34 Zoll 21:9 WFHD (2.560 x 1.080) IPS-Display
21:9 UltraWide™ Ful-HD-Display
Mehr sehen, mehr machen
Das UltraWide™ Full-HD-Display (2.560 × 1.080) bietet mehr horizontalen Bildschirmplatz als ein Standard-FHD-Monitor (1.920 × 1.080). Das nahezu randlose Design bietet eine ununterbrochene, breitere Sicht. Dies ermöglicht ein effizienteres Multitasking, ohne zwischen den Fenstern zu wechseln.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.
VESA DisplayHDR™ 400
Klarheit, die dich fokussiert hält
Unterstützt VESA DisplayHDR™ 400 und bietet verbesserte Helligkeit und Kontraste für klarere Details bei HDR-Inhalten.
IPS™-Display
Das IPS™-Display von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem weitem Betrachtungswinkel.
VESA Display HDR™ 400
HDR 400 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.
LG Switch-App
Schnelles Umschalten
Der BIldschirm lässt sich problemlos in bis zu 6 Bereiche unterteilen, im Design anpassen oder sogar so konfigurieren, dass per zugeordnetem Hotkey eine Videoanrufplattform gestartet wird.
*Um die neueste LG Switch-App herunterzuladen, suche im Supportmenü auf LG.com.
1 ms MBR
Klare Bewegung mit 1 ms MBR
1 ms MBR reduziert Bewegungsunschärfe und Geisterbilder und sorgt so für flüssigeres Gameplay und klarere Bilder in schnellen Szenen.
*1ms Motion Blur Reduction reduziert die Luminanz. Die folgenden Funktionen können nicht verwendet werden, während die Funktion aktiviert ist: AMD FreeSync™.
*Während des 1ms-MBR-Betriebs kann Flackern auftreten.
Für Komfort gebaut, für Produktivität entwickelt
Lesemodus
Passt Farbtemperatur und Helligkeit an, um die Ermüdung der Augen beim Anzeigen von Dokumenten über längere Zeiträume zu verringern.
Flicker Safe
Flicker Safe reduziert unsichtbares Bildschirmflimmern und sorgt für eine angenehme, augenschonende Arbeitsumgebung.
*Die oben genannten Funktionen können abhängig von den tatsächlichen Einsatzbedingungen des Benutzers variieren.
Schlanker Standfuß mit schmaler Basis
Minimalistisches Design mit L-Standfuß
Der schlanke L-förmige Standfuß ist für ergonomischen Komfort mit Neigungsanpassung konzipiert und ist auch mit einer 100×100 VESA Wandmontage für flexible Installation und effiziente Arbeitsplatznutzung kompatibel.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
-
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
816,5 x 486,7 x 220 mm
-
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
816,5 x 365,3 x 45,5 mm
-
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
910 x 200 x 461 mm
-
Gewicht mit Standfuß [kg]
7,6 kg
-
Gewicht ohne Standfuß [kg]
6 kg
-
Gewicht mit Verpackung [kg]
9,9 kg
FEATURES
-
HDR Effect
Ja
-
Automatischer Helligkeitssensor
Nein
-
Lese-Modus
Ja
-
Farbschwäche
Ja
-
Super Resolution+
Ja
-
NVIDIA G-Sync™
Nein
-
AMD FreeSync™
Nein
-
Black Stabiliser
Ja
-
Dynamic Action Sync
Ja
-
PBP
Nein
-
PIP
Nein
-
Smart Energy Saving
Ja
-
Mikrofon
Nein
DISPLAY
-
Größe [Zoll]
34 Zoll
-
Größe [cm]
86,36 cm
-
Auflösung
2.560 x 1.080 Pixel
-
Panel-Typ
IPS
-
Bildformat
21:9
-
Pixelabstand [mm]
0,3124 x 0,310 mm
-
Helligkeit (Min.) [cd/m²]
400 cd/m
-
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
16,7 Mio.
-
Kontrastverhältnis (min.)
1.000:1
-
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
SW-ANWENDUNG
-
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
-
HDMI
1 x
-
DisplayPort
1 x
-
Thunderbolt
Nein
-
USB-C
Nein
-
LAN (RJ-45)
Nein
-
Kopfhörerausgang
3,5 mm (3-polig)
SOUND
-
Lautsprecher
Nein
-
Rich Bass
Nein
-
Bluetooth-Konnektivität
Nein
Compliance-Informationen
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
-
Erweiterung
Bewertungen
