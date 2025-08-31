Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
49 Zoll UltraWide Dual QHD (5.120 x 1.440) Curved Nano-IPS-Display mit 144 Hz
49U950A EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

49 Zoll UltraWide Dual QHD (5.120 x 1.440) Curved Nano-IPS-Display mit 144 Hz

49U950A EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

49 Zoll UltraWide Dual QHD (5.120 x 1.440) Curved Nano-IPS-Display mit 144 Hz

49U950A-W
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht mit Neigung
Rückansicht von der Seite
Rückansicht mit Neigung
Ansicht linke Seite
Ansicht rechte Seite
Ansicht von oben
Ansicht von oben – nach links geschwenkt
Ansicht von oben – nach rechts geschwenkt
Rückansicht
Linke Rückansicht
Rechte Rückansicht
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Vorderansicht
-15-Grad-Seitenansicht mit Neigung
Rückansicht von der Seite
Rückansicht mit Neigung
Ansicht linke Seite
Ansicht rechte Seite
Ansicht von oben
Ansicht von oben – nach links geschwenkt
Ansicht von oben – nach rechts geschwenkt
Rückansicht
Linke Rückansicht
Rechte Rückansicht

Hauptmerkmale

  • 49 Zoll 32:9 DQHD (5.120 x 1.440) Curved Nano-IPS-Display
  • 144 Hz Bildwiederholrate, 1 ms MBR
  • DCI-P3 98 % (typ.), Farbkalibriert ab Werk
  • 400 nits (typ.) Helligkeit / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x 10 W Stereolautsprecher mit Rich Bass
  • Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Fadenkreuz
Mehr
Atemberaubende BilderPraktische FunktionenUltimatives Gaming-ErlebnisErhöhter Komfort
LG UltraWide Monitor Logo

49 Zoll Dual-QHD Curved Monitor mit 144 Hz

Ein modernes Home-Office-Setup mit einem ultragroßen LG-Monitor, der Daten-Dashboards und Diagramme anzeigt, mit einer drahtlosen Tastatur und Maus auf einem Holzschreibtisch.
Ein modernes Home-Office-Setup mit einem ultragroßen LG-Monitor, der Daten-Dashboards und Diagramme anzeigt, mit einer drahtlosen Tastatur und Maus auf einem Holzschreibtisch.

49 Zoll DQHD
Nano IPS
Curved

Rasante Spielszenen mit flüssigen Bewegungen ohne Tearing auf dem LG UltraWide-Monitor mit zertifizierter Bildwiederholfrequenz von 144Hz

144 Hz zertifiziert für ein flüssiges Spiel

Die bunte Sci-Fi-Astronautenszene auf dem LG UltraWide-Monitor zeigt brillante Klarheit mit DisplayHDR 400.

Der DisplayHDR™ 400 überzeugt durch brillante Klarheit

Ein USB-Type-C-Kabel, das zwischen einem Laptop und einem ultraweiten LG-Monitor angeschlossen ist und eine Videobearbeitungsschnittstelle anzeigt, wobei auf dem Monitor eine Nahaufnahme des USB-C-Anschlusses anzeigt wird.

All-in-One USB-C-Anschluss

Die visuelle Grafik unterstreicht den beeindruckenden Sound mit zwei 10W-Lautsprechern und einer satten Bassleistung.

Immersiver Klang
Rich Bass 2 x 10 W

UltraWide-Display mit Dual-QHD (5.120 x 1.440)

Größer. Schärfer. Breiter.

Erlebe die Leistungsfähigkeit von zwei QHD-Bildschirmen, die nahtlos in einem 49 Zoll Bildschirm zusammengefasst sind. Der 49 Zoll UltraWide 32:9 Dual-QHD (5.120 x 1.440) Monitor bietet die Bildschirmfläche von zwei 27 Zoll 16:9 QHD-Displays in einer einzigen, ausgedehnten Ansicht. Mit ca. 70% mehr Pixeln als eine 32:9 Full-HD-Auflösung (3.840 x 1.080) bietet sie überragende Klarheit und Detailgenauigkeit.

Das Vergleichsbild zeigt einen ultrabreiten 49 Zoll 32:9 UltraWide-Monitor gegenüber einem 34 Zoll 21:9 Bildschirm und zeigt so den erweiterten horizontalen Arbeitsbereich. Der Bildschirm zeigt kreative Anwendungen nebeneinander an.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Bei einigen Mac-Modellen mit Intel Grafikkarte wird die maximale Auflösung nicht unterstützt, wenn USB-C angeschlossen ist.

*Die Anzahl der angezeigten Spuren und Clips kann abhängig von den gewählten Einstellungen abweichen.

*Ständer und Halterungen für die vertikale Montage sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Abbildung des Dual-Monitor-Ständers dient nur zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Er wird separat verkauft.

Erstklassige Bildqualität

Präzision in jedem Pixel, Brillanz aus jedem Winkel.

Erlebe professionelle Farbgenauigkeit und konsistente Klarheit in einem großen Betrachtungswinkel.

Nano IPS™-Display

Der Nano IPS™-Monitor von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem großen Betrachtungswinkel.

DCI-P3 98 %

Die 98%ige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums sorgt für eine hochpräzise Farbwiedergabe.

VESA DisplayHDR™ 400

HDR400 (High Dynamic Range) unterstützt bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen.

Farbkalibriert

Gewährleistet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe.

Der gebogene UltraWide-Monitor von LG zeigt ein lebhaftes Sci-Fi-Astronautenbild in einer Fotobearbeitungsoberfläche an und betont lebendige Farben und eine hohe Auflösung.

