49 Zoll UltraWide Dual QHD (5.120 x 1.440) Curved Nano-IPS-Display mit 144 Hz
49U950A-W
49 Zoll Dual-QHD Curved Monitor mit 144 Hz
UltraWide-Display mit Dual-QHD (5.120 x 1.440)
Größer. Schärfer. Breiter.
Erlebe die Leistungsfähigkeit von zwei QHD-Bildschirmen, die nahtlos in einem 49 Zoll Bildschirm zusammengefasst sind. Der 49 Zoll UltraWide 32:9 Dual-QHD (5.120 x 1.440) Monitor bietet die Bildschirmfläche von zwei 27 Zoll 16:9 QHD-Displays in einer einzigen, ausgedehnten Ansicht. Mit ca. 70% mehr Pixeln als eine 32:9 Full-HD-Auflösung (3.840 x 1.080) bietet sie überragende Klarheit und Detailgenauigkeit.
Erstklassige Bildqualität
Präzision in jedem Pixel, Brillanz aus jedem Winkel.
Erlebe professionelle Farbgenauigkeit und konsistente Klarheit in einem großen Betrachtungswinkel.
Nano IPS™-Display
Der Nano IPS™-Monitor von LG überzeugt mit hochpräzisen Farben und einem großen Betrachtungswinkel.
USB-Type-C™ mit 90 W Stromversorgung
All-in-One USB-C-Anschluss
Der USB-Type-C™-Anschluss ermöglicht das Anzeigen, die Datenübertragung und das Aufladen des Laptops – alles über ein einziges Kabel. Mit einer Stromversorgung von bis zu 90 W kann ein angeschlossener Laptop beim Einschalten des Monitors aufgeladen werden.
Stereolautsprecher mit Rich Bass
Immersives Audio ohne zusätzliche Lautsprecher
Der Monitor verfügt über 2 integrierte Stereolautsprecher mit 10 W, die beeindruckenden Sound für Filme, Musik und andere Multimedia-Inhalte bieten und auch eine klare Sprachkommunikation für Video- und Konferenzgespräche unterstützen, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind.
49 Zoll bei einer Bildwiederholrate von 144 Hz
Größere Reichweite. Schnelles Game.
Der riesige 49 Zoll Display mit DQHD-Auflösung (5.120 × 1.440) bietet ein extrem großes Sichtfeld und ist ideal für beeindruckendes Gaming. Die Nano-IPS-Technologie und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz liefern lebendige Farben und gleichmäßige Bewegungen in jedem Moment des Spiels.
Reaktionsschneller Bildschirm, flüssiges Gameplay
Genieße flüssiges und stabiles Gameplay mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, NVIDIA G-SYNC®-Kompatibilität, AMD FreeSync™ Premium und verschiedenen Funktionen zur Unterstützung während des Spiels.
Bild mit geteiltem Bildschirm, das Bildschirm-Tearing und -Stottern auf der linken Seite zeigt, und ein flüssiges, klares Spiel auf der rechten Seite, das die Wirkung einer adaptiven Synchronisation und hohen Bildwiederholrate zeigt
Dual Controller (KVM-Switch)
Steuer mehrere Geräte mit einem einzigen Monitor
Arbeite nahtlos auf zwei PCs mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus – mit dem Dual Controller lassen sich Dateien einfach per Drag-and-Drop verschieben.
1 ms MBR
Klare Bewegung mit 1 ms MBR
1 ms MBR reduziert Bewegungsunschärfe und Geisterbilder und sorgt für ein flüssigeres Gameplay und klarere Bilder in Szenen mit hoher Geschwindigkeit.
Für Komfort und Produktivität konzipiert
Angepasste Helligkeit
Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch anhand des Umgebungslichts an. Der integrierte Sensor trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu reduzieren und den Augenkomfort zu verbessern.
Live Color Low Blue Light
Live Color Low Blue Light von LG mit Eyesafe®-Display-Zertifizierung vom TÜV Rheinland schützt deine Augen vor blauem Licht, indem es RGB-Hardware- und -Software-Anpassungen kombiniert und gleichzeitig lebhafte und hochwertige Farben beibehält.
*Zertifizierung vom TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware-Lösung): 1111255356
Schlanker Standfuß mit schmaler Basis
Minimalistisches Design mit L-Standfuß
Ein eleganter, L-förmiger Standfuß bietet ergonomischen Komfort und Raumeffizienz und sorgt für ein komfortables Benutzererlebnis sowie einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Er ermöglicht unterschiedliche Höhen-, Neigungs- und Dreheinstellungen und ist kompatibel mit einer 100×100 VESA-Wandmontage.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
1.215,1 x 598,2 x 260 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
1.215,1 x 365,7 x 114,2 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
1.330 x 298 x 490 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
17,3 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
12,6 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
22 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
Automatische Helligkeit
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
Super Resolution+
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
DISPLAY
Größe [Zoll]
49
Größe [cm]
124,46
Auflösung
5.120 x 1.440 Pixel
Panel-Typ
Nano IPS
Bildformat
32:9
Pixelabstand [mm]
0,234 x 0,234 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
16,7 Mio.
Kontrastverhältnis (min.)
1.000:1
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Nein
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x
DisplayPort
1 x
DP Version
1.4
Thunderbolt
Nein
USB-C
1 x
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-A (2.0), 1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
LAN (RJ-45)
Nein
Line out
3,5 mm (3-polig)
SOUND
Lautsprecher
2 x 10 W
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Ja
Bluetooth-Konnektivität
Nein
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
