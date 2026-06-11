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LG UltraWide™ 34 Zoll 144 Hz WQHD Curved (1.800R) Monitor 34U640B mit USB-C, HDR 10 und sRGB 99% (typ.)

34U640B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
34U640B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

LG UltraWide™ 34 Zoll 144 Hz WQHD Curved (1.800R) Monitor 34U640B mit USB-C, HDR 10 und sRGB 99% (typ.)

34U640B-B
Vorderseite von LG UltraWide™ 34 Zoll 144 Hz WQHD Curved (1.800R) Monitor 34U640B mit USB-C, HDR 10 und sRGB 99% (typ.) 34U640B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with USB-C, DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.
Vorderseite von LG UltraWide™ 34 Zoll 144 Hz WQHD Curved (1.800R) Monitor 34U640B mit USB-C, HDR 10 und sRGB 99% (typ.) 34U640B-B
Angled front view of LG UltraWide Curved monitor showcasing 3-side virtually borderless design and wide screen.
Side view of LG UltraWide Curved monitor highlighting curved panel depth.
LG UltraWide Curved monitor on desk displaying multitasking layout with multiple windows for work and gaming.
LG 34-inch 21:9 WQHD Curved display compared with 27-inch 16:9 screen, illustrating expanded horizontal workspace.
LG UltraWide Curved monitor displaying vibrant image with HDR support and sRGB 99% color coverage.
LG UltraWide Curved monitor connected to laptop with USB-C, DisplayPort and HDMI ports highlighted.
LG UltraWide Curved monitor showing LG Switch app interface for screen layout control and picture mode adjustment.
LG UltraWide Curved monitor displaying fast-moving game content with 144Hz refresh rate for smooth motion.
LG UltraWide Curved Monitor illustrating AMD FreeSync Premium technology with a side-by-side comparison of disabled and enabled modes.
LG UltraWide Curved monitor demonstrating Reader Mode and Flicker Safe features for reduced eye strain.
LG UltraWide Curved monitor with slim stand design minimizing desk space and supporting clean workspace setup.
Close-up of LG UltraWide Curved monitor rear ports including USB-C, USB-A, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, and DC-IN.
LG UltraWide Curved monitor front and side view with product dimensions displayed in millimeters.
Top view of LG UltraWide Curved monitor showing curved panel shape and stand mounting structure.

Hauptmerkmale

  • 34 Zoll 21:9 WQHD (3.440 x 1.440) Curved Display
  • An drei Seiten nahezu randloses Design
  • sRGB 99% (typ.)
  • HDR 10
  • 144 Hz Bildwiederholrate, 5ms (GtG at Faster)
  • USB-Type C (PD 65W)
Mehr

Preisgekrönte Spitzenleistung

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

Readers’ Choice beste Monitor‑Serie für Gamer und höchste Ansprüche

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Mehr sehen, mehr erreichen

Ein LG UltraWide Curved Monitor auf einem modernen Schreibtisch. Auf dem breiten, gebogenen Bildschirm ist packendes Ego-Shooter-Gameplay und Multitasking-Oberfläche zu sehen. Das Bild hebt hervor, wie der Monitor in einer Homeoffice-und Gaming-Umgebung sowohl fesselnde Bilder als auch flüssiges Gameplay und gesteigerte Produktivität bietet.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die im Bild gezeigte Maus sowie die abgebildete Tastatur gehören nicht zum Lieferumfang (separat erhältlich).

Übersicht über die Funktionen des LG UltraWide Curved Monitors: 34-Zoll-WQHD-Curved-Display, HDR10 mit 99 % sRGB-Farbraumabdeckung, umfassende USB-C-Anschlussmöglichkeiten, flüssige Bildwiederholrate von 144 Hz, Unterstützung für AMD FreeSync Premium sowie ein schlanker Standfuß mit Neigungs- und Höhenverstellung für ein fesselndes Gaming-Erlebnis und effizientes Multitasking.
Beeindruckendes DisplayBesseres GamingStärkere KonnektivitätErhöhter Komfort

21:9-WQHD-Curved-Display

Der UltraWide™ Monitor mit WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440) bietet im 21:9-Seitenverhältnis ausreichend Bildfläche für die gleichzeitige Arbeit mit mehreren Programmen zur Steigerung der Produktivität. Die 1.800R-Krümmung passt zudem perfekt zum natürlichen Sichtfeld und reduziert Verzerrungen. Durch das nahezu randlose Design des Bildschirms entsteht ein noch intensiveres und angenehmeres Seherlebnis.

LG UltraWide-Monitor mit 34 Zoll und 21:9-Format, auf dem mehrere Anwendungen angezeigt werden. Das Bild hebt den zusätzlichen horizontalen Platz gegenüber einem herkömmlichen 27-Zoll-Bildschirm im 16:9-Format hervor.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

HDR10 mit 99% sRGB

Lebensechte Farben
mit hoher Farbgenauigkeit

HDR10-Kompatibilität und 99 % sRGB-Abdeckung sorgen für eine präzise Farbwiedergabe und Tone Mapping bei HDR-Inhalten.

Ein LG UltraWide Curved Monitor zeigt lebendige kreative Inhalte auf einem breiten, Curved-Bildschirm mit HDR10-Unterstützung und einer sRGB-Farbabdeckung von 99 % an. Er bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit, verbesserten Kontrast und präzise Details für kreative Arbeiten und ein beeindruckendes Seherlebnis.

Ein LG UltraWide Curved Monitor zeigt lebendige kreative Inhalte auf einem breiten, Curved-Bildschirm mit HDR10-Unterstützung und einer sRGB-Farbabdeckung von 99 % an. Er bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit, verbesserten Kontrast und präzise Details für kreative Arbeiten und ein beeindruckendes Seherlebnis.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*sRGB 99% ist typisch. Der Farbraum kann je nach Modell variieren.