Der gebogene UltraWide-Monitor von LG zeigt ein lebhaftes Sci-Fi-Astronautenbild in einer Fotobearbeitungsoberfläche an und betont lebendige Farben und eine hohe Auflösung.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

USB-Type-C™ mit 90 W Stromversorgung

All-in-One USB-C-Anschluss

Der USB-Type-C™-Anschluss ermöglicht das Anzeigen, die Datenübertragung und das Aufladen des Laptops – alles über ein einziges Kabel. Mit einer Stromversorgung von bis zu 90 W kann ein angeschlossener Laptop beim Einschalten des Monitors aufgeladen werden.

Ein Monitor, der über ein einziges USB-Type-C-Kabel mit 90W-Stromversorgung an einen Laptop angeschlossen ist, und Bildanzeige, Datenübertragung und Aufladen unterstützt. Das Bild unterstreicht die All-in-One-Konnektivität mit einer cleanen Desktop-Einrichtung.

*Um ordnungsgemäß zu funktionieren, muss das im Lieferumfang enthaltene USB-Type-C™-Kabel an den USB-Type-C™-Anschluss des Monitors angeschlossen werden.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Stereolautsprecher mit Rich Bass

Immersives Audio ohne zusätzliche Lautsprecher

Der Monitor verfügt über 2 integrierte Stereolautsprecher mit 10 W, die beeindruckenden Sound für Filme, Musik und andere Multimedia-Inhalte bieten und auch eine klare Sprachkommunikation für Video- und Konferenzgespräche unterstützen, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind.

Ein Video in Endlosschleife zeigt zwei Szenen, in denen die integrierten Lautsprecher des Monitors dargestellt werden: einen mit einer kinoreifen Drachenszene für immersive Multimedia-Audios und einen mit einer Videokonferenz-Schnittstelle, die klare Sprachkommunikation ohne externe Lautsprecher darstellt. Umgebende Schallwellen stellen den Stereoausgang visuell dar.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

49 Zoll bei einer Bildwiederholrate von 144 Hz

Größere Reichweite. Schnelles Game.

Der riesige 49 Zoll Display mit DQHD-Auflösung (5.120 × 1.440) bietet ein extrem großes Sichtfeld und ist ideal für beeindruckendes Gaming. Die Nano-IPS-Technologie und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz liefern lebendige Farben und gleichmäßige Bewegungen in jedem Moment des Spiels.

Der Vergleich zeigt ein erweitertes Sichtfeld mit einer DQHD 5120×1440-Auflösung. Oben: Standardansicht mit sichtbaren Einfassungen. Unten: ultrabreite, immersive Ansicht ohne Unterbrechung durch Einfassungen.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Reaktionsschneller Bildschirm, flüssiges Gameplay

Genieße flüssiges und stabiles Gameplay mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, NVIDIA G-SYNC®-Kompatibilität, AMD FreeSync™ Premium und verschiedenen Funktionen zur Unterstützung während des Spiels.

Logos von NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync und AMD FreeSync Premium Pro.

Bild mit geteiltem Bildschirm, das Bildschirm-Tearing und -Stottern auf der linken Seite zeigt, und ein flüssiges, klares Spiel auf der rechten Seite, das die Wirkung einer adaptiven Synchronisation und hohen Bildwiederholrate zeigt

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Dual Controller (KVM-Switch)

Steuer mehrere Geräte mit einem einzigen Monitor

Arbeite nahtlos auf zwei PCs mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – mit dem Dual Controller lassen sich Dateien einfach per Drag-and-Drop verschieben.

*DP-, HDMI- und USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

1 ms MBR

Klare Bewegung mit 1 ms MBR

1 ms MBR reduziert Bewegungsunschärfe und Geisterbilder und sorgt für ein flüssigeres Gameplay und klarere Bilder in Szenen mit hoher Geschwindigkeit.

*Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Um die neueste LG Switch-App herunterzuladen, suche im Supportmenü auf LG.com nach 49U950A.

Für Komfort und Produktivität konzipiert

Angepasste Helligkeit

Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch anhand des Umgebungslichts an. Der integrierte Sensor trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu reduzieren und den Augenkomfort zu verbessern.

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern. Diese können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Live Color Low Blue Light

Live Color Low Blue Light von LG mit Eyesafe®-Display-Zertifizierung vom TÜV Rheinland schützt deine Augen vor blauem Licht, indem es RGB-Hardware- und -Software-Anpassungen kombiniert und gleichzeitig lebhafte und hochwertige Farben beibehält.

*Zertifizierung vom TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware-Lösung): 1111255356

Schlanker Standfuß mit schmaler Basis

Minimalistisches Design mit L-Standfuß

Ein eleganter, L-förmiger Standfuß bietet ergonomischen Komfort und Raumeffizienz und sorgt für ein komfortables Benutzererlebnis sowie einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Er ermöglicht unterschiedliche Höhen-, Neigungs- und Dreheinstellungen und ist kompatibel mit einer 100×100 VESA-Wandmontage.

Symbol „Schwenkbar“

Drehung

Symbol „Neigungsverstellbar“
Neigung
Symbol „Höhenverstellbar“
Höhe
Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    1.215,1 x 598,2 x 260 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    1.215,1 x 365,7 x 114,2 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    1.330 x 298 x 490 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    17,3 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    12,6 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    22 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    49

  • Größe [cm]

    124,46

  • Auflösung

    5.120 x 1.440 Pixel

  • Panel-Typ

    Nano IPS

  • Bildformat

    32:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,234 x 0,234 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m⁲

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    16,7 Mio.

  • Kontrastverhältnis (min.)

    1.000:1

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Nein

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x

  • DisplayPort

    1 x

  • DP Version

    1.4

  • Thunderbolt

    Nein

  • USB-C

    1 x

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-A (2.0), 1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Line out

    3,5 mm (3-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 10 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Ja

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Bewertungen

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.