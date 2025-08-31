Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG UltraFine™ evo 6K | 32 Zoll Nano IPS Black mit Thunderbolt™ 5
LG UltraFine™ evo 6K | 32 Zoll Nano IPS Black mit Thunderbolt™ 5

LG UltraFine™ evo 6K | 32 Zoll Nano IPS Black mit Thunderbolt™ 5

32U990A-S
Hauptmerkmale

  • 32 Zoll 6K (6.144 x 3.456) Auflösung
  • 2 x Thunderbolt™ 5 , 1 x DP 2.1, 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-C down, 1 x USB-C up
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • DCI-P3 98% (Typ.), Adobe RGB 99,5%, echte 10-Bit Farbtiefe
  • Kontrastverhältnis 2.000:1
  • TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung
LG UltraFine™ evo 32U990A Produktbild mit seinem Logo und Auszeichnungslogos unten

Der allererste 6K Thunderbolt™ 5 Monitor

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Logo der CES Innovation Awards

CES Innovation Award – Honoree

In Computer-Peripheriegeräte & -Komponenten 2025

Logo des Red Dot Design Award

Red Dot Design Award 2025

Gewinner des Red Dot Design Award 2025 für Produktdesign

6K mit 224 ppi. Ein breiterer Arbeitsbereich, Klarheit im Detail

Das 6K-Display (6.144 × 3.456, 224 ppi) bietet bis zu 156% mehr Pixel als Standard 4K-UHD (3.840 × 2.160), was zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm bietet, um mehrere Aufgaben parallel zu verwalten. So kannst du mit vollständigen 4K-Dateien in ihrer nativen Auflösung arbeiten und gleichzeitig zusätzlichen Arbeitsbereich für Zeitleisten, Symbolleisten und andere kreative Tools nutzen. Die ultrahohe Pixeldichte von 224 ppi sorgt für nahezu originalgetreue Klarheit und Detailtiefe sowie für höchste Präzision und Genauigkeit, wie sie professionelle Kreative benötigen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

1) Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.

2) Die 6K-Auflösung (6144 × 3456) liefert 21.233.664 Pixel, was etwa 21,23 Millionen entspricht, was 156 % mehr Details im Vergleich zur 4K UHD-Auflösung (3840 × 2160) mit 8.294.400 Pixeln bereitstellt.

Professionelles Display. Professionelle Leistung.

Ein leistungsstarkes Display, das speziell für anspruchsvolle professionelle Workflows entwickelt wurde und präzise Farbgenauigkeit, großzügigen visuellen Raum sowie nahtlose Kompatibilität bietet. Es unterstützt Video-Editoren, Fotografen, 3D-Künstler, AI-Creators und Webdesigner gleichermaßen und maximiert die Produktivität in jeder Aufgabe.

2 identical UltraFine monitors with images on them are placed in a dark studio.

5 images showing various creative workers working on UltraFine monitors using various tools.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Kompatibilität der nächsten Generation mit Thunderbolt™ 5

Steigere deinen Workflow mit Thunderbolt™ 5 auf 6K-Displays. Thunderbolt™ 5 garantiert zukunftssichere Kompatibilität und unterstützt zentrale Workflows nahtlos mit doppelt so schneller** Datenübertragung, 6K-Daisy-Chain und DisplayPort-2.1-Bandbreite. Für Creator, Editoren und AI-Künstler bedeutet das mühelose Konnektivität, Multitasking mit starker Performance und maximale Skalierbarkeit. Zusätzlich sorgt 96 W Power Delivery für schnelles und zuverlässiges Laden – für noch mehr Produktivität. Alles, was du brauchst, um deinen Workflow zukunftsorientiert und mit höchster Effizienz zu gestalten.

2x Faster* Transfer

2x schnellere** Übertragung

(Bis zu 80 Gbit/s)

96W Power Delivery

6K Daisy Chain

5K2K Display

96W Ladeleistung

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene Thunderbolt 5-Kabel an den Thunderbolt 5-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

*Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, einschließlich 96W Laden und 6144×3456 Auflösung, muss dein Gerät Thunderbolt 5 oder USB_C mit DisplayPort 2.1 unterstützen.

*Kabel für DP, HDMI, USB-C und Thunderbolt sind im Lieferumfang enthalten.

*Mac ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.

*DPx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

*Die Funktionalität, Auflösung und Aktualisierungsrate der Daisy Chain kann je nach Leistung der angeschlossenen Mac-Computer und PCs begrenzt sein.

**Thunderbolt™ 5 unterstützt eine Display-Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s (einseitig) und bietet im Vergleich zu Thunderbolt™ 4 eine bis zu 2-mal höhere Leistung.  Die Leistung von Thunderbolt™ 5 basiert auf den offiziellen Intel-Spezifikationen. 

Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website von Intel.

※ Hinweis ※

 

Windows: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, abhängig vom Intel-Prozessor und der Windows-Betriebssystemversion.

*Mindestanforderungen: Intel 12th Gen oder höher, Windows 11 oder höher.

 

macOS: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf Geräten, die nicht von Apple Silicon stammen, je nach macOS-Version.

*Mindestanforderungen: macOS Sequoia (Version 15) oder höher.

Umfasende Anschlussvielfalt für ein leistungsstarkes Hub – kompatibel mit Mac-Computern und PCs

Kompatibel mit Mac-Computern und PCs ermöglicht der LG UltraFine evo 6K Monitor durch seine vollständige Anschlussvielfalt die flexible Verbindung mit einer Vielzahl von Geräten und verwandelt sich so in ein leistungsstarkes Hub.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*DPx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

*Mac ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Dieses Produkt ist kein mit Apple verbundenes Produkt und bietet keine Apple-Dienste oder -Garantien.

