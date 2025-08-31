We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraFine™ evo 6K | 32 Zoll Nano IPS Black mit Thunderbolt™ 5
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
6K mit 224 ppi. Ein breiterer Arbeitsbereich, Klarheit im Detail
Das 6K-Display (6.144 × 3.456, 224 ppi) bietet bis zu 156% mehr Pixel als Standard 4K-UHD (3.840 × 2.160), was zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm bietet, um mehrere Aufgaben parallel zu verwalten. So kannst du mit vollständigen 4K-Dateien in ihrer nativen Auflösung arbeiten und gleichzeitig zusätzlichen Arbeitsbereich für Zeitleisten, Symbolleisten und andere kreative Tools nutzen. Die ultrahohe Pixeldichte von 224 ppi sorgt für nahezu originalgetreue Klarheit und Detailtiefe sowie für höchste Präzision und Genauigkeit, wie sie professionelle Kreative benötigen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
1) Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.
2) Die 6K-Auflösung (6144 × 3456) liefert 21.233.664 Pixel, was etwa 21,23 Millionen entspricht, was 156 % mehr Details im Vergleich zur 4K UHD-Auflösung (3840 × 2160) mit 8.294.400 Pixeln bereitstellt.
Professionelles Display. Professionelle Leistung.
Ein leistungsstarkes Display, das speziell für anspruchsvolle professionelle Workflows entwickelt wurde und präzise Farbgenauigkeit, großzügigen visuellen Raum sowie nahtlose Kompatibilität bietet. Es unterstützt Video-Editoren, Fotografen, 3D-Künstler, AI-Creators und Webdesigner gleichermaßen und maximiert die Produktivität in jeder Aufgabe.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Kompatibilität der nächsten Generation mit Thunderbolt™ 5
Steigere deinen Workflow mit Thunderbolt™ 5 auf 6K-Displays. Thunderbolt™ 5 garantiert zukunftssichere Kompatibilität und unterstützt zentrale Workflows nahtlos mit doppelt so schneller** Datenübertragung, 6K-Daisy-Chain und DisplayPort-2.1-Bandbreite. Für Creator, Editoren und AI-Künstler bedeutet das mühelose Konnektivität, Multitasking mit starker Performance und maximale Skalierbarkeit. Zusätzlich sorgt 96 W Power Delivery für schnelles und zuverlässiges Laden – für noch mehr Produktivität. Alles, was du brauchst, um deinen Workflow zukunftsorientiert und mit höchster Effizienz zu gestalten.
*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene Thunderbolt 5-Kabel an den Thunderbolt 5-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.
*Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, einschließlich 96W Laden und 6144×3456 Auflösung, muss dein Gerät Thunderbolt 5 oder USB_C mit DisplayPort 2.1 unterstützen.
*Kabel für DP, HDMI, USB-C und Thunderbolt sind im Lieferumfang enthalten.
*Mac ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.
*DPx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
*Die Funktionalität, Auflösung und Aktualisierungsrate der Daisy Chain kann je nach Leistung der angeschlossenen Mac-Computer und PCs begrenzt sein.
**Thunderbolt™ 5 unterstützt eine Display-Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s (einseitig) und bietet im Vergleich zu Thunderbolt™ 4 eine bis zu 2-mal höhere Leistung. Die Leistung von Thunderbolt™ 5 basiert auf den offiziellen Intel-Spezifikationen.
Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website von Intel.
※ Hinweis ※
Windows: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, abhängig vom Intel-Prozessor und der Windows-Betriebssystemversion.
*Mindestanforderungen: Intel 12th Gen oder höher, Windows 11 oder höher.
macOS: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf Geräten, die nicht von Apple Silicon stammen, je nach macOS-Version.
*Mindestanforderungen: macOS Sequoia (Version 15) oder höher.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*DPx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
*Mac ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen. Dieses Produkt ist kein mit Apple verbundenes Produkt und bietet keine Apple-Dienste oder -Garantien.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Professionelle Farbpräzision, Pixel für Pixel
Bietet eine Abdeckung von 99,5% Adobe RGB und 98% (Typ.) DCI-P3 und damit einen breiteren und präziseren Farbraum als herkömmliche sRGB-Displays. Die echte 10-Bit-Farbtiefe erfasst jede Nuance mit fließenden, nahtlosen Übergängen und macht den Monitor zur idealen Wahl für HDR- und hochauflösende Kreativarbeit, die höchste Präzision erfordert.
