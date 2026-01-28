About Cookies on This Site

LG IT Solutions kooperiert mit Systeam bei Distribution von Monitoren und LG gram Notebooks 

IT Solutions01/28/2026
LG x SYSTEAM

LG IT Solutions baut sein Distributionsnetzwerk zum Start des neuen Jahres weiter aus: Ab sofort übernimmt der renommierte IT- und AV-Distributor Systeam den deutschlandweiten Vertrieb von LG Monitoren sowie LG gram Notebooks. Die Partnerschaft richtet sich an den IT-Fachhandel, Systemhäuser und Integratoren und zielt darauf ab, LG Produkte über ein leistungsfähiges Distributions-Setup noch einfacher und schneller verfügbar zu machen.

Mit dem Start der Kooperation bringt Systeam LG Monitore für unterschiedliche Einsatzbereiche in den Markt – von Office- und Home-Office-Umgebungen über kreative Workflows bis hin zu performanten Setups für anspruchsvolle Anwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch die ultramobilen LG gram Notebooks, die sich durch geringes Gewicht und hohe Alltagstauglichkeit auszeichnen.

Verfügbarkeit und Service als gemeinsamer Fokus
Systeam mit Hauptsitz in Ebensfeld vertreibt ein breites Portfolio an IT- und AV-Produkten und zählt zu den führenden Anbietern im deutschen Markt. Der Distributor hält für seine rund 5.000 Kunden bis zu 12.000 Artikel kontinuierlich auf Lager und investiert überdurchschnittlich in Verfügbarkeit und Lagerbestand. Mit LG ergänzt Systeam sein Portfolio nun um einen weiteren Premium-Anbieter im Monitor- und Notebook-Segment.

„Durch Systeam gewinnen wir einen leistungsfähigen Distributionspartner, der für Verfügbarkeit, Service und eine sehr persönliche Betreuung steht. Genau das ist entscheidend, um unsere LG Monitore und gram Notebooks in Deutschland noch breiter und schneller verfügbar zu machen und gemeinsam nachhaltiges Wachstum zu realisieren“, sagt Kai Volmer, Senior Sales Manager B2B bei LG IT Solutions.

Auch der Distributionsspezialist betont die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit: „Mit dieser Kooperation setzen wir unseren konsequenten Kurs fort, unser Portfolio im IT- und AV-Bereich strategisch weiter auszubauen. Mit LG haben wir nun einen starken Premium-Hersteller an unserer Seite, den wir seit Jahren kennen und schätzen. Gemeinsam sehen wir großes Wachstumspotenzial und freuen uns darauf, den Markt künftig noch besser bedienen zu können“, sagt Dominik Dütsch, Produktmanager bei Systeam.

