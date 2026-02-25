LG Electronics verstärkt Business Development für LG Information Display

LG Electronics (LG) arbeitet im Bereich LG Information Display mit einem starken Netzwerk strategischer Partner zusammen, um individuelle Kundenprojekte gemeinsam zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Durch ein klar strukturiertes Channel-Modell und vertrauensvolle Kooperationen mit Fachhändlern und Systemhäusern schafft LG optimale Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Dabei unterstützt das Unternehmen seine Partner aktiv beim Ausbau ihres Geschäfts und legt großen Wert auf hohe Servicequalität sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung gemeinsamer Projektstandards.

Um diese Strategie weiter voranzutreiben, verstärkt LG sein Business Development Team und gewinnt vier erfahrene Branchenexperten für die strategisch wichtigen Segmente Hospitality, Retail, Education und Corporate.

Sascha Galasso hat zum 1. Januar die Position als Business Development Manager Hospitality übernommen. In seiner neuen Funktion ist er für die Entwicklung von Hospitality-Projekten gemeinsam mit Kunden und Channel-Partnern verantwortlich. Der gelernte Informatiker bringt rund zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Branche mit und war zuletzt bei ASSA ABLOY Global Solutions für den Bereich Hospitality verantwortlich.

Ebenfalls neu im Team ist Sascha Mazewitsch, der bereits Ende letzten Jahres als Business Development Manager Retail zu LG Electronics gestoßen ist. Der studierte Betriebswirt war zuvor mehr als sieben Jahre als Verkaufsleiter bei Ströer Media Deutschland tätig. Davor arbeitete er bei der Deutschen Telekom.

Mit Nadja Zink verstärkt LG zudem das Business Development im Bereich Corporate. Die Branchenexpertin verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Medientechnik und war seit 2010 als Regional Sales Manager EMEA bei Delta Electronics Int. tätig. Zuvor verantwortete sie unter anderem als Sales Manager B2B den Markt in Deutschland und Österreich bei Hitachi Europe.

Neu an Bord ist außerdem Nadim Souissi, der die Rolle des Business Development Manager Education übernimmt. Souissi war seit 2020 beim EdTech-Spezialisten Promethean tätig, zuletzt als Regional Manager Sales und Teamlead DACH. Zuvor sammelte er unter anderem Vertriebserfahrung bei ASUS und Samsung.

Daniel Freimuth, Sales Director LG Information Display: „Mit unseren spezialisierten Channel-Partnern bringen wir die Stärken von LG gezielt in die Projekte unserer Kunden ein. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Sascha Galasso, Sascha Mazewitsch, Nadja Zink und Nadim Souissi gleich vier ausgewiesene Experten für unser Business Development Team gewinnen konnten. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir 2026 zusätzliche Projekte auf den Weg bringen, neue Wachstumspotenziale erschließen und die Qualität im Markt weiter steigern.“