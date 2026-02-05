ISE 2026: LG Electronics präsentiert kundenspezifische Display- und Softwarelösungen für den Fachhandel

LG Electronics (LG) zeigt auf der ISE 2026 Lösungen für den Fachhandel, die professionelle Displays, Software und KI zu integrierten, kundennahen Anwendungen verbinden. Unter dem Leitmotiv „Solutions Beyond Displays“ stehen Remote‑Betrieb, Effizienz und Betriebssicherheit im Fokus.

Der LG‑Messestand zeigt szenische Anwendungen für Hotels, Leitstände, Meeting‑ und Lernräume sowie Drive‑Thrus – mit jeweils auf die Anforderungen der Branchen zugeschnittenen Produkten und Lösungen.

Hotel‑Zone : Umfassende Hospitality‑Lösungen, die das Gästeerlebnis verbessern und den täglichen Betrieb für Mitarbeitende erleichtern.

: Umfassende Hospitality‑Lösungen, die das Gästeerlebnis verbessern und den täglichen Betrieb für Mitarbeitende erleichtern. Control‑Room‑Zone : „LG Shield“ als integriertes Sicherheitssystem für operative Stabilität und Sicherheit.

: „LG Shield“ als integriertes Sicherheitssystem für operative Stabilität und Sicherheit. Learning‑Zone : Interaktive Unterrichtsszenarien auf dem LG CreateBoard mit KI‑gestützten Funktionen für unterschiedliche Lehrmethoden.

: Interaktive Unterrichtsszenarien auf dem LG CreateBoard mit KI‑gestützten Funktionen für unterschiedliche Lehrmethoden. Drive‑Thru‑Zone : Robuste Displays mit hoher Helligkeit für den zuverlässigen Außeneinsatz – witterungsbeständig und stoßfest.

Immersive Retail‑Erlebnisse, angetrieben von integrierten Softwarelösungen

Die LG Business Cloud bündelt zentrale Softwarelösungen für den Betrieb und das Management von Professional Displays. Im Retail‑Kontext zeigt LG, wie sich mit vernetzten Systemen realitätsnahe Shop‑Inszenierungen skalieren lassen.

Die Ausstellung ist wie reale Shops inszeniert und bietet Hands‑on‑Einblicke in eine breite Palette von LG-Displayprodukten wie LG StanbyME, LG Smart Monitor Swing, Self-Service-Kioske, den transparenten OLED-T und LG E‑Paper; die Softwarelösungen LG ConnectedCare, LG SuperSign und LG SoundCast sind dabei als zentrale Komponenten der LG Business Cloud im Einsatz:

LG ConnectedCare: Zentrales Signage‑Management über mehrere Standorte hinweg – inklusive Energie‑Monitoring und prädiktiven Analysen für vorausschauenden Betrieb.

LG SoundCast: Standortbasierte Lösung, die Signage über unhörbare Frequenzen mit Kunden‑Apps synchronisiert – für personalisierte Hinweise (z. B. Rabatte, Verfügbarkeiten) und transparente Abholprozesse.

LG SuperSign: Einfache Erstellung und Distribution von Text‑ und Bildinhalten für In‑Store‑Displays; KI‑gestützte Content‑Generierung reduziert Produktionsaufwand.

Neue Hardware: LG MAGNIT Micro LED und LG E‑Paper

Das neue LG MAGNIT Micro LED Display ist dank modularem Design skalierbar und nutzt eine schwarze Frontbeschichtung für lebendige, naturgetreue Bilder. Die Markteinführung soll zeitnah folgen.

Ein weiteres Highlight ist das LG E‑Paper – ein papierähnliches Display, das Bilder mit feinsten, elektrisch bewegten Farbpartikeln erzeugt und extrem wenig Strom verbraucht. Statische Inhalte bleiben ohne permanente Stromzufuhr sichtbar. Das Gerät ist schlank (17,8 mm, minimal 8,6 mm) und wiegt rund drei Kilogramm – ideal für mobile Einsätze und die einfache Installation in verschiedensten gewerblichen Umgebungen.

Dynamische Medienfassade

Am Standeingang empfängt eine großformatige Medienfassade die Besucher mit einem immersiven Erlebnis. Die Installation zeigt Seouls nächtliche Skyline in zeitgenössischer Designsprache. Der dreiseitige LED‑Tower misst 4,2 x 5,6 Meter. Ergänzt wird er durch 52,5 Meter transparentes Mesh‑LED (T‑Mesh) in einer leichten, flexiblen Gitterstruktur, die sich dynamisch hebt und senkt und so eine rhythmische Bewegung erzeugt.

„Wir definieren kommerzielle Räume neu – mit integrierten Ökosystemen, die über Hardware hinausgehen“, sagt Park Hyoung‑sei, President der LG Media Entertainment Solution Company. „Indem wir unsere Softwarelösungen und Technologie kontinuierlich stärken, sichern wir unsere Führungsposition im globalen Commercial‑Display‑Markt und liefern maßgeschneiderten Mehrwert für das Wachstum unserer Kunden.“

Weitere Informationen sowie virtuelle Einblicke gibt es auf der ISE‑2026‑Website von LG.

1 Die Installation über große Distanzen von bis zu 10 km zwischen dem Produkt und dem Controller wird durch den Einsatz von Glasfaserkabeln ermöglicht, die größere Übertragungsstrecken unterstützen.