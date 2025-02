LG Convention 2025: Bühne frei für Premium-Wäschepflege von LG

Auf der LG Convention in Frankfurt präsentiert LG Electronics vom 25. bis 26. Februar sein erweitertes Premium-Sortiment im Bereich Wäschepflege. Zu den Highlight-Produkten gehört der neue platzsparende WashTower WT1210BBF, der nachhaltige Waschtrockner HPWD116 (Energieeffizienzklasse Waschen A-20% und Trocknen A) und die Waschmaschine F4WX9092 (Energieeffizienzklasse A-55%). Zudem zeigt LG mit den Waschmaschinen F0WVT202 und F4WR703Y innovative Lösungen für große Kapazitäten.

Der neue WashTower – smart, platzsparend und leistungsstark

Mit einer Höhe von nur 1,65 Metern vereint der neue WashTower WT1210BBF Waschmaschine und Trockner in einem eleganten Gerät. Er bietet eine platzsparende Lösung für begrenzte Räume und sorgt dank AI DD® automatisch für das ideale Wasch- und Trockenprogramm. Das Gerät erkennt sowohl das Gewicht der Wäsche als auch den Stofftyp und garantiert eine besonders schonende und effiziente Pflege. Mit der Smart Pairing-Funktion werden die besten Einstellungen direkt auf den Trockner übertragen. Zudem bietet das Modell eine Kapazität von 12 kg Waschen und 10 kg Trocknen. Die intuitive Steuerung erfolgt über das zentrale One-Touch-Control-Center, was die Bedienung beider Funktionen noch komfortabler macht. Zudem besticht der WT1210BBF durch ein neues Design: Das integrierte LCD-Display im Drehknopf erhöht nicht nur die Funktionalität, sondern sticht auch optisch hervor.

LG lässt Nachhaltigkeit, Technologie und Design harmonisch verschmelzen

Der neue Waschtrockner HPWD116 von LG kombiniert herausragendes Design mit besonders nachhaltiger Technologie. Ausgezeichnet mit dem IF Design Award und dem Red Dot Award, erreicht das Gerät sowohl beim Waschen als auch Trocknen die Energieeffizienzklasse A. Im Bereich Waschen ist der HPWD116 sogar in der Energieeffizienzklasse A-20% eingestuft. Wie der WashTower nutzt auch der HPWD116 AI DD® für intelligenten Gewebeschutz und sorgt so für besonders schonende Pflege. Mit ThinQ® UP bleibt das Gerät durch regelmäßige Funktionsupdates immer auf dem neuesten Stand. Dank der Dual Inverter Wärmepumpentechnologie des Gerätes wird die Wäsche schon bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen von 55 Grad Celsius effektiv getrocknet. Diese besonders schonende Trocknung hilft auch, bis zu 50 Prozent an Energie einzusparen. Auch der HPWD116 erscheint in neuem Design und besitzt das integrierte LCD-Display im Drehknopf.

Perfekte Kombinationsmöglichkeiten bei Einzelgeräten von LG

Für Kunden, die beim Waschen und Trocknen lieber auf separate Geräte vertrauen, präsentiert LG auf der LG Convention das hocheffiziente Wasch- und Trockner-Set, bestehend aus der Waschmaschine F4WX9092 und dem TurboDry-Trockner RT90X9. Beide Produkte sind aufeinander stapelbar und werden durch einen Zwischenbaurahmen mit Auszugsschublade, auf der ein Wäschekorb mit insgesamt 16 kg Inhalt abgestellt werden kann, miteinander verbunden. Beide Geräte wurden jeweils mit dem IF Design Award sowie dem Red Dot Award ausgezeichnet und verfügen über ein komplett neugestaltetes LCD-Display. Die beiden Modelle überzeugen aber nicht nur ästhetisch, sondern auch mit starken inneren Werten: Die Waschmaschine bietet AI DD® und ThinQ® UP und ist in die Energieeffizienzklasse A-55% eingestuft. Der Trockner überzeugt mit TurboDry-Technologie und ist gemäß der neuen EEK-Verordnung in Klasse A (ehemals A+++ -26%) eingestuft. Auch der innovative Wärmepumpentrockner V9A2XT mit einer Kapazität von bis zu 10 kg ist in Klasse A kategorisiert.

Think big: LG liefert passende Lösungen für große Kapazitäten

LG präsentiert in Frankfurt drei neue Waschmaschinen mit großen Kapazitäten. Besonders hervor sticht das Modell F0WVT202 mit 20 kg Ladevolumen und TurboWash® 360°, das dank 3D-Wassereinsprühdüsen eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglicht. Eine halbe Waschladung wird in nur 39 Minuten effektiv gewaschen, wodurch die Waschzeit und der Energieverbrauch reduziert werden.

Die neue F4WR703Y Waschmaschine ist ebenfalls mit TurboWash® 360° ausgestattet und bietet eine Kapazität von 13 kg bei einer Energieeffizienzklasse von A-20%. Das erweiterte Waschsortiment von LG wird zudem durch die kompakten Modelle F2V7SLIM9 und F2WR7091 ergänzt. Die Geräte im schlanken Slim-Design sind nur 53,5 cm tief und können bis zu 9 kg Wäsche aufnehmen. Zu ihren Funktionen gehören Inverter Direct Drive®, AI DD® sowie TurboWash® 360°.