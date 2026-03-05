About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

SpeedMode, Studio Detail und GoGiant 52": LG zeigt neue UltraGear-Monitore auf der LG Convention 2026

IT Solutions03/05/2026
Download
LG UltraGear evo 2026

LG Electronics (LG) nutzt die LG Convention in Frankfurt, um die nächste Generation seiner Gaming-Monitore vorzustellen. Mit der Einführung der neuen Premium-Marke UltraGear evo präsentiert das Unternehmen ein Line-up, das die Grenzen von Auflösung und Geschwindigkeit verschiebt. Im Mittelpunkt stehen drei neue Modelle (39GX950B, 27GM950B, 52G930B), die auf 5K- und 5K2K-Auflösung sowie innovative On-Device-AI setzen. Ergänzt wird die Serie durch den neuen High-Speed-Monitor 27GX790B, der mit bis zu 720 Hz neue Rekorde aufstellt.

UltraGear evo: Bildoptimierung durch AI

Ein wesentliches Merkmal der neuen Serie ist die integrierte On-Device-AI-Lösung. Sie ermöglicht 5K AI Upscaling direkt im Monitor: Bildinhalte werden in Echtzeit analysiert und hochskaliert, um die Darstellungsqualität unabhängig von der PC-Hardware zu verbessern.

Für jeden Gamer das passende Display

Das 39-Zoll-Modell 39GX950B setzt auf die neueste Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie, ein gekrümmtes 5K2K-Display (21:9) und bietet dank Dual-Mode-Funktion die Wahl zwischen höchster Auflösung oder maximaler Bildwiederholrate.

Der 27GM950B ist ein 5K New MiniLED-Monitor und setzt auf eine neue Architektur, die störende Lichteffekte (Blooming) eliminiert und Kontraste perfektioniert. Auch dieses Modell verfügt über AI Upscaling und den Dual Mode (165 Hz bei 5K / 330 Hz bei QHD).

Der 52G930B bietet als weltweit größter 5K2K-Gaming-Monitor eine besonders breite Bildfläche. Das Panorama-Display ist rund 33 Prozent breiter als herkömmliche UHD-Monitore und lässt Gamer mit seiner 1000R-Krümmung komplett in die virtuelle Welt abtauchen.

Und für besonders kompetitive Nutzer, bei denen jede Millisekunde zählt, liefert der neue 27GX790B – Nachfolger des 27GX790A – im Dual Mode bis zu 720 Hz.

Die neuen LG UltraGear-Monitore sind voraussichtlich ab Juni/Juli im Handel erhältlich. Bildmaterial zu den Modellen finden Sie hier.

Zurück zur Übersicht

Produkte aus diesem Artikel

Entdecke unsere Produktwelten

Home Entertainment
HOME ENTERTAINMENT

null

Mehr erfahren
Haushaltsgeräte
HAUSHALTSGERÄTE

null

Mehr erfahren
IT Produkte
IT Produkte

null

Mehr erfahren
Kundensupport

Probleme mit deinem LG Produkt?
Wir helfen dir weiter.

Zum Kundensupport
Kundensupport Icon
Pressekontakt

Für Presseanfragen und Unternehmensmitteilungen.

Zum Pressekontakt
LG
LG Karriere

Du suchst nach neuen Herausforderungen?
Werde Teil des Teams!

Zu den Stellenangeboten
Karriere