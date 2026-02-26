LG erhält zum neunten Mal in Folge AHRI Performance Award

LG Electronics (LG) ist vom Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI) erneut mit dem AHRI Performance Award ausgezeichnet worden. Damit erhalten die VRF-Systeme (Variable Refrigerant Flow) sowie die luft- und wassergekühlten Kaltwassersätze des Unternehmens bereits zum neunten Mal in Folge die renommierte Zertifizierung.

Der vom AHRI, einem weltweit anerkannten Branchenverband der HVAC-Industrie, vergebene Performance Award zeichnet Hersteller aus, deren Lösungen ihre angegebenen Leistungswerte bei der Erstprüfung über einen Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Jahren erfüllen oder übertreffen. Die jüngste Zertifizierung von LG umfasst sechs Produktkategorien, darunter VRF-Systeme, Kaltwassersätze, Warmwasserbereiter für den Wohnbereich, Lüftungsgeräte mit Heiz- und Kühlregistern.

Zu den in diesem Jahr geprüften Produkten gehört unter anderem das VRF-System Multi V 5, das für seine Betriebsleistung und Zuverlässigkeit ausgezeichnet wurde. Die KI-basierte Lösung optimiert die Energieeffizienz und bietet eine intuitive Steuerungsplattform, die das Systemmanagement vereinfacht. Ebenfalls prämiert wurden die luft- und wassergekühlten Kaltwassersätze von LG, die dank der firmeneigenen Kompressortechnologie ebenfalls über eine hohe Energieeffizienz verfügen.¹

Darüber hinaus wurden vom AHRI erstmals auch die Warmwasserwärmepumpen von LG bewertet. Die Inverter Warmwasserwärmepumpe, das Flaggschiffprodukt in diesem Segment, ist mit einem firmeneigenen DUAL Inverter-Kompressor ausgestattet und verfügt über die ENERGY STAR®-Zertifizierung für besondere Energieeffizienz.² Das Produkt ist zudem für einen geräuscharmen Betrieb³ mit einem bürstenlosen Gleichstrommotor ausgelegt und bietet über die LG ThinQ™ App einen Turbo-Modus für eine zuverlässige Warmwasserversorgung bei hoher Nachfrage.

¹ Der IPLV-Wert (Integrated Part Load Value) beträgt 5,9 W/W für luftgekühlte Inverter-Scroll-Kaltwassersätze und 12,1 W/W mit dem Kältemittel R1233zd für wassergekühlte Turbo-Kaltwassersätze. Die Prüfung wurde unternehmensintern gemäß ANSI/AHRI Standard 551/591 durchgeführt; die Ergebnisse können je nach Prüfbedingungen variieren.

² Der Uniform Energy Factor (UEF) beträgt 3,93 für die Modelle APHWC501M, APHWC501D, APHWC501L sowie 3,90 für die Modelle APHWC801M, APHWC801D, APHWC801L.

³ Der Geräuschpegel beträgt 42 dB(A) im Automatikmodus und liegt damit unter dem eines typischen Wärmepumpen-Warmwasserbereiters.