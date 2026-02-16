LG Electronics treibt vorkonfigurierte Digital-Signage-Lösungen weiter voran

LG Electronics (LG) baut sein Professional-Display-Ökosystem weiter aus und vertieft die Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern, um Digital-Signage-Projekte effizienter und skalierbarer umzusetzen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Integration der ZetaDisplay Engage Suite auf ausgewählten LG Digital Signage Displays.

Mit dieser Integration werden die Displays vollständig vorinstalliert mit der Content-Management-Lösung ausgeliefert und sind sofort einsatzbereit. Für die Aktivierung genügt die Eingabe eines Enterprise-Codes per Fernbedienung – zusätzliche Installationsschritte entfallen. Das vereinfacht insbesondere großflächige Rollouts in Multi-Location-Umgebungen und unterstützt einheitliche, standardisierte Deployments.

„Unser Ziel ist es, digitale Signage-Infrastrukturen so einfach, skalierbar und konsistent wie möglich zu gestalten“, sagt Daniel Freimuth, Sales Director bei LG Information Display. „Vorkonfigurierte Softwarelösungen direkt ab Werk sind dabei ein wichtiger Baustein unserer Plattformstrategie. ZetaDisplay steht exemplarisch für die Art von Partnerschaften, mit denen wir gemeinsam echten Mehrwert für Enterprise-Kunden und Integratoren schaffen.“

LG setzt dabei auf ein offenes Ökosystem: Die Hardware- und Systemarchitektur der LG Professional Displays ist darauf ausgelegt, Softwarelösungen verschiedener Anbieter nahtlos zu integrieren. Die Kooperation mit ZetaDisplay zeigt, wie sich dieses Prinzip in der Praxis umsetzen lässt – von schnelleren Installationen bis hin zu besser steuerbaren, verteilten Netzwerken.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit weiteren Technologiepartnern noch mehr Integrationsprojekte zu realisieren und das Professional-Display-Ökosystem kontinuierlich auszubauen“, sagt Daniel Freimuth, Sales Director bei LG Information Display.

Weitere Informationen zu LG Professional Displays und Integrationsmöglichkeiten finden Sie hier.