Front view of UltraFine monitor with a colorful image in it showing how color is shown accurately on it. Below VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 logo places.

Jede Farbnuance, vollständig realisiert

VESA DisplayHDR™ 600 bietet strahlende Highlights, tiefe Schatten und eine präzise Farbdarstellung für kreative Profis. Es verstärkt Strukturen, Details sowie das natürliche Zusammenspiel von Licht und Schatten.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Professionelle Farbpräzision, Pixel für Pixel

Bietet eine Abdeckung von 99,5% Adobe RGB und 98% (Typ.) DCI-P3 und damit einen breiteren und präziseren Farbraum als herkömmliche sRGB-Displays. Die echte 10-Bit-Farbtiefe erfasst jede Nuance mit fließenden, nahtlosen Übergängen und macht den Monitor zur idealen Wahl für HDR- und hochauflösende Kreativarbeit, die höchste Präzision erfordert.

A full-size screen image with designing program showing vibrant colors.

Adobe RGB Logo

Adobe RGB über 99,5%

Adobe RGB ist ein gängiger Farbraum im Druckbereich, der eine einheitliche Farbprüfung auf Display und Druck ermöglicht.

DCI-P3 98 % Logo

DCI-P3 98%

Präzise und lebendige Farbskala, ideal für Videobearbeitung und Farbkorrektur.

Echtes 10-Bit-Farblogo

Echte 10-Bit-Farbtiefe

Die echte 10-Bit-Farbtiefe liefert präzise und detaillierte Farbdarstellung für HDR-Inhalte, ohne 8-Bit + FRC-Methoden.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Helligkeit: 450 nits (typ.), Farbraum: DCI-P3 98 % (Typ.)

*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.

A black&white image of a mountain with 1000:1 contrast ratio to show its black color expression compared to that of 2000:1 contrast ratio.

Kontrast 2.000:1

A black&white image of a mountain with 2000:1 contrast ratio to show deeper black color than 1000:1 ratio.

Kontrast 1.000:1

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.

2.000:1 tieferes Schwarz und satte Schatten

Da das Kontrastverhältnis die präzise Farbdarstellung maßgeblich beeinflusst, steigert Nano IPS Black das Verhältnis von standardmäßigen 1000:1 bei IPS auf 2000:1 und liefert so lebendigere Farben und schärfere Details in Objekten, Schatten und Hintergründen. Erlebe tiefere Schwarztöne und sattere Schatten, die über den gesamten Bildschirm hinweg eine konsistente Farbwiedergabe ermöglichen, sowie ein gesteigertes Gefühl von Realismus, das deine visuellen Inhalte auf natürliche Weise zur Geltung bringt.

Eye Comfort-Zertifizierung vom TÜV Rheinland

Mit der TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung hilft UltraFine evo 6K, Blaulicht zu reduzieren, um ein komfortables Seherlebnis ohne Augenbelastung zu bieten, 

auch bei langer Arbeitszeit oder Medienkonsum.

*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen.

*Zertifizierungs-ID von TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware-Lösung): 1111305154

Schlanker Standfuß, maximale Verstellbarkeit

Das nahezu randlose 4-seitige Design verbessert das Eintauchen, während der schlanke und minimalistische L-Standfuß einen sauberen, organisierten Arbeitsbereich aufrechterhält. Das aus jedem Blickwinkel verfeinerte Design vereint visuelle Klarheit mit ergonomischer Flexibilität. Der Bildschirm ermöglicht Neigungs- sowie Höheneinstellungen und verfügt über eine bidirektionale Pivot-Funktion, wodurch er sich zum Anzeigen langer Dokumente, zum Codieren oder zum Durchsuchen des Internets eignet.

Virtually 4-sided Borderless Design

Auf 4 Seiten nahezu randloses Design

Tilt

Neigung

-5° ~ 20°

Height

Höhe

60 mm

Pivot

Pivot

90°

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Schneller Wechsel zum Erstellen

Die LG Switch App optimiert deinen Monitor für Arbeit und Unterhaltung. Mit dem personalisierten Bildassistenten passt du Bildqualität und Helligkeit mühelos an deine Vorlieben an. Zudem kannst du das Display in bis zu elf Bereiche aufteilen und deine Videokonferenz-Plattform direkt starten, was die Nutzung noch komfortabler macht.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen

Praktischer integrierter Sound für Arbeit und Unterhaltung

Die integrierten 2×5-Watt-Lautsprecher bieten klaren Klang für Gaming, Videotelefonie und Filme und ermöglichen ein intensives Erlebnis, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    718,4 x 582,3 x 198,2 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    718,4 x 413,5 x 26,5 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    937 x 183 x 490 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    9,5 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    6 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    14 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 600

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

  • Mikrofon

    Nein

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    70 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    32U990A-S

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    32 Zoll

  • Größe [cm]

    79,94 cm

  • Auflösung

    6.144 x 3.456 Pixel

  • Panel-Typ

    Nano IPS Black

  • Bildformat

    16:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1134 x 0,1134 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    450 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    98% DCI-P3, 99,5% Adobe

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    2.000:1

  • Oberflächenbehandlung

    Anti-Glare

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    60 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    1 x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 2.1

  • Thunderbolt

    2 x Thunderbolt 5.0 (1 x in, 1 x out)

  • Thunderbolt (Stromversorgung)

    96 Watt

  • USB-C

    3 x USB-C 3.2

  • USB-C (Stromversorgung)

    Nein

  • Daisy Chain

    Ja

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C, 1 x Thunderbolt

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-C 3.2 Gen2

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    Nein

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2 x 5 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe, Neigung, Pivot)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

