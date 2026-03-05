SpeedMode, Studio Detail und GoGiant 52": LG zeigt neue UltraGear-Monitore auf der LG Convention 2026

LG Electronics (LG) nutzt die LG Convention in Frankfurt, um die nächste Generation seiner Gaming-Monitore vorzustellen. Mit der Einführung der neuen Premium-Marke UltraGear evo präsentiert das Unternehmen ein Line-up, das die Grenzen von Auflösung und Geschwindigkeit verschiebt. Im Mittelpunkt stehen drei neue Modelle (39GX950B, 27GM950B, 52G930B), die auf 5K- und 5K2K-Auflösung sowie innovative On-Device-AI setzen. Ergänzt wird die Serie durch den neuen High-Speed-Monitor 27GX790B, der mit bis zu 720 Hz neue Rekorde aufstellt.

UltraGear evo: Bildoptimierung durch AI

Ein wesentliches Merkmal der neuen Serie ist die integrierte On-Device-AI-Lösung. Sie ermöglicht 5K AI Upscaling direkt im Monitor: Bildinhalte werden in Echtzeit analysiert und hochskaliert, um die Darstellungsqualität unabhängig von der PC-Hardware zu verbessern.

Für jeden Gamer das passende Display

Das 39-Zoll-Modell 39GX950B setzt auf die neueste Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie, ein gekrümmtes 5K2K-Display (21:9) und bietet dank Dual-Mode-Funktion die Wahl zwischen höchster Auflösung oder maximaler Bildwiederholrate.

Der 27GM950B ist ein 5K New MiniLED-Monitor und setzt auf eine neue Architektur, die störende Lichteffekte (Blooming) eliminiert und Kontraste perfektioniert. Auch dieses Modell verfügt über AI Upscaling und den Dual Mode (165 Hz bei 5K / 330 Hz bei QHD).

Der 52G930B bietet als weltweit größter 5K2K-Gaming-Monitor eine besonders breite Bildfläche. Das Panorama-Display ist rund 33 Prozent breiter als herkömmliche UHD-Monitore und lässt Gamer mit seiner 1000R-Krümmung komplett in die virtuelle Welt abtauchen.

Und für besonders kompetitive Nutzer, bei denen jede Millisekunde zählt, liefert der neue 27GX790B – Nachfolger des 27GX790A – im Dual Mode bis zu 720 Hz.

Die neuen LG UltraGear-Monitore sind voraussichtlich ab Juni/Juli im Handel erhältlich. Bildmaterial zu den Modellen finden Sie hier.