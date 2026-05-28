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27 Zoll UHD 4K IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 | 27UP85ZK-W

27UP85ZK_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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Energieklasse : EU
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27 Zoll UHD 4K IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 | 27UP85ZK-W

27UP85ZK-W
Vorderseite von 27 Zoll UHD 4K IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 | 27UP85ZK-W 27UP85ZK-W
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Rückansicht des LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitors mit mehreren Anschlüssen für vielseitige Geräteverbindungen.
Vorder- und Seitenansicht mit Abmessungen des LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitors mit ergonomischem Standfuß.
Das UHD 4K IPS Display des LG UltraFine 27-Zoll Monitors liefert gestochen scharfe Details und konsistente Farbgenauigkeit für kreative und professionelle Nutzung.
Das UHD 4K IPS Display des LG UltraFine 27-Zoll Monitors liefert gestochen scharfe Details und konsistente Farbgenauigkeit für kreative und professionelle Nutzung.
Der LG UltraFine 27UP850K-W 27-Zoll 4K Monitor bietet mit USB-C-Anschluss eine einfache Steuerung und Konnektivität für Bildübertragung, Stromversorgung und Daten.
Ergonomisches Design des LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitors mit einfacher Neigung, Pivot, Höhenverstellung und One-Click-Standmontage.
Die LG Switch App steigert die Produktivität am LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitor mit Smart Screen Split, Zeitplanverwaltung und schnellem App-Wechsel.
LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitor auf modernem Schreibtisch, harmonisch integriert in Home- und Office-Umgebungen.
What’s in the box – LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitor mit Standfußteilen, Handbüchern, Netzteil und Verbindungskabeln.
Perspektivische Ansicht
Perspektivische Rückansicht
Rückansicht
Vorderseite von 27 Zoll UHD 4K IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 | 27UP85ZK-W 27UP85ZK-W
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Rückansicht des LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitors mit mehreren Anschlüssen für vielseitige Geräteverbindungen.
Vorder- und Seitenansicht mit Abmessungen des LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitors mit ergonomischem Standfuß.
Das UHD 4K IPS Display des LG UltraFine 27-Zoll Monitors liefert gestochen scharfe Details und konsistente Farbgenauigkeit für kreative und professionelle Nutzung.
Das UHD 4K IPS Display des LG UltraFine 27-Zoll Monitors liefert gestochen scharfe Details und konsistente Farbgenauigkeit für kreative und professionelle Nutzung.
Der LG UltraFine 27UP850K-W 27-Zoll 4K Monitor bietet mit USB-C-Anschluss eine einfache Steuerung und Konnektivität für Bildübertragung, Stromversorgung und Daten.
Ergonomisches Design des LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitors mit einfacher Neigung, Pivot, Höhenverstellung und One-Click-Standmontage.
Die LG Switch App steigert die Produktivität am LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitor mit Smart Screen Split, Zeitplanverwaltung und schnellem App-Wechsel.
LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitor auf modernem Schreibtisch, harmonisch integriert in Home- und Office-Umgebungen.
What’s in the box – LG UltraFine 27-Zoll UHD 4K Monitor mit Standfußteilen, Handbüchern, Netzteil und Verbindungskabeln.
Perspektivische Ansicht
Perspektivische Rückansicht
Rückansicht

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll UHD 4K IPS-Display
  • DCI-P3 95 % (Typ.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB-C
  • Neigbarer, höhenverstellbarer und drehbarer Standfuß
Mehr
LG UltraFine™ Display.

LG UltraFine™ Display.

Hier stimmt jedes Detail

Genieße mit dem LG UHD 4K HDR Monitor makellose Bilder und realistische, leuchtende Farben. Content Creator, die mit HDR-Inhalten arbeiten, schätzen besonders Helligkeit und Kontrast für Vorschau und Editing.

Der Monitor zeigt Bilder makellos und in realistischen, leuchtenden Farben an.

Display

27 Zoll IPS UHD 4K 

3.840 x 2.160

Bildqualität

DCI-P3 95 % (Typ.)

VESA DisplayHDR™ 400

Funktion

Neigbarer, höhenverstellbarer und drehbarer Standfuß

VESA DisplayHDR™ 400

Klares und helles HDR

Der Monitor unterstützt VESA DisplayHDR™ 400 mit einem vielfältigen Helligkeits- und Kontrastbereich und ermöglicht ein intensives Eintauchen in die neuesten HDR-Spiele, -Filme und -Bilder.

Der Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 ermöglicht ein beeindruckendes visuelles Eintauchen.

