27 Zoll UHD 4K IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 | 27UP85ZK-W

1. Extrem scharfe Bildqualität dank hoher Auflösung

4K (3840×2160) und 5K (5120×2160) Auflösungen bieten deutlich mehr Pixel als herkömmliche Monitore.

Dies sorgt für eine präzise und gestochen scharfe Darstellung von Texten, Bildern und Videos.

2. Optimale Farbgenauigkeit für professionelle Anwendungen

Dank unterstützter Technologien zur Verbesserung von Bildqualität und Farbdarstellung eignen sich diese Monitore ideal für professionelle visuelle Arbeiten wie Foto- und Videobearbeitung, Grafikdesign oder Farbkorrektur.

3. Intensiveres Multimedia-Erlebnis

4K-Inhalte von Netflix, YouTube und anderen Streaming-Diensten lassen sich in ihrer Originalqualität genießen.

Hohe Helligkeit und tiefer Kontrast steigern zusätzlich die Immersion bei Filmen und Serien.

4. Größerer Arbeitsbereich

Durch die hohe Auflösung kann mehr Inhalt gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden.

Das erleichtert Multitasking bei Aufgaben wie Videoschnitt, Design, Programmierung oder Recherche.