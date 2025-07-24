Skip to Content Skip to Accessibility Help
34 Zoll UltraWide 21:9 WFHD (2.560 x 1.080) IPS-Display
34U511A_EU new Erp label .pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

34U511A-B
Hauptmerkmale

  • 34 Zoll 21:9 WFHD (2.560 x 1.080) IPS-Display
  • Auf 3 Seiten nahezu rahmenloses Design
  • sRGB 99 % (Typ.)
  • 400 nits (Typ.) Helligkeit/VESA DisplayHDR™ 400
  • 100 Hz Bildwiederholrate, 1 ms MBR
Atemberaubende Bilder Praktische Funktionen Ultimatives Gaming-Erlebnis Erhöhter Komfort

34 Zoll 21:9 WFHD (2.560 x 1.080) IPS-Display

UltraWide Monitor von LG auf einem weißen Schreibtisch in einem modernen Büro, auf dem mehrere Daten-Dashboards und Diagramme für Produktivität und Multitasking angezeigt werden.

Der ultrabreite 29-Zoll LG Monitor demonstriert den Unterschied zwischen 21:9- und 16:9-Seitenverhältnissen, indem mehrere Anwendungen für Multitasking nebeneinander angezeigt werden.

34 Zoll WFHD
IPS™-Display

mit nahezu randlosem Bildschirm

Ein futuristischer Motorradfahrer durchquert ein neonbeleuchtetes Stadtbild, wobei ein hervorgehobener Ausschnitt eine klarere, schärfere Ansicht zeigt, um die Klarheit der Bewegung zu demonstrieren.

Klar und flüssig mit 100 Hz Bildwiederholrate

Seitenansicht eines Monitors, der die Neigungsanpassung mit überlappenden Umrissen veranschaulicht, die den ergonomischen Bewegungsbereich demonstrieren.

Minimalistisches Design mit L-Standfuß

Eine lebendige Landschaft aus Nordlichtern, die über schneebedeckten Bergen leuchten und sich in einem ruhigen See widerspiegeln, der eine hohe Dynamik in Farbe und Kontrast zeigt.

Brillante Klarheit dank DisplayHDR™ 400

21:9 UltraWide™ Ful-HD-Display

Mehr sehen, mehr machen

Das UltraWide™ Full-HD-Display (2.560 × 1.080) bietet mehr horizontalen Bildschirmplatz als ein Standard-FHD-Monitor (1.920 × 1.080). Das nahezu randlose Design bietet eine ununterbrochene, breitere Sicht. Dies ermöglicht ein effizienteres Multitasking, ohne zwischen den Fenstern zu wechseln.

Ultrabreiter LG-Monitor, der mehrere Anwendungen auf einem 34-Zoll-21:9-Bildschirm anzeigt, wobei ein hervorgehobener Vergleich den zusätzlichen horizontalen Raum über einem Standard-27-Zoll-16:9-Display zeigt.

VESA DisplayHDR™ 400

Klarheit, die dich fokussiert hält

Unterstützt VESA DisplayHDR™ 400 und bietet verbesserte Helligkeit und Kontraste für klarere Details bei HDR-Inhalten.

IPS™-Display

Das IPS™-Display von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem weitem Betrachtungswinkel.

VESA Display HDR™ 400

HDR 400 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

sRGB 99 % (typ.)

Die 99 % Abdeckung des sRGB-Farbraums ist es eine hervorragende Lösung für eine Präzise Farbdarstellung

Ein ultrabreiter LG-Monitor, der lebendige Aurora-Bilder mit einer Fotobearbeitungsoberfläche anzeigt und lebendige Farbgenauigkeit und hochauflösende Details zeigt.

LG Switch-App

Schnelles Umschalten

Der BIldschirm lässt sich problemlos in bis zu 6 Bereiche unterteilen, im Design anpassen oder sogar so konfigurieren, dass per zugeordnetem Hotkey eine Videoanrufplattform gestartet wird.

1 ms MBR

Klare Bewegung mit 1 ms MBR

1 ms MBR reduziert Bewegungsunschärfe und Geisterbilder und sorgt so für flüssigeres Gameplay und klarere Bilder in schnellen Szenen.

Futuristische Motorradfahrer, die durch eine neonbeleuchtete Straße rasen, mit Bewegungsunschärfe-Effekt im Hintergrund und einem hervorgehobenen Abschnitt mit scharfen, klaren Bildern zur Demonstration der 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

Für Komfort gebaut, für Produktivität entwickelt

Lesemodus

Passt Farbtemperatur und Helligkeit an, um die Ermüdung der Augen beim Anzeigen von Dokumenten über längere Zeiträume zu verringern.

Flicker Safe

Flicker Safe reduziert unsichtbares Bildschirmflimmern und sorgt für eine angenehme, augenschonende Arbeitsumgebung.

Schlanker Standfuß mit schmaler Basis

Minimalistisches Design mit L-Standfuß

Der schlanke L-förmige Standfuß ist für ergonomischen Komfort mit Neigungsanpassung konzipiert und ist auch mit einer 100×100 VESA Wandmontage für flexible Installation und effiziente Arbeitsplatznutzung kompatibel.

Ansicht von oben und Schrägansicht eines Monitors auf einem aufgeräumten Schreibtisch mit Kaffeetasse, kabelloser Tastatur, Maus und einem schlanken, flachen Ständer, der Stabilität gewährleistet und Platz spart.
Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    816,5 x 486,7 x 220 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    816,5 x 365,3 x 45,5 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    7,6 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    6 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    9,9 kg

FEATURES

  • HDR Effect

    Ja

  • Automatischer Helligkeitssensor

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    Nein

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • PBP

    Nein

  • PIP

    Nein

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Mikrofon

    Nein

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    34 Zoll

  • Größe [cm]

    86,36 cm

  • Auflösung

    2.560 x 1.080 Pixel

  • Panel-Typ

    IPS

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,3124 x 0,310 mm

  • Helligkeit (Min.) [cd/m²]

    400 cd/m⁲

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    16,7 Mio.

  • Kontrastverhältnis (min.)

    1.000:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

SW-ANWENDUNG

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    1 x

  • DisplayPort

    1 x

  • Thunderbolt

    Nein

  • USB-C

    Nein

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

