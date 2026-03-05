We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SpeedMode, Studio Detail und GoGiant 52": LG zeigt neue UltraGear-Monitore auf der LG Convention 2026
LG Electronics (LG) nutzt die LG Convention in Frankfurt, um die nächste Generation seiner Gaming-Monitore vorzustellen. Mit der Einführung der neuen Premium-Marke UltraGear evo präsentiert das Unternehmen ein Line-up, das die Grenzen von Auflösung und Geschwindigkeit verschiebt. Im Mittelpunkt stehen drei neue Modelle (39GX950B, 27GM950B, 52G930B), die auf 5K- und 5K2K-Auflösung sowie innovative On-Device-AI setzen. Ergänzt wird die Serie durch den neuen High-Speed-Monitor 27GX790B, der mit bis zu 720 Hz neue Rekorde aufstellt.
UltraGear evo: Bildoptimierung durch AI
Ein wesentliches Merkmal der neuen Serie ist die integrierte On-Device-AI-Lösung. Sie ermöglicht 5K AI Upscaling direkt im Monitor: Bildinhalte werden in Echtzeit analysiert und hochskaliert, um die Darstellungsqualität unabhängig von der PC-Hardware zu verbessern.
Für jeden Gamer das passende Display
Das 39-Zoll-Modell 39GX950B setzt auf die neueste Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie, ein gekrümmtes 5K2K-Display (21:9) und bietet dank Dual-Mode-Funktion die Wahl zwischen höchster Auflösung oder maximaler Bildwiederholrate.
Der 27GM950B ist ein 5K New MiniLED-Monitor und setzt auf eine neue Architektur, die störende Lichteffekte (Blooming) eliminiert und Kontraste perfektioniert. Auch dieses Modell verfügt über AI Upscaling und den Dual Mode (165 Hz bei 5K / 330 Hz bei QHD).
Der 52G930B bietet als weltweit größter 5K2K-Gaming-Monitor eine besonders breite Bildfläche. Das Panorama-Display ist rund 33 Prozent breiter als herkömmliche UHD-Monitore und lässt Gamer mit seiner 1000R-Krümmung komplett in die virtuelle Welt abtauchen.
Und für besonders kompetitive Nutzer, bei denen jede Millisekunde zählt, liefert der neue 27GX790B – Nachfolger des 27GX790A – im Dual Mode bis zu 720 Hz.
Die neuen LG UltraGear-Monitore sind voraussichtlich ab Juni/Juli im Handel erhältlich. Bildmaterial zu den Modellen finden Sie hier.