  • SDR

  • HDR-Effekt ein

HDR-Effekt für SDR-Inhalte

Der LG UHD 4K HDR Monitor verwandelt Standardinhalte im Handumdrehen in Videos in HDR-Qualität. Damit werden Tonwerte und Luminanz von SDR-Inhalten noch besser und erscheinen in HDR-Effekt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

IPS mit DCI-P3 95% (Typisch) bietet realistische Farben und einen großen Betrachtungswinkel

IPS mit DCI-P3 95% (Typ.)

Realistische Farben und großer Betrachtungswinkel

Dieser Monitor mit einer Abdeckung von 95 % des DCI-P3-Spektrums ist eine großartige Lösung für Content Creator, Grafikdesigner oder alle, die hochpräzise Farben wünschen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Optimiere die Farbleistung mithilfe der Hardware-Kalibrierung über das LG Calibration Studio.
LG Calibration Studio

Hardware-Kalibrierung

Optimiere die Farbleistung mithilfe der Hardware-Kalibrierung über das LG Calibration Studio und nutze das breite Farbspektrum und die Konsistenz des LG IPS 4K Displays optimal.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Software NICHT in der Lieferung enthalten. Um die neueste LG Calibration Studio Software herunterzuladen, besuche LG.COM.

USB-C

Problemlose Steuerung und Konnektivität

Der USB-C-Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Nutzung des 4K-Displays und deines Laptops, Datenübertragung sowie das Aufladen angeschlossener Geräte (bis zu 90 W) über nur ein einziges Kabel. Mach Schluß mit Kabelgewirr und werde mit nur einem USB-C-Kabel noch effizienter – ohne spezielle Kabel oder Ladegeräte für deinen Laptop oder andere Geräte. 

4K-Display

4K

Display

Datenübertragung

Daten-

Übertragung

Stromversorgung von bis zu 96 W.

Stromversorgung

von bis zu 90 W

Aufladen aller Geräte mit nur einem Kabel

Aufladen aller Geräte

mit nur einem Kabel

USB-C für problemlose Steuerung und Konnektivität.

USB-C für problemlose Steuerung und Konnektivität.

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

Games in bis zu 4K und HDR erleben

Immersives Gaming-Erlebnis

Der 27UP850K läutet eine neue Ära des 4K HDR Konsolen Gaming-Erlebnisses ein und bringt durch die beeindruckende Bild- und Klangqualität nicht nur Nervenkitzel mit sich, sondern bringt dich auch mit Game-Modus, Dynamic Action Sync und Black Stabilizer aufs nächste Level.

Beeindruckendes 4K HDR Console Gaming-Erlebnis.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dynamic Action Sync

Schnelles Reagieren

Dank Dynamic Action Sync wird die Eingabeverzögerung reduziert, sodass Gamer kritische Momente in Echtzeit erfassen und schnell reagieren können.

Black Stabilizer

Ein Schritt voraus in der Dunkelheit

Mit Black Stabilizer können Gamer Scharfschützen auch in den dunkelsten Ecken erkennen und grelle Explosionen ganz einfach umgehen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die Funktion kann je nach Zustand und Benutzerumgebung variieren.

Genieße Inhalte in 4K und HDR

Lebhaft und realistisch

HDR-Inhalte von mehreren Streaming-Diensten. Wenn du auf einem LG UHD 4K Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400 Technologie zur Unterstützung des DCI-P3-Farbraums gamest, erlebst du lebendige Helligkeit und volles Farbspektrum.

Benutzer genießen mit dem Monitor 4K- und HDR-Inhalte.

LG Switch-App

Schnell umschalten

Mit der LG Switch-App passt du den Monitor an deine Arbeit und dein Leben an. Du kannst den gesamten Bildschirm bis zu sechs mal teilen, das Design ändern und sogar eine Plattform für Videogespräche mit einem entsprechenden Tastaturkürzel starten.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Um die neueste LG Switch-App herunterzuladen, suche im Supportmenü auf LG.com nach 27UP850K.

Ergonomisches Design

Einfach und bequem

Der ergonomische Standfuß erleichtert das flexible Einstellen der Höhe, Neigung und Drehung des Bildschirms, sodass du den Monitor optimal für dich anpassen kannst.

Neigbarer Monitor.

Neigbar

Höhenverstellbarer Monitor.

Höhenverstellbar

Drehbarer Monitor.

Drehbar

Ergonomisches Design, dass sich neigen, drehen und in der Höhe verstellen lässt.

Ergonomisches Design, dass sich neigen, drehen und in der Höhe verstellen lässt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Richte deinen neuen LG UltraFine Monitor ein: schnell und einfach

Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung, um deinen neuen LG UltraFine Monitor schnell und korrekt zu installieren. Starte noch heute deinen kreativen Workflow.