A full-size screen image with designing program showing vibrant colors.
Adobe RGB über 99,5%
Adobe RGB ist ein gängiger Farbraum im Druckbereich, der eine einheitliche Farbprüfung auf Display und Druck ermöglicht.
DCI-P3 98%
Präzise und lebendige Farbskala, ideal für Videobearbeitung und Farbkorrektur.
Echte 10-Bit-Farbtiefe
Die echte 10-Bit-Farbtiefe liefert präzise und detaillierte Farbdarstellung für HDR-Inhalte, ohne 8-Bit + FRC-Methoden.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Helligkeit: 450 nits (typ.), Farbraum: DCI-P3 98 % (Typ.)
*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.
Kontrast 2.000:1
Kontrast 1.000:1
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.
2.000:1 tieferes Schwarz und satte Schatten
Da das Kontrastverhältnis die präzise Farbdarstellung maßgeblich beeinflusst, steigert Nano IPS Black das Verhältnis von standardmäßigen 1000:1 bei IPS auf 2000:1 und liefert so lebendigere Farben und schärfere Details in Objekten, Schatten und Hintergründen. Erlebe tiefere Schwarztöne und sattere Schatten, die über den gesamten Bildschirm hinweg eine konsistente Farbwiedergabe ermöglichen, sowie ein gesteigertes Gefühl von Realismus, das deine visuellen Inhalte auf natürliche Weise zur Geltung bringt.
Eye Comfort-Zertifizierung vom TÜV Rheinland
Mit der TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung hilft UltraFine evo 6K, Blaulicht zu reduzieren, um ein komfortables Seherlebnis ohne Augenbelastung zu bieten,
auch bei langer Arbeitszeit oder Medienkonsum.
*Die Bilder wurden simuliert, um ein besseres Verständnis der Eigenschaften zu schaffen.
*Zertifizierungs-ID von TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware-Lösung): 1111305154
Schlanker Standfuß, maximale Verstellbarkeit
Das nahezu randlose 4-seitige Design verbessert das Eintauchen, während der schlanke und minimalistische L-Standfuß einen sauberen, organisierten Arbeitsbereich aufrechterhält. Das aus jedem Blickwinkel verfeinerte Design vereint visuelle Klarheit mit ergonomischer Flexibilität. Der Bildschirm ermöglicht Neigungs- sowie Höheneinstellungen und verfügt über eine bidirektionale Pivot-Funktion, wodurch er sich zum Anzeigen langer Dokumente, zum Codieren oder zum Durchsuchen des Internets eignet.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Schneller Wechsel zum Erstellen
Die LG Switch App optimiert deinen Monitor für Arbeit und Unterhaltung. Mit dem personalisierten Bildassistenten passt du Bildqualität und Helligkeit mühelos an deine Vorlieben an. Zudem kannst du das Display in bis zu elf Bereiche aufteilen und deine Videokonferenz-Plattform direkt starten, was die Nutzung noch komfortabler macht.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
718,4 x 582,3 x 198,2 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
718,4 x 413,5 x 26,5 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
937 x 183 x 490 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
9,5 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
6 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
14 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 600
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Ja
Automatische Helligkeit
Ja
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
Super Resolution+
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
Nein
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Automatischer Eingang
Ja
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
Mikrofon
Nein
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
70 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
32U990A-S
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
32 Zoll
Größe [cm]
79,94 cm
Auflösung
6.144 x 3.456 Pixel
Panel-Typ
Nano IPS Black
Bildformat
16:9
Pixelabstand [mm]
0,1134 x 0,1134 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
450 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
98% DCI-P3, 99,5% Adobe
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
2.000:1
Oberflächenbehandlung
Anti-Glare
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
60 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
1 x HDMI 2.1
DisplayPort
1 x DisplayPort 2.1
Thunderbolt
2 x Thunderbolt 5.0 (1 x in, 1 x out)
Thunderbolt (Stromversorgung)
96 Watt
USB-C
3 x USB-C 3.2
USB-C (Stromversorgung)
Nein
Daisy Chain
Ja
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C, 1 x Thunderbolt
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-C 3.2 Gen2
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
Nein
SOUND
Lautsprecher
Ja, 2 x 5 W
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe, Neigung, Pivot)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
