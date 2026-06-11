We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraWide™ 34 Zoll 144 Hz WQHD Curved (1.800R) Monitor 34U640B mit USB-C, HDR 10 und sRGB 99% (typ.)
Preisgekrönte Spitzenleistung
Digital Trends 2025
Readers’ Choice beste Monitor‑Serie für Gamer und höchste Ansprüche
Mehr sehen, mehr erreichen
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die im Bild gezeigte Maus sowie die abgebildete Tastatur gehören nicht zum Lieferumfang (separat erhältlich).
21:9-WQHD-Curved-Display
Der UltraWide™ Monitor mit WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440) bietet im 21:9-Seitenverhältnis ausreichend Bildfläche für die gleichzeitige Arbeit mit mehreren Programmen zur Steigerung der Produktivität. Die 1.800R-Krümmung passt zudem perfekt zum natürlichen Sichtfeld und reduziert Verzerrungen. Durch das nahezu randlose Design des Bildschirms entsteht ein noch intensiveres und angenehmeres Seherlebnis.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
HDR10 mit 99% sRGB
Lebensechte Farben
mit hoher Farbgenauigkeit
HDR10-Kompatibilität und 99 % sRGB-Abdeckung sorgen für eine präzise Farbwiedergabe und Tone Mapping bei HDR-Inhalten.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*sRGB 99% ist typisch. Der Farbraum kann je nach Modell variieren.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
AMD FreeSync™ Premium
Butterweiche Darstellung für dein Gaming
Mit AMD FreeSync™ Premium-Zertifizierung bietet dieser Monitor ruckelfreie, extrem flüssige Bilder und eine geringe Latenz. So profitierst du von unübertroffener Präzision und flüssiger Gaming-Darstellung.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Synchronisierungstechnologie nicht anwenden.
*Die tatsächlichen Ergebnisse oder die Leistung können je nach Einsatzumgebung variieren.
*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
USB Type-C® mit 65W Stromversorgung
All-in-One-Konnektivität mit USB-C
Dieser Monitor verfügt über einen USB-Typ-C®- und einen DisplayPort-Anschluss sowie zwei HDMI- und zwei USB-A-Anschlüsse. So lässt er sich problemlos mit verschiedensten Geräten verbinden.
Der USB-Typ-C®-Anschluss unterstützt sowohl die Bildausgabe als auch die Datenübertragung und ermöglicht so den einfachen Anschluss eines Laptops mit nur einem Kabel.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist ein USB-Typ-C-Kabel erforderlich (separat erhältlich).
Mehr Komfort bis ins kleinste Detail
LG Switch App
Schnell umschalten
Mit LG Switch unterteilst du den gesamten Bildschirm ganz einfach in bis zu sechs Bereiche, änderst das Design oder startest eine Videokonferenzplattform über eine zugewiesene Tastenkombination. Für effizientes Multitasking werden zudem PBP- und PIP-Modi unterstützt.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Um die aktuelle Version der LG Switch App herunterzuladen, nutze die Suche im Support-Menü auf LG.com.
Lesemodus
Passt die Farbtemperatur und Helligkeit an, um die Augen bei längerem Betrachten von Dokumenten zu entlasten.
Flimmerfrei
Minimiert unsichtbares Bildschirmflackern, um die Belastung der Augen zu verringern und auch bei längerer Nutzung ein angenehmeres Seherlebnis zu gewährleisten.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die oben genannte Funktion kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.
Platzsparend mit schlankem Standfuß
Erlebe unser an drei Seiten nahezu randloses Design mit einem verstellbaren Standfuß, der sowohl eine Neigungs- als auch eine Höhenverstellung ermöglicht. Der schlanke Standfuß beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch und schafft für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die im Bild gezeigte Maus sowie die abgebildete Tastatur gehören nicht zum Lieferumfang (separat erhältlich).
Alle Spezifikationen
INFO
Produktname
34U640B-B
Jahr
2026
POWER
Typ
Externes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
30 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
0,5 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
DISPLAY
Größe [Zoll]
34 Zoll
Größe [cm]
86,42 cm
Auflösung
3.440 x 1.440 Pixel
Panel-Typ
VA
Bildformat
21:9
Pixelabstand [mm]
0,23175 x 0,23175 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m2
Colour Gamut (Typ.)
99% sRGB
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
4.000:1
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
144 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Ja (1.800R)
FEATURES
HDR 10
Ja
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Nein
Automatische Helligkeit
Nein
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
Super Resolution+
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
Automatischer Eingang
Ja
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Mikrofon
Nein
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.0
DisplayPort
1 x DisplayPort 1.4
USB-C
1 x (PD 65W)
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.2 Gen1)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (3-polig)
SOUND
Lautsprecher
Nein
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe/Neigung)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
809.1 x 464.4 x 220 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
809,1 x 359 x 91,5 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
986 x 470 x 188 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
7,7 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
5,6 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
10,4 kg
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
Empfehlungen für dich
Handbücher und Software
Lade Benutzerhandbücher und Software für deine Produkte herunter.
Fehler-behebung
Finde hilfreiche Anleitungsvideos für dein Produkt.
Garantie
Prüfe hier die Informationen zu deiner Produktgarantie.
Teile und Zubehör
Entdecke Zubehör für dein Produkt.
Produkt Registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen
Produkt-support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt. Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung
Reparatur-status
Verfolge den Status deiner Reparatur oder finde FAQs
Reparatur-anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Kontaktiere uns
Chatte mit uns
Erhalte Antworten von unserem virtuellen Assitenten oder einem unserer Mitarbeiter
Kontaktiere unseren Kundenservice über WhatsApp
Sende uns eine Nachricht. Ein LG-Mitarbeiter wird dir so bald wie möglich antworten
Anrufen
Direkt mit einem unserer Supportmitarbeiter sprechen
Händler finden
Limited 5% Deal: Sichere dir auf dieses ausgewählte Modell 5% Rabatt nur für kurze Zeit - sichtbar im Checkout!
Buy more,save more: Sichere dir zusätzlich 5% Rabatt beim Kauf von 2 oder mehr Aktionsprodukten!
Kostenlose Lieferung und 2 Jahre Herstellergarantie!
Empfohlenes Produkt