisch/Taiwanesisch/Indonesisch/Dänisch/Niederländisch/Norwegisch/Griechisch/Israelisch (z. B. USA/Englisch).
**Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
**Die Magic Remote wird separat verkauft und kann je nach Land variieren.
**Alexa-Funktionalität steht zur Verfügung. Einzelheiten sind den Produktspezifikationen zu entnehmen.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Direkt von deinen Geräten spiegeln
Gib Inhalte von deinem Smart-Gerät ganz einfach über AirPlay 2* (für Apple-Geräte) oder Screen Share** (für Android-Geräte) auf den Monitor frei. Verbinde dich sofort und genieße ein nahtloses Seh- und Audioerlebnis auf einem größeren Bildschirm mit nur wenigen Tippbewegungen.
*Apple und verwandte Marken und Logos sind Marken von Apple Inc. Unterstützte Funktionen können je nach Land und Region variieren.
*Um AirPlay und HomeKit mit diesem Monitor zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Apple, AirPlay und HomeKit sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Das Label Works with Apple Home ist eine Marke von Apple Inc.
*Screen Share : Unterstützt von Android oder Windows 10 und höher.
*Verbinde dein Gerät mit demselben Netzwerk wie deinen Monitor.
LG Switch-App
Einfache Optimierung mit LG Switch
Mit der LG Switch-App kannst du den Monitor individuell anpassen. Mit Tastatur und Maus kannst du navigieren und intelligente Funktionen auswählen, per Tastaturkürzel wechselst du zwischen PC und webOS. Du kannst den Bildschirm in bis zu 6 Bereiche teilen, das Design ändern und eine Plattform für Videogespräche mit einem Tastaturkürzel starten.
Schnelle Steuerung
Entdecke den Komfort von Quick Control auf dem LG Smart Monitor, der entspannten Zugriff auf Menüs durch einfache Aktionen mit Tastatur und Maus bietet. Er ermöglicht auch das nahtlose Umschalten zwischen PC und webOS über Tastenkombinationen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die LG Switch-App ist eine reine PC-Anwendung.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
Vielzahl von Anschlüssen
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Unser Smart Monitor bietet zwei HDMI-, zwei USB- sowie einen USB-C-Anschluss, die mit verschiedenen Geräten kompatibel sind und eine reibungslose Anzeige ermöglichen. So ist dein Schreibtisch immer aufgeräumt und der Raum ideal genutzt.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
823,7 x 640,1 x 242 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
823,7 x 483,8 x 52,1 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
1.081 x 583 x 197 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
11,7 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
7,4 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
14,75 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
Automatische Helligkeit
Ja
Lese-Modus
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
Nein
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Nein
PIP
Nein
Smart Energy Saving
Ja
INFO
Produktname
37U730SA-W
DISPLAY
Größe [Zoll]
37 Zoll
Größe [cm]
92,71 cm
Auflösung
3.840 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
IPS
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,2104 x 0,2104 mm
Helligkeit (Min.) [cd/m²]
300 cd/m
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (min.)
1.000:1
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
60 Hz
SW-ANWENDUNG
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
Ja, 2 x
DisplayPort
Nein
USB-C
Ja
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
Nein
SOUND
Lautsprecher
Ja, 2 x 5 W
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Ja
