LG UltraFine™ evo 6K | 32 Zoll Nano IPS Black mit Thunderbolt™ 5

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene Thunderbolt 5-Kabel an den Thunderbolt 5-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

*Um auf alle Funktionen zugreifen zu können, einschließlich 96W Laden und 6144×3456 Auflösung, muss dein Gerät Thunderbolt 5 oder USB_C mit DisplayPort 2.1 unterstützen.

*Kabel für DP, HDMI, USB-C und Thunderbolt sind im Lieferumfang enthalten.

*Mac ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern und Regionen.

*DPx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

*Die Funktionalität, Auflösung und Aktualisierungsrate der Daisy Chain kann je nach Leistung der angeschlossenen Mac-Computer und PCs begrenzt sein.

**Thunderbolt™ 5 unterstützt eine Display-Bandbreite von bis zu 120 Gbit/s (einseitig) und bietet im Vergleich zu Thunderbolt™ 4 eine bis zu 2-mal höhere Leistung. Die Leistung von Thunderbolt™ 5 basiert auf den offiziellen Intel-Spezifikationen.

Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website von Intel.