*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Illustrationszwecken. Die Einrichtungsschritte, Komponenten oder Formen können je nach Modell variieren. Gemeinsame Montageschritte können weiterhin als Referenz dienen – bitte beachten Sie Ihr Produkthandbuch für modellspezifische Anweisungen.

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Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktname

    27UP85ZK-W

  • Jahr

    2026

POWER

  • Typ

    Externe Stromversorgung (Adapter)

  • AC-Eingang

    220-240V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    32 kWh/1.000h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    27 Zoll

  • Größe [cm]

    68,4 cm

  • Auflösung

    3.840 x 2.160

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1554 mm x 0,1554 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Colour Gamut (Typ.)

    DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd

  • Oberflächenbehandlung

    Anti-Glare

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.200 :1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    60 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178 ° x 178 °

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    1 x USB-C (DP Alt. Mode, DPVersion 1.4 und max. 90W Ladeleistung)

  • USB Downstream-Anschluss

    2x USB 3.0

  • Kopfhörerausgang

    Ja

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2x

  • Maxx Audio

    Ja

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Kippen/Höhe

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    613.5 x 459.3 x 293.3 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    704 x 193 x 518 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    5,9 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    4,1 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    8,9 kg

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

FAQ

Was sind die Vorteile der Nutzung eines UHD 4K- oder 5K-Monitors?

1. Extrem scharfe Bildqualität dank hoher Auflösung

   4K (3840×2160) und 5K (5120×2160) Auflösungen bieten deutlich mehr Pixel als herkömmliche Monitore.

   Dies sorgt für eine präzise und gestochen scharfe Darstellung von Texten, Bildern und Videos.

 

2. Optimale Farbgenauigkeit für professionelle Anwendungen

   Dank unterstützter Technologien zur Verbesserung von Bildqualität und Farbdarstellung eignen sich diese Monitore ideal für professionelle visuelle Arbeiten wie Foto- und Videobearbeitung, Grafikdesign oder Farbkorrektur.

 

3. Intensiveres Multimedia-Erlebnis

   4K-Inhalte von Netflix, YouTube und anderen Streaming-Diensten lassen sich in ihrer Originalqualität genießen.

   Hohe Helligkeit und tiefer Kontrast steigern zusätzlich die Immersion bei Filmen und Serien.

 

4. Größerer Arbeitsbereich

   Durch die hohe Auflösung kann mehr Inhalt gleichzeitig auf dem Bildschirm dargestellt werden.

   Das erleichtert Multitasking bei Aufgaben wie Videoschnitt, Design, Programmierung oder Recherche.

Für welche Nutzer eignen sich UHD 4K- und 5K-Monitore besonders?

LG UHD 4K- und 5K-Monitore eignen sich besonders für Nutzer, die Wert auf präzises Arbeiten, hochauflösende Inhalte und effizientes Multitasking legen.

Für Anwender aus den Bereichen Grafikdesign, Fotobearbeitung oder Videoschnitt, bei denen Farbgenauigkeit und hohe Auflösung entscheidend sind, bieten 4K- oder 5K-Auflösung sowie Standards wie DCI-P3 oder HDR10 einen spürbaren Mehrwert.

Auch für Planer, Entwickler, Forscher oder Finanzexperten, die mit mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten, sorgt die große Arbeitsfläche für gesteigerte Effizienz.

Wer Inhalte auf YouTube oder Netflix in originaler 4K-Qualität genießen möchte, profitiert zudem von der gestochen scharfen Bilddarstellung und dem lebendigen Kontrast.

Kurz gesagt: Ein UHD 4K- oder 5K-Monitor von LG bietet ein vielseitiges Nutzungserlebnis – sowohl für professionelle Anwendungen als auch für hochwertige Mediennutzung im Alltag.

Was ist der Unterschied zwischen OLED-, IPS- und VA-Panels?

OLED erzeugt Licht durch jedes einzelne Pixel und bietet dadurch nahezu perfektes Schwarz, einen hervorragenden Kontrast und lebendige Farben.

Dank extrem schneller Reaktionszeiten ist OLED ideal für High-End-Gaming-Monitore, Premium-Fernseher und professionelle Videobearbeitung geeignet.

IPS zeichnet sich durch hohe Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel aus.

Das Bild bleibt aus nahezu jedem Winkel klar und farbecht, weshalb IPS hervorragend für Büroarbeit, Design und Gaming geeignet ist – besonders für Gamer, die Wert auf die vom Entwickler beabsichtigte Bildqualität legen.

VA-Panels bieten das beste Kontrastverhältnis unter den LCD-Technologien und ermöglichen ein besonders intensives Filmerlebnis.

Obwohl sie nicht ganz so schnell wie TN-Panels sind, erreichen sie eine vergleichbare Leistung und eignen sich gut für Medienkonsum und Gaming.

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