In einer futuristischen Inszenierung rasen Motorradfahrer durch eine neonbeleuchtete Stadtstraße. Im Hintergrund ist Bewegungsunschärfe zu sehen, während ein hervorgehobener Ausschnitt scharfe, klare Bilder zeigt, um die flüssige Leistung und die Bildschärfe einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz zu demonstrieren.

Flüssiges Gameplay
mit 144 Hz

Die Bildwiederholrate von 144 Hz sorgt für flüssige, kristallklare Darstellung. Sichere dir mit reaktionsschnellem Gameplay den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

AMD FreeSync™ Premium  

Butterweiche Darstellung für dein Gaming

Mit AMD FreeSync™ Premium-Zertifizierung bietet dieser Monitor ruckelfreie, extrem flüssige Bilder und eine geringe Latenz. So profitierst du von unübertroffener Präzision und flüssiger Gaming-Darstellung.

LG UltraWide Curved Monitor zur Veranschaulichung der AMD FreeSync-Technologie mit einem direkten Vergleich zwischen deaktiviertem und aktiviertem Modus. Bei Aktivierung sind weniger Bildreißen und flüssigere Bewegungen zu sehen, für ein reaktionsschnelles und immersives Spielerlebnis.

LG UltraWide Curved Monitor zur Veranschaulichung der AMD FreeSync-Technologie mit einem direkten Vergleich zwischen deaktiviertem und aktiviertem Modus. Bei Aktivierung sind weniger Bildreißen und flüssigere Bewegungen zu sehen, für ein reaktionsschnelles und immersives Spielerlebnis.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Leistung der Funktion wird mit den Modellen verglichen, die die Synchronisierungstechnologie nicht anwenden.

*Die tatsächlichen Ergebnisse oder die Leistung können je nach Einsatzumgebung variieren.

*Abhängig von der Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync reduziert die Eingabeverzögerung und ermöglicht Reaktionen in Echtzeit.

Black Stabilizer

Mit Black Stabilizer können Gamer Scharfschützen aufspüren, die in den dunkelsten Ecken lauern, und sich auch bei Lichtwechseln sicher bewegen.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

USB Type-C® mit 65W Stromversorgung

All-in-One-Konnektivität mit USB-C

Dieser Monitor verfügt über einen USB-Typ-C®- und einen DisplayPort-Anschluss sowie zwei HDMI- und zwei USB-A-Anschlüsse. So lässt er sich problemlos mit verschiedensten Geräten verbinden.

Der USB-Typ-C®-Anschluss unterstützt sowohl die Bildausgabe als auch die Datenübertragung und ermöglicht so den einfachen Anschluss eines Laptops mit nur einem Kabel.

LG UltraWide Curved Monitor mit All-in-One-USB-C-Anschluss: Ermöglicht über ein einziges Kabel sowohl Videoübertragung als auch Datenübertragung und Stromversorgung von bis zu 65 W. So bleibt der Schreibtisch auch bei einem angeschlossenen Laptop aufgeräumt, und das Multitasking klappt mühelos.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist ein USB-Typ-C-Kabel erforderlich (separat erhältlich).

Mehr Komfort bis ins kleinste Detail

LG Switch App

Schnell umschalten

Mit LG Switch unterteilst du den gesamten Bildschirm ganz einfach in bis zu sechs Bereiche, änderst das Design oder startest eine Videokonferenzplattform über eine zugewiesene Tastenkombination. Für effizientes Multitasking werden zudem PBP- und PIP-Modi unterstützt.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Um die aktuelle Version der LG Switch App herunterzuladen, nutze die Suche im Support-Menü auf LG.com.

Lesemodus

Passt die Farbtemperatur und Helligkeit an, um die Augen bei längerem Betrachten von Dokumenten zu entlasten.

Flimmerfrei

Minimiert unsichtbares Bildschirmflackern, um die Belastung der Augen zu verringern und auch bei längerer Nutzung ein angenehmeres Seherlebnis zu gewährleisten.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die oben genannte Funktion kann je nach den tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren.

Platzsparend mit schlankem Standfuß

Erlebe unser an drei Seiten nahezu randloses Design mit einem verstellbaren Standfuß, der sowohl eine Neigungs- als auch eine Höhenverstellung ermöglicht. Der schlanke Standfuß beansprucht nur wenig Platz auf dem Schreibtisch und schafft für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Tilt adjustable icon.

Neigung

-5°~15°

Height adjustable icon.

Höhenverstellung

Blick von oben auf einen LG UltraWide Curved Monitor auf einem Schreibtisch mit einer Kaffeetasse, einer kabellosen Tastatur und einer Maus. Ebenfalls zu sehen ist eine Nahaufnahme des schlanken, quadratischen Monitorfußes, der für Stabilität und einen aufgeräumten Arbeitsplatz konzipiert ist.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Dies kann von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die im Bild gezeigte Maus sowie die abgebildete Tastatur gehören nicht zum Lieferumfang (separat erhältlich).

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Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktname

    34U640B-B

  • Jahr

    2026

POWER

  • Typ

    Externes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    30 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    0,5 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    34 Zoll

  • Größe [cm]

    86,42 cm

  • Auflösung

    3.440 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    VA

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,23175 x 0,23175 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m2

  • Colour Gamut (Typ.)

    99% sRGB

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    4.000:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    144 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Ja (1.800R)

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Nein

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Mikrofon

    Nein

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.0

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 1.4

  • USB-C

    1 x (PD 65W)

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.2 Gen1)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Nein

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe/Neigung)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    809.1 x 464.4 x 220 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    809,1 x 359 x 91,5 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    986 x 470 x 188 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    7,7 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    5,6 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    10,4 kg

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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